Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 20 de octubre en el Suchón

Locales 20 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 20 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento

ACEVEDO PORTIGLIATTI    LUCÍA BELÉN    45343068
AIMAR    LUCAS    45414351
ALBERA    JORGE ANTONIO    12621924
ALBERA    BRIAN AGUSTÍN    45638081
ALEGRE    FAVIO MARCELO    29684945
ALONSO    MARCOS    29793591
ALVARADO    GISELA VERONICA    29686385
ALVAREZ MORGANS    VICTORIA DENISE    45345420
ALZUGARAY    GASTON DAVID    40452872
AMADEY    EVANGELINA SOLEDAD    29793588
AMBORT    ANA MARIA GUADALUPE    29717882
ANGELINI    SANTINO    45493213
ANTHIENI    SANTIAGO ALEJANDRO    29684941
ARANDA    JAZMÍN ESTRELLA    45214838
AVALOS    KAREN MICAELA    45638083
BARBAGLIA    MELINA SOLEDAD    29793618
BARBERO    MATILDE    45508622
BARRERA    HILDA OLGA    6124255
BARRETO    MAIRA MARISOL    45167784
BARRETO    FERNANDO AGUSTIN    45411376
BARRIOS    LUCAS GABRIEL    38386990
BARUCHI    ARLÉN ELIZABETH    45652771
BERBERICH    DANIEL ANDRES    42559272
BERNARDI    CAMILA    32274716
BERTINAT    MARCOS RICARDO    29684944
BERTOSSI    BRENDA LUJAN    45411902
BERTOSSI    MATEO    45493216
BERTOSSI    CANDELA    45493215
BESSONE    DIEGO MATÍAS    29717884
BETTIG    MARCELA FERNANDA    29793626
BETTIG    NEHEMIAS GABRIEL    45493225
BISIGNANO    ELIANA    45343426
BONFIETTI    ROCCO    45491376
BORETTO    IGNACIO    45508604
BORGORATTI    MARCOS ANGEL    29686343
BOSCOVICH    FLORENCIA DANIELA    29809186
BOSCOVICH    SOFIA    45216014
BOUVIER    JULIETA INES    45411372
BUGDAHL    JAZMIN    45493222
CACCIOLATTO    EMILIO SALVADOR    45492957
CAPELLO    RICARDO CLEMENTE    6236336
CARIAGA    SOL DAIANA    45214837
CARRANZA GARBAGNATTI    NISAEL LEANDRO    45492343
CASCO    FRANCO JAVIER    45266192
CASTRO    LETICIA    45215428
CECI    HUGO BAUTISTA    45410787
CERATTO    DANIEL ALBERTO    29500210
CHALITA    ANTONIO    45343429
CHIAVON    JUAN JOSÉ    13632760
CINQUINI    MARIA FLORENCIA    45414370
CLAUSEN    JULIETA    45266341
COLAUTTI    FERNANDO HERNÁN    45343070
COLLA    SANTIAGO DANIEL    45414352
COLLA    MATEO    45493214
COLOMBO    MAURICIO LUIS    29684940
CÓRDOBA    BRIAN    45493209
CORDOBA SIVERA    MATÍAS EZEQUIEL    45492954
CORREA    YOANA SOLEDAD    45414365
CORTES    MILTON DAVID    45266193
CUFFIA    GERMÁN    29793584
DALLA FONTANA    GONZALO    29793580
D'ANGELO    DELFINA    45508618
DEJON    BRISA LUJÁN    45414859
DENIZ    DAMIAN FEDERICO    29809192
DENTE    ANDREA PAOLA    29618193
DERITO    ANDRES    44848582
DESTEFANIS    IDA ANGELA    4280132
DIAZ    MIGUEL ANGEL    29973778
DONNET    ANDREA BELEN    45266342
DUARTE    DARIO JESUS    29717898
DURE    LUCILA MACARENA    45488686
EGGEL    PABLO DAMIAN    30171907
EGGEL    LAUTARO NAHUEL    45266349
EGGEL    ANA LUCIA    45411379
ESPINDOLA    MALVINA SOLEDAD    30171901
EXNER    LIDIA ANA    4649658
EYMANN    PAULINA    45414362
FERNANDEZ    RENZO PABLO    32456223
FERNANDEZ    ALDANA NATALI    44810744
FERNANDEZ MULLER    JOSEFINA    45411380
FERRER    ROSA DAIANA    45266215
FERRERO    MARIA VICTORIA    45493221
FERREYRA    LUCAS ARIEL    45638085
FLEURY    AGOSTINA    45508603
FONTANINI    FABRICIO    45414368
GAITAN    SEBASTIÁN RAÚL    32274738
GALIANO    LEANDRO ADRIAN    29717881
GALVAN    LELIA SELVA    12698469
GARASINI    PEDRO    45505523
GARCIA    FRANCO SEBASTIÁN    45343170
GARDIOL    CRISTIAN ALBERTO    29793619
GARNICA    ELIAS SAMUEL    45414372
GAUNA    LARA MARÍA    45344722
GAUNA    LAUTARO JEREMÍAS    45492952
GIGENA    BRISA AILEN    45493219
GIORDA    FEDERICO EMANUEL    44848513
GIRAUDO    ISMAEL MATIAS    45266934
GODOY    LEONARDO ARIEL    45493204
GODOY    LAUTARO EZEQUIEL    45504495
GOMEZ    MAURICIO EZEQUIEL    32900429
GOMEZ    LUIS ALFREDO    34463233
GONZALEZ    NICOLAS    34222140
GONZALEZ    SANDRA NOEMÍ    45552988
GOSSO    ANTONELLA    45343421
GRANDOLIO    PEDRO PABLO    29991720
GRANDOLIO    TEODORO    6223259
HANG    FABIÁN ALFREDO    29793608
HANG    ROCIO GABRIELA    45641914
HERRERA    NÉSTOR JUAN CARLOS    29684936
HISCHIER    EUGENIA CAREN    29793614
HUCK    MARTA ESTER    20140732
IBARRA    DOROTEO VICENTE    29969766
IMHOFF    CRISTIAN DARIO    29793612
IMHOFF    ESTEFANÍA    45343420
IMHOFF    DIANELA AZUL    45508612
IMSAND    SEBASTIAN EDUARDO    29793607
INGARAMO    BAUTISTA ELIAS    45508615
INGARAMO    VALENTIN URIEL    45508616
INGARAMO    LORENZO AGUSTIN    45508614
INVINKELRIED    LORENA PAOLA    29684933
JULLIER    AGUSTIN HERNAN    45492960
KOGEL    CANDELA    45058970
LAGGER    ABEL JOSE    11043592
LANDOLT    ROMINA EDITH    29793552
LE SAINT    MARIA FERNANDA    29749307
LEDERHOS    VERONICA MARIA    29809182
LEIKER    GUSTAVO GERARDO    29793555
LEIVA    SILVANA VANESA    30237068
LESCHENNE    MONICA BEATRIZ    11800687
LEVRINO    LOURDES    45343428
LOPEZ    PABLO GABRIEL    45414355
LOPEZ    MARIA DE LA SALETTE    45640958
LUQUE    GABRIEL RAMÓN    22537762
MAGNIN    MARTINA ROSARIO    45508607
MANGEAUD    MARISOL CELINA    29684942
MARTINEZ    AMPARO    45508637
MATUKYNAS    JERONIMO CATRIEL    45344357
MENENDEZ    WALTER JOSE    45414373
MERLO    SANTIAGO    45638087
MEURZET    YANINA GABRIELA    29793562
MEURZET    ANA PAULA    45638082
MIÑO    MATIAS BALTAZAR    29793554
MIÑO    LEANDRO ARGENTINO    29793581
NANZER    AUGUSTO DANIEL    45492956
NIERENBERGER    MIRIAN NOEMÍ    30185501
NOVAK    MARIA CLARA    29793575
NUÑEZ    VANINA NOEMÍ    29922449
NUÑEZ    ARMANDO OSCAR    10677500
OGGIER    CANDELA    45492959
OLIVO    AGUSTIN    45508608
OVANDO    NATALIA GUADALUPE    30075729
PALACIOS    JOSÉ ANDRÉS    41217639
PAOLETTI    MANUEL CONRADO    45414371
PAYVA    JULIANA SABINA    45058969
PEGASSANO    JUAN JOSE    29686386
PEREYRA    CLAUDIA EDITH    29809617
PEREZ    ARACELI SOLEDAD    45343067
PEREZ    VALENTÍN NICOLÁS    45506992
PERREN    GABRIEL ALEJANDRO    29793594
PERREN    MILAGROS    45414356
PERREN    MAXIMILIANO    45411377
PERREN    PAULA    45493210
PERREN RUFINO    SANTIAGO    45493211
PICCOLI    GUILLERMINA MARIA    45493205
PIERINI    ALEJANDRO GASPAR    29875550
PIÑERO    VIRGINIA ESTER    30171916
PIVETTA    VIRGINIA DANIELA    29841086
PORTILLO    LUCILA VICTORIA    45414360
PORTILLO    JUAN ROMÁN    45414374
PRATTO    BRUNO ARMANDO    45266344
PRIMO    BRENDA YAEL    33218691
QUESADA    CARLOS EXEQUIEL    46541278
RAMIREZ    LUCIANO DAVID    30185046
RAMIREZ    LEANDRO RAUL    37773454
RAMONDA    SEBASTIAN    45343069
RIBA    SEBASTIAN PABLO    29793600
RIFF    UBALDO OMAR    45266348
RODRIGUEZ    DIANELA LOANA    45492584
ROMANO    ARIEL OSCAR    29793587
RONCHINO    JANINA GUADALUPE    30010152
ROSSI    MARTIN ALEJANDRO    45414363
ROSSI    GASTÓN HUGO    45269295
RUIZ    MARIA DEL ROSARIO    29793589
SALDAÑO    MARIA CRUZ    45421493
SALZMANN    PRISCILA ALEJANDRA    45637842
SARA    FACUNDO    44292922
SARANDON    CAROLINA BEATRIZ    29793583
SCARAFIA    JUAN PABLO    30096601
SCHAUFLER    FERMINA    45411904
SCHMIDT    JESICA GUADALUPE    29924468
SCHWINDT    MARIA DEL CARMEN ISABEL    5122002
SEJAS    MARIA DEL VALLE    30003321
SERRA    SOFIA GUADALUPE    45493201
SOBRERO    LEANDRO RAÚL    29684931
SOLA    FLORENCIA    45508611
SPOTTI    BRUNO    45414354
STALDER    AGOSTINA    45214836
STANICH    CANDELA BELEN    45508620
STETTLER    WALTER HORACIO    29793582
SUAREZ    MARCOS GABRIEL    45343422
TANTERA    MARTINA SOLEDAD    45493658
TANTERA    JUANA    45493224
TÁNTERA    CAYETANO    45343066
TECHTERMANN    CAROL    45266943
TEJEDA    JUAN CARLOS    29684937
THEILER    LUCIANO    45411378
TOMBA    CARLOS ROBERTO    13708573
TORRES    MARIEL INES    29722648
VALLEJOS    FACUNDO ANDRES    45214919
VALLEJOS    FAUSTO DAMIAN    45266935
VELAZQUEZ    IRINA MIRIAN    29848673
VERA    DAIANA AGUSTINA    45508601
VERGARA    NAHUEL ROBERTO    45493207
VILLARROEL    NORBERTO RENÉ    29793632
VOGT    LUCAS OSCAR    30097404
WAGNER    RICARDO FEDERICO    29793593
WALKER    JAVIER MARTIN    29642686
WEGGENER    DIEGO JUAN CARLOS    45493217
WEIDMANN    MAGALI ROXANA    45411901
YACOB    CARLOS ALBERTO    29809190
YUAN    MARIQUENA    45414375
YULLIER    THOMÁS    45508621
ZANUTTINI    ARIEL ARMANDO    29793598
ZARATE    PEDRO FABIAN    23258417
ZEITER    GONZALO RAÚL    29793563
ZENKLUSEN    ADRIAN SERGIO    29809181
ZUBER    CARLOS JESUS    45508633
ZURBRIGGEN    ANDRÉS RODOLFO    24249728
ZURBRIGGEN    FELIPE    45214840

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