Inauguraron la posta sanitaria con el Servicio 107

La misma se pudo lograr gracias a un acuerdo entre la Cooperativa CAMIL, que cedió a la comuna una casa que estaba deshabitada y mediante un comodato y sin costo hacia la Comuna allí funcionará, ya desde este miércoles, la posta sanitaria con el servicio 107.

El Coordinador de la Subregión de Gálvez del servicio 107, Pablo Gamboa, explicó que desde hace varios meses trabajaron junto al Presidente Comunal Víctor Cavallero y la firma CAMIL para lograr contar con este servicio, que como todos sabemos, trabaja en red y en sintonía con bomberos voluntarios y los hospitales públicos.

“La ambulancia va a ser un elemento más para todo el corredor, no va a estar solo para San Carlos Norte sino también para San Carlos Centro, Gessler y localidades vecinas, el trabajo es en red, vamos a contar con personal toda la semana, en horarios rotativos. Cuando no se tenga chofer o la unidad no esté en el pueblo habrá una del corredor disponible, eso lo queremos aclarar porque se va a trabajar en red y en conjunto con la directora del Hospital Nanci Gatti”, expresó Gamboa.

Finalizada la inauguración, Víctor Cavallero se reunió con el personal a cargo del 107, el chofer con el que se contará y también con directivos de CAMIL, a quienes se les explicó el funcionamiento y uso que tendrá el inmueble que cedieron.

Durante los próximos meses además, se realizarán campañas de información para que toda la comunidad despeje sus dudas sobre cómo utilizar o recurrir a este servicio en caso de necesitarlo.