Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana miércoles 24 de noviembre en el Suchón

Locales 23 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana miércoles 24 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO    ARAMIS SANTINO    56379870
ACEVEDO PORTIGLIATTI    LUISINA AILÉN    52087977
ACEVEDO PORTIGLIATTI    LUCÍA BELÉN    45343068
ACOSTA    NAHUEL SEBASTIAN    49896125
ACOSTA    BRIAN JULIÁN    52086060
ACOSTA    DYLAN AGUSTIN    53270069
ACOSTA    SOFÍA MILAGROS    56164146
ACQUATTI    ANA PAULA    48853304
ACUÑA    DIOGO ALEXANDER    49042362
ADROVER    NAIARA    48065918
AIMAR    LUCAS    45414351
AIME JAQUI    VALENTINA    48065912
ALBERA    MARTINA ANDREA    48065917
ALBORNOZ RODRIGUEZ    LAUTARO IGNACIO    48469744
albrecht    alexis    48251510
ALEGRE    THIAGO    48469775
ALLIONI    MATEO NICOLAS    48853735
ALVARADO    LAUREANO    48853303
ALVAREZ MORGANS    VICTORIA DENISE    45345420
ANDEREGGEN    ROSARIO BELÉN    49039294
ARANDA    MELODY JAZMIN    49924684
ARDIZZONE    BENJAMÍN    48738770
Balmaceda    Tomas Daniel    47839321
BARRETO    LEONARDO GIOVANI    54505807
BARRETO    MAIRA MARISOL    45167784
Battista    LAUREANO    46042819
BEDINI    BRENDA    48469739
BELSITO    MATEO    49039293
BENZO    BRUNO IGNACIO    49042382
BERTAINA    IGNACIO JOAQUÍN    48469766
BERTOSSI    MATEO    56851862
bettig    bautista uriel    48188538
BETTIG    CATRIEL GERÓNIMO DANIEL    48738361
BISIGNANO    ELIANA    45343426
BOCASSI    FLORENCIA AYLÉN    48469756
BORETTO    VALENTINO    56162314
BOSCOVICH    SOFIA    45216014
BOURQUIN BESSONE    VALENTINO    48607435
BOUVIER    DELFINA JAZMIN    48738768
Bravo    Mariela eugenia    47209703
BUGAHL    THIAGO JOSÉ    50169152
BUGDAHL    PAULINA AILÉN    53500445
BULLÓN    JUAN CARLOS EXEQUIEL    48469567
CAILLET BOIS    MATILDA    50923015
CALVI    IGNACIO    51191093
CAMILO    MATÍAS    53778490
CAMUZZI    SARA VICTORIA    48469774
CARIAGA    SOL DAIANA    45214837
CARREL    ADALBERTO NICOLÁS    52210576
CARRIZO    ROMA MILAGROS    49042377
CASTILLO    YOSELÍN ANAHÍ    53401169
CAVALLERO    MATEO    48469745
CEBALLOS    EVELYN CELESTE    48852354
CEJAS AVACA    VALENTINA ALMA    49924668
CHALITA    ANTONIO    45343429
CHAVARINI    MARTINA    56162332
CHAVEZ    LUIS MIGUEL    48469475
CITRARO    JOSEFINA LUZ    56381592
CITRONI    VALENTINO    48469797
CLAUSEN    JULIETA    45266341
COLAUTTI    JOAQUÍN    48469746
COLLA    GINO    49638198
Colla    lorenzo    48469800
COLLA    SANTIAGO DANIEL    45414352
CORNIER    AXEL JOAQUÍN    49924693
CORONEL    MICAELA    50122130
CORSINI BOUHIER    JUAN IGNACIO    55716856
CORTÉS VOLONTE    GERÓNIMO    49978785
COTICHINI ROSALEZ    RENZO EZEQUIEL    48065916
DALINGER    IAN KEVIN ALEJANDRO    48738774
DALLIA    MELANI AYELÉN    52691684
DEBRUYNE    AXEL ARIEL    48469753
DEJON    AGOSTINA LUCÍA    49924653
DERITO    ANDRES    44848582
DIAZ    MARTINA BELÉN    56525454
DIPANGRASIO    VICTORIA    51355931
DOBLER    OLIVIA    53270029
DONNET    ANDREA BELEN    45266342
DUARTE    NAIARA LUJÁN    48747492
DURE    LUCILA MACARENA    45488686
Eberhardt    Lucas    47769625
Eberhardt    Benjamín    47919770
EBERHARDT    LUCAS GABRIEL    48469772
EBERHARDT    LUCÍA    49042373
ECHAGÜE    MARTINA    48469769
ENRICO VIGLIETTI    ELINA    50122132
ESCOBAR    SANTIAGO ADRIÁN    48065910
ESCOBAR    ANTONELLA SOLEDAD    49042381
ESCOBAR STINSON    DANA BELÉN    48469773
ESCUDERO    THIAGO EZEQUIEL    50092197
FAVA    MORENA    48469757
FAVRE    EMILIANO    48469738
FEDELE PERALTA    AGOSTINA PILAR    49924679
FELKER    JUANA    56162381
FELKER    ELIAS OSVALDO    49924654
FELKER    FERNANDA DANIELA    50126057
FELKER    SANTIAGO DAVID    48262795
FENETZ POZZO    EUGENIA    48469788
FERREYRA    BRENDA MACARENA    48973042
FEULIEN    VERÓNICA SOLEDAD    49924672
FEULIEN    KIARA LEONELA    50122115
FORASTIERI    MAXIMILIANO EFRAÍN    54448166
FREZZA    LUZ FATIMA    49924262
FUSSI    VALENTINO MATEO    49042378
GALEANO    ENZO    48469784
GARDIOL    EZEQUIEL DAVID    48469776
GARDIOL KLOSTER    ROCÍO DAMARIS    49924665
GARDUÑO    LUZMILA BELÉN    47039951
GARNERO    ELISA LUZ    48469763
GARNICA    TIARA GERALDINE    47209709
GARNICA    RODRIGO JESÚS    49042361
GAUNA    LARA MARÍA    45344722
Gavazzi    Angel jesus    47979593
GILLIARD    SOFIA    49924697
GIMENEZ CIAN    BELÉN    50122110
GIORDA    FEDERICO EMANUEL    44848513
GIRAUDO    ISMAEL MATIAS    45266934
GOMEZ    MÁXIMO ALEJANDRO    50122105
GOMEZ    JUAN BAUTISTA    48469751
GONZALEZ    KAREN MARÍA    53398087
GONZALEZ    THIAGO OMAR    53402462
GONZALEZ    TICIANA MACARENA    48469747
González    Narela    48469770
GOSSO    ANTONELLA    45343421
GUALDONI    CIRO PIETRO    48747481
GUAN    BRENDA    56162311
GUNTREN ROMANO    FELIPE    56162306
HAMMERLY HUG    SABRINA NATIVIDAD    48065903
HARMACIJ    EMMA    48469794
HARTMANN    JUAN IGNACIO    50017664
HELTNER    IAN EMANUEL    48746493
HISCHIER    SANTIAGO EMANUEL    49042376
IMHOFF    GUILLERMO FABIAN    53921718
IMHOFF    FRANCO NAHUEL    48469484
IMHOFF    RODRIGO GABRIEL    49042364
IMHOFF    FRANCISCO JAVIER    48738780
IMHOFF    ESTEFANÍA    45343420
IMVINKELRIED    JAZMIN BELEN    48738777
JACQUIER    BENJAMÍN    48469793
KLENZI GIACOSA    LEÓN    48065908
KLUG    BIANCA    49039291
KOGEL    CANDELA    45058970
KRAFT    LUCIANO SEBASTIÁN    48710330
LANCE    JOEL LUCAS    48469786
LEIVA    MATEO ANDRÉS    50169193
LEIVA    UMA AGOSTINA    49042380
LENCINA    MÁXIMO GABRIEL    51098112
LESPINARD    CONSTANZA    49039296
LEVRINO    LOURDES    45343428
LOPEZ    MATIAS DAVID    51191666
LOPEZ    PABLO GABRIEL    45414355
LOPEZ SOTO    LUANA BELÉN    56160491
LORETAN    JESÚS HERNÁN    48469767
LORETAN    DELFINA VIVIANA    48469792
LUQUE    IAN CIRO    52135786
MAIZA    DIEGO GERMÁN    48747109
MALISANI    VALENTÍN    52372455
mangiaut    clara    48065914
Mangold    Fernanda Ayelen    47587715
MANZANARES    TOMÁS    49924682
MARCHESI    FELICIANO JOSÉ    56162354
MARTINEZ    EFRAIN VALENTINO    49978625
MARTINEZ    GASPAR    49042370
MARTINEZ ALBERA    AVRIL    52372688
MARTINEZ ALBERA    SELENE    52372687
MARTINEZ DUARTE    ANTONELLA SOFIA    95856578
MARTINI    MIA    49042366
MEDINA    NAHUEL ESTEBAN    47922619
MEDRANO    AGUSTÍN    49924209
MENDOZA    VALENTIN    49924673
MENDOZA    MARCELO GABRIEL    50211141
Mendoza    Mariano    47922831
MEURZET    ALEJANDRO ANDRÉS    49638181
MEYNET    LIONEL FRANCO    49924667
MILESI    DANTE    48469485
Mogica    Luis Alejandro    45266350
MONNEY    LEONEL JOSE    50608720
MONTERO    ALMA MIA    52359181
MORAGUEZ    BAUTISTA JESÚS    50122108
MORALES    MICAELA    48065909
MORO    YARO NICOLÁS    48738754
MOTTURA    DANILO JESUS    49816984
MULLER    MARTINA BELÉN    48711339
NAGEL    BENJAMIN DAVID JESUS    53033739
NEFFEN    CARMELA BEATRIZ    49979012
NOIRGEAN    VALENTINA    49924699
OBREGON    MORENA MILAGROS    48851603
OGGIER    GUILLERMINA    48251530
OLDANI    YOHANA MICAELA    48747493
ORTIGOZA    ALMA    49979005
ORTIZ    MORA    49924299
OVANDO    JOAQUÍN    48469741
PALACIOS    KAREN ARIANA    48469758
PALACIOS    MANUEL    49107881
PALAVECINO    IRINA YAEL ITATI    47209706
PANUNCIO    AUGUSTO    49042365
PASTOR    JOSEFINA CAMILA    48469748
PAYVA    JULIANA SABINA    45058969
PEGASSANO GUNTREN    SANTIAGO ANDRÉS    48469759
PERALTA    ISAÍAS DAVID    50242413
PERALTA    JUAN DAVID    48469796
PERALTA GIORGIS    FRANCISCO    53918488
PERETTI    MARIA PAULA    48469740
PEREZ    JOHN EDUARDO    53270047
PEREZ    ARACELI SOLEDAD    45343067
PEREZLINDO    OSCAR EZEQUIEL    52560982
PERREN    LUCAS VALENTÍN    48747213
PERREN    MILAGROS    45414356
Perrig    Alan    47769621
PICATTO EBERHARDT    THIAGO TOMAS    47209707
PINTO    DELFINA JAZMIN    49851675
PORTILLO    LUCILA VICTORIA    45414360
PRATTO    MARTINA    49790544
PRATTO    VALENTINO    48738757
PRATTO    BRUNO ARMANDO    45266344
PRESUTTI    LETIZIA LUCÍA    49924659
PRESUTTI    SEBASTIÁN DARÍO    52750976
PUZ    JULIANA    48469761
QUIROGA    TATIANA    48469787
QUIROZ ESCOBAR    THIAGO NATANAEL    51191656
Rafael condarco    David    95039328
REPETTI ALEGRE    PRISCILA SOLANGE ADELINA    50088605
REUTLINGER MÜLLER    FRIDA    49042369
RIFF    VIOLETA LIZ    49790543
RIFF    UBALDO OMAR    45266348
RODRIGUEZ    AUGUSTO    56525270
RODRIGUEZ    NICOLÁS ANDRÉS    48738773
RODRIGUEZ    XIOMARA AGUSTINA    48738772
RODRIGUEZ    CARLA ANTONELLA    49042391
Rodríguez    Cristian Ignacio    47769824
ROMÁN    NAYARA AYELEN KARLA    47922620
ROMERO    MATÍAS ALEXIS    48469783
RONCHINO    BRENDA MICAELA    48710049
RUIZ    EMILIA    49924238
SANTILLAN    SELENE AGOSTINA    48708577
SARRIA    ISAÍAS EDGARDO JULIO    48469752
SCAGLIA    FELIPE ALVARO    49042387
Schimpf    Brenda    45657964
SCHNIDER DIP    TOMÁS    48914569
SCOTTA VACHINO    SOFÍA    48065907
Sejas    Matias Uriel    46764618
SEJAS    LUZMILA BELEN    48853301
SERRA BERTOLE    LUCIA GUADALUPE    48065911
SILVA    CATALINA ABIGAIL    50122123
Silva    celina quimey    47955995
SIMIONATTO GALVÁN    JOAQUINA    48469771
SOSA    WALDEMAR JOEL    50788388
SOSA ALBERA    MELODY AYNELÉN    56382516
SOTO    MELISA DANIELA    48738779
SOTO ARRIONDO    ISABELLA LEONOR    56162358
SOTTINI    FIAMA JULIETA    50349883
SPIZZAMIGLIO    LUCAS    50037721
SPOTTI    BRUNO    45414354
STALDER    JOSEFINA    48738778
STALDER    AGOSTINA    45214836
STANICH INGARAMO    BENICIO    48469750
SUAREZ    MARCOS GABRIEL    45343422
TÁNTERA    CAYETANO    45343066
TECHTERMANN    MARTÍN    48747549
TERENGHI    MAXIMO SANTINO    48682757
TORRES    FLAVIO DANIEL    48541184
TRAVACHINO    Emiliano    48469779
TRAVACHINO    ENZO    48469789
TRAVACHINO GUASTAVINO    AGUSTÍN    48469765
URBA    JUAN JOSÉ    48738767
VALDEZ    CELESTE JULIANA    49042363
VALLEJOS    FACUNDO ANDRES    45214919
VARGAS    AGUSTÍN SEBASTIÁN    47922660
VERA    RODOLFO GABRIEL    48469760
VERA    DAIANA AGUSTINA    45508601
Vergara    Mateo daniel    45953614
VIERA PIAGGIO    RENATA    49924678
VILLANUEVA    SANTINO MANUEL    49924671
VITACOLONNA    VICTORIA    50210396
Walker    Narela    48469780
WALKER    YULIANA MICAELA    49039556
WEIDMANN    MAGALI ROXANA    45411901
YbarrA    Angel julian    45414358
YOSSEN    IGNACIO JULIO    48711341
ZANUTTINI    ALEXIS EMILIO    49042367
ZEITER    CARMELA BELÉN    49790533
ZEITER    VICTORIA ELIZABETH    49790534
Zmutt    Anali    47922604
ZURBRIGGEN    FELIPE    45214840
ZURSCHMITTEN IMSAND    SOFÍA    48469754

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