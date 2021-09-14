Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 14 de septiembre en el Suchón
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA ELVIRA GRACIELA 16498903
ADROVER OMAR RUMALDO 14019396
AGUIRRE CLAUDIO CRISTIAN 28217154
ALANDA BRUNO GABRIEL 39857021
AMBORDT LEO PABLO 12496789
AMBORDT DAIANA DANIELA 37199154
AMBORT SERGIO OMAR 17954472
AMBORT RITA GRISELDA 16629947
ARTEMAN JORGE ARMANDO 29794029
BAEZ MIGUEL 16539299
BAEZ IVANA NAIR SOLEDAD 35250016
BALLARINO PATRICIA AMELIA 20546074
BALLY SILVIA PATRICIA 13762465
BARBAGLIA MARICEL ALEJANDRA 27770968
BARCO SUSANA BEATRIZ 16537398
BARRERAS MARIA ELENA 4920570
BARRETO ADELA 13877143
BARSANTI HÉCTOR BARTOLOMÉ 14612043
BECKER LUIS OSCAR 14743091
BELLON CARLOS DANTE 13873026
BELTRAMONE ALDANA NAIR 39857005
BERTOSSI JAQUELINA MARIELA 20140035
BERTOSSI ELISABET SOLEDAD 31503574
BERTRAM ADRIANA GUADALUPE 20274193
BIOLATTO VICTOR LUIS 16643378
BLATTER ROGELIO 6258451
BOLLA OSCAR MIGUEL 20373032
BOLLA SUSANA CRISTINA 20563798
BOUNOUS JUAN PABLO 25273139
BROCHERO ELENA BEATRIZ 16561099
BURKARDT CATIA SOLEDAD 32939468
CARRIZO DANIEL ALFREDO 17033365
CASAL SILVIA MABEL 92521972
CHARLES MARIEL ALEJANDRA 28882188
COCCO HECTOR HUGO 17982776
COCCO JOSÉ CARLOS 21689132
COLOMBA GERARDO EZEQUIEL 31092476
COMAR PATRICIA ANTONIA 13951056
CORONEL BRAIAN EMANUEL 38817667
CORONEL MICHEL 42127770
DALLA COSTA LAUTARO MARCELO 34770668
DEJON MARIA ANGELICA 17367521
DESTEFANIS ALBA ROSA 10413925
DESTEFANIS CELESTE ELISABET 44062789
DEVESA FIORELLA DEL CARMEN 39857018
DIP CARLOS GABRIEL 27862150
DONADIO MARÍA INÉS 24688617
DONADIO CARLOS LUIS 16561001
DRICH GUSTAVO HORACIO 37773552
EBERHARDT DELIA ROSA 10822048
EBERHARDT KAREN MARIA 38139220
EBERHARDT ESTEFANIA PAOLA 37830697
FARIOLI FABIO ROBERTO 27292494
FASSETTA JORDANA 39051944
FEDERICHI JESÚS MARÍA 34081878
FOURNELL ANA ANDREA 20180312
FRANCONI ADRIAN RAUL 22939904
GAITAN DANIEL OMAR 17496296
GAITAN ESTELA SUSANA 16629448
GARCIA JERÓNIMO ALTAMIRANO 13873030
GEREZ JOSÉ LUIS 17955160
GIROD MAXIMILIANO FACUNDO 39052099
GONZALEZ DIANA GUADALUPE 37199185
GONZALEZ BRIAN GERMÁN 39857019
GOROSITO MIGUEL ANGEL 11946941
GRANDOLIO MARIA DEL CARMEN 13459990
GRILL CLAUDIO CARLOS 17752789
GUALTIERI PATRICIA INÉS 21821393
GUARDIA JOSE LUIS 20254300
IMHOFF OSCAR GERARDO 13052988
IMHOFF LEONOR TERESA 18443271
IMHOFF SANTIAGO 39857007
JACQUIER RODOLFO HUGO 14811725
JOSE NANCY GUADALUPE 16629477
JULLIER DELIA MARIA 14928403
JUNCO LORENZO RENE 14072631
KEMMERER BERNARDO CELSO 13024167
KESLER GRACIELA BEATRIZ 13205720
KLEIN BEATRIZ MARISEL 16346204
KOCHAN GUSTAVO FRANCISCO 22415564
KUCHEN ORIANA AGOSTINA 42926802
KUNZ CELINA LUCIA 39662054
LANG EDGARDO GREGORIO MIGUEL 17061369
LEIKER MARIA CRISTINA 16629446
LIRUSSO ALBERTO CARLOS 18106950
LIRUSSO MARCELO OSCAR 21413338
LOPEZ REMIGIO DAMASIO 16719651
LUNA ROSA DEL CARMEN 12494241
LUNA JOSÉ RODOLFO 16334314
MACOVAZ ENSO JUAN 6257284
MANGIATERRA ENRIQUE EDUARDO 16445511
MARTINEZ MARIA ISABEL 16561024
MEINARDI EMILIANO ALEJANDRO 39857004
MENDEZ MIRTA BEATRIZ 17368334
MEURZET NORA DAIANA 39857030
MICHLIG RUBEN CESAR 20140888
MIESIAZ LILIANA ELSA 21578229
MIÑAMBRES LUCIA GUADALUPE 39860074
MIRANDA NOEMI MONICA 20191871
MOINE MICAELA JORGELINA 34466350
MONTERO CESAR RICARDO 13947065
MOTTURA RAÚL MIGUEL 12353750
NANZER MARILINA SOLEDAD 30171971
NOROÑA NICOLAS RODOLFO 44715220
NUSBAUM MAXIMILIANO RAUL 38727457
ODASSO GUSTAVO LUIS 16629455
OGGIER FABIAN NORBERTO 17353573
OLIVERO MARCELO CLAUDIO 17897050
PAEZ ENZO LAUTARO 39857006
PELEGRINA PATRICIA ALEJANDRA 38372011
PERREN DANIEL BENITO 17101689
PERREN ESTEBAN 37774797
PERREN ANTONIO ADOLFO 16445513
PLASENZOTTI CARLOS ALBERTO 20158599
PORTIGLIATTI MAURICIO JAVIER 23872588
PRATTO MARIA DEL CARMEN 20563764
PRESUTTI CARLOS DARIO 18238516
PRIMO NANCI MARIA 20140755
RAMIREZ BRUNO AGUSTIN 32895391
RAMOS OSVALDO RAUL 21884701
REGNER MIGUEL ANGEL 14743098
RIOS SILVIA SUSANA 17367536
SALZGEBER ROCÍO BELÉN 38817766
SANCHEZ MARCELA CLAUDIA 17339403
SATTLER FABIAN ELVIO 35749104
SCHINNER SILVINA ESTER 23758003
SCHMIDT MIGUEL ANGEL 12698420
SCHMIDT GABRIEL SERGIO 17027925
SEGOVIA OMAR ROLANDO 14968187
SEGOVIA NIDIA ANALIA 20320139
SORIA GUSTAVO PEDRO 20140918
SOSA HILDA ELVA 24996065
SOSA JORGE ABEL 21768917
SOTO ELSA ADRIANA 16629481
SUAREZ MARTA LILIANA 17068968
SUAREZ LEANDRO JAVIER 39630354
TAIVO CARLOS ANTONIO 10338574
THELER ANTONIO CARLOS 20254233
TOMBA ANGEL GABRIEL 45508484
TOURN RITA GUADALUPE 14612898
TSCHIEDER ADRIANA RAQUEL 21870430
URBA MARCELO ADRIAN 17517996
VALLEJOS CARLOS ISMAEL 14364625
VIGLIETTI ESTEFANIA SOLEDAD 39857020
VILEJI MARIA ROSA 14743152
VILLALBA MIGUEL ANGEL 21941482
WAIGANDTE MICAELA ESTEFANÍA 39857014
WELSCHEN VICTOR RAUL 16861383
ZAPATA MARIA TERESA 16881114
ZEBALLOS VERONICA CELESTE 36868149
ZENCLUSSEN JORGE EDUARDO 8485559
ZURBRIGGEN GERMAN DANIEL 18567932
ZURBRIGGEN CAMILA ROCÍO 39630339