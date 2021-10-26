Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana miércoles 27 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
AGUIAR NANCY NOEMÍ 35733740
ACKERMAM FLORENCIA GUADALUPE 37199086
ACOSTA JOSE LUIS 36841199
ACOSTA MARIA DE LUJAN 37042125
ADROVER NICOLAS DAVID 36619106
AGUILERA PABLO NICOLAS 36619101
AGUIRRE MAXIMILIANO EXEQUIEL 36619005
AGUIRRE JESICA NATALI 36627914
AGUIRRE LILIAN EVELYN 36710805
AIMAR NATALIA ESTEFANIA 36619083
ALAGUIVE JOEL MARCOS EXEQUIEL 36219384
ALBERA MIGUEL ANGEL 36619125
ALBRECHT NICOLÁS PABLO 35749106
ALBRECHT MARIANELA 36776814
AMHERDT MARIA GISELA 37260533
ANHORN SABRINA LUCRECIA 37199014
ARAUJO ROCIO VANESA 36619135
ARCE JOSÉ LUIS 36263695
AVILES FLORENCIA PAOLA 35832934
BACCHIAZ LEANDRO GABRIEL 36710534
BARRIOS GONZALO EDGARDO 36726158
BECKER CLAUDIO RAÚL 35749076
BECKER JOSÉ LUIS 36619059
BECKER MARÍA ESTEFANÍA 35772826
BEDINI MILENA ANDREA 36776805
BENITEZ FELIX RUBEN 36389966
BERESVIL NICOLAS DANIEL 36289767
BERTOSSI VIRGINIA SOLEDAD 36300993
BERTOSSI ALEJANDRO GABRIEL 35748065
BETTIG LORENA EDIT 33955543
BETTIG WALTER FABIAN 36619149
BLANC MIGUEL ANGEL 37199083
BONZI MAURICIO 36619049
BORETTO DANIEL 36619108
BUGDAHL GUSTAVO ANDRÉS 37199050
CABALLERO DE DURAN LOU SALOME 96077179
CANUT MELISA 35585457
CAPAFONS LAURA CELESTE 36619070
CAPROLI EZEQUIEL JESÚS 36619027
CARLINI BRUNO 36052251
CARRANZA PAMELA GUADALUPE 35733928
CARRIZO LUCAS GERMÁN 36619180
CASCO MATIAS EZEQUIEL 37260513
CENTANI FLORENCIA ANAHI 33955550
CHANTIRI JOAQUÍN 36619165
CHAVARINI LUCAS MARTIN 36619155
CIANI FEDERICO MARTIN 36302962
CIGNETTI YAMILA PAOLA 36300992
COLOMBA LEANDRO 36619050
CONTRERA EMANUEL 35749079
CORDERO DAMIAN EZEQUIEL 35828923
CORNIER JONATAN CARLOS 36619096
CRIPPA CINTIA LUCIANA 35749148
CROATTO PAZ JUAN IGNACIO 37199074
CUESTA SILVANA SOLEDAD 35428253
CUFFIA MARIA DE LOS ANGELES 36012859
CURA FEDERICO JOSÉ 37199057
CURIONI ARIADNA AYELEN 36052256
D'ANGELO LUIS 37199026
DE CAMINOS FACUNDO EMANUEL 35651253
DEFAGOT FERNANDO ADRIAN 35772284
DEJON ERIKA BELEN 36619174
DEJON ROCIO BELEN 37199081
DEMARIA AYELEN EBELYN 36684115
DEVESA ANTONELA BELEN 36619040
DEVESA ESTEFANIA SOLEDAD 37199090
DI TEODORO MICAELA BELÉN 36619008
DIAZ ROMINA 37260510
DIP YANINA MICAELA 36619015
DOMINICCI CAROLINA DAIANA 35733978
DONNET MARÍA EMILIA 35749120
DURO MATIAS NICOLAS 35748348
EBERHARDT PAMELA NATALIA 37260503
EBERHARDT EMILIANO LUIS 37260540
EGGEL CRISTIAN PABLO 36300988
EGGEL LEANDRO SERGIO 36289771
ENCINA CECILIA JOANA 37146386
ENRIA MACARENA 37199019
ENRIQUE MAXIMILIANO FABIAN 35465688
ESCOBAR ESTEFANÍA SOLEDAD 37260609
ESPINDOLA SEBASTIAN ANDRES 35608733
ESTEJEMAN SERGIO DANIEL 36303760
FAES SOFIA 36619038
FASSETTA JOEL 37199041
FAVRE MARIANA EVELIN 36619003
FAVRE CLAUDIO RAUL 36619024
FEDERICHI JONATAN 35749086
FEDERICHI DAIANA NATALI 35749077
FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 36000754
FERREYRA JORGELINA SOLEDAD 36619071
FEULIEN ALEJANDRA SOLEDAD 35980881
FLORES AGUSTINA LAURA 36619140
FOFFANI PAULA LUCIA 36619052
FONT VALERIA GUADALUPE 35749100
FUSSI ANDRES JAVIER 35440140
FUX BARBARA MARIA ITATI 37260504
GAITAN SANTIAGO 36300991
GAITAN MARIANO FACUNDO 36619021
GAMINARA VERA 36686989
GARBARINI FACUNDO JESUS 35748072
GARBOLINO YANINA DOLORES 36619018
GARCIA FLORENCIA ANDREA 36776804
GARCIA GUSTAVO GERMAN 36258387
GAREIS MARIA LAURA 36150471
GARUTI MATÍAS LEONEL 36619103
GERBAUDO ESTEBAN ANDRES 36619170
GIACOMINO GONZALO SERGIO 37199066
GIACOSA NICOLÁS 36619060
GIMENEZ MARÍA NOEL 19028319
GIMENEZ DAIANA YANET 35748081
GIONE ROBERTO CARLOS 35749134
GIROD ERIKA ALEJANDRA 36619148
GODANO VERÓNICA LUCÍA 35440142
GODANO ROMINA BELEN 36684116
GODOY MARIA DE LOS ANGELES 35748079
GODOY CAROLINA ITATI 35772825
GOMEZ GERMAN SANTIAGO 35967025
GONZALEZ JORGE DAMIAN 36263569
GONZALEZ JONATAN ALBERTO 36478144
GORGO MAILEN KAREN DE LOS MILAGROS 36837453
GRANDOLI CORINA PAOLA 37199067
GUERRERO MARIA CELESTE 44475726
GUNTREN JORGE ADRIAN 36619151
HAMMERLY MAURO 36619025
HANG GUSTAVO JAVIER 37199049
HERMANN DIEGO MARTIN 36619095
HERRERA JOSÉ MANUEL 37032214
HILDBRAND GASTON LEONARDO 37260529
HILGERT AYELEN GUADALUPE 36619199
HOURIET JEZABEL PAMELA 37199034
HOYOS MARIO LEONEL 36619118
IGLESIAS FEDERICO DANIEL 36301000
IMHOFF ALEX DAMIAN 36300982
IMHOFF DIEGO NICOLÁS 35249165
ITURRASPE PATRICIO ANDRES 36619036
ITURRASPE MARIA SOL 35772830
KLEIN MAURO CESAR 36619196
KLOSTER DAVID IGNACIO 36619068
KOGEL MAURO DARIO 36619067
KOGEL YANINA MICAELA 36619085
KUCHEN LEANDRO JESÚS 36619030
KUCHEN LUISINA GUADALUPE 36619129
KUCHEN GIULIANA SOFIA 36619190
KUCHEN SEBASTIAN DANTE 36619192
KUMMER GUSTAVO 36264246
LAGGER JOAQUIN IGNACIO 37260520
LANDA WALTER DANIEL 36619119
LASSO ESTEFANIA ELISABET 36627415
LAVATELLI PABLO JOSE 35749113
LEGUIZA MARTÍN HORACIO 39857094
LEHMANN NICOLÁS SEBASTIÁN 35749131
LEIVA SEBASTIAN ARIEL 36619111
LEIVA PAMELA BELÉN 37199044
LENCINA CINTIA BELEN 36619117
LIRUSSO JAVIER ALEJANDRO 36619163
LOPEZ NAIMID SOLEDAD 37199024
LUNA GEORGINA GABRIELA 35772827
MACEDO NICOLAS GASTON 36619139
MAGLIA NICOLAS ADRIAN 36619184
MARCONI MARIA LAURA 36619176
MARTINEZ MIGUEL ANGEL 36150493
MARTINEZ FISSORE JULIA ANA 37199085
MARUCCO GONZALO 36150491
MARZIONI GONZALO MATÍAS 36684112
MAUNA GUIDO LUIS 35749088
MENDOZA NATALI ARACELI 36196267
MENDOZA MACARENA AYELEN 36710873
MENENDEZ MAXIMILIANO ALBERTO 36263950
MERGEN MILENA BELÉN 36655877
METZLER PABLO ANGEL 36684109
MEURZET JONATÁN DARÍO 36619011
MEURZET GISELA ANDREA 36619079
MEURZET MEYNET MAGALI 37199018
MEYNET MAURO MARTIN 36619013
MICHLIG MAXMILIANO 35749140
MIGONI LUCIANO MARTÍN 36619137
MILL JONATAN LEANDRO 35772815
MONTERO MAXIMILIANO MIGUEL 36619197
MORALES MAXIMILIANO JOSE 36776801
MORAN NADIA DANIELA 36703669
MORCILLO NOELIA CRISTINA 37199032
MOREL MARIA ITATI 35769886
MOYANO MELINA MARIEL 34173469
MOYANO JONATAN MARCELO 36619154
MÜHN EZEQUIEL MARTÍN 36619014
MÜHN LORENA RAQUEL 36619009
MÜHN GERALDINE ISABEL 37199043
MULLER LEONARDO DANIEL 35749055
MUÑOZ MARCOS MANUEL 40310808
MUÑOZ LISANDRO ANTONIO 35988306
MURGA EXEQUIEL ALBERTO 37263907
NANZER MELISA 37260524
NAUSNERIZ LUCAS LEONARDO 37199054
NAUSNERIZ DANIEL EDGAR 37199055
NICOLA FERNANDO GABRIEL 36619166
NIERENBERGER ANDRÉS MAXIMILIANO 35980850
NIERENBERGER ERIKA CECILIA 37199009
NOIRGEAN CAROLINA LAURA 36619062
NUÑEZ LORENZO DAVID 35772816
OBREGON MARIA CRISTINA 36579007
ODASSO GONZALO LUIS 36619074
ODASSO LUISINA 37199037
OGGIER DANIEL OSCAR 35749114
OGGIER MAXIMILIANO 36619183
OLIVERA EVELYN SOLEDAD 36619042
ORTIZ ESTELA MABEL 36300990
ORTMANN MARIA SOLEDAD 36150489
OSTRALEGA SIRLEY CLOÉ 36619138
OSTTA ANDRES CARLOS 37199082
PALACIOS VICTORIA BELÉN 37075316
PAPORELLO AINELEN MELINA 37199048
PERETTI DAMIÁN ANDRÉS 36684059
PEREZ GABRIELA SOLEDAD 36619195
PEREZLINDO ALDANA SOLEDAD 37199073
PERREN BETIANA MARÍA 33955544
PERREN LUCIANA BELÉN 36302944
PERREN DAMIAN EZEQUIEL 35748071
PERRIG ALEXIS CLAUDIO 36655883
PETRUK SABRINA ANABEL 35749129
PICATTO VERONICA DANIELA 37199084
PIEDRABUENA CECILIA VANESA 36264885
PIERUCCIONI JUAN MANUEL 36776822
PIÑERO VANESA SOLEDAD 35749062
PISSINI LUISINA BELÉN 37199065
PONCE JAQUELINA ELISABET 35733954
PONROY ANTONELA BELÉN 36604413
PRATTO SANDRA MIRIAN 33955548
PRIMO FLORENCIA 36619088
PRIMO GASTÓN EZEQUIEL 36619142
PULIDORI GIOVANNA MELISSA 36737270
PUTTERO FRANCISCO ENELDO 35833500
PUZ MARCOS ANDRÉS 37199097
QUIROZ FERNANDO DORIAN 35292163
RAIMONDI DANIELA BELEN 35751373
RAMIREZ NATALIA STEFANIA 37199045
RAMONDA ALEXIS JEREMIAS 36619055
RAMONDA BRUNO ALEJANDRO 37337395
RAMOS PAMELA GUADALUPE 36300994
RAMOS EZEQUIEL ELIAS RAUL 37199077
REIBLE CÉSAR IGNACIO 35749396
REY JOSE IGNACIO 36619091
REY FRANCISCO 36619143
RICCA CAROLINA SOLEDAD 36724866
RIFF ERIC 36619076
RIOS LUISINA 36619019
RIOS YANINA MARIA DEL ROSARIO 36627119
ROA ADRIÁN JAVIER 35770982
ROBLEDO MARINA LEONELA 35654185
ROBLES IGNACIO JOAQUIN 36619150
ROLAND MARÍA CECILIA 36627638
ROLON FABRICIO 36619099
ROMERO ELIZABETH ANDREA 35636836
ROSALEZ JOAQUIN ROLANDO 37199052
ROSSO FRANCISCO JAVIER 35748059
RUIZ LUIS SEBASTIÁN 36619010
RUIZ JESICA LAURA 34171416
SACCO SEBASTIÁN ANDRÉS 36619191
SALAMITO MARIANA NATALI 36619023
SALZGEBER GUILLERMO 37199027
SALZMANN HERNÁN 35440139
SALZMANN ROCIO JEANETTE 36776821
SANCHEZ MARIANELA EVELÍN 36684054
SANTILLAN SILVINA CARINA 36868056
SCHAMNE MELANIE GUADALUPE 36619041
SCHEFER BRAIAN JESÚS 35772817
SCHMIDHALTER HERNÁN MATÍAS 35749138
SCHMIDT FACUNDO JESUS 36619028
SCHMIDT SEBASTIAN ALBERTO 37260515
SCHMUNK AYRTON LIONEL 37199022
SCHNEIDER NICOLÁS FEDERICO 36619185
SILVA DIEGO DANIEL 36150469
SILVA JOSUE LUCAS NAHUEL 36476473
SOLA FRANCISCO 36619093
SOSA MARCELO ALEJANDRO 35748403
SOULIER DAIANA 36619115
STALDER RODRIGO GUSTAVO 36776803
STANGAFERRO SOLANGE IVON 37199011
STRADA MARCELA ISABEL 36300980
SURMULER BRIAN ALFREDO 35749150
TAMI ROBERTO JOSE 36619159
THELER MAXIMILIANO JESUS 37260537
TIONE LUCIA NIEVES 36241699
TISLER IVAN ARIEL 37199092
TOLOSA NÉLIDA BELÉN 37199072
TONARELLI MATÍAS EMMANUEL 36726167
TONIATTO MAXIMILIANO 36684040
TORRES DIEGO JAVIER 36012935
TORRES CARLA AYELEN 36150484
TOYA SILVIA PATRICIA 36619037
VALENTINI FANI SILVIA 37199005
VAUDAGNA LEONARDO MARTIN 35749135
VEGA LORENZO ARIEL 36619107
VERA MANUEL MARIA 36619169
VERGARA JUAN ALEXIS 36619104
VICENTE IVAN YAMIL 36619004
VIERA ROCIO SOLEDAD 35654034
VIEYRA NORALI RAQUEL 35249157
VIGLIETTI JUAN JOSE 37199001
VIGNOLL JAVIER ANDRÉS 36581051
VILLALBA RODRIGO EZEQUIEL 36300973
VILLALBA NOELIA SOLEDAD 40365902
VILLARRUEL ALEXIS GUILLERMO 36002996
VITELLI ANDREA ESTEFANIA 37078539
WALKER SEBASTIAN 35749115
WALKER JONATAN ARIEL 35772820
WASINGER VERÓNICA MARÍA 35748083
WEIDMANN GABRIEL ALBERTO 35748082
YOST MANUEL 36001772
ZARATE SAMANTA ALEJANDRA 37199078
ZEBALLOS MARCELO VALENTIN 33955546
ZEBALLOS GISELLA SOLEDAD 36581195
ZEITER DAIANA MARIA 35749132
ZENCLUSSEN ELIANA 35749109
ZURSCHMITTEN VIRGINIA LUCIA 36266258
ZURSCHMITTEN LEONARDO 35749147