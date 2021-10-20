Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 20 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO PORTIGLIATTI LUCÍA BELÉN 45343068
AIMAR LUCAS 45414351
ALBERA JORGE ANTONIO 12621924
ALBERA BRIAN AGUSTÍN 45638081
ALEGRE FAVIO MARCELO 29684945
ALONSO MARCOS 29793591
ALVARADO GISELA VERONICA 29686385
ALVAREZ MORGANS VICTORIA DENISE 45345420
ALZUGARAY GASTON DAVID 40452872
AMADEY EVANGELINA SOLEDAD 29793588
AMBORT ANA MARIA GUADALUPE 29717882
ANGELINI SANTINO 45493213
ANTHIENI SANTIAGO ALEJANDRO 29684941
ARANDA JAZMÍN ESTRELLA 45214838
AVALOS KAREN MICAELA 45638083
BARBAGLIA MELINA SOLEDAD 29793618
BARBERO MATILDE 45508622
BARRERA HILDA OLGA 6124255
BARRETO MAIRA MARISOL 45167784
BARRETO FERNANDO AGUSTIN 45411376
BARRIOS LUCAS GABRIEL 38386990
BARUCHI ARLÉN ELIZABETH 45652771
BERBERICH DANIEL ANDRES 42559272
BERNARDI CAMILA 32274716
BERTINAT MARCOS RICARDO 29684944
BERTOSSI BRENDA LUJAN 45411902
BERTOSSI MATEO 45493216
BERTOSSI CANDELA 45493215
BESSONE DIEGO MATÍAS 29717884
BETTIG MARCELA FERNANDA 29793626
BETTIG NEHEMIAS GABRIEL 45493225
BISIGNANO ELIANA 45343426
BONFIETTI ROCCO 45491376
BORETTO IGNACIO 45508604
BORGORATTI MARCOS ANGEL 29686343
BOSCOVICH FLORENCIA DANIELA 29809186
BOSCOVICH SOFIA 45216014
BOUVIER JULIETA INES 45411372
BUGDAHL JAZMIN 45493222
CACCIOLATTO EMILIO SALVADOR 45492957
CAPELLO RICARDO CLEMENTE 6236336
CARIAGA SOL DAIANA 45214837
CARRANZA GARBAGNATTI NISAEL LEANDRO 45492343
CASCO FRANCO JAVIER 45266192
CASTRO LETICIA 45215428
CECI HUGO BAUTISTA 45410787
CERATTO DANIEL ALBERTO 29500210
CHALITA ANTONIO 45343429
CHIAVON JUAN JOSÉ 13632760
CINQUINI MARIA FLORENCIA 45414370
CLAUSEN JULIETA 45266341
COLAUTTI FERNANDO HERNÁN 45343070
COLLA SANTIAGO DANIEL 45414352
COLLA MATEO 45493214
COLOMBO MAURICIO LUIS 29684940
CÓRDOBA BRIAN 45493209
CORDOBA SIVERA MATÍAS EZEQUIEL 45492954
CORREA YOANA SOLEDAD 45414365
CORTES MILTON DAVID 45266193
CUFFIA GERMÁN 29793584
DALLA FONTANA GONZALO 29793580
D'ANGELO DELFINA 45508618
DEJON BRISA LUJÁN 45414859
DENIZ DAMIAN FEDERICO 29809192
DENTE ANDREA PAOLA 29618193
DERITO ANDRES 44848582
DESTEFANIS IDA ANGELA 4280132
DIAZ MIGUEL ANGEL 29973778
DONNET ANDREA BELEN 45266342
DUARTE DARIO JESUS 29717898
DURE LUCILA MACARENA 45488686
EGGEL PABLO DAMIAN 30171907
EGGEL LAUTARO NAHUEL 45266349
EGGEL ANA LUCIA 45411379
ESPINDOLA MALVINA SOLEDAD 30171901
EXNER LIDIA ANA 4649658
EYMANN PAULINA 45414362
FERNANDEZ RENZO PABLO 32456223
FERNANDEZ ALDANA NATALI 44810744
FERNANDEZ MULLER JOSEFINA 45411380
FERRER ROSA DAIANA 45266215
FERRERO MARIA VICTORIA 45493221
FERREYRA LUCAS ARIEL 45638085
FLEURY AGOSTINA 45508603
FONTANINI FABRICIO 45414368
GAITAN SEBASTIÁN RAÚL 32274738
GALIANO LEANDRO ADRIAN 29717881
GALVAN LELIA SELVA 12698469
GARASINI PEDRO 45505523
GARCIA FRANCO SEBASTIÁN 45343170
GARDIOL CRISTIAN ALBERTO 29793619
GARNICA ELIAS SAMUEL 45414372
GAUNA LARA MARÍA 45344722
GAUNA LAUTARO JEREMÍAS 45492952
GIGENA BRISA AILEN 45493219
GIORDA FEDERICO EMANUEL 44848513
GIRAUDO ISMAEL MATIAS 45266934
GODOY LEONARDO ARIEL 45493204
GODOY LAUTARO EZEQUIEL 45504495
GOMEZ MAURICIO EZEQUIEL 32900429
GOMEZ LUIS ALFREDO 34463233
GONZALEZ NICOLAS 34222140
GONZALEZ SANDRA NOEMÍ 45552988
GOSSO ANTONELLA 45343421
GRANDOLIO PEDRO PABLO 29991720
GRANDOLIO TEODORO 6223259
HANG FABIÁN ALFREDO 29793608
HANG ROCIO GABRIELA 45641914
HERRERA NÉSTOR JUAN CARLOS 29684936
HISCHIER EUGENIA CAREN 29793614
HUCK MARTA ESTER 20140732
IBARRA DOROTEO VICENTE 29969766
IMHOFF CRISTIAN DARIO 29793612
IMHOFF ESTEFANÍA 45343420
IMHOFF DIANELA AZUL 45508612
IMSAND SEBASTIAN EDUARDO 29793607
INGARAMO BAUTISTA ELIAS 45508615
INGARAMO VALENTIN URIEL 45508616
INGARAMO LORENZO AGUSTIN 45508614
INVINKELRIED LORENA PAOLA 29684933
JULLIER AGUSTIN HERNAN 45492960
KOGEL CANDELA 45058970
LAGGER ABEL JOSE 11043592
LANDOLT ROMINA EDITH 29793552
LE SAINT MARIA FERNANDA 29749307
LEDERHOS VERONICA MARIA 29809182
LEIKER GUSTAVO GERARDO 29793555
LEIVA SILVANA VANESA 30237068
LESCHENNE MONICA BEATRIZ 11800687
LEVRINO LOURDES 45343428
LOPEZ PABLO GABRIEL 45414355
LOPEZ MARIA DE LA SALETTE 45640958
LUQUE GABRIEL RAMÓN 22537762
MAGNIN MARTINA ROSARIO 45508607
MANGEAUD MARISOL CELINA 29684942
MARTINEZ AMPARO 45508637
MATUKYNAS JERONIMO CATRIEL 45344357
MENENDEZ WALTER JOSE 45414373
MERLO SANTIAGO 45638087
MEURZET YANINA GABRIELA 29793562
MEURZET ANA PAULA 45638082
MIÑO MATIAS BALTAZAR 29793554
MIÑO LEANDRO ARGENTINO 29793581
NANZER AUGUSTO DANIEL 45492956
NIERENBERGER MIRIAN NOEMÍ 30185501
NOVAK MARIA CLARA 29793575
NUÑEZ VANINA NOEMÍ 29922449
NUÑEZ ARMANDO OSCAR 10677500
OGGIER CANDELA 45492959
OLIVO AGUSTIN 45508608
OVANDO NATALIA GUADALUPE 30075729
PALACIOS JOSÉ ANDRÉS 41217639
PAOLETTI MANUEL CONRADO 45414371
PAYVA JULIANA SABINA 45058969
PEGASSANO JUAN JOSE 29686386
PEREYRA CLAUDIA EDITH 29809617
PEREZ ARACELI SOLEDAD 45343067
PEREZ VALENTÍN NICOLÁS 45506992
PERREN GABRIEL ALEJANDRO 29793594
PERREN MILAGROS 45414356
PERREN MAXIMILIANO 45411377
PERREN PAULA 45493210
PERREN RUFINO SANTIAGO 45493211
PICCOLI GUILLERMINA MARIA 45493205
PIERINI ALEJANDRO GASPAR 29875550
PIÑERO VIRGINIA ESTER 30171916
PIVETTA VIRGINIA DANIELA 29841086
PORTILLO LUCILA VICTORIA 45414360
PORTILLO JUAN ROMÁN 45414374
PRATTO BRUNO ARMANDO 45266344
PRIMO BRENDA YAEL 33218691
QUESADA CARLOS EXEQUIEL 46541278
RAMIREZ LUCIANO DAVID 30185046
RAMIREZ LEANDRO RAUL 37773454
RAMONDA SEBASTIAN 45343069
RIBA SEBASTIAN PABLO 29793600
RIFF UBALDO OMAR 45266348
RODRIGUEZ DIANELA LOANA 45492584
ROMANO ARIEL OSCAR 29793587
RONCHINO JANINA GUADALUPE 30010152
ROSSI MARTIN ALEJANDRO 45414363
ROSSI GASTÓN HUGO 45269295
RUIZ MARIA DEL ROSARIO 29793589
SALDAÑO MARIA CRUZ 45421493
SALZMANN PRISCILA ALEJANDRA 45637842
SARA FACUNDO 44292922
SARANDON CAROLINA BEATRIZ 29793583
SCARAFIA JUAN PABLO 30096601
SCHAUFLER FERMINA 45411904
SCHMIDT JESICA GUADALUPE 29924468
SCHWINDT MARIA DEL CARMEN ISABEL 5122002
SEJAS MARIA DEL VALLE 30003321
SERRA SOFIA GUADALUPE 45493201
SOBRERO LEANDRO RAÚL 29684931
SOLA FLORENCIA 45508611
SPOTTI BRUNO 45414354
STALDER AGOSTINA 45214836
STANICH CANDELA BELEN 45508620
STETTLER WALTER HORACIO 29793582
SUAREZ MARCOS GABRIEL 45343422
TANTERA MARTINA SOLEDAD 45493658
TANTERA JUANA 45493224
TÁNTERA CAYETANO 45343066
TECHTERMANN CAROL 45266943
TEJEDA JUAN CARLOS 29684937
THEILER LUCIANO 45411378
TOMBA CARLOS ROBERTO 13708573
TORRES MARIEL INES 29722648
VALLEJOS FACUNDO ANDRES 45214919
VALLEJOS FAUSTO DAMIAN 45266935
VELAZQUEZ IRINA MIRIAN 29848673
VERA DAIANA AGUSTINA 45508601
VERGARA NAHUEL ROBERTO 45493207
VILLARROEL NORBERTO RENÉ 29793632
VOGT LUCAS OSCAR 30097404
WAGNER RICARDO FEDERICO 29793593
WALKER JAVIER MARTIN 29642686
WEGGENER DIEGO JUAN CARLOS 45493217
WEIDMANN MAGALI ROXANA 45411901
YACOB CARLOS ALBERTO 29809190
YUAN MARIQUENA 45414375
YULLIER THOMÁS 45508621
ZANUTTINI ARIEL ARMANDO 29793598
ZARATE PEDRO FABIAN 23258417
ZEITER GONZALO RAÚL 29793563
ZENKLUSEN ADRIAN SERGIO 29809181
ZUBER CARLOS JESUS 45508633
ZURBRIGGEN ANDRÉS RODOLFO 24249728
ZURBRIGGEN FELIPE 45214840