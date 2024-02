El San Carlos Chevrolet Club realizó la 21ª Edición del Encuentro Multimarcas

Este año decidimos realizar el evento en febrero aprovechando el cumpleaños número 25 del Club, ya que nuestra fecha habitual es a mediado de mayo.

Este evento tiene una organización previa de varios meses de anticipación, por lo que lo hacemos con mucho esfuerzo y pasión, para mantener un nivel y calidad similar a los de nivel nacional.

Como no tiene un costo de entrada no sería posible realizarlo sin el apoyo de los sponsor y colaboradores, ya que la entrada es solo un alimento no perecedero.

Por tal motivo aprovechamos públicamente en hacer llegar nuestro agradecimiento a la Asociación de Mecánicos y Afines por el acompañamiento, al Gobierno de San Carlos Centro por acompañarnos y por cedernos el predio para realizar la 21° Edición del Encuentro Multimarcas y a los 75 adherentes que colaboraron entre las mutuales, comercios e industrias locales. Además, a todos los colaboradores directos que participaron para poder realizar de la mejor forma posible esta nueva edición.

A Cáritas Parroquial por dejarnos ayudar y de esta manera cumplir una vez más con el lema que nos identifica desde 1999 “Unidos para ayudar”.

Participaron alrededor de 60 vehículos, entre motos, autos, camionetas y un camión, todos participantes de nuestra provincia y de la provincia vecina de Entre Rios y Córdoba.

Cáritas recaudó en la entrada 151 paquetes de alimentos y $4900 donados para dicha entidad.

Se entregaron presentes especiales a los participantes y se realizó un reconocimiento especial a dos socios fundadores activos de esta agrupación, Héctor Mainardi y René Massini, con la entrega de una placa conmemorativa para cada uno.

Reiteramos las gracias a todo el público que se presentó al evento y los esperamos en la próxima edición, la número 22.

Gracias muchas gracias a todos.

Integrantes del San Carlos Chevrolet Club, organizadores del Encuentro Multimarcas San Carlos.