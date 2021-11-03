Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 3 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
ACOSTA MATEO GAEL 54506942
ACOSTA JAZMÍN AGOSTINA 55403172
ACOSTA GABRIELA JUSTINA 55358010
ACOSTA LUCAS 55532672
AGUIRRE VIRGINIA AZUL 55534562
AIMARETTI PICATTO MILENA SOFÍA 53918484
ALBEIRA NICOLÁS EZEQUIEL 53918448
ALBERTO TIZIANO 54505810
ALVAREZ VIRGINIA SELENE 53918436
ANDRIAN BENJAMÍN LEONEL 54505852
ANGELI MIA 55355172
ANTONIAZZI JUAN IGNACIO 54505893
Aparicio favre joaquin 54026816
ARCE SUAREZ TOMAS AGUSTIN 53776385
ARMUA MAXIMILIANO LIONEL 54119709
AROLFO FRANCO 55097311
ARROYO TIZIANO DAMIAN 55304469
ASOLI CIRO LORENZO 54845412
AVILA IVÁN 54505869
AYALA MORENA PAULINA YANET 54121243
BACCHIAZ XIMENA 55097318
BALLATORE JORGELINA 55402544
BARRIOS JAZMÍN GUADALUPE 54507820
BARRIOS THIAGO AURELIO 55097897
BARRIOS CACCIOLATTO TOMÁS AGUSTÍN 54206849
BARRIOS IMHOFF BAUTISTA 53918464
Barsanti Valentino León 55214504
BARTOLE ELENA 55402514
BECKER HEINZE BENICIO 55358020
BENEGAS HELENA 54505881
BENITEZ BRIAN SANTINO 54985212
Berardo Elena Victoria 55532731
BERARDO SOTTOCORNO JUANA MARÍA 54768125
Bertone Romina 50242179
BERTONE BENJAMÍN 54341977
Bertossi Mateo 53918453
BERTOSSI JUAN EMILIO 54505856
Berutti Lucio Gastón 52359344
BETTIG OLIVIA 54768607
BETTIG GAEL VALENTINO 55358034
BIGLIANI DONATTO BAUTISTA 55307432
BIGLIANI LAUTARO 55402640
BILLOUD EDUARDO NICOLÁS 55096019
BLANC JUAN IGNACIO 54505868
BOSCOVICH MORENA 54987068
BRAEM ESMERALDA 55307584
Bustos Abril Eva 52371458
CABRERA ASTOR 54508061
CABRERA BAUTISTA 54505815
CACERES PAZ EUGENIA 55404389
CALEGARI ROMERO SIMONA LUCÍA 54340059
CARDOZO AGUIRRE JUAN IGNACIO 55214196
CARIBAUX MIKEL AYRTON 53918457
CEAGLIO BENJAMÍN TOMÁS 54617776
CEBALLOS MARTINA NICOLE 54505880
CENCI GUILLERMO ANTONIO 54617238
Cesarini Angelina milagros 55533974
CHAVEZ AGUSTINA BELÉN 54121142
Chervat Olivia MARIA 54203119
Cisterna Ivo benjamin 54771584
CITRARO ALFREDO JOSÉ 54617704
COCCO AMBORT ALBERTINA 54505866
COCCOLO ROMITELLI ELENA 55355094
Coggiola Alma maria 53398749
COGGIOLA SALVA ISMAEL MAURICIO 55358038
COLAUTTI VICTORIA NATIVIDAD 54447988
COLAUTTI SOFÍA MAGALÍ 54615567
CORONEL HERNÁN 54121172
Costa Francisco 53801075
Costamagna Pedro benicio 55358021
COSTANZO COLOMBA DELFINA 53918426
COULON EMILIA 54986444
Dejon lopez Cielo nair 55358023
DENIZ ZHOE JAZMÍN 55355188
DEVESA PAULINA 55535852
DIAZ GASPAR 53918417
DIAZ GERVASIO 53918418
DIAZ NOBILE LEÓN DANIEL 55096430
Dip Celina ines 54505994
DOBLER BENICIO DAVID 54505802
DURO LUZ MILAGROS 54616037
EBERHARDT ANA BELÉN 53918424
EBERHARDT RUFINA 55531631
EBERHARDT YOSSEN JUAN IGNACIO 54768606
ENRICO VIGLIETTI VICTORIA 53918495
ESCUDERO AXEL IVÁN 54848662
ESPINDOLA DELFINA 54205876
FAES PATRICIO DANIEL 54202301
FAES EMANUELA 54847746
FARIAS SUNIER MATILDA 55405090
FAVRE AGUSTINA 54505883
FAVRE JUAN IGNACIO 54505888
FAVRE MANGEAUD EMILIO 55358016
FELKER KUCHEN PAULINA SOFÍA 54505823
FERNANDEZ BASTIÁN NICOLÁS 53918413
FERNANDEZ IAN JEREMY 54846570
Fernandez miserez pedro 55405088
FERRERO AMARO 54505860
FERREYRA ANDRÉS 54206878
FERREYRA ELENA 54505894
FERREYRA KATERIN ELIZABET 55402734
Feulien Josué 54845171
FIGLIA JOSEFINA AMPARO 54505864
FLORES NAHUEL 54505834
FRANCHINO ANITA 54763735
FREY SEBASTIÁN TOMÁS 54505895
FRIGIERI ISABELLA AGUSTINA 54202697
FUN LOPEZ TOBÍAS MANUEL 55355198
GALEANO MILTON ELÍAS 55358029
GALLARDO MONTINA JUAN IGNACIO 54505812
GALVÁN CATALINA 54844733
Garboso jose ramon 50609176
García Pérez 54114313
GARNERO VICENTE 53918433
Garuti Agustino 54338609
GEESE LUZ MARÍA 54505822
GIACOMINO PERREN VALENTINO 54505825
GIAMPIERI MÍA BELÉN 54505827
GIMENEZ ZURBRIGGEN MARA AYELÉN 54768604
GIORDA CANDELA 54848415
Gomez Constanza 53621784
GOMEZ MARTINA BELÉN 54505849
GOMEZ NICOL NAHIR 54770620
GOMEZ MALDONADO BENJAMÍN 55358035
GOMEZ SCHREIBER NAHIARA JAZMÍN 55534415
gonzales GENESIS BERENICE 54450079
GONZALEZ LUJÁN ANAHÍ 54985364
GRILL FRANCESCA 54206872
Gut PAULA 54338104
HANG PATRICIO DAMIÁN 55535159
HEINZEN THIAGO IGNACIO 55097310
Heldner Milagros natividad 53621786
HERRERA BAUTISTA JESÚS 53918406
HOFFMANN LORENZO 54505975
Houriet Aymará gisela 54768601
Ibarra Aimara maitén 54418206
IBARRA AMBAR XIOMARA 54768608
Imhoff Celeste Belén 54339747
IMHOFF FABRICIO 55305897
Imhoff Sol milagros 55304409
IMSAND JUSTINO LIONEL 55097314
IMSAND LASSO MÍA ISABELLA 54505855
IMVINKELRIED AMPARO 54505839
Jullier Matilda 55535245
JULLIER DIP DELFINA 54770081
JUNCO YAZIMEL SEBASTÍAN 54770606
KLEIN FELIPE 54770922
KREIG GRASSO CONRADO ANDRÉS 54447961
Lalanda María roxana 55132161
LANDA POZZO VALENTINA 54505845
LANDOLT FRANCISCO 55214640
LANG NAILA MAGALÍ 54770776
LEDESMA IGNACIO JOAQUIN 54985884
LENCINA TOMÁS AGUSTÍN 53918432
LHERITIER ANA 54505805
Lopez Thiago Luis 51323992
LOPEZ THIAGO DARIO 53918460
LOPEZ AXEL URIEL 54618293
LÓPEZ MARTINA 52871923
LORETAN JOAQUÍN 54505878
LUDUEÑA ANAHÍ GUADALUPE 55132707
LUQUE PALOMA 54768602
LUQUE MATÍAS 54985190
LUQUE JOAQUÍN 55358027
MAIDANA BAUTISTA 54447713
MANNI FRANCHESCO 55305837
MAQUIEL TERISOTTO MOROTÍ 55358030
MARESCA MATEO AMADEO 53778499
MARIANI GIACOMINO JULIETA 53918458
MARTIN LISANDRO VALERIO 53778498
MARTINEZ TAIEL MIQUEAS 54450025
MARTINEZ MORENA GISEL 54763965
MARTINEZ JULIETTA ALÍ 54505854
MASSE DELFINA BELÉN 55307697
MATHIEU Francesca 54641716
MAURINO ZWEIFEL EVA 54622803
MAVILLA MARTINEZ AARÓN NATANAEL 54337518
MEDRANO IVÁN 54204064
MEYNET BEDINI SIMÓN 53918450
Miercke Julia ofelia 55097307
MILL FELIPE CLAUS 54617748
MIÑO GUILLERMINA 54204964
MOLINA CIRO ANDRÉS 54505829
MONTERO EMMA 54505818
MONTTI ALEJO 55355262
MONTTI LORENZO 55355263
MONUTTI LUDMILA LUJÁN 54203116
MORALES LORENZO 54505882
MORETTI SANTIAGO MARIANO 54505819
MOREYRA JUAN IGNACIO 54616838
MORO DAMIÁN ANDRÉS 53918455
MOYANO SCHMIDHALTER ZOE CAMILA 53918496
MUZZOPAPPA SOLEDAD ABRIL 55214275
NICOLLIER THIAGO BENJAMÍN 55358012
NIERENBERGER ORIANA YAZMÍN 54339866
NIERENBERGER JAQUELINA 53918479
NIERENBERGER GENARO SEBASTIÁN 55358013
NUÑEZ JULIETA MACARENA 54768162
Obino Juana Belén 54763759
OLIVERA MAURO SAMUEL 54507786
ORTIZ LUISIANA DORA 55355349
ORTIZ KESSLER PAULINA 55405968
OYARZABAL GERÓNIMO LUIS 55096252
PALAVECINO GASPAR 54505896
PANUNCIO EMMA 55358028
paporello antonia 53918412
PAPORELLO MAGDALENA 54505811
PAREDES BOSCOVICH EMILIO MARTÍN 55305805
PASTOR ALEX ALBERTO 54505859
Pedrozza Valentina Helena 54507283
PELOSIO RAMIRO MIGUEL 54848994
PERALTA AGUSTÍN 55097315
PEREZ FALCHINI JULIETA 53918478
PERREN LUCIA VICTORIA 54026809
PERREN FRANCESCA 54447796
PERREN Brenda paulina 55650004
PERREN BOSCOVICH SIMÓN JERÓNIMO 54506541
PERRIARD CASTILLO ANITA DE LOS ANGELES 54204205
PINCIROLI GIULIANA BELÉN 55356171
PINCIROLI GIANELLA BELLA 55356172
Platini Fausto 53398637
Platini Isabella 54847739
PONZIO DENISE 53918467
PORTO GAIDO MALENA 53918444
POZZO BIANCA 53918498
Prendes lisandro 54508031
PRIERI GUADALUPE 54506529
PRIMO RENK EMMA 55355010
QUESADA MARTÍN 54987070
QUIROGA ULISES JESÚS 54507813
RAMIREZ AVRIL BERTA 53918445
RAMOS MALENY 54505836
RAVELLI EMMA ISABELLA 54026820
REAL TRAVACHINO ANTONIO 54844738
RICCA LORENZO 54508455
RINAUDO LENA 54985177
RIPANI OLIVIA LIBERTAD 55097302
RIQUELME THIAGO JUAN 54618349
ROBLES GEMA ABIGAIL 55532441
RODRIGUEZ ALAN JOHAN JESÚS 54617347
Rodriguez Katrina Isabella 55132364
RODRIGUEZ SOFÍA ANAHÍ 55403087
RODRIGUEZ ALEGRE MARCOS GABRIEL 53918402
RODRIGUEZ LAVATELLI MORENA 55307583
ROLON ZOE GUADALUPE 54026475
Rolon Ludmila 54505900
ROMERO JUANA ELENA 55405878
ROMERO ROSALEZ LORENZO FRANCISCO 54505835
Rosano Paula 51404246
Rosano FACUNDO 54617489
Roskoff Agustina 53918441
ROSSI TIZIANO SAMUEL 54619037
Rostagno ocampo Maia natahsa 53918474
RUIZ BENJAMÍN 53918423
SCHMID BASTIAN MISAEL 54339784
SCHMIDT VALENTÍN LEONARDO 54121221
SCHMIDT AYLIN DELFINA 52692608
SCHNEIDER PRETTO MERCEDES 55358014
Schnidrig Martina Maria 54848838
SCHONFELD VICTORIA 54449682
SCHULTHEIS VALENTÍN 55131118
SCOTTA VACHINO LUCÍA 54450948
SEGOVIA BIANCA 54768435
SEJAS IGNACIO 55535884
SEJAS SOSA ALAN GABRIEL 53918447
SELTZER BENJAMIN ALEJANDRO 55133001
SILVA EVOLET AILÍN 54448064
Silva Irina fiorela 54770687
SILVA HANEN 55651839
Soto Simón bernabe 53778500
SOTO DANTE LEONEL 54505863
Soto Maylen 55097301
SPOTTI ISABELLA 55355084
STANICH FEDERICO 53918419
STANICH BASTIAN URIEL 53918468
STRAUSS EMILIO VALENTIN 54617305
Taberna Nino fabricio 54505899
TERISOTTO ALELÍ 54204137
Torres Tiana cecilia 55254272
TRAVACHINO Vicente 55533929
TSCHOPP Bertossi Benjamín 54622838
Vazquez Oliva Juanita 53918385
VERGARA TIZIANO DANIEL 53918469
VERGARA BENJAMÍN ANTONIO 54619081
VERWIMP LUCAS ESTEBAN 54505821
VILLALBA REBECCA TRINIDAD 55306162
VILLANUEVA MANUEL ANDRÉS 55097312
VILLARREAL AGUSTINA 54505801
VILLARRUEL MILO ALEXIS 55356170
VIÑAS ANA PAULA 54501014
VULLO ERIKA ISABEL 54505879
WAGNER ALFONSO 55096427
WALKER BRUNO ARIEL 53918451
WALKER SUAREZ YAMIL LEONEL 55358015
WELSCHEN LUANA ROSA 54505885
WÜRGLER THIAGO 54763899
ZAMER ALAN JAVIER 54338164
ZEITER JULIANA MAYLÉN 54848993
ZINGERLING FRANZEN LORENZO 55533962
ZWEIFEL EDGARDO LUIS 55097319