Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana miércoles 27 de octubre en el Suchón

Locales 26 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana miércoles 27 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AGUIAR    NANCY NOEMÍ    35733740
ACKERMAM    FLORENCIA GUADALUPE    37199086
ACOSTA    JOSE LUIS    36841199
ACOSTA    MARIA DE LUJAN    37042125
ADROVER    NICOLAS DAVID    36619106
AGUILERA    PABLO NICOLAS    36619101
AGUIRRE    MAXIMILIANO EXEQUIEL    36619005
AGUIRRE    JESICA NATALI    36627914
AGUIRRE    LILIAN EVELYN    36710805
AIMAR    NATALIA ESTEFANIA    36619083
ALAGUIVE    JOEL MARCOS EXEQUIEL    36219384
ALBERA    MIGUEL ANGEL    36619125
ALBRECHT    NICOLÁS PABLO    35749106
ALBRECHT    MARIANELA    36776814
AMHERDT    MARIA GISELA    37260533
ANHORN    SABRINA LUCRECIA    37199014
ARAUJO    ROCIO VANESA    36619135
ARCE    JOSÉ LUIS    36263695
AVILES    FLORENCIA PAOLA    35832934
BACCHIAZ    LEANDRO GABRIEL    36710534
BARRIOS    GONZALO EDGARDO    36726158
BECKER    CLAUDIO RAÚL    35749076
BECKER    JOSÉ LUIS    36619059
BECKER    MARÍA ESTEFANÍA    35772826
BEDINI    MILENA ANDREA    36776805
BENITEZ    FELIX RUBEN    36389966
BERESVIL    NICOLAS DANIEL    36289767
BERTOSSI    VIRGINIA SOLEDAD    36300993
BERTOSSI    ALEJANDRO GABRIEL    35748065
BETTIG    LORENA EDIT    33955543
BETTIG    WALTER FABIAN    36619149
BLANC    MIGUEL ANGEL    37199083
BONZI    MAURICIO    36619049
BORETTO    DANIEL    36619108
BUGDAHL    GUSTAVO ANDRÉS    37199050
CABALLERO DE DURAN    LOU SALOME    96077179
CANUT    MELISA    35585457
CAPAFONS    LAURA CELESTE    36619070
CAPROLI    EZEQUIEL JESÚS    36619027
CARLINI    BRUNO    36052251
CARRANZA    PAMELA GUADALUPE    35733928
CARRIZO    LUCAS GERMÁN    36619180
CASCO    MATIAS EZEQUIEL    37260513
CENTANI    FLORENCIA ANAHI    33955550
CHANTIRI    JOAQUÍN    36619165
CHAVARINI    LUCAS MARTIN    36619155
CIANI    FEDERICO MARTIN    36302962
CIGNETTI    YAMILA PAOLA    36300992
COLOMBA    LEANDRO    36619050
CONTRERA    EMANUEL    35749079
CORDERO    DAMIAN EZEQUIEL    35828923
CORNIER    JONATAN CARLOS    36619096
CRIPPA    CINTIA LUCIANA    35749148
CROATTO PAZ    JUAN IGNACIO    37199074
CUESTA    SILVANA SOLEDAD    35428253
CUFFIA    MARIA DE LOS ANGELES    36012859
CURA    FEDERICO JOSÉ    37199057
CURIONI    ARIADNA AYELEN    36052256
D'ANGELO    LUIS    37199026
DE CAMINOS    FACUNDO EMANUEL    35651253
DEFAGOT    FERNANDO ADRIAN    35772284
DEJON    ERIKA BELEN    36619174
DEJON    ROCIO BELEN    37199081
DEMARIA    AYELEN EBELYN    36684115
DEVESA    ANTONELA BELEN    36619040
DEVESA    ESTEFANIA SOLEDAD    37199090
DI TEODORO    MICAELA BELÉN    36619008
DIAZ    ROMINA    37260510
DIP    YANINA MICAELA    36619015
DOMINICCI    CAROLINA DAIANA    35733978
DONNET    MARÍA EMILIA    35749120
DURO    MATIAS NICOLAS    35748348
EBERHARDT    PAMELA NATALIA    37260503
EBERHARDT    EMILIANO LUIS    37260540
EGGEL    CRISTIAN PABLO    36300988
EGGEL    LEANDRO SERGIO    36289771
ENCINA    CECILIA JOANA    37146386
ENRIA    MACARENA    37199019
ENRIQUE    MAXIMILIANO FABIAN    35465688
ESCOBAR    ESTEFANÍA SOLEDAD    37260609
ESPINDOLA    SEBASTIAN ANDRES    35608733
ESTEJEMAN    SERGIO DANIEL    36303760
FAES    SOFIA    36619038
FASSETTA    JOEL    37199041
FAVRE    MARIANA EVELIN    36619003
FAVRE    CLAUDIO RAUL    36619024
FEDERICHI    JONATAN    35749086
FEDERICHI    DAIANA NATALI    35749077
FERNANDEZ    FRANCISCO JAVIER    36000754
FERREYRA    JORGELINA SOLEDAD    36619071
FEULIEN    ALEJANDRA SOLEDAD    35980881
FLORES    AGUSTINA LAURA    36619140
FOFFANI    PAULA LUCIA    36619052
FONT    VALERIA GUADALUPE    35749100
FUSSI    ANDRES JAVIER    35440140
FUX    BARBARA MARIA ITATI    37260504
GAITAN    SANTIAGO    36300991
GAITAN    MARIANO FACUNDO    36619021
GAMINARA    VERA    36686989
GARBARINI    FACUNDO JESUS    35748072
GARBOLINO    YANINA DOLORES    36619018
GARCIA    FLORENCIA ANDREA    36776804
GARCIA    GUSTAVO GERMAN    36258387
GAREIS    MARIA LAURA    36150471
GARUTI    MATÍAS LEONEL    36619103
GERBAUDO    ESTEBAN ANDRES    36619170
GIACOMINO    GONZALO SERGIO    37199066
GIACOSA    NICOLÁS    36619060
GIMENEZ    MARÍA NOEL    19028319
GIMENEZ    DAIANA YANET    35748081
GIONE    ROBERTO CARLOS    35749134
GIROD    ERIKA ALEJANDRA    36619148
GODANO    VERÓNICA LUCÍA    35440142
GODANO    ROMINA BELEN    36684116
GODOY    MARIA DE LOS ANGELES    35748079
GODOY    CAROLINA ITATI    35772825
GOMEZ    GERMAN SANTIAGO    35967025
GONZALEZ    JORGE DAMIAN    36263569
GONZALEZ    JONATAN ALBERTO    36478144
GORGO    MAILEN KAREN DE LOS MILAGROS    36837453
GRANDOLI    CORINA PAOLA    37199067
GUERRERO    MARIA CELESTE    44475726
GUNTREN    JORGE ADRIAN    36619151
HAMMERLY    MAURO    36619025
HANG    GUSTAVO JAVIER    37199049
HERMANN    DIEGO MARTIN    36619095
HERRERA    JOSÉ MANUEL    37032214
HILDBRAND    GASTON LEONARDO    37260529
HILGERT    AYELEN GUADALUPE    36619199
HOURIET    JEZABEL PAMELA    37199034
HOYOS    MARIO LEONEL    36619118
IGLESIAS    FEDERICO DANIEL    36301000
IMHOFF    ALEX DAMIAN    36300982
IMHOFF    DIEGO NICOLÁS    35249165
ITURRASPE    PATRICIO ANDRES    36619036
ITURRASPE    MARIA SOL    35772830
KLEIN    MAURO CESAR    36619196
KLOSTER    DAVID IGNACIO    36619068
KOGEL    MAURO DARIO    36619067
KOGEL    YANINA MICAELA    36619085
KUCHEN    LEANDRO JESÚS    36619030
KUCHEN    LUISINA GUADALUPE    36619129
KUCHEN    GIULIANA SOFIA    36619190
KUCHEN    SEBASTIAN DANTE    36619192
KUMMER    GUSTAVO    36264246
LAGGER    JOAQUIN IGNACIO    37260520
LANDA    WALTER DANIEL    36619119
LASSO    ESTEFANIA ELISABET    36627415
LAVATELLI    PABLO JOSE    35749113
LEGUIZA    MARTÍN HORACIO    39857094
LEHMANN    NICOLÁS SEBASTIÁN    35749131
LEIVA    SEBASTIAN ARIEL    36619111
LEIVA    PAMELA BELÉN    37199044
LENCINA    CINTIA BELEN    36619117
LIRUSSO    JAVIER ALEJANDRO    36619163
LOPEZ    NAIMID SOLEDAD    37199024
LUNA    GEORGINA GABRIELA    35772827
MACEDO    NICOLAS GASTON    36619139
MAGLIA    NICOLAS ADRIAN    36619184
MARCONI    MARIA LAURA    36619176
MARTINEZ    MIGUEL ANGEL    36150493
MARTINEZ FISSORE    JULIA ANA    37199085
MARUCCO    GONZALO    36150491
MARZIONI    GONZALO MATÍAS    36684112
MAUNA    GUIDO LUIS    35749088
MENDOZA    NATALI ARACELI    36196267
MENDOZA    MACARENA AYELEN    36710873
MENENDEZ    MAXIMILIANO ALBERTO    36263950
MERGEN    MILENA BELÉN    36655877
METZLER    PABLO ANGEL    36684109
MEURZET    JONATÁN DARÍO    36619011
MEURZET    GISELA ANDREA    36619079
MEURZET MEYNET    MAGALI    37199018
MEYNET    MAURO MARTIN    36619013
MICHLIG    MAXMILIANO    35749140
MIGONI    LUCIANO MARTÍN    36619137
MILL    JONATAN LEANDRO    35772815
MONTERO    MAXIMILIANO MIGUEL    36619197
MORALES    MAXIMILIANO JOSE    36776801
MORAN    NADIA DANIELA    36703669
MORCILLO    NOELIA CRISTINA    37199032
MOREL    MARIA ITATI    35769886
MOYANO    MELINA MARIEL    34173469
MOYANO    JONATAN MARCELO    36619154
MÜHN    EZEQUIEL MARTÍN    36619014
MÜHN    LORENA RAQUEL    36619009
MÜHN    GERALDINE ISABEL    37199043
MULLER    LEONARDO DANIEL    35749055
MUÑOZ    MARCOS MANUEL    40310808
MUÑOZ    LISANDRO ANTONIO    35988306
MURGA    EXEQUIEL ALBERTO    37263907
NANZER    MELISA    37260524
NAUSNERIZ    LUCAS LEONARDO    37199054
NAUSNERIZ    DANIEL EDGAR    37199055
NICOLA    FERNANDO GABRIEL    36619166
NIERENBERGER    ANDRÉS MAXIMILIANO    35980850
NIERENBERGER    ERIKA CECILIA    37199009
NOIRGEAN    CAROLINA LAURA    36619062
NUÑEZ    LORENZO DAVID    35772816
OBREGON    MARIA CRISTINA    36579007
ODASSO    GONZALO LUIS    36619074
ODASSO    LUISINA    37199037
OGGIER    DANIEL OSCAR    35749114
OGGIER    MAXIMILIANO    36619183
OLIVERA    EVELYN SOLEDAD    36619042
ORTIZ    ESTELA MABEL    36300990
ORTMANN    MARIA SOLEDAD    36150489
OSTRALEGA    SIRLEY CLOÉ    36619138
OSTTA    ANDRES CARLOS    37199082
PALACIOS    VICTORIA BELÉN    37075316
PAPORELLO    AINELEN MELINA    37199048
PERETTI    DAMIÁN ANDRÉS    36684059
PEREZ    GABRIELA SOLEDAD    36619195
PEREZLINDO    ALDANA SOLEDAD    37199073
PERREN    BETIANA MARÍA    33955544
PERREN    LUCIANA BELÉN    36302944
PERREN    DAMIAN EZEQUIEL    35748071
PERRIG    ALEXIS CLAUDIO    36655883
PETRUK    SABRINA ANABEL    35749129
PICATTO    VERONICA DANIELA    37199084
PIEDRABUENA    CECILIA VANESA    36264885
PIERUCCIONI    JUAN MANUEL    36776822
PIÑERO    VANESA SOLEDAD    35749062
PISSINI    LUISINA BELÉN    37199065
PONCE    JAQUELINA ELISABET    35733954
PONROY    ANTONELA BELÉN    36604413
PRATTO    SANDRA MIRIAN    33955548
PRIMO    FLORENCIA    36619088
PRIMO    GASTÓN EZEQUIEL    36619142
PULIDORI    GIOVANNA MELISSA    36737270
PUTTERO    FRANCISCO ENELDO    35833500
PUZ    MARCOS ANDRÉS    37199097
QUIROZ    FERNANDO DORIAN    35292163
RAIMONDI    DANIELA BELEN    35751373
RAMIREZ    NATALIA STEFANIA    37199045
RAMONDA    ALEXIS JEREMIAS    36619055
RAMONDA    BRUNO ALEJANDRO    37337395
RAMOS    PAMELA GUADALUPE    36300994
RAMOS    EZEQUIEL ELIAS RAUL    37199077
REIBLE    CÉSAR IGNACIO    35749396
REY    JOSE IGNACIO    36619091
REY    FRANCISCO    36619143
RICCA    CAROLINA SOLEDAD    36724866
RIFF    ERIC    36619076
RIOS    LUISINA    36619019
RIOS    YANINA MARIA DEL ROSARIO    36627119
ROA    ADRIÁN JAVIER    35770982
ROBLEDO    MARINA LEONELA    35654185
ROBLES    IGNACIO JOAQUIN    36619150
ROLAND    MARÍA CECILIA    36627638
ROLON    FABRICIO    36619099
ROMERO    ELIZABETH ANDREA    35636836
ROSALEZ    JOAQUIN ROLANDO    37199052
ROSSO    FRANCISCO JAVIER    35748059
RUIZ    LUIS SEBASTIÁN    36619010
RUIZ    JESICA LAURA    34171416
SACCO    SEBASTIÁN ANDRÉS    36619191
SALAMITO    MARIANA NATALI    36619023
SALZGEBER    GUILLERMO    37199027
SALZMANN    HERNÁN    35440139
SALZMANN    ROCIO JEANETTE    36776821
SANCHEZ    MARIANELA EVELÍN    36684054
SANTILLAN    SILVINA CARINA    36868056
SCHAMNE    MELANIE GUADALUPE    36619041
SCHEFER    BRAIAN JESÚS    35772817
SCHMIDHALTER    HERNÁN MATÍAS    35749138
SCHMIDT    FACUNDO JESUS    36619028
SCHMIDT    SEBASTIAN ALBERTO    37260515
SCHMUNK    AYRTON LIONEL    37199022
SCHNEIDER    NICOLÁS FEDERICO    36619185
SILVA    DIEGO DANIEL    36150469
SILVA    JOSUE LUCAS NAHUEL    36476473
SOLA    FRANCISCO    36619093
SOSA    MARCELO ALEJANDRO    35748403
SOULIER    DAIANA    36619115
STALDER    RODRIGO GUSTAVO    36776803
STANGAFERRO    SOLANGE IVON    37199011
STRADA    MARCELA ISABEL    36300980
SURMULER    BRIAN ALFREDO    35749150
TAMI    ROBERTO JOSE    36619159
THELER    MAXIMILIANO JESUS    37260537
TIONE    LUCIA NIEVES    36241699
TISLER    IVAN ARIEL    37199092
TOLOSA    NÉLIDA BELÉN    37199072
TONARELLI    MATÍAS EMMANUEL    36726167
TONIATTO    MAXIMILIANO    36684040
TORRES    DIEGO JAVIER    36012935
TORRES    CARLA AYELEN    36150484
TOYA    SILVIA PATRICIA    36619037
VALENTINI    FANI SILVIA    37199005
VAUDAGNA    LEONARDO MARTIN    35749135
VEGA    LORENZO ARIEL    36619107
VERA    MANUEL MARIA    36619169
VERGARA    JUAN ALEXIS    36619104
VICENTE    IVAN YAMIL    36619004
VIERA    ROCIO SOLEDAD    35654034
VIEYRA    NORALI RAQUEL    35249157
VIGLIETTI    JUAN JOSE    37199001
VIGNOLL    JAVIER ANDRÉS    36581051
VILLALBA    RODRIGO EZEQUIEL    36300973
VILLALBA    NOELIA SOLEDAD    40365902
VILLARRUEL    ALEXIS GUILLERMO    36002996
VITELLI    ANDREA ESTEFANIA    37078539
WALKER    SEBASTIAN    35749115
WALKER    JONATAN ARIEL    35772820
WASINGER    VERÓNICA MARÍA    35748083
WEIDMANN    GABRIEL ALBERTO    35748082
YOST    MANUEL    36001772
ZARATE    SAMANTA ALEJANDRA    37199078
ZEBALLOS    MARCELO VALENTIN    33955546
ZEBALLOS    GISELLA SOLEDAD    36581195
ZEITER    DAIANA MARIA    35749132
ZENCLUSSEN    ELIANA    35749109
ZURSCHMITTEN    VIRGINIA LUCIA    36266258
ZURSCHMITTEN    LEONARDO    35749147

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