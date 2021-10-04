Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 4 de octubre en el Suchón

Locales 04 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 4 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO    CLAUDIO ALBERTO    31151884
ACOSTA    ANGELICA VICTORIA ESTELA    31503665
AGÜERO    VANINA RAMONA    31531442
AGUIRRE    ROMINA ERICA ETEL    32105560
AIME    LORENA SOLEDAD    31385339
ALBERTO    FLORENCIA JUDITH    31960614
ALBERTO    NATALIA BELEN    31797436
ALBRECHT    MARIA GUADALUPE    31092463
ALLARAGUE    MARÌA EUGENIA    31386822
AMBORT    IVÓN ERICA    31023022
AMHERD    NATALIA SOLEDAD    31960633
ANGELINI    ENRIQUE JOSÉ    31708671
ARANDA    OVIDIO DEL TRANCITO    30828169
ARNOLFO    CELESTE MELINA    31459656
ARTAZA    JESÚS IGNACIO    32059458
BALMACEDA    RICARDO DANIEL    31602477
BANCHIO    CARLOS ALEJANDRO    31503523
BARBAGLIA    CRISTIAN EDUARDO    31503662
BASTINO    JUAN ANDRES    11800681
BELLINI    SEBASTIAN LUIS    31503600
BELLON    EMMANUEL JERONIMO R    31386443
BERTOSSI    MARCO    31503590
BESSONE    VICTORIA    31503589
BETTIG    FRANCO EMMANUEL    31386441
BIELER    LORELEY    31092453
BIGLIANI    LORENA LUJAN    39950814
BOGAO    ESTEFANIA VANESA    31386413
BOTELLI    LUIS RUBEN    31385588
BOUHIER    CRISTIAN    31881741
BUGDAHL    JESICA SOLEDAD    31503563
BULLA    ALCIDES FEDERICO    31023017
BÜRCHER    ALEJANDRO MIGUEL    31960604
BURKARDT    ROBERTO MARTÍN    31386435
CABRERA    WALTER RAUL    33924618
CARIBAUX    YAMILA NOEMÍ DEL VALLE    40891931
CARLINI    BEATRIZ ANGELICA    31386449
CEBALLOS    MARCO JOSÉ    31503621
CHAVARINI    DAVID JESÚS    31023021
CIGNETTI    MAURO RICARDO    31092498
CLAUSEN    LORENA PAOLA    31473556
COLOMBA    MELINA ELISABET    31503580
COLOMBA    GISELA    31503586
COLOMBERO    SOLEDAD    31503558
CORDOBA    PAULA SOLEDAD    31503547
CORONEL    ARNALDO ANDRES    31386752
CORSINI    ALBERTO FABIAN    31699883
CORVI    ALEJANDRO ROBERTO    31503666
DEVESA    MARCOS DARIO    31503599
DIAZ    MARIANA SOLEDAD    31955057
DUARTE    ANGEL MATIAS    30705367
EGGEL    MARIANA SOLEDAD    31385535
ENRIA    DAMIÁN OSCAR    31503512
ENRIA    GABRIEL ELIAS    31503513
ERBA    EZEQUIEL DAVID    31503679
ESPINDOLA    NOELIA VANESA    31503582
ETELECHEA    JORGELINA ZENAIDA    5206965
FAVRE    PABLO ANDRÉS    31503620
FEDELE    JOSE MARIA    31341335
FERNANDEZ    NOELIA ALEJANDRA    36747509
FIEREDER    ESTEFANIA ANA    31092493
FLORES    FEDERICO CARLOS    31978405
FRUTOS    EVANGELINA SOLEDAD    31503683
FUSI    FRANCISCO GERMAN    31718919
GABBARINI    ELISABET ANALÍA    31503648
GALLARDO    MARCELO OSCAR    31503681
GAMBA    EMANUEL MARCOS    31503579
GARBOLINO    ALEXIS DAMIAN    31503676
GARCIA    AMANDA SOLEDAD    31502743
GARNERO    WALTER MIGUEL GABINO    31503538
GARNERO    MELINA LUZ    31503616
GARNERO    LUCAS    31385373
GARUTI    CARINA GUADALUPE    32000018
GIROD    GERMAN RAUL    31960606
GNOCCHI    LUIS MARIO    31092467
GODOY    CRISTIAN HERNAN    31503572
GODOY    VERÓNICA SILVINA    31578245
GOMEZ    VANINA SOLEDAD    31881887
GONZALEZ    JOSÉ MARÍA    31386442
GOROSITO    ANGELINA    31536684
HANG    JERONIMO GABRIEL    31503697
HISCHIER    ANABELA SOLEDAD    31503647
IMHOFF    WALTER DAVID    31503532
IMHOFF    GISELA CAROLINA    31960612
IMHOFF    ROBERTO GUSTAVO    22028728
IMSAND    DIEGO ALBERTO    31503645
INGARAMO    GABRIEL CARLOS    31503560
JACQUIER    FERNANDO    31092488
JEANDREVIN ZURSCHMITTEN    EMANUEL ALEJANDRO    31807461
JULLIER    MARIO DAVID    31386450
KILLER    MARIA DEL CARMEN    31851612
KLEIN    ALEXIS JOEL    31386433
KLING    FEDERICO    31386448
KLIPAN    JOSÉ GABRIEL    31503670
KUCHEN    GISELA GUADALUPE    31753881
KUÑICHEK    MARIA EMILIA    31386843
KUXHAUS    FABIAN DARIO    37260559
LLANES    SEBASTIAN EDUARDO    31502790
LONGONI    JUAN PABLO    31753297
LOPEZ    JUAN LEANDRO    31503521
LUDUEÑA    GEORGINA EVELYN DEL VALLE    32068953
MAIZA    ALEXIS DANTE    31503515
MAMY    JORGE ALBERTO    31503611
MANASSERO    DENISE ETEL    31503653
MANGOLDT    NATALI    31960635
MARELLI    FERNANDO AUGUSTO    31711226
MARQUEZ    JUAN MANUEL    31565035
MARTINEZ    MAURO EZEQUIEL    31023027
MARTINO    NATALIA SOLEDAD    31092478
MASSE    MARCELO OSCAR    31385538
MASSIMINO    CAROLINA MERCEDES    31503674
MASSINI    FEDERICO RENÉ    31503630
MATHEY    LUIS MIGUEL    32076913
MATTIO    MELISA MARIA    31960629
MAURER    LEANDRO RODRIGO    31023024
MEDINA    BETIANA SOLEDAD    31753882
MENDEZ    CARLA YANINA    31503525
MEYNET    HERNÁN DANIEL    31503687
MICHLIG    LAURA    31473588
MILONO    VALERIA SOLEDAD    31503548
MOINE    LISI SOLEDAD    31503664
MONTERO    LAZARO MATIAS    45493206
MORA    JORGE LUIS    31610263
NICOLLIER    NAHUEL EZEQUIEL    41637250
NORIEGA    ROSANA MARCELA    31610547
NUÑEZ    MARIA LAURA    31503652
OBINO    FACUNDO LUIS    31503510
OGGIER    MARIA ESTER    31092481
PANUNCIO    CARLA LORENA    31503604
PAOLETTI    MARIANO RAÙL    31503658
PAOLONI    WALTER JOAQUIN    31503672
PEREYRA    EMANUEL    31503639
PEREZ    ARIEL ROMAN    31503559
PEREZ    NATALIA SOLEDAD    31661290
PERREN    EDUARDO ROQUE    31473437
PERREN    JUDITH JIMENA    31092458
PERREN    FEDERICO JUAN    31092465
PERREN    YOLANDA BEATRIZ    31092475
PERREN    GUILLERMO RICARDO    31386420
PERREN    VANESA SOLEDAD    31503592
PERREN    CARLA ESTEFANÍA    31503691
PODDA    LEONARDO MARTIN    31503552
PODDA    MARCOS DAMIAN    32068971
PUZ    CRISTINA SOLEDAD    31503626
QUIROGA    RODRIGO SEBASTIAN    31503514
RAIMONDI    ANABELA MARIA GUAD    31200527
RAMIREZ    LUCAS EXEQUIEL    31873402
REGNER    GONZALO MIGUEL    31503637
REINHARDT    EVANGELINA GUADALUPE    31503566
RIOS    NESTOR JOAQUIN    32114651
RIVOIRA    SERGIO RAÚL    31378163
RODRIGUEZ    PAMELA JESICA    31503607
RODRIGUEZ    OSCAR ALBERTO    31386751
RODRIGUEZ    MARCELA SOLEDAD    38447621
ROLON    MATIAS ADRIÁN    31502403
ROSA    ALEXIS URIEL    31585129
RUIZ    ESTEFANÍA ANDREA    31503540
SAIRE    CECILIA BELEN    39254621
SANABRIA    ENZO FABIAN    31586894
SARA    ALEJANDRA    31503553
SARANDON    CRISTIAN ARIEL    31503571
SARTORELLI    VIRGINIA INES    32059521
SARTORI    GONZALO HERNÁN    31797414
SCHAAF    NOELIA EVELINA    31891511
SCHEHTEL    MAURO ARIEL    31503636
SCHINNER    CRISTIAN HERNAN    33949814
SCHMIDHALTER    VANESA LORENA    31386574
SCHVINDT    DANIEL ALEJANDRO JOSE    31487815
SEJAS    ALDO LEONEL    31960628
SIFON    JESICA VANESA    31669562
SOSA    AGUSTINA    31503640
STALDER    FERNANDO EXEQUIEL    31092464
STALDER    HERNÁN DANIEL    31092477
STANICH    NICOLAS PABLO    31023030
STRADA    CLAUDIA GRACIELA    29940477
TAMI    CAROLINA MARIA    35176851
TOCI    LAURA NOEMI    28357915
TOLEDO    BETIANA PAOLA    31503651
TOLEDO    HECTOR NICOLAS    32004254
TORRES    LEONARDO NICOLAS    39856482
TRAVAGLINO    CAROLINA    31536916
TRISTANY    NATALIA EVELYN    31502525
TRONCOSO    MAURO RODRIGO    31503519
UBAIT    MATIAS GABRIEL    31503556
VACHINO    PAMELA EVANGELINA    31023026
VILLALBA    ANDREA SOLEDAD    31457421
VILLALBA    OSVALDO ARIEL    47107989
VIÑAS    NAHUEL MAXIMILIANO    32113321
WALKER    GASTÓN EZEQUIEL    31023016
WALKER    JAVIER    31960627
WASINGER    JUAN CARLOS    31386834
ZAGAYNY    FABIAN GABRIEL    31503660
ZANGELMI BORETTO    LUCIANO ANDRÉS    40891935
ZANUTTINI    NICOLÁS MARIANO    32229001
ZENKLUSEN    GERMAN LUCAS    31386439
ZURSCHMITTEN    ROMINA CARLA    31092492
ZURSCHMITTEN    MELINA CLAUDIA    31978404

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