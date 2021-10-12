Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 12 de octubre en el Suchón

Locales 12 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 12 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    MARÍA CLARA    52362507
ACQUATTI SEJAS    BRISA GUADALUPE    50349862
ACUÑA MUÑOZ    OLIVIA    52495872
ALBERA    CATALINA    50556653
ALBRECHT    JAZMÍN SOL    52632643
ARANDA    BAUTISTA NICOLÁS    52443936
ARAUJO    JEREMÍAS DAVID    53623686
AROLFO GABBARINI    ISABELLA    55304985
BATISTA BOSISIO    LOURDES    55795245
BATISTA BOSISIO    FRANCISCO    52363694
BENITEZ    ÁNGELA    56380246
BENZO    BENJAMÍN FRANCISCO    53778463
BERBERICH    LEONEL EMANUEL    55651813
BERNAOLA    CIRO NAHUEL    52372685
BERUTTI    ARIADNA BELÉN    50556685
BESSONE MAAS    MORA    52871977
BORDON    MAGDALENA MACARENA    50608631
BORETTO    SOFÍA    52871964
BORETTO    ANTONIO    55796918
BORETTO    ELENA    56023782
BORTOLOZZI    MILENA LUCIA    49924681
BOUHIER    SANTIAGO JESÚS    50349881
BOVO BALLY    JOAQUÍN ARMANDO    50349880
BRUN    REGINA    53184646
BUGDAHL    REY PATRICK    52872000
CACCIOLATTO    CARMELA    50556677
CACCIOLATTO    BIANCA    50682366
CACERES    IAN    52134210
CACERES    LOHAN    56625993
CACERES    LORENZO    54845252
CANTONI    FIORELA EMMA    55358031
CANTONI    TOMÁS PEDRO    52362538
CARDOZO    ALEJO    50605294
CARDOZO    ALVARO    55930144
CARGNELLO MARTINEZ    MARTINA    49638182
CARLINI    GIANELLA ANAHI    49638175
CASTILLO VALLEJOS    DELFINA GIOVANA    55213250
CATTALIN    SOFÍA    54986973
CISNEROS    GIANELLA BELÉN    50122102
CISNEROS    JUAN ROMÁN    50788390
COLLA    ELENA PAULA    52750514
COLLA    ANDRÉS RAMIRO    50017610
CORTES    RODRIGO EMANUEL    50262560
COSTANZO    LORENZO CAMILO    53918461
DALL' ASTA    MARÍA PAZ    57135163
DALLA FONTANA    PAULA    52901278
DE CAMINOS VINCIGUERRA    JOSEFINA    53401134
DE CAMINOS VINCIGUERRA    GERALDINE    56162312
DE LIMA VIDAL    GUILLERMO ANTONIO    51377471
DEFAGOT    ERIK NICOLAS    54448040
DEL FANTE    BRUNO    50556623
DESTEFANIS    BENJAMÍN EZEQUIEL    50349835
DONA    GIULIANO    50923484
DONNET BIANCUCCI    MARTINA    51191685
DUEIP    JOAQUINA    50608784
DUEIP    ISABELLA    53802046
EGGEL    CELESTE TRINIDAD    50349853
EGGEL    TIZIANO MARTÍN    54618297
ENRICO    LUISINA PAULA    50169327
FAVA    EMILIA    56165371
FAVRE    PAULINA    53270019
FAVRE    BAUTISTA    49638171
FAVRE    PAULINA    53622383
FELKER    DIANA    53918487
FERRARI    IGNACIO ANDRÉS    52871971
FEULIEN    ISAIAS YONATAN    52087987
FONT    ALEXANDER EXEQUIEL    52207375
FONT    AYRTON URIEL    54193530
FOTI    LUCIANO JOSÉ    50017614
FRANCO    LUDMILA DALMA    51096997
FREY    IGNACIO MARTÍN    50556663
FRUTOS    DIEGO VALENTIN    50210311
FUNES TOLEDO    JOAQUÍN    50122104
GALLARDO    MÁXIMO DANIEL    52363493
GAMBANDE    FACUNDO JOAQUIN    50405956
GARBEZZA    ISABELLA    50589527
GARBEZZA    FRANCISCO    54505289
GARCIA    DELFINA ELUNEY    54986951
GENERO    CATALINA    54025850
GENERO    LUCRECIA    56525268
GIGENA    GONZALO DAVID    51191686
GIROD    VALENTINO NICOLÁS    54508454
GIULIANO TAVERNA    NAHUEL EZEQUIEL    51403085
GODOY    ULISES URIEL    50210290
GODOY    VALENTINO MAURICIO    56162718
GODOY    MATIAS EXEQUIEL    53621453
GODOY    LENY CATALINA    52633198
GONDA    UMA CATALINA    53918500
GONZALEZ    GAEL MATEO    49979001
HAMMERLY    JOSEFINA    50349872
HARMACIJ    JOSEFINA    52632875
HERRERA    GIANELLA BELÉN    54339852
HILGERT    BRIAN BENJAMÍN    52871931
HISCHIER    MATIAS ISMAEL    50556669
HISCHIER    VALENTINA MARIA    50556662
HISCHIER    VICTORIA    53181927
HOFFMANN    MÍA VALENTINA    50556628
IMHOFF    BENJAMÍN    52632803
IMHOFF    JUANITA    56162336
IMHOFF    FÁTIMA    52871953
IMHOFF COLOMBERO    ILEANA    49638186
IMVINKELRIED    BENJAMÍN IGNACIO    52363210
IMVINKELRIED    IGNACIO LEÓN    56163020
IZQUIERDO FASSETTA    FRANCESCA    55796923
IZQUIERDO FASSETTA    VALENTINO    53398402
JORGE    GONZALO    51323635
KEHEN COMINI    DANIEL AGUSTÍN    50556655
KERN GENERO    MATEO SIMÓN    50604653
KERN GENERO    MÁXIMO    54204046
KESSLER    MARTÍN    52750988
KESSLER    LUCÍA    55798860
KESSLER    THIAGO    53269336
KHEM    FEDERICO    56686481
KHEM    PAULINA    53778706
KLOTZ LARDITO    MARTÍN    50122209
KLUCZKIEWICZ FREY    ANA    49924229
KOGEL SERRANO    MACARENA JAZMIN    50349867
KOGEL SERRANO    TEO NAHUEL    53917869
LALLEMENT    EMMA SOFIA    54341275
LASSO    CAMILO IGNACIO    52135798
LESPINARD    CONSUELO    52753152
LEZCANO    BRIAN AGUSTÍN    52752390
LORETAN    EMMA CELESTE    50349836
MAGLIANO    PARIS    50170174
MARCHESI    FELICIANO JOSÉ    56162354
MARIANI    FELIPE    50556625
MARIANI    GASPAR    52750984
MARTINEZ    LORENZO NICOLÁS    54202064
MARTINEZ    IGNACIO DANIEL    55931927
MAUNA    JUANITA    54204470
MAUNA    FRANCESCA    51191238
MENDOZA MEURZET    GAEL JESÚS    52869887
MIERKE    AGOSTINA AINELEN    50788383
MIERKE    REGINA VICTORIA    56379918
MOLINA    JUAN PABLO    50349849
MOLINARI    LUISANA BELÉN    50349844
MONTENEGRO    MELODY    49638160
MONTTI    PAULINA    50788357
MORO    IGNACIO    52871940
MUÑOZ    EMILIA LUZ    55097378
NORIEGA    RAFAEL NAZARENO    50788367
NOVAK    MARTÍN    52135794
NOVAK DON    ESMERALDA    56299049
OCELLO    BRUNO IGNACIO    50349834
OCHOA    DOLORES    50349887
OGGIER    BAUTISTA    55532778
OLIVO    CATALINA    50556622
ORIATTI    IGNACIO MARTÍN    51191683
OSTA    JUAN DIEGO    56527591
OTTONELLI    FRANCISCO BENJAMIN    53034316
PANERO REGNER    TOMÁS    54775306
PAOLETTI    GIOVANNI    55931850
PERALTA    DULCE MARÍA    52635702
PERALTA    JUANITA    51285460
PERALTA    GINO    56162390
PERALTA    MARTINA    54618313
PERALTA GIORGIS    FRANCISCO    53918488
PERALTA ROJAS    MIGUEL BENJAMÍN    55534587
PERREN RUFINO    EMANUEL    53401150
PILLONEL ESPINDOLA    VITO    54505831
PLACENZOTTI    VALENTINA    50122140
PLASENZOTTI    CONSTANTINO    52634951
PLASENZOTTI ZALAZAR    MARTINA DEL ROSARIO    50122101
PODDA    SANTIAGO    54622824
PODDA    IGNACIO    54622825
PORTILLO    MARTINA    49851639
PORTILLO    SANTIAGO    49851640
PRATTO    LUISANA MILENA    54507059
PRATTO    FERMÍN ARMANDO    56020930
PRIMO PEREZ    CAMILA BELÉN    50349894
PROBST OCHOA    VALENTINA SOFÍA    55650305
PRONE COLUSSI    LOURDES    51191669
PUZ    PAULINA    52692500
QUIROGA    MATEO    53271252
RAMIREZ    BENJAMÍN ANTONIO    54985440
RAMIREZ    TIZIANO LEANDRO    54119740
RAMIREZ    GEREMÍAS    50171167
RAMONDA    EMILIO ALEJANDRO    52372697
RAMONDA    LEONARDO RAÚL    53918497
REGALDO    CAMILA    51404015
RIOS    ALEXIS SEBASTIÁN    50556605
RIOS    NERINA    49638177
RIOS    MARTINA    50923463
RISSO CHIECHER    LIONEL ANDRÉS    55799254
ROMERO    CAMILA BELÉN    50349848
ROSCIANI    SALVADOR    54844868
ROSSI    SANTINO    50181249
ROSTAGNO    GUSTAVO FELIPE    51101667
RUDYS    ELÍAS SEBASTIÁN    57135316
RUIZ    THIAGO SIMÓN    56525642
SACCO    LUCIANO FRANCISCO    53032566
SALZMANN    TIZIANO    52372694
SAMBUCARO    BRUNO NICOLÁS    50757854
SAMBUCARO    ALEXIS ELIAS    52901599
SCHMIDHALTER    GABRIEL GERÓNIMO    52632078
SCHMIDHALTER TISOCCO    PAULINA    49979017
SCHNIDRIG    JAZMÍN    53918408
SCOTTA    BIANCA    52871910
SCOTTA    MARTINA    56852277
SITERDE    CIPRIANO BAUTISTA    52372677
SOSTRE    BRIANNA MICAELA    55214560
SPAHR    TOMÁS    52871982
TERRAGNI    PAULINA LUJÁN    50923488
THEILER    JOSEFINA    50122201
TOSELLO    PAULA    50556671
VAGLIENTE    BENICIO    55132676
VARAYOUD    OLIVIA BELEN    48711347
VELOSO    LUMILA RUTH    50349855
VERA    MARÍA SOL    57207444
VERONESI    JULIA    50682336
WEIDMANN    CELESTE    52135783
WEINBERGER MATHIEU    EMMA    52362539
WELCHEN    MARÍA PAZ    56687340
YERI    SANTINO BAUTISTA    50556643
YERI    FELICIANO CRISTIANO    52635713
YOSSEN    CONSTANTINA    54203111
YOSSEN    TOMÁS DAVID    52134007
YOST    ANTONIO    50923471
ZAMBÓN    EMILIA LUCÍA    49710667
ZAMORA    TOMAS HECTOR    50407033
ZARABIA VERA    BAUTISTA    52135791
ZENKLUSEN    EMILIO ALEJANDRO    55717218
ZIMMERMANN    BENJAMÍN LUIS    52560986
ZURSCHMITTEN    IGNACIO NATANAEL    53401133
ZURSCHMITTEN    IGNACIO    51010538

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