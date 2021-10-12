Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 12 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA MARÍA CLARA 52362507
ACQUATTI SEJAS BRISA GUADALUPE 50349862
ACUÑA MUÑOZ OLIVIA 52495872
ALBERA CATALINA 50556653
ALBRECHT JAZMÍN SOL 52632643
ARANDA BAUTISTA NICOLÁS 52443936
ARAUJO JEREMÍAS DAVID 53623686
AROLFO GABBARINI ISABELLA 55304985
BATISTA BOSISIO LOURDES 55795245
BATISTA BOSISIO FRANCISCO 52363694
BENITEZ ÁNGELA 56380246
BENZO BENJAMÍN FRANCISCO 53778463
BERBERICH LEONEL EMANUEL 55651813
BERNAOLA CIRO NAHUEL 52372685
BERUTTI ARIADNA BELÉN 50556685
BESSONE MAAS MORA 52871977
BORDON MAGDALENA MACARENA 50608631
BORETTO SOFÍA 52871964
BORETTO ANTONIO 55796918
BORETTO ELENA 56023782
BORTOLOZZI MILENA LUCIA 49924681
BOUHIER SANTIAGO JESÚS 50349881
BOVO BALLY JOAQUÍN ARMANDO 50349880
BRUN REGINA 53184646
BUGDAHL REY PATRICK 52872000
CACCIOLATTO CARMELA 50556677
CACCIOLATTO BIANCA 50682366
CACERES IAN 52134210
CACERES LOHAN 56625993
CACERES LORENZO 54845252
CANTONI FIORELA EMMA 55358031
CANTONI TOMÁS PEDRO 52362538
CARDOZO ALEJO 50605294
CARDOZO ALVARO 55930144
CARGNELLO MARTINEZ MARTINA 49638182
CARLINI GIANELLA ANAHI 49638175
CASTILLO VALLEJOS DELFINA GIOVANA 55213250
CATTALIN SOFÍA 54986973
CISNEROS GIANELLA BELÉN 50122102
CISNEROS JUAN ROMÁN 50788390
COLLA ELENA PAULA 52750514
COLLA ANDRÉS RAMIRO 50017610
CORTES RODRIGO EMANUEL 50262560
COSTANZO LORENZO CAMILO 53918461
DALL' ASTA MARÍA PAZ 57135163
DALLA FONTANA PAULA 52901278
DE CAMINOS VINCIGUERRA JOSEFINA 53401134
DE CAMINOS VINCIGUERRA GERALDINE 56162312
DE LIMA VIDAL GUILLERMO ANTONIO 51377471
DEFAGOT ERIK NICOLAS 54448040
DEL FANTE BRUNO 50556623
DESTEFANIS BENJAMÍN EZEQUIEL 50349835
DONA GIULIANO 50923484
DONNET BIANCUCCI MARTINA 51191685
DUEIP JOAQUINA 50608784
DUEIP ISABELLA 53802046
EGGEL CELESTE TRINIDAD 50349853
EGGEL TIZIANO MARTÍN 54618297
ENRICO LUISINA PAULA 50169327
FAVA EMILIA 56165371
FAVRE PAULINA 53270019
FAVRE BAUTISTA 49638171
FAVRE PAULINA 53622383
FELKER DIANA 53918487
FERRARI IGNACIO ANDRÉS 52871971
FEULIEN ISAIAS YONATAN 52087987
FONT ALEXANDER EXEQUIEL 52207375
FONT AYRTON URIEL 54193530
FOTI LUCIANO JOSÉ 50017614
FRANCO LUDMILA DALMA 51096997
FREY IGNACIO MARTÍN 50556663
FRUTOS DIEGO VALENTIN 50210311
FUNES TOLEDO JOAQUÍN 50122104
GALLARDO MÁXIMO DANIEL 52363493
GAMBANDE FACUNDO JOAQUIN 50405956
GARBEZZA ISABELLA 50589527
GARBEZZA FRANCISCO 54505289
GARCIA DELFINA ELUNEY 54986951
GENERO CATALINA 54025850
GENERO LUCRECIA 56525268
GIGENA GONZALO DAVID 51191686
GIROD VALENTINO NICOLÁS 54508454
GIULIANO TAVERNA NAHUEL EZEQUIEL 51403085
GODOY ULISES URIEL 50210290
GODOY VALENTINO MAURICIO 56162718
GODOY MATIAS EXEQUIEL 53621453
GODOY LENY CATALINA 52633198
GONDA UMA CATALINA 53918500
GONZALEZ GAEL MATEO 49979001
HAMMERLY JOSEFINA 50349872
HARMACIJ JOSEFINA 52632875
HERRERA GIANELLA BELÉN 54339852
HILGERT BRIAN BENJAMÍN 52871931
HISCHIER MATIAS ISMAEL 50556669
HISCHIER VALENTINA MARIA 50556662
HISCHIER VICTORIA 53181927
HOFFMANN MÍA VALENTINA 50556628
IMHOFF BENJAMÍN 52632803
IMHOFF JUANITA 56162336
IMHOFF FÁTIMA 52871953
IMHOFF COLOMBERO ILEANA 49638186
IMVINKELRIED BENJAMÍN IGNACIO 52363210
IMVINKELRIED IGNACIO LEÓN 56163020
IZQUIERDO FASSETTA FRANCESCA 55796923
IZQUIERDO FASSETTA VALENTINO 53398402
JORGE GONZALO 51323635
KEHEN COMINI DANIEL AGUSTÍN 50556655
KERN GENERO MATEO SIMÓN 50604653
KERN GENERO MÁXIMO 54204046
KESSLER MARTÍN 52750988
KESSLER LUCÍA 55798860
KESSLER THIAGO 53269336
KHEM FEDERICO 56686481
KHEM PAULINA 53778706
KLOTZ LARDITO MARTÍN 50122209
KLUCZKIEWICZ FREY ANA 49924229
KOGEL SERRANO MACARENA JAZMIN 50349867
KOGEL SERRANO TEO NAHUEL 53917869
LALLEMENT EMMA SOFIA 54341275
LASSO CAMILO IGNACIO 52135798
LESPINARD CONSUELO 52753152
LEZCANO BRIAN AGUSTÍN 52752390
LORETAN EMMA CELESTE 50349836
MAGLIANO PARIS 50170174
MARCHESI FELICIANO JOSÉ 56162354
MARIANI FELIPE 50556625
MARIANI GASPAR 52750984
MARTINEZ LORENZO NICOLÁS 54202064
MARTINEZ IGNACIO DANIEL 55931927
MAUNA JUANITA 54204470
MAUNA FRANCESCA 51191238
MENDOZA MEURZET GAEL JESÚS 52869887
MIERKE AGOSTINA AINELEN 50788383
MIERKE REGINA VICTORIA 56379918
MOLINA JUAN PABLO 50349849
MOLINARI LUISANA BELÉN 50349844
MONTENEGRO MELODY 49638160
MONTTI PAULINA 50788357
MORO IGNACIO 52871940
MUÑOZ EMILIA LUZ 55097378
NORIEGA RAFAEL NAZARENO 50788367
NOVAK MARTÍN 52135794
NOVAK DON ESMERALDA 56299049
OCELLO BRUNO IGNACIO 50349834
OCHOA DOLORES 50349887
OGGIER BAUTISTA 55532778
OLIVO CATALINA 50556622
ORIATTI IGNACIO MARTÍN 51191683
OSTA JUAN DIEGO 56527591
OTTONELLI FRANCISCO BENJAMIN 53034316
PANERO REGNER TOMÁS 54775306
PAOLETTI GIOVANNI 55931850
PERALTA DULCE MARÍA 52635702
PERALTA JUANITA 51285460
PERALTA GINO 56162390
PERALTA MARTINA 54618313
PERALTA GIORGIS FRANCISCO 53918488
PERALTA ROJAS MIGUEL BENJAMÍN 55534587
PERREN RUFINO EMANUEL 53401150
PILLONEL ESPINDOLA VITO 54505831
PLACENZOTTI VALENTINA 50122140
PLASENZOTTI CONSTANTINO 52634951
PLASENZOTTI ZALAZAR MARTINA DEL ROSARIO 50122101
PODDA SANTIAGO 54622824
PODDA IGNACIO 54622825
PORTILLO MARTINA 49851639
PORTILLO SANTIAGO 49851640
PRATTO LUISANA MILENA 54507059
PRATTO FERMÍN ARMANDO 56020930
PRIMO PEREZ CAMILA BELÉN 50349894
PROBST OCHOA VALENTINA SOFÍA 55650305
PRONE COLUSSI LOURDES 51191669
PUZ PAULINA 52692500
QUIROGA MATEO 53271252
RAMIREZ BENJAMÍN ANTONIO 54985440
RAMIREZ TIZIANO LEANDRO 54119740
RAMIREZ GEREMÍAS 50171167
RAMONDA EMILIO ALEJANDRO 52372697
RAMONDA LEONARDO RAÚL 53918497
REGALDO CAMILA 51404015
RIOS ALEXIS SEBASTIÁN 50556605
RIOS NERINA 49638177
RIOS MARTINA 50923463
RISSO CHIECHER LIONEL ANDRÉS 55799254
ROMERO CAMILA BELÉN 50349848
ROSCIANI SALVADOR 54844868
ROSSI SANTINO 50181249
ROSTAGNO GUSTAVO FELIPE 51101667
RUDYS ELÍAS SEBASTIÁN 57135316
RUIZ THIAGO SIMÓN 56525642
SACCO LUCIANO FRANCISCO 53032566
SALZMANN TIZIANO 52372694
SAMBUCARO BRUNO NICOLÁS 50757854
SAMBUCARO ALEXIS ELIAS 52901599
SCHMIDHALTER GABRIEL GERÓNIMO 52632078
SCHMIDHALTER TISOCCO PAULINA 49979017
SCHNIDRIG JAZMÍN 53918408
SCOTTA BIANCA 52871910
SCOTTA MARTINA 56852277
SITERDE CIPRIANO BAUTISTA 52372677
SOSTRE BRIANNA MICAELA 55214560
SPAHR TOMÁS 52871982
TERRAGNI PAULINA LUJÁN 50923488
THEILER JOSEFINA 50122201
TOSELLO PAULA 50556671
VAGLIENTE BENICIO 55132676
VARAYOUD OLIVIA BELEN 48711347
VELOSO LUMILA RUTH 50349855
VERA MARÍA SOL 57207444
VERONESI JULIA 50682336
WEIDMANN CELESTE 52135783
WEINBERGER MATHIEU EMMA 52362539
WELCHEN MARÍA PAZ 56687340
YERI SANTINO BAUTISTA 50556643
YERI FELICIANO CRISTIANO 52635713
YOSSEN CONSTANTINA 54203111
YOSSEN TOMÁS DAVID 52134007
YOST ANTONIO 50923471
ZAMBÓN EMILIA LUCÍA 49710667
ZAMORA TOMAS HECTOR 50407033
ZARABIA VERA BAUTISTA 52135791
ZENKLUSEN EMILIO ALEJANDRO 55717218
ZIMMERMANN BENJAMÍN LUIS 52560986
ZURSCHMITTEN IGNACIO NATANAEL 53401133
ZURSCHMITTEN IGNACIO 51010538