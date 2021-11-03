Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 4 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
ACUÑA ALMA AYELÉN 43380759
AGUILERA BLAS BALTASAR 43645374
AGUIRRE ROMINA GISELA 43478956
AHUMADA MAURO JESÚS 41515775
AIMARETTI VALENTINA 42923508
ALANDA NARELA LILIANA 43378280
ALBANI CAMILA 43124994
ALBERINI CELINA 43163623
AMHERDT TAMARA MILAGROS 42330306
ANHORN EFRAIN 44292906
ARANDA FEDERICO DAMIAN 45456462
ARDIZZONE AGUSTIN 42330304
ARMUA ENZO JAVIER 42926829
AROLFO ANGELA 42559291
ASCUA ANTONELA VANINA 44996304
AYALA CAMILA GUADALUPE 43235508
BALBINO NAHUEL FERNANDO 44731114
BALEIS EMANUEL 44495747
BARBERO AGUSTINA 43378245
BARDUS GERMÁN NICOLÁS 43494907
BARRIOS ALAN ROMÁN 46764635
BASSI VALENTINA BELÉN 43164848
BATALLA CAROLINA BELÉN 44181241
BELTRAMINO MARTÍN 44526106
BELTRAMONE MARCOS JOSÉ 43128423
BENITEZ AXEL GABRIEL 45657150
BERNARDI MAIA ELISABET 43378253
BERTONE BRISA 43128411
BERTOSSI EVELÍN 43841610
BERTOSSI VALENTINA MARÍA 42926810
BESSON MARCOS PLÁCIDO 43378226
BESSÓN VICTORIA BELEN 42559285
BETTIG MARIANO OSCAR 43376941
BLANCHE FACUNDO DAVID 42926820
BOCASSI BRISA BELÉN 44292926
BOFFELLI MARIA BELEN 42923281
BONOMO MATÍAS 43128410
BORETTO MATEO ALCIDES 46970186
BORETTO JUAN PABLO 44429667
BORTOLOZZI DELFINA CELESTE 43580300
BOSCOVICH SANTIAGO 43376942
BOUTET SOL MICAELA 42925794
BRAGADO JOAQUÍN 39205094
BRAGADO CAMILA 43954877
BRITO CATERINA ESTEFANIA 43380653
BRUSCHI CARLOS MARTÍN 42923506
BRUSSINI NADIA CAROLINA 43841612
BURROTTI AGUSTINA INÉS 43128403
CABRAL UCEDO DYLAN TOMÁS 47922618
CALCATERRA BRUNO 42926809
CAMPOS JESICA BELÉN 42871146
CAPALDI CAROLINA IVANA 43495622
CARENA MILAGROS ALICIA MARÍA 43128429
CASTRO AGUSTINA 43165898
CASTRO CHIECHER CATERINA ALEJANDRA 43378215
CELAYES ARACELI ESTEFANÍA 43233610
CENA MILAGROS ESTEFANÍA 43644203
CHAVEZ JESICA DOLORES 42981203
CIGNETTI LUCAS 42330320
CISNEROS DANIEL EFRAIN 44332591
COLASSO IAN GABRIEL 42926818
CONDORI HUANCA HECTOR ALEXANDER 94335924
CORNIER ALEXIS MATÍAS 43378246
DALL'ASTA MICAELA MARIA 46764631
DEJON IANARA GUADALUPE 44292931
DEJÓN MARILÉN 43165895
DIAZ CELESTE 44632234
DIAZ MATIAS 42923510
DICHIARA RIZZO TICIANA MARIA 43128415
DOBLER NAOMÍ 44181242
DUARTE BRUNO DAVID 43128439
EBERHARDT AYELÉN ALEXANDRA 43577779
EBERHARDT PRISCILA 43378254
EGGEL ZOE PAULINA 44429666
EGGEL VALENTINA 41733384
ERMÁCORA GERMÁN 44181244
ESCOBAR GABRIEL HERNÁN 41733304
ESCOBAR VALENTINO SEBASTIÁN 43415052
ESCOBAR ROMINA AYLÉN 42558839
ESQUIVEL BELEN NAOMI 42870417
EUGSTER LAUTARO 43378250
EXNER NAHUEL DANIEL 43128443
FAVRE AUGUSTO 43378247
FELKER LAUTARO EZEQUIEL 43414911
FERNANDEZ JESÚS VALENTÍN 48672334
FERNANDEZ ALEXIS NICOLÁS 43378258
FERNANDEZ ZOE AGOSTINA 44641528
FERREYRA EZEQUIEL ESTEBAN 42926813
FERREYRA MICAELA MARILIN 44525341
FEULIEN MATIAS JESUS 43379065
FOURNELL JUAN DIEGO 44231524
FRANK ANGELES SOL 44473675
FRANZEN GASPAR MARCOS 44292938
FRUTOS MARIEL ROCÍO 44181250
FRUTOS LAUTARO ARIEL 43128447
GANDINO FEDERICO JAVIER 43143793
GARCIA NICOLAS ALEJANDRO 42332845
GEESE GERMAN IGNACIO 44427085
GENTINETTA FRANCO ARIEL 44181236
GIAY IGNACIO 42926804
GIMENEZ PRISCILA AYELÉN 42926812
GIONE GIANLUCA 44180785
GOETTE JEREMIAS JAVIER 44180784
GOMEZ MELANY CELESTE 44574956
GOMEZ CAMILA BELÉN 43378238
GOMEZ ALAN GABRIEL 43714716
GOMEZ HERNÁN DARÍO 43841601
GONZALEZ GUSTAVO CATRIEL 46559342
GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 44574890
GORGO MILENA CANDELA 43125451
GRANDOLI CAMILA GUADALUPE 43128448
GSCHWIND ALEX 42926814
GUEVARA CELESTE SOLEDAD 42330326
HAMMERLY YULIANA 43378248
HELDNER ROSINA 43128435
HERRERA JONATÁN DARÍO 42560259
HERRERA MALAMBO PAULINA 95651956
HILGERT LUCÍA 43378243
HISCHIER LEONARDO JAVIER 44181246
HISCHIER LUDMILA 44292944
IBARRA JUAN IGNACIO 45954001
IMHOFF MARTÍN EZEQUIEL 43124521
IMHOFF CONSTANZA 42330305
IMHOFF LUCIANA INES 42330309
IMVINKELRIED MATEO EZEQUIEL 45266347
IMVINKELRIED MARCOS 43128418
INVINKELRIED LUISINA PAOLA 44292918
IQUISE JOSE MARIA 96118711
ISLER VIRGINIA 44292928
JARA NAHUEL LEONARDO 43235507
KELLER OSCAR ERNESTO 42332869
KERN MARINO RODRIGO 41733392
KLEIN CATALINA 46042411
KRÜGER ARACELI 42330302
KUNZ ALEX PABLO 42923538
LAGGER LUCAS 44181238
LANDOLT LUCAS EMANUEL 44181240
LATUF GONZALO 43378233
LEIKER LUANA 44292916
LEIVA CAMILA TAMARA 42559289
LEIVA FEDERICO JESÚS 42926824
LEMOZ YAZMÍN TAMARA 43580297
LOPEZ ALDANA ESTEFANIA 44292924
LOPEZ SOFÍA VALENTINA 43645050
LOPEZ SEJAS LUCIO 45057334
LUQUE VALENTINA MILAGROS 44429664
MAGNIN SANTIAGO 44292940
MAIDANA ALEXIS LUIS 43128442
MANASSERO DAVID EZEQUIEL 43235503
MANGOLDT LUCÍA 43128407
MARCHETTO CAROLINA ELISABET 28526115
MARCHISIO ANDRES IGNACIO 44429673
MARTINEZ PRISCILA LUZ 48188540
MARTINEZ RAMIRO 44292905
MARTINEZ AGUSTIN 44292935
MARTINEZ CAMILA NOEMI 45343423
MARTINEZ ALAN NICOLÁS 42926827
MARTINEZ MAILÉN ROCÍO 43286489
MARTINEZ MAXIMILIANO CARLOS 43495238
MARTINEZ BRENDA ESTEFANÍA 43376949
MARTINEZ JULIÁN 43378227
MASCIANGELO JOSÉ 43235153
MASSIMINO LUCIANO LUIS 45058176
MEDINA VICTORIA 43009764
MENDOZA CARLA LETICIA 43580298
MENDOZA JERONIMO AGUSTIN 43165896
MESA DARÍO DAVID 43955321
MEURZET JEAN KEVIN HUGO 44524274
MEYNET MANUEL 43378257
MEZA JAZMÍN ROSARIO 44292911
MONDINO LUDMILA 45343419
MONTERO CARLOS MATÍAS 44731125
MONZON YAZMIN NAILEN 43234573
MONZÓN FRANCO MARTÍN 42926806
MOREL GIULIANA MAGALÍ 43124787
MOSQUEDA PAULINA MARA JAZMÍN 47761400
MÜHN MICAELA SOLEDAD 43128431
MÜHN ABRIL VICTORIA 43378251
MÜLLER GASTÓN RODOLFO 42558836
NASTA NAHIR AZUL 44292939
NESSIER MATÍAS PEDRO 43378206
NUSBAUM ANGEL FABIAN 42923539
OBINO SANTIAGO IVAN 42330322
OGGIER FEDERICO 43378249
OJEDA BRISA MILAGROS 43164844
OLIVA AGUSTINA SOLEDAD 43165893
OLIVERA ANA LAURA 43746372
OLMEDO MARCOS 42926822
OLMEDO SANTIAGO NICOLÁS 43128427
OTTOLINA MARTINA 43128404
PABLO TICIANA 42926811
PALACIOS DORA DANIELA 43378213
PALAVECINO BRUNO ADRIEL 43580299
PAOLETTI HEINZEN LUCÍA 43378262
PAREDES ERIK RODRIGO 43235501
PAVIOLO SABRINA BELÉN 44292917
PEREIRA LAUTARO LUIS 43378212
PERREN NATACHA MARIA 45657143
PERREN MERCEDES TERESITA 44180781
PERREN ROCIO PILAR 44292910
PERREN ARIEL ESTEBAN 44429670
PERREN MATEO JESUS 41733379
PERREN MARTINA 43378222
PETROSELLI ESTÉBAN OMAR 44231527
PIAGGIO JORGE SANTIAGO 43378225
PIANETTI AMORELA NATALIA 43495280
PICATTO FACUNDO DAVID 43235506
PICATTO BRISA BELÉN 43128426
PICCOLI LUCIANO RAMÓN 42558830
PIEDRABUENA MALVINA SOLEDAD 43128425
PIETRASANTA ALINA 43378204
PILLONEL LAUTARO NAHUEL 44292919
PINCIROLI LUISIANA GUADALUPE 43128402
PINTO MARIA JOSEFINA 47780697
PODDA MAURO 43125454
PORTERO CAMILA BELÉN 43378201
POZZO MARÍA SOL 43128430
PRATTO LUISINA 43128433
PRIMO LUCIANA ANTONELA 44292901
QUIÑONES MATIAS ANDRÉS 44288704
QUIROS SOLANGE AGUSTINA 43168020
QUISPE RAMIREZ BRANDON ALBERTO 43841609
RABELLINO MARIANO 42926801
RAMIREZ TIARA JAZMÍN 47105473
RAMONDA ANABELLA BELÉN 44292913
RAMOS SANTIAGO MARTIN 44180782
REGNER SEBASTIÁN IGNACIO 44292930
REUTEMANN MICAELA ERIKA 43378209
REY IRINA 43378216
RICCA IVAN DANIEL 42766675
RIGALDO BRUNO 43378221
ROBLES CANDELA 49638114
ROBLES LUCÍA PILAR 43378208
RODRIGUEZ JONATAN ARIEL 45493341
RODRIGUEZ MILAGROS ITATÍ 46369915
RODRIGUEZ LEONARDO EZEQUIEL 44067939
RODRIGUEZ BRIAN NICOLÁS 44062784
ROJAS FACUNDO NICOLÁS 44629222
ROMERO AINARA DEL VALLE 43378230
RONCHINO GONZALO GERMAN 43843662
ROSSI JULIETA LUCIA 44429662
SALA FERNANDA AYELÉN 44067940
SALVA LUCAS EMIR 46577569
SALVA CELESTE BELÉN 43128401
SANCHEZ HORACIO RAMÓN 44525051
SARU CELESTE ANAHÍ 43841608
SATTLER JUAN CRUZ 47290703
SATTLER AGUSTINA SOLEDAD 44865447
SAUCEDO JOEL LORENZO 43378235
SCHAUFLER RYAN FEDERICO 43378259
SCHELL JUAN GABRIEL 43377753
SCHINNER LUCÍA 43128419
SCHLAPBACH LARISA ROCÍO 42559294
SCHMIDHALTER ERIK EZEQUIEL 44429661
SCHMIDHALTER MATÍAS GABRIEL 43165892
SCHMIDHALTTER SEBASTIAN EMANUEL 41733373
SCHMIDT AGUSTINA BELÉN 44783099
SCHMIDT MELANI 42559287
SCHOEN RODRIGO MARTIN 43128445
SCHUMACHER BRISA BELEN 41633873
SCHWINDT LARA NERINA 43378210
SECO HECTOR DANIEL 40557644
SILVA LAUTARO 41733393
SIVERA NICOLAS DIEGO 42330327
SOSA EMILIANO SEBASTIÁN 47975716
SOSA MACARENA ANA BELÉN 49270525
SOTO MILTON SEBASTIAN 44292902
SOTO BRIAN CEFERINO 43128405
STERZZER ROCÍO SOL 43128413
STRAUSS AARON MARTIN 41733400
TAMI EVANGELINA MARIA 42558838
TERRAGNI GIAN FRANCO 43128408
TESSI IGNACIO DAMIÁN 43378239
TEVEZ JOAQUIN IGNACIO 44181245
TEVEZ NICOLÁS 43128424
TORRES MARÍA DEL ROSARIO 44062778
TORRES IMANOL 43128417
TOSCO GINO 44307183
TOURN ALEJO DAVID 47208609
TOURN GENARO JOAQUÍN 48469481
TRAVACHINO ZOE LUCILA 44062785
TRIVISONNO MARIANA 46970174
TSCHIEDER KAREN SOLEDAD 44576295
TSCHIEDER JOEL AUGUSTO 41733383
URBA ALEJO JOSÉ 41733367
URQUIZA ANTONELA 42332857
VALDEZ TAMARA ELIZABETH 43378255
VEGA AGUSTÍN RODRIGO 42560280
VERGE ANABELA SOLEDAD 43580292
VERGE MARCIAL DAVID 42330301
VIERA MIRTA BEATRIZ 43128416
VINCENTI OJEDA JOSE GUILLERMO 43125453
VITELLI JUAN IGNACIO 40702710
VIVALDA SANTIAGO DANIEL 42558834
WALKER PALOMA 48747491
WALKER NICOLÁS 44429671
WEGGENER BELÉN NICOLE 44062771
WELSCHEN ABRIL 42330317
YBARRA YOANA TATIANA 42926828
YUAN MARCO AGUSTÍN 41656910
ZAMBÓN SANTIAGO CARLOS 43495232
ZANUTTINI VIRGINIA EMILIA 43378237
ZAPATA MILAGROS MAILÉN 43378220
ZEITER ROCIO AILEN 41733389
ZEITER MARTÍN GABRIEL 43128437
ZURBRIGGEN KAREN LUCIA 44180783
ZURSCHMITTEN VALENTINA 41733368
ZURSCHMITTEN CAMILA BELÉN 43128409