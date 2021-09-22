Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 22 de septiembre en el Suchón

Locales 22 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 22 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACUÑA    ALFREDO DANIEL    25380174
AGUIRRE    ALEXIS RAMÓN    39857061
AGUIRRE    RODOLFO RUBEN    28813782
AGUIRRE    FACUNDO AGUSTIN    40053783
ALBRECHT    TAMARA BELEN    38723264
ALBRECHT    MARÍA MERCEDES    21840307
ALEGRE    JUAN MARCELO    32871132
ALTAMIRANO    LUIS MIGUEL    40040721
ALVAREZ    PRISCILA AYLEN    40040557
AMHERDT    GASTÓN    39857063
AMHERDT    LUCAS    40055522
ARCANDO    BELÉN ROSARIO    40365901
ARNOLDT    ANALIA MICAELA    37830776
AROLFO    GUSTAVO RAÚL    23890844
ARRIETA    MARIA DEL HUERTO    14906780
AYALA    JOSÉ MARIO    39454404
AYALA    AVEL MARIO    10058148
BACCHI    FABRICIO GERMÁN    39857044
BALLY    MARCOS JAVIER    39857090
BARGE    EDGAR OMAR    14207800
BARRETO    ANA BARBARA    39659916
BARRETO COSTANZA    SOFÍA AGOSTINA    43257991
BASSI    FLORENCIA    39857096
BAYON FAVA    TAMARA ELIZABETH    35877596
BECKER    MATÍAS EZEQUIEL    40316642
BELLON    JOAQUIN MARCELO    39630360
BELTRAN    MARCOS DAVID    31612802
BELTRAN    FRANCISCO    40036220
BENZI    BRAULIO GABRIEL    40036215
BERRA    OSVALDO JOSÉ    6206500
BERTELLO    JAZMÍN DE LOS MILAGROS    39659920
BERTOSSI    PRISCILA ANAHI    40702769
BERTOSSI    YUQUERÍ ANAHÍ    40036210
BERUTTI    ALDANA ROCÍO    40702709
BETIQUE    CAMILA    39857058
BIANCOTTI    NORMA INES    12694644
BLANCHE    PAMELA MILAGROS    40268612
BOGAO    OMAR DANIEL    37686395
BONAVIA    MARIA DE LOS ANGELES    34147944
BONINO    ARIADNA KAREN    37830747
BONINO    MAXIMILIANO LOURDES    39630394
BORETTO    NICOLÁS FERNANDO    39857069
BORETTO    LILIANA ELSA    11692075
BORTOLOZZI    MARIA DE LOS MILAGROS    39950803
CABRAL    PASCUAL ADRIAN    39320328
CALEGARI    LUCAS ADRIAN    40036205
CALVO    LUDMILA BELEN    38374184
CALVO    FIORELA MILAGROS    38600628
CAPELETTO    KAREN ANDREA    39052001
CARABALLO    BARBARA GIMENA    34267473
CARDOZO    EMANUEL MARIANO    39630155
CARIAGA    ALEXIS GABRIEL    39630358
CASCO    EMANUEL HORACIO    36796467
CASCO    CLAUDIO SEBASTIAN    40278868
CASSINI    NAHUEL ENZO    39857040
CASTILLO    JAVIER ALEJANDRO    37263541
CEBALLOS    JONATÁN JOSÉ    39951976
CEBALLOS    ROMINA    39857066
CERATTO    LAUTARO JOEL    35748077
CERRUDO    MICAELA AYELEN    40160475
CHIABRANDO    NABILA NEREA    39659914
COGGIOLA    NANCI MARIA    20140428
COLASSO    AINELÉN IRINA    39857055
COLAUTTI    GASTON    39950895
COLOMBERO KLOS    FRANCISCO RENÉ    39857064
CONTRERAS    CARLOS MARÍA    28979695
CORDONES    AGOSTINA MICAELA    41633637
CORTES    EMILIANO JAVIER    37686349
CRAVERO    SOFIA CANDELA    39630392
CRESPI    AGUSTIN OSVALDO    40036211
DALL'ASTA    GIANLUCA    41217609
DIAZ    CRISTIAN    40039332
DIAZ    MIRTA CLAUDINA    12362312
DIAZ    MARIA BELEN    18106833
DIEZ    LUCIANA MARIA    26907077
DONNET    GASTON ALAIN    40036233
DOSSIO    AYLEN GUADALUPE    39950808
DUARTE    LAUTARO JESÚS    44629166
EBERHARDT    VALENTINA    41733370
EBERHARDT    EXEQUIEL CARLOS    32068819
ENCINA    JONATAN JESÚS    42925176
ESCOBAR    MATIAS GABRIEL    39857086
ESCUDERO    SERGIO JAVIER    40039333
ESCUDERO    RAFAEL ANGEL    10338893
ESPINDOLA    MARIA ISABEL    28578120
FARIAS    TIARA BELEN    44062782
FAVRE    ROQUE SANTIAGO    39857047
FAVRE    WILLIAMS HERNAN    43377111
FEDERICHI    MACARENA AYELÉN    39630363
FEDERICHI    JUAN CARLOS    16211475
FERNANDEZ    LILIANA ELISABETH    39687797
FERRARIS    KAREN MELINA    40039337
FERRERO    DAIANA CAROLINA    40036218
FERREYRA    CLAUDIO RUBEN    26409091
FIGUEROA    ALEJANDRO GUSTAVO    25163744
FLEURY    YANINA ALEJANDRA    39857059
FOCCI    LUCIANO ALEJANDRO    26085091
FONTANA    ANA CRISTINA    41637187
FRANCUCCI    ULISES ESTEBAN PEDRO    43128412
FRANZEN    JUAN CARLOS    23832261
FRUTOS    DAIANA VERONICA    40036240
FUSSI    TALIA TRINIDAD    40039335
GALARZA    MARCOS ALEXANDRO    38817749
GALLAY    DIEGO RAÚL    35176864
GALVAN    FRANCO DAMIAN    40050598
GARCIA    MARÍA CLARA    39857072
GIMENEZ DONADIO    SANTIAGO TOMAS    40036238
GIONE    BRIAN EZEQUIEL    40277904
GOMEZ    CANDELA MARIEL    42481842
GOMEZ    SILVINA GUADALUPE    30614883
GONZALEZ    NOELIA MIRTA    43165914
GUEVARA    MARIANELA ZULEMA    40116434
GUNTREN    SERGIO RUBEN    39051912
GUNTREN    CARINA AYELEN    40036227
HEREÑU    DAVID SEBASTIAN    27414468
HERNANDO    ESTEBAN ARIEL    38819010
HERRERA    ESTELA DORIS    41812766
HUMELER    MARCELO RENE    17353533
IGLESIAS    ANGELA BEATRIZ    24961892
IMHOFF    CARLOS JOSE    29770276
IMHOFF    MATÍAS NAHUEL    39857097
JORGE    DAIANA AYLEN    40036225
JULLIER    MABEL MERCEDES    14529886
JUNCO    SANDRA MABEL    21947244
KESSLER    IGNACIO GERMAN    40277902
KLOSTER    DANIEL OMAR    39857088
KUCHEN    MARISOL DANIELA    39950897
KUÑICHEK    LEO MARIA    23758006
LALLEMENT    ANTONELA    39695876
LANG    GREGORIO    40277903
LEDESMA    ERIKA ANTONELLA    41732797
LEMOS    ALEXIS LUCAS    39950812
LETERHOS    ERNESTO CELESTINO    39951891
MARTINEZ    JULIO CESAR    18484189
MEDINA    EZEQUIEL FRANCO    39857085
MEYNET    MAXIMILIANO JESUS    39857100
MIERCKE    BRIAN EXEQUIEL    39127566
MONFERRATO    JULIO CESAR JOSE    12512343
MONNEY    SEBASTIAN ALFREDO    24249784
MONTERO    MARIANO MANUEL    39052069
MONTERO    JOANA ESTEFANIA    40036204
MOSQUEDA    HORACIO ALEJANDRO    12369564
MOTTIER    FABRICIO ANDRÉS    38135664
MÜHN    YESICA ANAHI    39662057
NAVA DE CASTRO    NELLY VIRGINIA    96098140
NOTTA    JUAN LUIS    40039334
NOVOA    DANIEL JOSÉ    21804004
NUÑEZ    AGOSTINA ELIZABETH    39366986
ORTIZ    EDUARDO OSCAR    38982605
ORTIZ    RICARDO MARCELO    12884600
PALACIOS    GIMENA CAMILA    40036202
PALAVECINO    ALEXIS FACUNDO    39856015
PAOLONI    GERMÁN    39857083
PASCUAL    JORGE RAFAEL    25063234
PAZ    PAULO OMAR    38897405
PAZ    MARCELO ALBERTO    21413086
PERETTI    DAIANA LAURA    39950892
PEREZ    ALEXIS EDUARDO    37830741
PERREN    MARTIN SALVADOR    38135653
PERREN    BERNARDO    39052041
PERREN    ELIANA VANESA    34360169
PERREN    FABIANA EVELIN    40036224
PERRIG    YAMILA JUDITH    39630365
PICATTO    FRANCO DAMIÁN    39857067
PICCOLI    FRANCO JESÚS    39950801
PRATTO    GIANFRANCO    38723285
PRETTO    SEBASTIÁN ANDRÉS    39857079
PRETTO    OSVALDO RAÚL    16629439
PUZ    IGNACIO JAVIER    40277901
QUISPE RAMIREZ    JONATAN RODRIGO    43841606
RAMIREZ    LOANA BELÉN    40036242
RAMOS    DANIEL ALEJANDRO    39118909
RAMOS    SEBASTIAN NATALIO    39630372
REISCH    JOSE ALCIDES    22764512
REPETTO    MARIANO    39978521
RIQUELME    RITO ARIEL ARNALDO    40280779
ROBLE    NANCI GUADALUPE    21804171
ROBLEDO    RAMÓN DOMINGO    13649776
ROBLES    YAMILA SOLEDAD    39857057
RODRIGUEZ    ERIKA BELÉN    39630894
ROIG    EUGENIA ANA    20149889
ROJAS    AYELEN ROCIO    40556078
ROLDAN    BRIAN EMANUEL    41975513
ROMERO    TERESA ISABEL    12720801
ROMERO    SILVINA FABIANA    21531484
RONCHINO    EMANUEL JUAN    40039331
RUFINO    ESTELA MARIA    20563748
RUIZ    MATÍAS    39857078
SALVA    EZEQUIEL    40036229
SALZMANN    DANILO NORBERTO    16881112
SANCHEZ    ELÍAS MAXIMILIANO    41865087
SANDILLU    ROCIO BELEN    42556012
SCHINNER    MAURICIO NICOLÁS    39950880
SCHMIDT    ANA MARÍA    13947054
SCHREIBER    WALTER FEDERICO    39051918
SCHREIBER    YOANA CARLA    40891934
SCHREIBER    AXEL NAHUEL    42559218
SERRANO    MARIA ANGELA GUADALUPE    39857060
SILVA    FRANCO    39630303
SILVEIRA JAIME    SOFÍA INÉS    40036208
SOSA    DANIELA GUADALUPE    31386770
SOTO    ADRIAN RICARDO    27130573
SPADA    MICHELA    39951645
STALDER    ROMINA BELÉN    39630384
STALDER    GASTON ELDO    39856483
SUAREZ    ELIANA MARÍA    42559288
SUAREZ    SANTIAGO    43005229
TAIVO    ELIANA MARIA    32068882
TANTERA    ABRIL    40036206
TOMBA    MONICA GUADALUPE    16879877
TOSCO    GIMENA MAGALÍ    40036214
TROSSERO    CATALINA    40036261
VALLEJOS    ELEN CARLA    40039336
VEGLIO    MILAGROS MAGALI    39049970
VIERA    JOSÉ MARÍA    21804035
VIGNOLL ANDRES    YESICA ANALÍA    42333098
VILLAN    LEONARDO NICOLÁS    39857070
VILLARROEL    GASTÓN NICOLÁS    39857074
ZAMORA    DAVID ADRIAN    39857071
ZANUTTINI    DAIANA DEL LUJAN    39857092
ZARATE    LEONEL ADRIAN    39857051
ZEITER    CECILIA BELEN    39857098
ZEITER    MATÍAS SANTIAGO    39630390
ZURSCHMITTEN    SANDRA RAQUEL    28928596
ZURSCHMITTEN    AMANCAY    39630382

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