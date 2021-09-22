Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 22 de septiembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACUÑA ALFREDO DANIEL 25380174
AGUIRRE ALEXIS RAMÓN 39857061
AGUIRRE RODOLFO RUBEN 28813782
AGUIRRE FACUNDO AGUSTIN 40053783
ALBRECHT TAMARA BELEN 38723264
ALBRECHT MARÍA MERCEDES 21840307
ALEGRE JUAN MARCELO 32871132
ALTAMIRANO LUIS MIGUEL 40040721
ALVAREZ PRISCILA AYLEN 40040557
AMHERDT GASTÓN 39857063
AMHERDT LUCAS 40055522
ARCANDO BELÉN ROSARIO 40365901
ARNOLDT ANALIA MICAELA 37830776
AROLFO GUSTAVO RAÚL 23890844
ARRIETA MARIA DEL HUERTO 14906780
AYALA JOSÉ MARIO 39454404
AYALA AVEL MARIO 10058148
BACCHI FABRICIO GERMÁN 39857044
BALLY MARCOS JAVIER 39857090
BARGE EDGAR OMAR 14207800
BARRETO ANA BARBARA 39659916
BARRETO COSTANZA SOFÍA AGOSTINA 43257991
BASSI FLORENCIA 39857096
BAYON FAVA TAMARA ELIZABETH 35877596
BECKER MATÍAS EZEQUIEL 40316642
BELLON JOAQUIN MARCELO 39630360
BELTRAN MARCOS DAVID 31612802
BELTRAN FRANCISCO 40036220
BENZI BRAULIO GABRIEL 40036215
BERRA OSVALDO JOSÉ 6206500
BERTELLO JAZMÍN DE LOS MILAGROS 39659920
BERTOSSI PRISCILA ANAHI 40702769
BERTOSSI YUQUERÍ ANAHÍ 40036210
BERUTTI ALDANA ROCÍO 40702709
BETIQUE CAMILA 39857058
BIANCOTTI NORMA INES 12694644
BLANCHE PAMELA MILAGROS 40268612
BOGAO OMAR DANIEL 37686395
BONAVIA MARIA DE LOS ANGELES 34147944
BONINO ARIADNA KAREN 37830747
BONINO MAXIMILIANO LOURDES 39630394
BORETTO NICOLÁS FERNANDO 39857069
BORETTO LILIANA ELSA 11692075
BORTOLOZZI MARIA DE LOS MILAGROS 39950803
CABRAL PASCUAL ADRIAN 39320328
CALEGARI LUCAS ADRIAN 40036205
CALVO LUDMILA BELEN 38374184
CALVO FIORELA MILAGROS 38600628
CAPELETTO KAREN ANDREA 39052001
CARABALLO BARBARA GIMENA 34267473
CARDOZO EMANUEL MARIANO 39630155
CARIAGA ALEXIS GABRIEL 39630358
CASCO EMANUEL HORACIO 36796467
CASCO CLAUDIO SEBASTIAN 40278868
CASSINI NAHUEL ENZO 39857040
CASTILLO JAVIER ALEJANDRO 37263541
CEBALLOS JONATÁN JOSÉ 39951976
CEBALLOS ROMINA 39857066
CERATTO LAUTARO JOEL 35748077
CERRUDO MICAELA AYELEN 40160475
CHIABRANDO NABILA NEREA 39659914
COGGIOLA NANCI MARIA 20140428
COLASSO AINELÉN IRINA 39857055
COLAUTTI GASTON 39950895
COLOMBERO KLOS FRANCISCO RENÉ 39857064
CONTRERAS CARLOS MARÍA 28979695
CORDONES AGOSTINA MICAELA 41633637
CORTES EMILIANO JAVIER 37686349
CRAVERO SOFIA CANDELA 39630392
CRESPI AGUSTIN OSVALDO 40036211
DALL'ASTA GIANLUCA 41217609
DIAZ CRISTIAN 40039332
DIAZ MIRTA CLAUDINA 12362312
DIAZ MARIA BELEN 18106833
DIEZ LUCIANA MARIA 26907077
DONNET GASTON ALAIN 40036233
DOSSIO AYLEN GUADALUPE 39950808
DUARTE LAUTARO JESÚS 44629166
EBERHARDT VALENTINA 41733370
EBERHARDT EXEQUIEL CARLOS 32068819
ENCINA JONATAN JESÚS 42925176
ESCOBAR MATIAS GABRIEL 39857086
ESCUDERO SERGIO JAVIER 40039333
ESCUDERO RAFAEL ANGEL 10338893
ESPINDOLA MARIA ISABEL 28578120
FARIAS TIARA BELEN 44062782
FAVRE ROQUE SANTIAGO 39857047
FAVRE WILLIAMS HERNAN 43377111
FEDERICHI MACARENA AYELÉN 39630363
FEDERICHI JUAN CARLOS 16211475
FERNANDEZ LILIANA ELISABETH 39687797
FERRARIS KAREN MELINA 40039337
FERRERO DAIANA CAROLINA 40036218
FERREYRA CLAUDIO RUBEN 26409091
FIGUEROA ALEJANDRO GUSTAVO 25163744
FLEURY YANINA ALEJANDRA 39857059
FOCCI LUCIANO ALEJANDRO 26085091
FONTANA ANA CRISTINA 41637187
FRANCUCCI ULISES ESTEBAN PEDRO 43128412
FRANZEN JUAN CARLOS 23832261
FRUTOS DAIANA VERONICA 40036240
FUSSI TALIA TRINIDAD 40039335
GALARZA MARCOS ALEXANDRO 38817749
GALLAY DIEGO RAÚL 35176864
GALVAN FRANCO DAMIAN 40050598
GARCIA MARÍA CLARA 39857072
GIMENEZ DONADIO SANTIAGO TOMAS 40036238
GIONE BRIAN EZEQUIEL 40277904
GOMEZ CANDELA MARIEL 42481842
GOMEZ SILVINA GUADALUPE 30614883
GONZALEZ NOELIA MIRTA 43165914
GUEVARA MARIANELA ZULEMA 40116434
GUNTREN SERGIO RUBEN 39051912
GUNTREN CARINA AYELEN 40036227
HEREÑU DAVID SEBASTIAN 27414468
HERNANDO ESTEBAN ARIEL 38819010
HERRERA ESTELA DORIS 41812766
HUMELER MARCELO RENE 17353533
IGLESIAS ANGELA BEATRIZ 24961892
IMHOFF CARLOS JOSE 29770276
IMHOFF MATÍAS NAHUEL 39857097
JORGE DAIANA AYLEN 40036225
JULLIER MABEL MERCEDES 14529886
JUNCO SANDRA MABEL 21947244
KESSLER IGNACIO GERMAN 40277902
KLOSTER DANIEL OMAR 39857088
KUCHEN MARISOL DANIELA 39950897
KUÑICHEK LEO MARIA 23758006
LALLEMENT ANTONELA 39695876
LANG GREGORIO 40277903
LEDESMA ERIKA ANTONELLA 41732797
LEMOS ALEXIS LUCAS 39950812
LETERHOS ERNESTO CELESTINO 39951891
MARTINEZ JULIO CESAR 18484189
MEDINA EZEQUIEL FRANCO 39857085
MEYNET MAXIMILIANO JESUS 39857100
MIERCKE BRIAN EXEQUIEL 39127566
MONFERRATO JULIO CESAR JOSE 12512343
MONNEY SEBASTIAN ALFREDO 24249784
MONTERO MARIANO MANUEL 39052069
MONTERO JOANA ESTEFANIA 40036204
MOSQUEDA HORACIO ALEJANDRO 12369564
MOTTIER FABRICIO ANDRÉS 38135664
MÜHN YESICA ANAHI 39662057
NAVA DE CASTRO NELLY VIRGINIA 96098140
NOTTA JUAN LUIS 40039334
NOVOA DANIEL JOSÉ 21804004
NUÑEZ AGOSTINA ELIZABETH 39366986
ORTIZ EDUARDO OSCAR 38982605
ORTIZ RICARDO MARCELO 12884600
PALACIOS GIMENA CAMILA 40036202
PALAVECINO ALEXIS FACUNDO 39856015
PAOLONI GERMÁN 39857083
PASCUAL JORGE RAFAEL 25063234
PAZ PAULO OMAR 38897405
PAZ MARCELO ALBERTO 21413086
PERETTI DAIANA LAURA 39950892
PEREZ ALEXIS EDUARDO 37830741
PERREN MARTIN SALVADOR 38135653
PERREN BERNARDO 39052041
PERREN ELIANA VANESA 34360169
PERREN FABIANA EVELIN 40036224
PERRIG YAMILA JUDITH 39630365
PICATTO FRANCO DAMIÁN 39857067
PICCOLI FRANCO JESÚS 39950801
PRATTO GIANFRANCO 38723285
PRETTO SEBASTIÁN ANDRÉS 39857079
PRETTO OSVALDO RAÚL 16629439
PUZ IGNACIO JAVIER 40277901
QUISPE RAMIREZ JONATAN RODRIGO 43841606
RAMIREZ LOANA BELÉN 40036242
RAMOS DANIEL ALEJANDRO 39118909
RAMOS SEBASTIAN NATALIO 39630372
REISCH JOSE ALCIDES 22764512
REPETTO MARIANO 39978521
RIQUELME RITO ARIEL ARNALDO 40280779
ROBLE NANCI GUADALUPE 21804171
ROBLEDO RAMÓN DOMINGO 13649776
ROBLES YAMILA SOLEDAD 39857057
RODRIGUEZ ERIKA BELÉN 39630894
ROIG EUGENIA ANA 20149889
ROJAS AYELEN ROCIO 40556078
ROLDAN BRIAN EMANUEL 41975513
ROMERO TERESA ISABEL 12720801
ROMERO SILVINA FABIANA 21531484
RONCHINO EMANUEL JUAN 40039331
RUFINO ESTELA MARIA 20563748
RUIZ MATÍAS 39857078
SALVA EZEQUIEL 40036229
SALZMANN DANILO NORBERTO 16881112
SANCHEZ ELÍAS MAXIMILIANO 41865087
SANDILLU ROCIO BELEN 42556012
SCHINNER MAURICIO NICOLÁS 39950880
SCHMIDT ANA MARÍA 13947054
SCHREIBER WALTER FEDERICO 39051918
SCHREIBER YOANA CARLA 40891934
SCHREIBER AXEL NAHUEL 42559218
SERRANO MARIA ANGELA GUADALUPE 39857060
SILVA FRANCO 39630303
SILVEIRA JAIME SOFÍA INÉS 40036208
SOSA DANIELA GUADALUPE 31386770
SOTO ADRIAN RICARDO 27130573
SPADA MICHELA 39951645
STALDER ROMINA BELÉN 39630384
STALDER GASTON ELDO 39856483
SUAREZ ELIANA MARÍA 42559288
SUAREZ SANTIAGO 43005229
TAIVO ELIANA MARIA 32068882
TANTERA ABRIL 40036206
TOMBA MONICA GUADALUPE 16879877
TOSCO GIMENA MAGALÍ 40036214
TROSSERO CATALINA 40036261
VALLEJOS ELEN CARLA 40039336
VEGLIO MILAGROS MAGALI 39049970
VIERA JOSÉ MARÍA 21804035
VIGNOLL ANDRES YESICA ANALÍA 42333098
VILLAN LEONARDO NICOLÁS 39857070
VILLARROEL GASTÓN NICOLÁS 39857074
ZAMORA DAVID ADRIAN 39857071
ZANUTTINI DAIANA DEL LUJAN 39857092
ZARATE LEONEL ADRIAN 39857051
ZEITER CECILIA BELEN 39857098
ZEITER MATÍAS SANTIAGO 39630390
ZURSCHMITTEN SANDRA RAQUEL 28928596
ZURSCHMITTEN AMANCAY 39630382