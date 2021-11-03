Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 3 de noviembre en el Suchón

Locales 03 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 3 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

ACOSTA    MATEO GAEL    54506942
ACOSTA    JAZMÍN AGOSTINA    55403172
ACOSTA    GABRIELA JUSTINA    55358010
ACOSTA    LUCAS    55532672
AGUIRRE    VIRGINIA AZUL    55534562
AIMARETTI PICATTO    MILENA SOFÍA    53918484
ALBEIRA    NICOLÁS EZEQUIEL    53918448
ALBERTO    TIZIANO    54505810
ALVAREZ    VIRGINIA SELENE    53918436
ANDRIAN    BENJAMÍN LEONEL    54505852
ANGELI    MIA    55355172
ANTONIAZZI    JUAN IGNACIO    54505893
Aparicio favre    joaquin    54026816
ARCE SUAREZ    TOMAS AGUSTIN    53776385
ARMUA    MAXIMILIANO LIONEL    54119709
AROLFO    FRANCO    55097311
ARROYO    TIZIANO DAMIAN    55304469
ASOLI    CIRO LORENZO    54845412
AVILA    IVÁN    54505869
AYALA    MORENA PAULINA YANET    54121243
BACCHIAZ    XIMENA    55097318
BALLATORE    JORGELINA    55402544
BARRIOS    JAZMÍN GUADALUPE    54507820
BARRIOS    THIAGO AURELIO    55097897
BARRIOS CACCIOLATTO    TOMÁS AGUSTÍN    54206849
BARRIOS IMHOFF    BAUTISTA    53918464
Barsanti    Valentino León    55214504
BARTOLE    ELENA    55402514
BECKER HEINZE    BENICIO    55358020
BENEGAS    HELENA    54505881
BENITEZ    BRIAN SANTINO    54985212
Berardo    Elena Victoria    55532731
BERARDO SOTTOCORNO    JUANA MARÍA    54768125
Bertone    Romina    50242179
BERTONE    BENJAMÍN    54341977
Bertossi    Mateo    53918453
BERTOSSI    JUAN EMILIO    54505856
Berutti    Lucio Gastón    52359344
BETTIG    OLIVIA    54768607
BETTIG    GAEL VALENTINO    55358034
BIGLIANI    DONATTO BAUTISTA    55307432
BIGLIANI    LAUTARO    55402640
BILLOUD    EDUARDO NICOLÁS    55096019
BLANC    JUAN IGNACIO    54505868
BOSCOVICH    MORENA    54987068
BRAEM    ESMERALDA    55307584
Bustos    Abril Eva    52371458
CABRERA    ASTOR    54508061
CABRERA    BAUTISTA    54505815
CACERES    PAZ EUGENIA    55404389
CALEGARI ROMERO    SIMONA LUCÍA    54340059
CARDOZO AGUIRRE    JUAN IGNACIO    55214196
CARIBAUX    MIKEL AYRTON    53918457
CEAGLIO    BENJAMÍN TOMÁS    54617776
CEBALLOS    MARTINA NICOLE    54505880
CENCI    GUILLERMO ANTONIO    54617238
Cesarini    Angelina milagros    55533974
CHAVEZ    AGUSTINA BELÉN    54121142
Chervat    Olivia MARIA    54203119
Cisterna    Ivo benjamin    54771584
CITRARO    ALFREDO JOSÉ    54617704
COCCO AMBORT    ALBERTINA    54505866
COCCOLO ROMITELLI    ELENA    55355094
Coggiola    Alma maria    53398749
COGGIOLA SALVA    ISMAEL MAURICIO    55358038
COLAUTTI    VICTORIA NATIVIDAD    54447988
COLAUTTI    SOFÍA MAGALÍ    54615567
CORONEL    HERNÁN    54121172
Costa    Francisco    53801075
Costamagna    Pedro benicio    55358021
COSTANZO COLOMBA    DELFINA    53918426
COULON    EMILIA    54986444
Dejon lopez    Cielo nair    55358023
DENIZ    ZHOE JAZMÍN    55355188
DEVESA    PAULINA    55535852
DIAZ    GASPAR    53918417
DIAZ    GERVASIO    53918418
DIAZ NOBILE    LEÓN DANIEL    55096430
Dip    Celina ines    54505994
DOBLER    BENICIO DAVID    54505802
DURO    LUZ MILAGROS    54616037
EBERHARDT    ANA BELÉN    53918424
EBERHARDT    RUFINA    55531631
EBERHARDT YOSSEN    JUAN IGNACIO    54768606
ENRICO VIGLIETTI    VICTORIA    53918495
ESCUDERO    AXEL IVÁN    54848662
ESPINDOLA    DELFINA    54205876
FAES    PATRICIO DANIEL    54202301
FAES    EMANUELA    54847746
FARIAS SUNIER    MATILDA    55405090
FAVRE    AGUSTINA    54505883
FAVRE    JUAN IGNACIO    54505888
FAVRE MANGEAUD    EMILIO    55358016
FELKER KUCHEN    PAULINA SOFÍA    54505823
FERNANDEZ    BASTIÁN NICOLÁS    53918413
FERNANDEZ    IAN JEREMY    54846570
Fernandez miserez    pedro    55405088
FERRERO    AMARO    54505860
FERREYRA    ANDRÉS    54206878
FERREYRA    ELENA    54505894
FERREYRA    KATERIN ELIZABET    55402734
Feulien    Josué    54845171
FIGLIA    JOSEFINA AMPARO    54505864
FLORES    NAHUEL    54505834
FRANCHINO    ANITA    54763735
FREY    SEBASTIÁN TOMÁS    54505895
FRIGIERI    ISABELLA AGUSTINA    54202697
FUN LOPEZ    TOBÍAS MANUEL    55355198
GALEANO    MILTON ELÍAS    55358029
GALLARDO MONTINA    JUAN IGNACIO    54505812
GALVÁN    CATALINA    54844733
Garboso    jose ramon    50609176
García    Pérez    54114313
GARNERO    VICENTE    53918433
Garuti    Agustino    54338609
GEESE    LUZ MARÍA    54505822
GIACOMINO PERREN    VALENTINO    54505825
GIAMPIERI    MÍA BELÉN    54505827
GIMENEZ ZURBRIGGEN    MARA AYELÉN    54768604
GIORDA    CANDELA    54848415
Gomez    Constanza    53621784
GOMEZ    MARTINA BELÉN    54505849
GOMEZ    NICOL NAHIR    54770620
GOMEZ MALDONADO    BENJAMÍN    55358035
GOMEZ SCHREIBER    NAHIARA JAZMÍN    55534415
gonzales    GENESIS BERENICE    54450079
GONZALEZ    LUJÁN ANAHÍ    54985364
GRILL    FRANCESCA    54206872
Gut    PAULA    54338104
HANG    PATRICIO DAMIÁN    55535159
HEINZEN    THIAGO IGNACIO    55097310
Heldner    Milagros natividad    53621786
HERRERA    BAUTISTA JESÚS    53918406
HOFFMANN    LORENZO    54505975
Houriet    Aymará gisela    54768601
Ibarra    Aimara maitén    54418206
IBARRA    AMBAR XIOMARA    54768608
Imhoff    Celeste Belén    54339747
IMHOFF    FABRICIO    55305897
Imhoff    Sol milagros    55304409
IMSAND    JUSTINO LIONEL    55097314
IMSAND LASSO    MÍA ISABELLA    54505855
IMVINKELRIED    AMPARO    54505839
Jullier    Matilda    55535245
JULLIER DIP    DELFINA    54770081
JUNCO    YAZIMEL SEBASTÍAN    54770606
KLEIN    FELIPE    54770922
KREIG GRASSO    CONRADO ANDRÉS    54447961
Lalanda    María roxana    55132161
LANDA POZZO    VALENTINA    54505845
LANDOLT    FRANCISCO    55214640
LANG    NAILA MAGALÍ    54770776
LEDESMA    IGNACIO JOAQUIN    54985884
LENCINA    TOMÁS AGUSTÍN    53918432
LHERITIER    ANA    54505805
Lopez    Thiago Luis    51323992
LOPEZ    THIAGO DARIO    53918460
LOPEZ    AXEL URIEL    54618293
LÓPEZ    MARTINA    52871923
LORETAN    JOAQUÍN    54505878
LUDUEÑA    ANAHÍ GUADALUPE    55132707
LUQUE    PALOMA    54768602
LUQUE    MATÍAS    54985190
LUQUE    JOAQUÍN    55358027
MAIDANA    BAUTISTA    54447713
MANNI    FRANCHESCO    55305837
MAQUIEL TERISOTTO    MOROTÍ    55358030
MARESCA    MATEO AMADEO    53778499
MARIANI GIACOMINO    JULIETA    53918458
MARTIN    LISANDRO VALERIO    53778498
MARTINEZ    TAIEL MIQUEAS    54450025
MARTINEZ    MORENA GISEL    54763965
MARTINEZ    JULIETTA ALÍ    54505854
MASSE    DELFINA BELÉN    55307697
MATHIEU    Francesca    54641716
MAURINO ZWEIFEL    EVA    54622803
MAVILLA MARTINEZ    AARÓN NATANAEL    54337518
MEDRANO    IVÁN    54204064
MEYNET BEDINI    SIMÓN    53918450
Miercke    Julia ofelia    55097307
MILL    FELIPE CLAUS    54617748
MIÑO    GUILLERMINA    54204964
MOLINA    CIRO ANDRÉS    54505829
MONTERO    EMMA    54505818
MONTTI    ALEJO    55355262
MONTTI    LORENZO    55355263
MONUTTI    LUDMILA LUJÁN    54203116
MORALES    LORENZO    54505882
MORETTI    SANTIAGO MARIANO    54505819
MOREYRA    JUAN IGNACIO    54616838
MORO    DAMIÁN ANDRÉS    53918455
MOYANO SCHMIDHALTER    ZOE CAMILA    53918496
MUZZOPAPPA    SOLEDAD ABRIL    55214275
NICOLLIER    THIAGO BENJAMÍN    55358012
NIERENBERGER    ORIANA YAZMÍN    54339866
NIERENBERGER    JAQUELINA    53918479
NIERENBERGER    GENARO SEBASTIÁN    55358013
NUÑEZ    JULIETA MACARENA    54768162
Obino    Juana Belén    54763759
OLIVERA    MAURO SAMUEL    54507786
ORTIZ    LUISIANA DORA    55355349
ORTIZ KESSLER    PAULINA    55405968
OYARZABAL    GERÓNIMO LUIS    55096252
PALAVECINO    GASPAR    54505896
PANUNCIO    EMMA    55358028
paporello    antonia    53918412
PAPORELLO    MAGDALENA    54505811
PAREDES BOSCOVICH    EMILIO MARTÍN    55305805
PASTOR    ALEX ALBERTO    54505859
Pedrozza    Valentina Helena    54507283
PELOSIO    RAMIRO MIGUEL    54848994
PERALTA    AGUSTÍN    55097315
PEREZ FALCHINI    JULIETA    53918478
PERREN    LUCIA VICTORIA    54026809
PERREN    FRANCESCA    54447796
PERREN    Brenda paulina    55650004
PERREN BOSCOVICH    SIMÓN JERÓNIMO    54506541
PERRIARD CASTILLO    ANITA DE LOS ANGELES    54204205
PINCIROLI    GIULIANA BELÉN    55356171
PINCIROLI    GIANELLA BELLA    55356172
Platini    Fausto    53398637
Platini    Isabella    54847739
PONZIO    DENISE    53918467
PORTO GAIDO    MALENA    53918444
POZZO    BIANCA    53918498
Prendes    lisandro    54508031
PRIERI    GUADALUPE    54506529
PRIMO RENK    EMMA    55355010
QUESADA    MARTÍN    54987070
QUIROGA    ULISES JESÚS    54507813
RAMIREZ    AVRIL BERTA    53918445
RAMOS    MALENY    54505836
RAVELLI    EMMA ISABELLA    54026820
REAL TRAVACHINO    ANTONIO    54844738
RICCA    LORENZO    54508455
RINAUDO    LENA    54985177
RIPANI    OLIVIA LIBERTAD    55097302
RIQUELME    THIAGO JUAN    54618349
ROBLES    GEMA ABIGAIL    55532441
RODRIGUEZ    ALAN JOHAN JESÚS    54617347
Rodriguez    Katrina Isabella    55132364
RODRIGUEZ    SOFÍA ANAHÍ    55403087
RODRIGUEZ ALEGRE    MARCOS GABRIEL    53918402
RODRIGUEZ LAVATELLI    MORENA    55307583
ROLON    ZOE GUADALUPE    54026475
Rolon    Ludmila    54505900
ROMERO    JUANA ELENA    55405878
ROMERO ROSALEZ    LORENZO FRANCISCO    54505835
Rosano    Paula    51404246
Rosano    FACUNDO    54617489
Roskoff    Agustina    53918441
ROSSI    TIZIANO SAMUEL    54619037
Rostagno ocampo    Maia natahsa    53918474
RUIZ    BENJAMÍN    53918423
SCHMID    BASTIAN MISAEL    54339784
SCHMIDT    VALENTÍN LEONARDO    54121221
SCHMIDT    AYLIN DELFINA    52692608
SCHNEIDER PRETTO    MERCEDES    55358014
Schnidrig    Martina Maria    54848838
SCHONFELD    VICTORIA    54449682
SCHULTHEIS    VALENTÍN    55131118
SCOTTA VACHINO    LUCÍA    54450948
SEGOVIA    BIANCA    54768435
SEJAS    IGNACIO    55535884
SEJAS SOSA    ALAN GABRIEL    53918447
SELTZER    BENJAMIN ALEJANDRO    55133001
SILVA    EVOLET AILÍN    54448064
Silva    Irina fiorela    54770687
SILVA    HANEN    55651839
Soto    Simón bernabe    53778500
SOTO    DANTE LEONEL    54505863
Soto    Maylen    55097301
SPOTTI    ISABELLA    55355084
STANICH    FEDERICO    53918419
STANICH    BASTIAN URIEL    53918468
STRAUSS    EMILIO VALENTIN    54617305
Taberna    Nino fabricio    54505899
TERISOTTO    ALELÍ    54204137
Torres    Tiana cecilia    55254272
TRAVACHINO    Vicente    55533929
TSCHOPP Bertossi    Benjamín    54622838
Vazquez Oliva    Juanita    53918385
VERGARA    TIZIANO DANIEL    53918469
VERGARA    BENJAMÍN ANTONIO    54619081
VERWIMP    LUCAS ESTEBAN    54505821
VILLALBA    REBECCA TRINIDAD    55306162
VILLANUEVA    MANUEL ANDRÉS    55097312
VILLARREAL    AGUSTINA    54505801
VILLARRUEL    MILO ALEXIS    55356170
VIÑAS    ANA PAULA    54501014
VULLO    ERIKA ISABEL    54505879
WAGNER    ALFONSO    55096427
WALKER    BRUNO ARIEL    53918451
WALKER SUAREZ    YAMIL LEONEL    55358015
WELSCHEN    LUANA ROSA    54505885
WÜRGLER    THIAGO    54763899
ZAMER    ALAN JAVIER    54338164
ZEITER    JULIANA MAYLÉN    54848993
ZINGERLING FRANZEN    LORENZO    55533962
ZWEIFEL    EDGARDO LUIS    55097319

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