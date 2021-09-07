Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana miércoles 8 de septiembre en el Suchón

Locales 07 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana miércoles 8 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Apellido    Nombre    Número de Documento
AMBORDT    LUISINA GUADALUPE    37199119
AMHERDT    ALFREDO ENRIQUE    14529880
ANDELIQUE    ARMANDO ENRIQUE    16306803
ANGELINI    FRANCO DAMIAN    23350702
ANTONIN    SILVIA GRACIELA    14743035
APOSTOLO    NESTOR CESAR    12517534
AYALA    PERLA BEATRIZ    28240560
BAINE    ALEJANDRO GABRIEL    23382842
BALZA    DIANA IRIS    14853441
BARRIOS    MARIA LAURA    23635176
BARSANTI    LEANDRO LUIS    36619075
BASSI    HUGO LUIS    10058151
BATALLA    GUILLERMO DAVID    16629458
BATALLA    ALFREDO LEANDRO    14743010
BERNUCIO    ESTELA MARINA    26528842
BERTINAT    CLAUDIO ADRIAN    14743129
BERUTTI    LORENZO HAROLDO    23630783
BESSONE    JEREMIAS JOSÉ    26773272
BIANCHI    FRANCISCO HUGO    14683931
BIGLIANI    CLAUDIO FEDERICO    22971304
BOCARDO    MARÍA DE GUADALUPE    14853442
BOCASSI    ROSANA EVANGELINA    28976632
BONOMO    MARCELO ALBERTO    23350785
BONTHUIS    MATIAS DANIEL    34819303
BOSCO    DIEGO RICARDO    24037880
BOTELLI    EMILIO GERARDO LUIS    8501973
BRAEM    MATIAS AQUILES    26055919
BROCAL    ERNESTO FABIAN    23264046
BULLA    CARLOS ROGELIO    44781641
CABRERA    MICAELA    41217626
CACCIOLATTO    DIEGO RENE    22679813
CACCIOLATTO    RICARDO ALFREDO    13762459
CAILLET BOIS    SUSANA ANDREA    24063720
CAPROLI    JULIO CESAR    23071819
CARASSAI    JOSÉ LUIS    23484429
CARBALLO    LUIS OSCAR    13143767
CARENA    PABLO AGUSTÍN    33664735
CARRARO    MARIA ROSA    30624042
CARRIZO    GERMAN CESAR    14731085
CASCO    CARINA DANIELA    23691850
CASSINI    ALBERTO RICARDO    23392314
CASTAGNO    MARIA ALEJANDRA    23872525
CASTILLO    CARINA GUADALUPE    23422915
CASTILLO    SERGIO MARTIN    27204753
CENA    DARIO ROBERTO    25889770
COLAUTTI    LUIS ALBERTO    16306802
CORREA    DANIELA ROSANA    27835247
CURTO    RUBEN DARÍO    22763081
DE BÓRTOLI    ELISA ROSA    14743018
DIAZ    HÉCTOR GUSTAVO    23071845
DIAZ    ROSANA INÉS    23708550
DIAZ    SILVINA DE LOS ANGELES    27174784
DOLDAN    EMILIA    30322568
DONNET    GONZALO JOSE    23210065
DONNET    CARMEN MARIA    13659610
DONNET    LUCAS DAVID    32648212
EBERHARDT    GERMÁN LUIS    23071831
EBERHARDT    MAXIMILIANO    27334845
EBERHARDT    MARIA FLORENCIA    34466397
EBERHARDT    RODOLFO NESTOR    12020192
EBERLE    MARIA CECILIA    30554229
ECHEVARRIA BLOCK    EDUARDO NICOLAS    32096499
EGGEL    FABIANA ANDREA    37773476
ERBA    CRISTINA CLOTILDE JUANA    3989672
ERMACORA    GABRIELA VERONICA    23350777
ESCOBAR    ARIEL GONZALO    22792853
ESCOBAR    MARÍA GABRIELA    24050038
ESCOBAR    ALEJANDRO NICOLÁS    41637200
ESPINDOLA    MARIO RAFAEL    6248858
FERNANDEZ    MARTIN HORACIO    23404411
FERRARI    NICOLÁS ANDRÉS    32274671
FERRARI    MAURO    36300939
FERRERO    ADRIAN ROBERTO    23610452
FERREYRA    SUSANA ESTELA    18401332
FERRI    SUSANA LUCIA    13947089
FIGUERERO    OLGA SILVINA    23264957
FREY VALENTINI    BEBA MILAGROS GUADALUPE    44231526
FUSSI    JAVIER HUMBERTO    30881291
GALLAY    JULIETA    35772831
GAMARRA    MIGUEL ANGEL    17617833
GAMBA    JUAN CARLOS    8507332
GAMBA    ADRIÁN JOSÉ    21413303
GARCIA    ALEJANDRO GABRIEL    23160407
GARCIA    DIEGO RAÚL    23850318
GARIGLIO    HORACIO EVARISTO    14853427
GIONES    SILVIA ROSA    12368348
GIRAUDO    ARMANDO RICARDO    6244546
GOMEZ    MARIA ELENA    21421039
GONZALEZ    MONICA HAYDEE    23676785
GOROSITO    VIVIANA JAQUELINA    24105782
GULLINO    MATIAS FRANCISCO    22499045
HANG    ALBA BEATRIZ    14811708
HILGERT    RAUL AVELINO    14364607
HISCHIER    GUILLERMO OSVALDO    13947147
IMHOFF    RAFAEL GERONIMO    23071776
IMHOFF    ROXANA GRACIELA    22679811
IMHOFF    ROBERTO LUIS    13294287
IMHOFF    RAQUEL MARIA DEL MILAGRO    16629493
IMVINKELRIED    GABRIELA LAURA    23207058
INGARAMO    GABRIEL OSCAR    23872573
INGARAMO    LAURA PATRICIA    16629537
JANDA    RAFAEL JOSÉ    13658798
JORGE    RUBÉN DARÍO    23872544
JORGE    SILVIA MARCELA    17367520
JULLIER    MARISA BEATRIZ    21870445
JULLIER    VICTORIA    33452466
KESSLER    EZEQUIEL JESUS    35748060
KLING    PATRICIA MONICA    14743043
KLING    SEBASTIAN OMAR    26855538
KLIPHAN    MARTA NOEMI    16629530
KOGEL    NORMA ELIDA    12603904
KUCHEN    DAIANA SOLEDAD    40702797
LANDRIEL    CARLOS LEONARDO    23350787
LEGUIZAMON    RUBEN ALBERTO    23925240
LEONI    MARIA AYELEN    31103230
LLAHYAH    YULIA FLORENCIA    33829710
LUQUE    FABIANA ITATÍ    20552282
MAAS    VANESA CINTIA    27733570
MACIEL    VERÓNICA LUJÁN    33664718
MAIDANA    MARIO OSCAR    13568072
MANSILLA    MARIA ESTER    16125812
MANSILLA    LAURA VIRGINIA    35844071
MANSILLA    ROSENDO EDGARDO    14295008
MARINE    PAULA CARINA    22732596
MARTINEZ    ROBERTO CARLOS    23676868
MARTINEZ    CARLA SOLEDAD    36300917
MARTINEZ    LARA ESTEFANIA    37830657
MAURINO    ANDRES    26407267
MAURINO    BAUTISTA VICTOR    30390337
MEDINA    CANDELA ELIZABET    33587164
MEDINA    BLANCA OLGA    14364616
MEURZET    LEILA TATIANA    35289072
MEYNET    JOSE ALFREDO    14852667
MISEREZ    EVANGELINA BELEN    37078531
MONTERO    JOSÉ ALBERTO    13947006
MOSQUEDA    CLAUDIO ALEJANDRO    23630784
MOTTIER    JAVIER CEFERINO    23350725
MOYANO    NOELIA MARIA    34965138
MULLER    VIVIANA CLORINDA    16561035
NANZER    GERMÁN ANTONIO    14529895
NAVARRO    JORGE ALBERTO    22917983
NIERENBERGER    RUBÉN DARIO    23071849
NIERENBERGER    CLAUDIA ESTER    22039229
NIERENBERGER    NATALIA SOLEDAD    33924633
NIETO    NICOLAS DANIEL    32274626
NOIRGEAN    JUAN CARLOS    17752791
NOTTA    STELLA MARIS    23630781
OBERLIN    OMAR AUDILIO    10338589
OBERLIN    LUCAS ANDRES    30171935
OITANA    CRISTIAN CEFERINO    23350740
ORIATTI    CAMILA LEILEN    37199029
PAEZ    ROSANA EDITH    23738331
PAGLIERO    MARIA LAURA    29793650
PAPORELLO    DIEGO JOSE    29793670
PERALTA    CAROLINA NÉLIDA    28567410
PERALTA    MARINA BELÉN    31503677
PEREYRA    EZEQUIEL    33924612
PEREZ    GABRIELA VERONICA    23350760
PEREZ    EDUARDO RAFAEL    27501022
PERREN    CARINA DEL VALLE    23071800
PERREN    NICOLAS HUGO    31503529
PERREN    ALCIDES RICARDO    14811711
PONCIO    RODOLFO JUAN    14743001
PRATTO    SONIA PATRICIA    18520887
PRETI    MARIA GABRIELA    22677324
PRIMO    MONICA MARIA    23071820
PUZ    LUCAS MATIAS    26773264
QUEIROLO    ESTEBAN MANUEL    23990099
RABELLINO    GUSTAVO    23872503
RAMIREZ    CLAUDIO DANIEL    26763902
REGNER    JORGE OMAR    16629429
RETAMOSO    JUAN RAMÓN    20571006
REYNOSO    ANDREA CARINA    23350770
RIVAS    MARCELA GUADALUPE    21830804
ROBLEDO    ISAÍAS DANIEL    31330844
ROBLES    IGNACIO OSCAR    17897046
ROCO    LUCIANA NOEMI    27334955
RODRIGUEZ    MARIELA FABIANA    22830722
RODRIGUEZ    JULIO CESAR    23872551
RODRIGUEZ    GERMÁN DARÍO    26120847
ROMERO    VICTOR HUGO    23382229
ROMERO    ALICIA LILIANA    17405057
ROSCIANI    PABLO RUBEN    28645541
ROSKOPF    IVÁN ANDRÉS    37260634
ROSSI    JULIO CESAR    14336735
ROVA    DINO ATILIO    28567427
SAUCEDO    NESTOR FABIAN    23039137
SCHAAB    SERGIO DANIEL    22690301
SCHAMNE    CARINA GUADALUPE    26055928
SCHINNER GONZALEZ    DAMIAN ALFONSO    29185165
SCHMIDHALTER    MARIANA CARINA    22679806
SERRA    ESTEFANIA    27862198
SERRA    LEONARDO CARLOS    33664896
SIFON    YOHANA DANIELA    37491061
SILVA    ALEJANDRA BEATRIZ    23280164
SIVERA    IARA LUCIA    39630341
SOLA    ANA CARINA    23228483
SOTO    MÓNICA PATRICIA    16561018
SOULIER    RUBÉN JUAN    13478724
STALDER    BELKIS TERESA    18046793
STOFFEL    MARIANA MARCELA    20140503
STRADA    CARLOS ANTONIO    16203603
STUCCHI    GABRIEL ALEJANDRO    14493867
SUAREZ    MIGUEL ANGEL    14681480
TECHTERMANN    DÉBORA CARINA    28928501
TRICONE    RITA FELICITA TERESA    14418565
VAGNONI    LAURA VERONICA    23382826
VALLEJOS    LEONARDO RAUL    26564745
VEGA    CARLINA CORINA    30253136
VICTOR    VICENTE    3166323
VIDUSSI    EDISON PEDRO    6233805
VILLARROEL    LUIS ALBERTO    22398647
WALKER    MARIO LUIS    24230769
WELCHEN    MARTIN    22832500
YBARRA    HÉCTOR DAMIÁN    23345111
YBARRA    GUSTAVO FABIAN    22514393
YENSEN    CLAUDIA FABIANA    22352825
YOSSEN    IRMA TERESITA    11377794
YUAN    GERMAN OSVALDO    31753897
ZAPATA    ANDREA VERONICA    24105779
ZEITER    MARÍA BELÉN    32274636
ZEITER    MARIO LUIS    14529896
ZUBER    CARMEN ISABEL    12020166
ZURSCHMITTEN    LAURA MARIA    14811701
ZWEIFEL    GISELLE VANINA    26741037

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