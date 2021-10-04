Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 4 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO CLAUDIO ALBERTO 31151884
ACOSTA ANGELICA VICTORIA ESTELA 31503665
AGÜERO VANINA RAMONA 31531442
AGUIRRE ROMINA ERICA ETEL 32105560
AIME LORENA SOLEDAD 31385339
ALBERTO FLORENCIA JUDITH 31960614
ALBERTO NATALIA BELEN 31797436
ALBRECHT MARIA GUADALUPE 31092463
ALLARAGUE MARÌA EUGENIA 31386822
AMBORT IVÓN ERICA 31023022
AMHERD NATALIA SOLEDAD 31960633
ANGELINI ENRIQUE JOSÉ 31708671
ARANDA OVIDIO DEL TRANCITO 30828169
ARNOLFO CELESTE MELINA 31459656
ARTAZA JESÚS IGNACIO 32059458
BALMACEDA RICARDO DANIEL 31602477
BANCHIO CARLOS ALEJANDRO 31503523
BARBAGLIA CRISTIAN EDUARDO 31503662
BASTINO JUAN ANDRES 11800681
BELLINI SEBASTIAN LUIS 31503600
BELLON EMMANUEL JERONIMO R 31386443
BERTOSSI MARCO 31503590
BESSONE VICTORIA 31503589
BETTIG FRANCO EMMANUEL 31386441
BIELER LORELEY 31092453
BIGLIANI LORENA LUJAN 39950814
BOGAO ESTEFANIA VANESA 31386413
BOTELLI LUIS RUBEN 31385588
BOUHIER CRISTIAN 31881741
BUGDAHL JESICA SOLEDAD 31503563
BULLA ALCIDES FEDERICO 31023017
BÜRCHER ALEJANDRO MIGUEL 31960604
BURKARDT ROBERTO MARTÍN 31386435
CABRERA WALTER RAUL 33924618
CARIBAUX YAMILA NOEMÍ DEL VALLE 40891931
CARLINI BEATRIZ ANGELICA 31386449
CEBALLOS MARCO JOSÉ 31503621
CHAVARINI DAVID JESÚS 31023021
CIGNETTI MAURO RICARDO 31092498
CLAUSEN LORENA PAOLA 31473556
COLOMBA MELINA ELISABET 31503580
COLOMBA GISELA 31503586
COLOMBERO SOLEDAD 31503558
CORDOBA PAULA SOLEDAD 31503547
CORONEL ARNALDO ANDRES 31386752
CORSINI ALBERTO FABIAN 31699883
CORVI ALEJANDRO ROBERTO 31503666
DEVESA MARCOS DARIO 31503599
DIAZ MARIANA SOLEDAD 31955057
DUARTE ANGEL MATIAS 30705367
EGGEL MARIANA SOLEDAD 31385535
ENRIA DAMIÁN OSCAR 31503512
ENRIA GABRIEL ELIAS 31503513
ERBA EZEQUIEL DAVID 31503679
ESPINDOLA NOELIA VANESA 31503582
ETELECHEA JORGELINA ZENAIDA 5206965
FAVRE PABLO ANDRÉS 31503620
FEDELE JOSE MARIA 31341335
FERNANDEZ NOELIA ALEJANDRA 36747509
FIEREDER ESTEFANIA ANA 31092493
FLORES FEDERICO CARLOS 31978405
FRUTOS EVANGELINA SOLEDAD 31503683
FUSI FRANCISCO GERMAN 31718919
GABBARINI ELISABET ANALÍA 31503648
GALLARDO MARCELO OSCAR 31503681
GAMBA EMANUEL MARCOS 31503579
GARBOLINO ALEXIS DAMIAN 31503676
GARCIA AMANDA SOLEDAD 31502743
GARNERO WALTER MIGUEL GABINO 31503538
GARNERO MELINA LUZ 31503616
GARNERO LUCAS 31385373
GARUTI CARINA GUADALUPE 32000018
GIROD GERMAN RAUL 31960606
GNOCCHI LUIS MARIO 31092467
GODOY CRISTIAN HERNAN 31503572
GODOY VERÓNICA SILVINA 31578245
GOMEZ VANINA SOLEDAD 31881887
GONZALEZ JOSÉ MARÍA 31386442
GOROSITO ANGELINA 31536684
HANG JERONIMO GABRIEL 31503697
HISCHIER ANABELA SOLEDAD 31503647
IMHOFF WALTER DAVID 31503532
IMHOFF GISELA CAROLINA 31960612
IMHOFF ROBERTO GUSTAVO 22028728
IMSAND DIEGO ALBERTO 31503645
INGARAMO GABRIEL CARLOS 31503560
JACQUIER FERNANDO 31092488
JEANDREVIN ZURSCHMITTEN EMANUEL ALEJANDRO 31807461
JULLIER MARIO DAVID 31386450
KILLER MARIA DEL CARMEN 31851612
KLEIN ALEXIS JOEL 31386433
KLING FEDERICO 31386448
KLIPAN JOSÉ GABRIEL 31503670
KUCHEN GISELA GUADALUPE 31753881
KUÑICHEK MARIA EMILIA 31386843
KUXHAUS FABIAN DARIO 37260559
LLANES SEBASTIAN EDUARDO 31502790
LONGONI JUAN PABLO 31753297
LOPEZ JUAN LEANDRO 31503521
LUDUEÑA GEORGINA EVELYN DEL VALLE 32068953
MAIZA ALEXIS DANTE 31503515
MAMY JORGE ALBERTO 31503611
MANASSERO DENISE ETEL 31503653
MANGOLDT NATALI 31960635
MARELLI FERNANDO AUGUSTO 31711226
MARQUEZ JUAN MANUEL 31565035
MARTINEZ MAURO EZEQUIEL 31023027
MARTINO NATALIA SOLEDAD 31092478
MASSE MARCELO OSCAR 31385538
MASSIMINO CAROLINA MERCEDES 31503674
MASSINI FEDERICO RENÉ 31503630
MATHEY LUIS MIGUEL 32076913
MATTIO MELISA MARIA 31960629
MAURER LEANDRO RODRIGO 31023024
MEDINA BETIANA SOLEDAD 31753882
MENDEZ CARLA YANINA 31503525
MEYNET HERNÁN DANIEL 31503687
MICHLIG LAURA 31473588
MILONO VALERIA SOLEDAD 31503548
MOINE LISI SOLEDAD 31503664
MONTERO LAZARO MATIAS 45493206
MORA JORGE LUIS 31610263
NICOLLIER NAHUEL EZEQUIEL 41637250
NORIEGA ROSANA MARCELA 31610547
NUÑEZ MARIA LAURA 31503652
OBINO FACUNDO LUIS 31503510
OGGIER MARIA ESTER 31092481
PANUNCIO CARLA LORENA 31503604
PAOLETTI MARIANO RAÙL 31503658
PAOLONI WALTER JOAQUIN 31503672
PEREYRA EMANUEL 31503639
PEREZ ARIEL ROMAN 31503559
PEREZ NATALIA SOLEDAD 31661290
PERREN EDUARDO ROQUE 31473437
PERREN JUDITH JIMENA 31092458
PERREN FEDERICO JUAN 31092465
PERREN YOLANDA BEATRIZ 31092475
PERREN GUILLERMO RICARDO 31386420
PERREN VANESA SOLEDAD 31503592
PERREN CARLA ESTEFANÍA 31503691
PODDA LEONARDO MARTIN 31503552
PODDA MARCOS DAMIAN 32068971
PUZ CRISTINA SOLEDAD 31503626
QUIROGA RODRIGO SEBASTIAN 31503514
RAIMONDI ANABELA MARIA GUAD 31200527
RAMIREZ LUCAS EXEQUIEL 31873402
REGNER GONZALO MIGUEL 31503637
REINHARDT EVANGELINA GUADALUPE 31503566
RIOS NESTOR JOAQUIN 32114651
RIVOIRA SERGIO RAÚL 31378163
RODRIGUEZ PAMELA JESICA 31503607
RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO 31386751
RODRIGUEZ MARCELA SOLEDAD 38447621
ROLON MATIAS ADRIÁN 31502403
ROSA ALEXIS URIEL 31585129
RUIZ ESTEFANÍA ANDREA 31503540
SAIRE CECILIA BELEN 39254621
SANABRIA ENZO FABIAN 31586894
SARA ALEJANDRA 31503553
SARANDON CRISTIAN ARIEL 31503571
SARTORELLI VIRGINIA INES 32059521
SARTORI GONZALO HERNÁN 31797414
SCHAAF NOELIA EVELINA 31891511
SCHEHTEL MAURO ARIEL 31503636
SCHINNER CRISTIAN HERNAN 33949814
SCHMIDHALTER VANESA LORENA 31386574
SCHVINDT DANIEL ALEJANDRO JOSE 31487815
SEJAS ALDO LEONEL 31960628
SIFON JESICA VANESA 31669562
SOSA AGUSTINA 31503640
STALDER FERNANDO EXEQUIEL 31092464
STALDER HERNÁN DANIEL 31092477
STANICH NICOLAS PABLO 31023030
STRADA CLAUDIA GRACIELA 29940477
TAMI CAROLINA MARIA 35176851
TOCI LAURA NOEMI 28357915
TOLEDO BETIANA PAOLA 31503651
TOLEDO HECTOR NICOLAS 32004254
TORRES LEONARDO NICOLAS 39856482
TRAVAGLINO CAROLINA 31536916
TRISTANY NATALIA EVELYN 31502525
TRONCOSO MAURO RODRIGO 31503519
UBAIT MATIAS GABRIEL 31503556
VACHINO PAMELA EVANGELINA 31023026
VILLALBA ANDREA SOLEDAD 31457421
VILLALBA OSVALDO ARIEL 47107989
VIÑAS NAHUEL MAXIMILIANO 32113321
WALKER GASTÓN EZEQUIEL 31023016
WALKER JAVIER 31960627
WASINGER JUAN CARLOS 31386834
ZAGAYNY FABIAN GABRIEL 31503660
ZANGELMI BORETTO LUCIANO ANDRÉS 40891935
ZANUTTINI NICOLÁS MARIANO 32229001
ZENKLUSEN GERMAN LUCAS 31386439
ZURSCHMITTEN ROMINA CARLA 31092492
ZURSCHMITTEN MELINA CLAUDIA 31978404