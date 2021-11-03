Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 4 de noviembre en el Suchón

Locales 03 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 4 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

ACUÑA    ALMA AYELÉN    43380759
AGUILERA    BLAS BALTASAR    43645374
AGUIRRE    ROMINA GISELA    43478956
AHUMADA    MAURO JESÚS    41515775
AIMARETTI    VALENTINA    42923508
ALANDA    NARELA LILIANA    43378280
ALBANI    CAMILA    43124994
ALBERINI    CELINA    43163623
AMHERDT    TAMARA MILAGROS    42330306
ANHORN    EFRAIN    44292906
ARANDA    FEDERICO DAMIAN    45456462
ARDIZZONE    AGUSTIN    42330304
ARMUA    ENZO JAVIER    42926829
AROLFO    ANGELA    42559291
ASCUA    ANTONELA VANINA    44996304
AYALA    CAMILA GUADALUPE    43235508
BALBINO    NAHUEL FERNANDO    44731114
BALEIS    EMANUEL    44495747
BARBERO    AGUSTINA    43378245
BARDUS    GERMÁN NICOLÁS    43494907
BARRIOS    ALAN ROMÁN    46764635
BASSI    VALENTINA BELÉN    43164848
BATALLA    CAROLINA BELÉN    44181241
BELTRAMINO    MARTÍN    44526106
BELTRAMONE    MARCOS JOSÉ    43128423
BENITEZ    AXEL GABRIEL    45657150
BERNARDI    MAIA ELISABET    43378253
BERTONE    BRISA    43128411
BERTOSSI    EVELÍN    43841610
BERTOSSI    VALENTINA MARÍA    42926810
BESSON    MARCOS PLÁCIDO    43378226
BESSÓN    VICTORIA BELEN    42559285
BETTIG    MARIANO OSCAR    43376941
BLANCHE    FACUNDO DAVID    42926820
BOCASSI    BRISA BELÉN    44292926
BOFFELLI    MARIA BELEN    42923281
BONOMO    MATÍAS    43128410
BORETTO    MATEO ALCIDES    46970186
BORETTO    JUAN PABLO    44429667
BORTOLOZZI    DELFINA CELESTE    43580300
BOSCOVICH    SANTIAGO    43376942
BOUTET    SOL MICAELA    42925794
BRAGADO    JOAQUÍN    39205094
BRAGADO    CAMILA    43954877
BRITO    CATERINA ESTEFANIA    43380653
BRUSCHI    CARLOS MARTÍN    42923506
BRUSSINI    NADIA CAROLINA    43841612
BURROTTI    AGUSTINA INÉS    43128403
CABRAL UCEDO    DYLAN TOMÁS    47922618
CALCATERRA    BRUNO    42926809
CAMPOS    JESICA BELÉN    42871146
CAPALDI    CAROLINA IVANA    43495622
CARENA    MILAGROS ALICIA MARÍA    43128429
CASTRO    AGUSTINA    43165898
CASTRO CHIECHER    CATERINA ALEJANDRA    43378215
CELAYES    ARACELI ESTEFANÍA    43233610
CENA    MILAGROS ESTEFANÍA    43644203
CHAVEZ    JESICA DOLORES    42981203
CIGNETTI    LUCAS    42330320
CISNEROS    DANIEL EFRAIN    44332591
COLASSO    IAN GABRIEL    42926818
CONDORI HUANCA    HECTOR ALEXANDER    94335924
CORNIER    ALEXIS MATÍAS    43378246
DALL'ASTA    MICAELA MARIA    46764631
DEJON    IANARA GUADALUPE    44292931
DEJÓN    MARILÉN    43165895
DIAZ    CELESTE    44632234
DIAZ    MATIAS    42923510
DICHIARA RIZZO    TICIANA MARIA    43128415
DOBLER    NAOMÍ    44181242
DUARTE    BRUNO DAVID    43128439
EBERHARDT    AYELÉN ALEXANDRA    43577779
EBERHARDT    PRISCILA    43378254
EGGEL    ZOE PAULINA    44429666
EGGEL    VALENTINA    41733384
ERMÁCORA    GERMÁN    44181244
ESCOBAR    GABRIEL HERNÁN    41733304
ESCOBAR    VALENTINO SEBASTIÁN    43415052
ESCOBAR    ROMINA AYLÉN    42558839
ESQUIVEL    BELEN NAOMI    42870417
EUGSTER    LAUTARO    43378250
EXNER    NAHUEL DANIEL    43128443
FAVRE    AUGUSTO    43378247
FELKER    LAUTARO EZEQUIEL    43414911
FERNANDEZ    JESÚS VALENTÍN    48672334
FERNANDEZ    ALEXIS NICOLÁS    43378258
FERNANDEZ    ZOE AGOSTINA    44641528
FERREYRA    EZEQUIEL ESTEBAN    42926813
FERREYRA    MICAELA MARILIN    44525341
FEULIEN    MATIAS JESUS    43379065
FOURNELL    JUAN DIEGO    44231524
FRANK    ANGELES SOL    44473675
FRANZEN    GASPAR MARCOS    44292938
FRUTOS    MARIEL ROCÍO    44181250
FRUTOS    LAUTARO ARIEL    43128447
GANDINO    FEDERICO JAVIER    43143793
GARCIA    NICOLAS ALEJANDRO    42332845
GEESE    GERMAN IGNACIO    44427085
GENTINETTA    FRANCO ARIEL    44181236
GIAY    IGNACIO    42926804
GIMENEZ    PRISCILA AYELÉN    42926812
GIONE    GIANLUCA    44180785
GOETTE    JEREMIAS JAVIER    44180784
GOMEZ    MELANY CELESTE    44574956
GOMEZ    CAMILA BELÉN    43378238
GOMEZ    ALAN GABRIEL    43714716
GOMEZ    HERNÁN DARÍO    43841601
GONZALEZ    GUSTAVO CATRIEL    46559342
GONZALEZ    JAVIER ALEJANDRO    44574890
GORGO    MILENA CANDELA    43125451
GRANDOLI    CAMILA GUADALUPE    43128448
GSCHWIND    ALEX    42926814
GUEVARA    CELESTE SOLEDAD    42330326
HAMMERLY    YULIANA    43378248
HELDNER    ROSINA    43128435
HERRERA    JONATÁN DARÍO    42560259
HERRERA MALAMBO    PAULINA    95651956
HILGERT    LUCÍA    43378243
HISCHIER    LEONARDO JAVIER    44181246
HISCHIER    LUDMILA    44292944
IBARRA    JUAN IGNACIO    45954001
IMHOFF    MARTÍN EZEQUIEL    43124521
IMHOFF    CONSTANZA    42330305
IMHOFF    LUCIANA INES    42330309
IMVINKELRIED    MATEO EZEQUIEL    45266347
IMVINKELRIED    MARCOS    43128418
INVINKELRIED    LUISINA PAOLA    44292918
IQUISE    JOSE MARIA    96118711
ISLER    VIRGINIA    44292928
JARA    NAHUEL LEONARDO    43235507
KELLER    OSCAR ERNESTO    42332869
KERN    MARINO RODRIGO    41733392
KLEIN    CATALINA    46042411
KRÜGER    ARACELI    42330302
KUNZ    ALEX PABLO    42923538
LAGGER    LUCAS    44181238
LANDOLT    LUCAS EMANUEL    44181240
LATUF    GONZALO    43378233
LEIKER    LUANA    44292916
LEIVA    CAMILA TAMARA    42559289
LEIVA    FEDERICO JESÚS    42926824
LEMOZ    YAZMÍN TAMARA    43580297
LOPEZ    ALDANA ESTEFANIA    44292924
LOPEZ    SOFÍA VALENTINA    43645050
LOPEZ SEJAS    LUCIO    45057334
LUQUE    VALENTINA MILAGROS    44429664
MAGNIN    SANTIAGO    44292940
MAIDANA    ALEXIS LUIS    43128442
MANASSERO    DAVID EZEQUIEL    43235503
MANGOLDT    LUCÍA    43128407
MARCHETTO    CAROLINA ELISABET    28526115
MARCHISIO    ANDRES IGNACIO    44429673
MARTINEZ    PRISCILA LUZ    48188540
MARTINEZ    RAMIRO    44292905
MARTINEZ    AGUSTIN    44292935
MARTINEZ    CAMILA NOEMI    45343423
MARTINEZ    ALAN NICOLÁS    42926827
MARTINEZ    MAILÉN ROCÍO    43286489
MARTINEZ    MAXIMILIANO CARLOS    43495238
MARTINEZ    BRENDA ESTEFANÍA    43376949
MARTINEZ    JULIÁN    43378227
MASCIANGELO    JOSÉ    43235153
MASSIMINO    LUCIANO LUIS    45058176
MEDINA    VICTORIA    43009764
MENDOZA    CARLA LETICIA    43580298
MENDOZA    JERONIMO AGUSTIN    43165896
MESA    DARÍO DAVID    43955321
MEURZET    JEAN KEVIN HUGO    44524274
MEYNET    MANUEL    43378257
MEZA    JAZMÍN ROSARIO    44292911
MONDINO    LUDMILA    45343419
MONTERO    CARLOS MATÍAS    44731125
MONZON    YAZMIN NAILEN    43234573
MONZÓN    FRANCO MARTÍN    42926806
MOREL    GIULIANA MAGALÍ    43124787
MOSQUEDA    PAULINA MARA JAZMÍN    47761400
MÜHN    MICAELA SOLEDAD    43128431
MÜHN    ABRIL VICTORIA    43378251
MÜLLER    GASTÓN RODOLFO    42558836
NASTA    NAHIR AZUL    44292939
NESSIER    MATÍAS PEDRO    43378206
NUSBAUM    ANGEL FABIAN    42923539
OBINO    SANTIAGO IVAN    42330322
OGGIER    FEDERICO    43378249
OJEDA    BRISA MILAGROS    43164844
OLIVA    AGUSTINA SOLEDAD    43165893
OLIVERA    ANA LAURA    43746372
OLMEDO    MARCOS    42926822
OLMEDO    SANTIAGO NICOLÁS    43128427
OTTOLINA    MARTINA    43128404
PABLO    TICIANA    42926811
PALACIOS    DORA DANIELA    43378213
PALAVECINO    BRUNO ADRIEL    43580299
PAOLETTI HEINZEN    LUCÍA    43378262
PAREDES    ERIK RODRIGO    43235501
PAVIOLO    SABRINA BELÉN    44292917
PEREIRA    LAUTARO LUIS    43378212
PERREN    NATACHA MARIA    45657143
PERREN    MERCEDES TERESITA    44180781
PERREN    ROCIO PILAR    44292910
PERREN    ARIEL ESTEBAN    44429670
PERREN    MATEO JESUS    41733379
PERREN    MARTINA    43378222
PETROSELLI    ESTÉBAN OMAR    44231527
PIAGGIO    JORGE SANTIAGO    43378225
PIANETTI    AMORELA NATALIA    43495280
PICATTO    FACUNDO DAVID    43235506
PICATTO    BRISA BELÉN    43128426
PICCOLI    LUCIANO RAMÓN    42558830
PIEDRABUENA    MALVINA SOLEDAD    43128425
PIETRASANTA    ALINA    43378204
PILLONEL    LAUTARO NAHUEL    44292919
PINCIROLI    LUISIANA GUADALUPE    43128402
PINTO    MARIA JOSEFINA    47780697
PODDA    MAURO    43125454
PORTERO    CAMILA BELÉN    43378201
POZZO    MARÍA SOL    43128430
PRATTO    LUISINA    43128433
PRIMO    LUCIANA ANTONELA    44292901
QUIÑONES    MATIAS ANDRÉS    44288704
QUIROS    SOLANGE AGUSTINA    43168020
QUISPE RAMIREZ    BRANDON ALBERTO    43841609
RABELLINO    MARIANO    42926801
RAMIREZ    TIARA JAZMÍN    47105473
RAMONDA    ANABELLA BELÉN    44292913
RAMOS    SANTIAGO MARTIN    44180782
REGNER    SEBASTIÁN IGNACIO    44292930
REUTEMANN    MICAELA ERIKA    43378209
REY    IRINA    43378216
RICCA    IVAN DANIEL    42766675
RIGALDO    BRUNO    43378221
ROBLES    CANDELA    49638114
ROBLES    LUCÍA PILAR    43378208
RODRIGUEZ    JONATAN ARIEL    45493341
RODRIGUEZ    MILAGROS ITATÍ    46369915
RODRIGUEZ    LEONARDO EZEQUIEL    44067939
RODRIGUEZ    BRIAN NICOLÁS    44062784
ROJAS    FACUNDO NICOLÁS    44629222
ROMERO    AINARA DEL VALLE    43378230
RONCHINO    GONZALO GERMAN    43843662
ROSSI    JULIETA LUCIA    44429662
SALA    FERNANDA AYELÉN    44067940
SALVA    LUCAS EMIR    46577569
SALVA    CELESTE BELÉN    43128401
SANCHEZ    HORACIO RAMÓN    44525051
SARU    CELESTE ANAHÍ    43841608
SATTLER    JUAN CRUZ    47290703
SATTLER    AGUSTINA SOLEDAD    44865447
SAUCEDO    JOEL LORENZO    43378235
SCHAUFLER    RYAN FEDERICO    43378259
SCHELL    JUAN GABRIEL    43377753
SCHINNER    LUCÍA    43128419
SCHLAPBACH    LARISA ROCÍO    42559294
SCHMIDHALTER    ERIK EZEQUIEL    44429661
SCHMIDHALTER    MATÍAS GABRIEL    43165892
SCHMIDHALTTER    SEBASTIAN EMANUEL    41733373
SCHMIDT    AGUSTINA BELÉN    44783099
SCHMIDT    MELANI    42559287
SCHOEN    RODRIGO MARTIN    43128445
SCHUMACHER    BRISA BELEN    41633873
SCHWINDT    LARA NERINA    43378210
SECO    HECTOR DANIEL    40557644
SILVA    LAUTARO    41733393
SIVERA    NICOLAS DIEGO    42330327
SOSA    EMILIANO SEBASTIÁN    47975716
SOSA    MACARENA ANA BELÉN    49270525
SOTO    MILTON SEBASTIAN    44292902
SOTO    BRIAN CEFERINO    43128405
STERZZER    ROCÍO SOL    43128413
STRAUSS    AARON MARTIN    41733400
TAMI    EVANGELINA MARIA    42558838
TERRAGNI    GIAN FRANCO    43128408
TESSI    IGNACIO DAMIÁN    43378239
TEVEZ    JOAQUIN IGNACIO    44181245
TEVEZ    NICOLÁS    43128424
TORRES    MARÍA DEL ROSARIO    44062778
TORRES    IMANOL    43128417
TOSCO    GINO    44307183
TOURN    ALEJO DAVID    47208609
TOURN    GENARO JOAQUÍN    48469481
TRAVACHINO    ZOE LUCILA    44062785
TRIVISONNO    MARIANA    46970174
TSCHIEDER    KAREN SOLEDAD    44576295
TSCHIEDER    JOEL AUGUSTO    41733383
URBA    ALEJO JOSÉ    41733367
URQUIZA    ANTONELA    42332857
VALDEZ    TAMARA ELIZABETH    43378255
VEGA    AGUSTÍN RODRIGO    42560280
VERGE    ANABELA SOLEDAD    43580292
VERGE    MARCIAL DAVID    42330301
VIERA    MIRTA BEATRIZ    43128416
VINCENTI OJEDA    JOSE GUILLERMO    43125453
VITELLI    JUAN IGNACIO    40702710
VIVALDA    SANTIAGO DANIEL    42558834
WALKER    PALOMA    48747491
WALKER    NICOLÁS    44429671
WEGGENER    BELÉN NICOLE    44062771
WELSCHEN    ABRIL    42330317
YBARRA    YOANA TATIANA    42926828
YUAN    MARCO AGUSTÍN    41656910
ZAMBÓN    SANTIAGO CARLOS    43495232
ZANUTTINI    VIRGINIA EMILIA    43378237
ZAPATA    MILAGROS MAILÉN    43378220
ZEITER    ROCIO AILEN    41733389
ZEITER    MARTÍN GABRIEL    43128437
ZURBRIGGEN    KAREN LUCIA    44180783
ZURSCHMITTEN    VALENTINA    41733368
ZURSCHMITTEN    CAMILA BELÉN    43128409

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