Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana miércoles 8 de septiembre en el Suchón
Apellido Nombre Número de Documento
AMBORDT LUISINA GUADALUPE 37199119
AMHERDT ALFREDO ENRIQUE 14529880
ANDELIQUE ARMANDO ENRIQUE 16306803
ANGELINI FRANCO DAMIAN 23350702
ANTONIN SILVIA GRACIELA 14743035
APOSTOLO NESTOR CESAR 12517534
AYALA PERLA BEATRIZ 28240560
BAINE ALEJANDRO GABRIEL 23382842
BALZA DIANA IRIS 14853441
BARRIOS MARIA LAURA 23635176
BARSANTI LEANDRO LUIS 36619075
BASSI HUGO LUIS 10058151
BATALLA GUILLERMO DAVID 16629458
BATALLA ALFREDO LEANDRO 14743010
BERNUCIO ESTELA MARINA 26528842
BERTINAT CLAUDIO ADRIAN 14743129
BERUTTI LORENZO HAROLDO 23630783
BESSONE JEREMIAS JOSÉ 26773272
BIANCHI FRANCISCO HUGO 14683931
BIGLIANI CLAUDIO FEDERICO 22971304
BOCARDO MARÍA DE GUADALUPE 14853442
BOCASSI ROSANA EVANGELINA 28976632
BONOMO MARCELO ALBERTO 23350785
BONTHUIS MATIAS DANIEL 34819303
BOSCO DIEGO RICARDO 24037880
BOTELLI EMILIO GERARDO LUIS 8501973
BRAEM MATIAS AQUILES 26055919
BROCAL ERNESTO FABIAN 23264046
BULLA CARLOS ROGELIO 44781641
CABRERA MICAELA 41217626
CACCIOLATTO DIEGO RENE 22679813
CACCIOLATTO RICARDO ALFREDO 13762459
CAILLET BOIS SUSANA ANDREA 24063720
CAPROLI JULIO CESAR 23071819
CARASSAI JOSÉ LUIS 23484429
CARBALLO LUIS OSCAR 13143767
CARENA PABLO AGUSTÍN 33664735
CARRARO MARIA ROSA 30624042
CARRIZO GERMAN CESAR 14731085
CASCO CARINA DANIELA 23691850
CASSINI ALBERTO RICARDO 23392314
CASTAGNO MARIA ALEJANDRA 23872525
CASTILLO CARINA GUADALUPE 23422915
CASTILLO SERGIO MARTIN 27204753
CENA DARIO ROBERTO 25889770
COLAUTTI LUIS ALBERTO 16306802
CORREA DANIELA ROSANA 27835247
CURTO RUBEN DARÍO 22763081
DE BÓRTOLI ELISA ROSA 14743018
DIAZ HÉCTOR GUSTAVO 23071845
DIAZ ROSANA INÉS 23708550
DIAZ SILVINA DE LOS ANGELES 27174784
DOLDAN EMILIA 30322568
DONNET GONZALO JOSE 23210065
DONNET CARMEN MARIA 13659610
DONNET LUCAS DAVID 32648212
EBERHARDT GERMÁN LUIS 23071831
EBERHARDT MAXIMILIANO 27334845
EBERHARDT MARIA FLORENCIA 34466397
EBERHARDT RODOLFO NESTOR 12020192
EBERLE MARIA CECILIA 30554229
ECHEVARRIA BLOCK EDUARDO NICOLAS 32096499
EGGEL FABIANA ANDREA 37773476
ERBA CRISTINA CLOTILDE JUANA 3989672
ERMACORA GABRIELA VERONICA 23350777
ESCOBAR ARIEL GONZALO 22792853
ESCOBAR MARÍA GABRIELA 24050038
ESCOBAR ALEJANDRO NICOLÁS 41637200
ESPINDOLA MARIO RAFAEL 6248858
FERNANDEZ MARTIN HORACIO 23404411
FERRARI NICOLÁS ANDRÉS 32274671
FERRARI MAURO 36300939
FERRERO ADRIAN ROBERTO 23610452
FERREYRA SUSANA ESTELA 18401332
FERRI SUSANA LUCIA 13947089
FIGUERERO OLGA SILVINA 23264957
FREY VALENTINI BEBA MILAGROS GUADALUPE 44231526
FUSSI JAVIER HUMBERTO 30881291
GALLAY JULIETA 35772831
GAMARRA MIGUEL ANGEL 17617833
GAMBA JUAN CARLOS 8507332
GAMBA ADRIÁN JOSÉ 21413303
GARCIA ALEJANDRO GABRIEL 23160407
GARCIA DIEGO RAÚL 23850318
GARIGLIO HORACIO EVARISTO 14853427
GIONES SILVIA ROSA 12368348
GIRAUDO ARMANDO RICARDO 6244546
GOMEZ MARIA ELENA 21421039
GONZALEZ MONICA HAYDEE 23676785
GOROSITO VIVIANA JAQUELINA 24105782
GULLINO MATIAS FRANCISCO 22499045
HANG ALBA BEATRIZ 14811708
HILGERT RAUL AVELINO 14364607
HISCHIER GUILLERMO OSVALDO 13947147
IMHOFF RAFAEL GERONIMO 23071776
IMHOFF ROXANA GRACIELA 22679811
IMHOFF ROBERTO LUIS 13294287
IMHOFF RAQUEL MARIA DEL MILAGRO 16629493
IMVINKELRIED GABRIELA LAURA 23207058
INGARAMO GABRIEL OSCAR 23872573
INGARAMO LAURA PATRICIA 16629537
JANDA RAFAEL JOSÉ 13658798
JORGE RUBÉN DARÍO 23872544
JORGE SILVIA MARCELA 17367520
JULLIER MARISA BEATRIZ 21870445
JULLIER VICTORIA 33452466
KESSLER EZEQUIEL JESUS 35748060
KLING PATRICIA MONICA 14743043
KLING SEBASTIAN OMAR 26855538
KLIPHAN MARTA NOEMI 16629530
KOGEL NORMA ELIDA 12603904
KUCHEN DAIANA SOLEDAD 40702797
LANDRIEL CARLOS LEONARDO 23350787
LEGUIZAMON RUBEN ALBERTO 23925240
LEONI MARIA AYELEN 31103230
LLAHYAH YULIA FLORENCIA 33829710
LUQUE FABIANA ITATÍ 20552282
MAAS VANESA CINTIA 27733570
MACIEL VERÓNICA LUJÁN 33664718
MAIDANA MARIO OSCAR 13568072
MANSILLA MARIA ESTER 16125812
MANSILLA LAURA VIRGINIA 35844071
MANSILLA ROSENDO EDGARDO 14295008
MARINE PAULA CARINA 22732596
MARTINEZ ROBERTO CARLOS 23676868
MARTINEZ CARLA SOLEDAD 36300917
MARTINEZ LARA ESTEFANIA 37830657
MAURINO ANDRES 26407267
MAURINO BAUTISTA VICTOR 30390337
MEDINA CANDELA ELIZABET 33587164
MEDINA BLANCA OLGA 14364616
MEURZET LEILA TATIANA 35289072
MEYNET JOSE ALFREDO 14852667
MISEREZ EVANGELINA BELEN 37078531
MONTERO JOSÉ ALBERTO 13947006
MOSQUEDA CLAUDIO ALEJANDRO 23630784
MOTTIER JAVIER CEFERINO 23350725
MOYANO NOELIA MARIA 34965138
MULLER VIVIANA CLORINDA 16561035
NANZER GERMÁN ANTONIO 14529895
NAVARRO JORGE ALBERTO 22917983
NIERENBERGER RUBÉN DARIO 23071849
NIERENBERGER CLAUDIA ESTER 22039229
NIERENBERGER NATALIA SOLEDAD 33924633
NIETO NICOLAS DANIEL 32274626
NOIRGEAN JUAN CARLOS 17752791
NOTTA STELLA MARIS 23630781
OBERLIN OMAR AUDILIO 10338589
OBERLIN LUCAS ANDRES 30171935
OITANA CRISTIAN CEFERINO 23350740
ORIATTI CAMILA LEILEN 37199029
PAEZ ROSANA EDITH 23738331
PAGLIERO MARIA LAURA 29793650
PAPORELLO DIEGO JOSE 29793670
PERALTA CAROLINA NÉLIDA 28567410
PERALTA MARINA BELÉN 31503677
PEREYRA EZEQUIEL 33924612
PEREZ GABRIELA VERONICA 23350760
PEREZ EDUARDO RAFAEL 27501022
PERREN CARINA DEL VALLE 23071800
PERREN NICOLAS HUGO 31503529
PERREN ALCIDES RICARDO 14811711
PONCIO RODOLFO JUAN 14743001
PRATTO SONIA PATRICIA 18520887
PRETI MARIA GABRIELA 22677324
PRIMO MONICA MARIA 23071820
PUZ LUCAS MATIAS 26773264
QUEIROLO ESTEBAN MANUEL 23990099
RABELLINO GUSTAVO 23872503
RAMIREZ CLAUDIO DANIEL 26763902
REGNER JORGE OMAR 16629429
RETAMOSO JUAN RAMÓN 20571006
REYNOSO ANDREA CARINA 23350770
RIVAS MARCELA GUADALUPE 21830804
ROBLEDO ISAÍAS DANIEL 31330844
ROBLES IGNACIO OSCAR 17897046
ROCO LUCIANA NOEMI 27334955
RODRIGUEZ MARIELA FABIANA 22830722
RODRIGUEZ JULIO CESAR 23872551
RODRIGUEZ GERMÁN DARÍO 26120847
ROMERO VICTOR HUGO 23382229
ROMERO ALICIA LILIANA 17405057
ROSCIANI PABLO RUBEN 28645541
ROSKOPF IVÁN ANDRÉS 37260634
ROSSI JULIO CESAR 14336735
ROVA DINO ATILIO 28567427
SAUCEDO NESTOR FABIAN 23039137
SCHAAB SERGIO DANIEL 22690301
SCHAMNE CARINA GUADALUPE 26055928
SCHINNER GONZALEZ DAMIAN ALFONSO 29185165
SCHMIDHALTER MARIANA CARINA 22679806
SERRA ESTEFANIA 27862198
SERRA LEONARDO CARLOS 33664896
SIFON YOHANA DANIELA 37491061
SILVA ALEJANDRA BEATRIZ 23280164
SIVERA IARA LUCIA 39630341
SOLA ANA CARINA 23228483
SOTO MÓNICA PATRICIA 16561018
SOULIER RUBÉN JUAN 13478724
STALDER BELKIS TERESA 18046793
STOFFEL MARIANA MARCELA 20140503
STRADA CARLOS ANTONIO 16203603
STUCCHI GABRIEL ALEJANDRO 14493867
SUAREZ MIGUEL ANGEL 14681480
TECHTERMANN DÉBORA CARINA 28928501
TRICONE RITA FELICITA TERESA 14418565
VAGNONI LAURA VERONICA 23382826
VALLEJOS LEONARDO RAUL 26564745
VEGA CARLINA CORINA 30253136
VICTOR VICENTE 3166323
VIDUSSI EDISON PEDRO 6233805
VILLARROEL LUIS ALBERTO 22398647
WALKER MARIO LUIS 24230769
WELCHEN MARTIN 22832500
YBARRA HÉCTOR DAMIÁN 23345111
YBARRA GUSTAVO FABIAN 22514393
YENSEN CLAUDIA FABIANA 22352825
YOSSEN IRMA TERESITA 11377794
YUAN GERMAN OSVALDO 31753897
ZAPATA ANDREA VERONICA 24105779
ZEITER MARÍA BELÉN 32274636
ZEITER MARIO LUIS 14529896
ZUBER CARMEN ISABEL 12020166
ZURSCHMITTEN LAURA MARIA 14811701
ZWEIFEL GISELLE VANINA 26741037