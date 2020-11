Cómo funciona la app que promete “traducir” a los gatos

Un ex ingeniero de Amazon creo una aplicación telefónica que permitiría a los humanos entender lo que dicen sus felinos.

Para todos aquellos dueños de mascotas que alguna vez soñaron con comunicarse y entender a sus animales, la tecnología logró cumplir con una ilusión que hasta el momento no podía concretarse. Sin embargo, la innovación se reduce a una sola especie y son los felinos los que consiguen el puesto ganador.

Un ex ingeniero de Amazon, Javier Sánchez, desarrolló la app MeowTalk, que trabaja con machine learning e inteligencia artificial para transformar los maullidos en palabras que podamos entender.

Los dueños de estas mascotas tendrán que enseñarle los distintos maullidos a la app y catalogarlos en nueve categorías determinadas, como “tengo hambre” o “tengo dolor”. Es una especie de entrenamiento de la app para que se familiarice con los maullidos de cada gato. Luego, el traductor, con esta base de datos que se va perfeccionando, podrá catalogar los maullidos que haga el felino.

Sin embargo, Sánchez explicó a NBC que el maullido “no es un idioma” y que los gatos “no comparten palabras ni se comunican entre sí”. Además, según el ingeniero “nunca maúllan en la naturaleza”, es decir, utilizan los maullidos para interactuar con sus amos.

La app se encuentra disponible para iOS y Android, pero es necesario pagar para acceder a ciertas herramientas.

“El chiste que cuento a la gente es que los perros pueden entender el lenguaje humano, pero no lo hablan”, aseguró Sanchez. Y en ese sentido, comparó con el singular carácter de los felinos: “A los gatos no les importa lo que digas. Tal vez te entiendan, pero ciertamente no indican que lo hagan. Claramente tienen su propio vocabulario”. FUENTE: LT10