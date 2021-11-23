Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana miércoles 24 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO ARAMIS SANTINO 56379870
ACEVEDO PORTIGLIATTI LUISINA AILÉN 52087977
ACEVEDO PORTIGLIATTI LUCÍA BELÉN 45343068
ACOSTA NAHUEL SEBASTIAN 49896125
ACOSTA BRIAN JULIÁN 52086060
ACOSTA DYLAN AGUSTIN 53270069
ACOSTA SOFÍA MILAGROS 56164146
ACQUATTI ANA PAULA 48853304
ACUÑA DIOGO ALEXANDER 49042362
ADROVER NAIARA 48065918
AIMAR LUCAS 45414351
AIME JAQUI VALENTINA 48065912
ALBERA MARTINA ANDREA 48065917
ALBORNOZ RODRIGUEZ LAUTARO IGNACIO 48469744
albrecht alexis 48251510
ALEGRE THIAGO 48469775
ALLIONI MATEO NICOLAS 48853735
ALVARADO LAUREANO 48853303
ALVAREZ MORGANS VICTORIA DENISE 45345420
ANDEREGGEN ROSARIO BELÉN 49039294
ARANDA MELODY JAZMIN 49924684
ARDIZZONE BENJAMÍN 48738770
Balmaceda Tomas Daniel 47839321
BARRETO LEONARDO GIOVANI 54505807
BARRETO MAIRA MARISOL 45167784
Battista LAUREANO 46042819
BEDINI BRENDA 48469739
BELSITO MATEO 49039293
BENZO BRUNO IGNACIO 49042382
BERTAINA IGNACIO JOAQUÍN 48469766
BERTOSSI MATEO 56851862
bettig bautista uriel 48188538
BETTIG CATRIEL GERÓNIMO DANIEL 48738361
BISIGNANO ELIANA 45343426
BOCASSI FLORENCIA AYLÉN 48469756
BORETTO VALENTINO 56162314
BOSCOVICH SOFIA 45216014
BOURQUIN BESSONE VALENTINO 48607435
BOUVIER DELFINA JAZMIN 48738768
Bravo Mariela eugenia 47209703
BUGAHL THIAGO JOSÉ 50169152
BUGDAHL PAULINA AILÉN 53500445
BULLÓN JUAN CARLOS EXEQUIEL 48469567
CAILLET BOIS MATILDA 50923015
CALVI IGNACIO 51191093
CAMILO MATÍAS 53778490
CAMUZZI SARA VICTORIA 48469774
CARIAGA SOL DAIANA 45214837
CARREL ADALBERTO NICOLÁS 52210576
CARRIZO ROMA MILAGROS 49042377
CASTILLO YOSELÍN ANAHÍ 53401169
CAVALLERO MATEO 48469745
CEBALLOS EVELYN CELESTE 48852354
CEJAS AVACA VALENTINA ALMA 49924668
CHALITA ANTONIO 45343429
CHAVARINI MARTINA 56162332
CHAVEZ LUIS MIGUEL 48469475
CITRARO JOSEFINA LUZ 56381592
CITRONI VALENTINO 48469797
CLAUSEN JULIETA 45266341
COLAUTTI JOAQUÍN 48469746
COLLA GINO 49638198
Colla lorenzo 48469800
COLLA SANTIAGO DANIEL 45414352
CORNIER AXEL JOAQUÍN 49924693
CORONEL MICAELA 50122130
CORSINI BOUHIER JUAN IGNACIO 55716856
CORTÉS VOLONTE GERÓNIMO 49978785
COTICHINI ROSALEZ RENZO EZEQUIEL 48065916
DALINGER IAN KEVIN ALEJANDRO 48738774
DALLIA MELANI AYELÉN 52691684
DEBRUYNE AXEL ARIEL 48469753
DEJON AGOSTINA LUCÍA 49924653
DERITO ANDRES 44848582
DIAZ MARTINA BELÉN 56525454
DIPANGRASIO VICTORIA 51355931
DOBLER OLIVIA 53270029
DONNET ANDREA BELEN 45266342
DUARTE NAIARA LUJÁN 48747492
DURE LUCILA MACARENA 45488686
Eberhardt Lucas 47769625
Eberhardt Benjamín 47919770
EBERHARDT LUCAS GABRIEL 48469772
EBERHARDT LUCÍA 49042373
ECHAGÜE MARTINA 48469769
ENRICO VIGLIETTI ELINA 50122132
ESCOBAR SANTIAGO ADRIÁN 48065910
ESCOBAR ANTONELLA SOLEDAD 49042381
ESCOBAR STINSON DANA BELÉN 48469773
ESCUDERO THIAGO EZEQUIEL 50092197
FAVA MORENA 48469757
FAVRE EMILIANO 48469738
FEDELE PERALTA AGOSTINA PILAR 49924679
FELKER JUANA 56162381
FELKER ELIAS OSVALDO 49924654
FELKER FERNANDA DANIELA 50126057
FELKER SANTIAGO DAVID 48262795
FENETZ POZZO EUGENIA 48469788
FERREYRA BRENDA MACARENA 48973042
FEULIEN VERÓNICA SOLEDAD 49924672
FEULIEN KIARA LEONELA 50122115
FORASTIERI MAXIMILIANO EFRAÍN 54448166
FREZZA LUZ FATIMA 49924262
FUSSI VALENTINO MATEO 49042378
GALEANO ENZO 48469784
GARDIOL EZEQUIEL DAVID 48469776
GARDIOL KLOSTER ROCÍO DAMARIS 49924665
GARDUÑO LUZMILA BELÉN 47039951
GARNERO ELISA LUZ 48469763
GARNICA TIARA GERALDINE 47209709
GARNICA RODRIGO JESÚS 49042361
GAUNA LARA MARÍA 45344722
Gavazzi Angel jesus 47979593
GILLIARD SOFIA 49924697
GIMENEZ CIAN BELÉN 50122110
GIORDA FEDERICO EMANUEL 44848513
GIRAUDO ISMAEL MATIAS 45266934
GOMEZ MÁXIMO ALEJANDRO 50122105
GOMEZ JUAN BAUTISTA 48469751
GONZALEZ KAREN MARÍA 53398087
GONZALEZ THIAGO OMAR 53402462
GONZALEZ TICIANA MACARENA 48469747
González Narela 48469770
GOSSO ANTONELLA 45343421
GUALDONI CIRO PIETRO 48747481
GUAN BRENDA 56162311
GUNTREN ROMANO FELIPE 56162306
HAMMERLY HUG SABRINA NATIVIDAD 48065903
HARMACIJ EMMA 48469794
HARTMANN JUAN IGNACIO 50017664
HELTNER IAN EMANUEL 48746493
HISCHIER SANTIAGO EMANUEL 49042376
IMHOFF GUILLERMO FABIAN 53921718
IMHOFF FRANCO NAHUEL 48469484
IMHOFF RODRIGO GABRIEL 49042364
IMHOFF FRANCISCO JAVIER 48738780
IMHOFF ESTEFANÍA 45343420
IMVINKELRIED JAZMIN BELEN 48738777
JACQUIER BENJAMÍN 48469793
KLENZI GIACOSA LEÓN 48065908
KLUG BIANCA 49039291
KOGEL CANDELA 45058970
KRAFT LUCIANO SEBASTIÁN 48710330
LANCE JOEL LUCAS 48469786
LEIVA MATEO ANDRÉS 50169193
LEIVA UMA AGOSTINA 49042380
LENCINA MÁXIMO GABRIEL 51098112
LESPINARD CONSTANZA 49039296
LEVRINO LOURDES 45343428
LOPEZ MATIAS DAVID 51191666
LOPEZ PABLO GABRIEL 45414355
LOPEZ SOTO LUANA BELÉN 56160491
LORETAN JESÚS HERNÁN 48469767
LORETAN DELFINA VIVIANA 48469792
LUQUE IAN CIRO 52135786
MAIZA DIEGO GERMÁN 48747109
MALISANI VALENTÍN 52372455
mangiaut clara 48065914
Mangold Fernanda Ayelen 47587715
MANZANARES TOMÁS 49924682
MARCHESI FELICIANO JOSÉ 56162354
MARTINEZ EFRAIN VALENTINO 49978625
MARTINEZ GASPAR 49042370
MARTINEZ ALBERA AVRIL 52372688
MARTINEZ ALBERA SELENE 52372687
MARTINEZ DUARTE ANTONELLA SOFIA 95856578
MARTINI MIA 49042366
MEDINA NAHUEL ESTEBAN 47922619
MEDRANO AGUSTÍN 49924209
MENDOZA VALENTIN 49924673
MENDOZA MARCELO GABRIEL 50211141
Mendoza Mariano 47922831
MEURZET ALEJANDRO ANDRÉS 49638181
MEYNET LIONEL FRANCO 49924667
MILESI DANTE 48469485
Mogica Luis Alejandro 45266350
MONNEY LEONEL JOSE 50608720
MONTERO ALMA MIA 52359181
MORAGUEZ BAUTISTA JESÚS 50122108
MORALES MICAELA 48065909
MORO YARO NICOLÁS 48738754
MOTTURA DANILO JESUS 49816984
MULLER MARTINA BELÉN 48711339
NAGEL BENJAMIN DAVID JESUS 53033739
NEFFEN CARMELA BEATRIZ 49979012
NOIRGEAN VALENTINA 49924699
OBREGON MORENA MILAGROS 48851603
OGGIER GUILLERMINA 48251530
OLDANI YOHANA MICAELA 48747493
ORTIGOZA ALMA 49979005
ORTIZ MORA 49924299
OVANDO JOAQUÍN 48469741
PALACIOS KAREN ARIANA 48469758
PALACIOS MANUEL 49107881
PALAVECINO IRINA YAEL ITATI 47209706
PANUNCIO AUGUSTO 49042365
PASTOR JOSEFINA CAMILA 48469748
PAYVA JULIANA SABINA 45058969
PEGASSANO GUNTREN SANTIAGO ANDRÉS 48469759
PERALTA ISAÍAS DAVID 50242413
PERALTA JUAN DAVID 48469796
PERALTA GIORGIS FRANCISCO 53918488
PERETTI MARIA PAULA 48469740
PEREZ JOHN EDUARDO 53270047
PEREZ ARACELI SOLEDAD 45343067
PEREZLINDO OSCAR EZEQUIEL 52560982
PERREN LUCAS VALENTÍN 48747213
PERREN MILAGROS 45414356
Perrig Alan 47769621
PICATTO EBERHARDT THIAGO TOMAS 47209707
PINTO DELFINA JAZMIN 49851675
PORTILLO LUCILA VICTORIA 45414360
PRATTO MARTINA 49790544
PRATTO VALENTINO 48738757
PRATTO BRUNO ARMANDO 45266344
PRESUTTI LETIZIA LUCÍA 49924659
PRESUTTI SEBASTIÁN DARÍO 52750976
PUZ JULIANA 48469761
QUIROGA TATIANA 48469787
QUIROZ ESCOBAR THIAGO NATANAEL 51191656
Rafael condarco David 95039328
REPETTI ALEGRE PRISCILA SOLANGE ADELINA 50088605
REUTLINGER MÜLLER FRIDA 49042369
RIFF VIOLETA LIZ 49790543
RIFF UBALDO OMAR 45266348
RODRIGUEZ AUGUSTO 56525270
RODRIGUEZ NICOLÁS ANDRÉS 48738773
RODRIGUEZ XIOMARA AGUSTINA 48738772
RODRIGUEZ CARLA ANTONELLA 49042391
Rodríguez Cristian Ignacio 47769824
ROMÁN NAYARA AYELEN KARLA 47922620
ROMERO MATÍAS ALEXIS 48469783
RONCHINO BRENDA MICAELA 48710049
RUIZ EMILIA 49924238
SANTILLAN SELENE AGOSTINA 48708577
SARRIA ISAÍAS EDGARDO JULIO 48469752
SCAGLIA FELIPE ALVARO 49042387
Schimpf Brenda 45657964
SCHNIDER DIP TOMÁS 48914569
SCOTTA VACHINO SOFÍA 48065907
Sejas Matias Uriel 46764618
SEJAS LUZMILA BELEN 48853301
SERRA BERTOLE LUCIA GUADALUPE 48065911
SILVA CATALINA ABIGAIL 50122123
Silva celina quimey 47955995
SIMIONATTO GALVÁN JOAQUINA 48469771
SOSA WALDEMAR JOEL 50788388
SOSA ALBERA MELODY AYNELÉN 56382516
SOTO MELISA DANIELA 48738779
SOTO ARRIONDO ISABELLA LEONOR 56162358
SOTTINI FIAMA JULIETA 50349883
SPIZZAMIGLIO LUCAS 50037721
SPOTTI BRUNO 45414354
STALDER JOSEFINA 48738778
STALDER AGOSTINA 45214836
STANICH INGARAMO BENICIO 48469750
SUAREZ MARCOS GABRIEL 45343422
TÁNTERA CAYETANO 45343066
TECHTERMANN MARTÍN 48747549
TERENGHI MAXIMO SANTINO 48682757
TORRES FLAVIO DANIEL 48541184
TRAVACHINO Emiliano 48469779
TRAVACHINO ENZO 48469789
TRAVACHINO GUASTAVINO AGUSTÍN 48469765
URBA JUAN JOSÉ 48738767
VALDEZ CELESTE JULIANA 49042363
VALLEJOS FACUNDO ANDRES 45214919
VARGAS AGUSTÍN SEBASTIÁN 47922660
VERA RODOLFO GABRIEL 48469760
VERA DAIANA AGUSTINA 45508601
Vergara Mateo daniel 45953614
VIERA PIAGGIO RENATA 49924678
VILLANUEVA SANTINO MANUEL 49924671
VITACOLONNA VICTORIA 50210396
Walker Narela 48469780
WALKER YULIANA MICAELA 49039556
WEIDMANN MAGALI ROXANA 45411901
YbarrA Angel julian 45414358
YOSSEN IGNACIO JULIO 48711341
ZANUTTINI ALEXIS EMILIO 49042367
ZEITER CARMELA BELÉN 49790533
ZEITER VICTORIA ELIZABETH 49790534
Zmutt Anali 47922604
ZURBRIGGEN FELIPE 45214840
ZURSCHMITTEN IMSAND SOFÍA 48469754