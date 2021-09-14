Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 14 de septiembre en el Suchón

Locales 14 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 14 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    ELVIRA GRACIELA    16498903
ADROVER    OMAR RUMALDO    14019396
AGUIRRE    CLAUDIO CRISTIAN    28217154
ALANDA    BRUNO GABRIEL    39857021
AMBORDT    LEO PABLO    12496789
AMBORDT    DAIANA DANIELA    37199154
AMBORT    SERGIO OMAR    17954472
AMBORT    RITA GRISELDA    16629947
ARTEMAN    JORGE ARMANDO    29794029
BAEZ    MIGUEL    16539299
BAEZ    IVANA NAIR SOLEDAD    35250016
BALLARINO    PATRICIA AMELIA    20546074
BALLY    SILVIA PATRICIA    13762465
BARBAGLIA    MARICEL ALEJANDRA    27770968
BARCO    SUSANA BEATRIZ    16537398
BARRERAS    MARIA ELENA    4920570
BARRETO    ADELA    13877143
BARSANTI    HÉCTOR BARTOLOMÉ    14612043
BECKER    LUIS OSCAR    14743091
BELLON    CARLOS DANTE    13873026
BELTRAMONE    ALDANA NAIR    39857005
BERTOSSI    JAQUELINA MARIELA    20140035
BERTOSSI    ELISABET SOLEDAD    31503574
BERTRAM    ADRIANA GUADALUPE    20274193
BIOLATTO    VICTOR LUIS    16643378
BLATTER    ROGELIO    6258451
BOLLA    OSCAR MIGUEL    20373032
BOLLA    SUSANA CRISTINA    20563798
BOUNOUS    JUAN PABLO    25273139
BROCHERO    ELENA BEATRIZ    16561099
BURKARDT    CATIA SOLEDAD    32939468
CARRIZO    DANIEL ALFREDO    17033365
CASAL    SILVIA MABEL    92521972
CHARLES    MARIEL ALEJANDRA    28882188
COCCO    HECTOR HUGO    17982776
COCCO    JOSÉ CARLOS    21689132
COLOMBA    GERARDO EZEQUIEL    31092476
COMAR    PATRICIA ANTONIA    13951056
CORONEL    BRAIAN EMANUEL    38817667
CORONEL    MICHEL    42127770
DALLA COSTA    LAUTARO MARCELO    34770668
DEJON    MARIA ANGELICA    17367521
DESTEFANIS    ALBA ROSA    10413925
DESTEFANIS    CELESTE ELISABET    44062789
DEVESA    FIORELLA DEL CARMEN    39857018
DIP    CARLOS GABRIEL    27862150
DONADIO    MARÍA INÉS    24688617
DONADIO    CARLOS LUIS    16561001
DRICH    GUSTAVO HORACIO    37773552
EBERHARDT    DELIA ROSA    10822048
EBERHARDT    KAREN MARIA    38139220
EBERHARDT    ESTEFANIA PAOLA    37830697
FARIOLI    FABIO ROBERTO    27292494
FASSETTA    JORDANA    39051944
FEDERICHI    JESÚS MARÍA    34081878
FOURNELL    ANA ANDREA    20180312
FRANCONI    ADRIAN RAUL    22939904
GAITAN    DANIEL OMAR    17496296
GAITAN    ESTELA SUSANA    16629448
GARCIA    JERÓNIMO ALTAMIRANO    13873030
GEREZ    JOSÉ LUIS    17955160
GIROD    MAXIMILIANO FACUNDO    39052099
GONZALEZ    DIANA GUADALUPE    37199185
GONZALEZ    BRIAN GERMÁN    39857019
GOROSITO    MIGUEL ANGEL    11946941
GRANDOLIO    MARIA DEL CARMEN    13459990
GRILL    CLAUDIO CARLOS    17752789
GUALTIERI    PATRICIA INÉS    21821393
GUARDIA    JOSE LUIS    20254300
IMHOFF    OSCAR GERARDO    13052988
IMHOFF    LEONOR TERESA    18443271
IMHOFF    SANTIAGO    39857007
JACQUIER    RODOLFO HUGO    14811725
JOSE    NANCY GUADALUPE    16629477
JULLIER    DELIA MARIA    14928403
JUNCO    LORENZO RENE    14072631
KEMMERER    BERNARDO CELSO    13024167
KESLER    GRACIELA BEATRIZ    13205720
KLEIN    BEATRIZ MARISEL    16346204
KOCHAN    GUSTAVO FRANCISCO    22415564
KUCHEN    ORIANA AGOSTINA    42926802
KUNZ    CELINA LUCIA    39662054
LANG    EDGARDO GREGORIO MIGUEL    17061369
LEIKER    MARIA CRISTINA    16629446
LIRUSSO    ALBERTO CARLOS    18106950
LIRUSSO    MARCELO OSCAR    21413338
LOPEZ    REMIGIO DAMASIO    16719651
LUNA    ROSA DEL CARMEN    12494241
LUNA    JOSÉ RODOLFO    16334314
MACOVAZ    ENSO JUAN    6257284
MANGIATERRA    ENRIQUE EDUARDO    16445511
MARTINEZ    MARIA ISABEL    16561024
MEINARDI    EMILIANO ALEJANDRO    39857004
MENDEZ    MIRTA BEATRIZ    17368334
MEURZET    NORA DAIANA    39857030
MICHLIG    RUBEN CESAR    20140888
MIESIAZ    LILIANA ELSA    21578229
MIÑAMBRES    LUCIA GUADALUPE    39860074
MIRANDA    NOEMI MONICA    20191871
MOINE    MICAELA JORGELINA    34466350
MONTERO    CESAR RICARDO    13947065
MOTTURA    RAÚL MIGUEL    12353750
NANZER    MARILINA SOLEDAD    30171971
NOROÑA    NICOLAS RODOLFO    44715220
NUSBAUM    MAXIMILIANO RAUL    38727457
ODASSO    GUSTAVO LUIS    16629455
OGGIER    FABIAN NORBERTO    17353573
OLIVERO    MARCELO CLAUDIO    17897050
PAEZ    ENZO LAUTARO    39857006
PELEGRINA    PATRICIA ALEJANDRA    38372011
PERREN    DANIEL BENITO    17101689
PERREN    ESTEBAN    37774797
PERREN    ANTONIO ADOLFO    16445513
PLASENZOTTI    CARLOS ALBERTO    20158599
PORTIGLIATTI    MAURICIO JAVIER    23872588
PRATTO    MARIA DEL CARMEN    20563764
PRESUTTI    CARLOS DARIO    18238516
PRIMO    NANCI MARIA    20140755
RAMIREZ    BRUNO AGUSTIN    32895391
RAMOS    OSVALDO RAUL    21884701
REGNER    MIGUEL ANGEL    14743098
RIOS    SILVIA SUSANA    17367536
SALZGEBER    ROCÍO BELÉN    38817766
SANCHEZ    MARCELA CLAUDIA    17339403
SATTLER    FABIAN ELVIO    35749104
SCHINNER    SILVINA ESTER    23758003
SCHMIDT    MIGUEL ANGEL    12698420
SCHMIDT    GABRIEL SERGIO    17027925
SEGOVIA    OMAR ROLANDO    14968187
SEGOVIA    NIDIA ANALIA    20320139
SORIA    GUSTAVO PEDRO    20140918
SOSA    HILDA ELVA    24996065
SOSA    JORGE ABEL    21768917
SOTO    ELSA ADRIANA    16629481
SUAREZ    MARTA LILIANA    17068968
SUAREZ    LEANDRO JAVIER    39630354
TAIVO    CARLOS ANTONIO    10338574
THELER    ANTONIO CARLOS    20254233
TOMBA    ANGEL GABRIEL    45508484
TOURN    RITA GUADALUPE    14612898
TSCHIEDER    ADRIANA RAQUEL    21870430
URBA    MARCELO ADRIAN    17517996
VALLEJOS    CARLOS ISMAEL    14364625
VIGLIETTI    ESTEFANIA SOLEDAD    39857020
VILEJI    MARIA ROSA    14743152
VILLALBA    MIGUEL ANGEL    21941482
WAIGANDTE    MICAELA ESTEFANÍA    39857014
WELSCHEN    VICTOR RAUL    16861383
ZAPATA    MARIA TERESA    16881114
ZEBALLOS    VERONICA CELESTE    36868149
ZENCLUSSEN    JORGE EDUARDO    8485559
ZURBRIGGEN    GERMAN DANIEL    18567932
ZURBRIGGEN    CAMILA ROCÍO    39630339

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