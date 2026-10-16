Google anunció el lanzamiento de Gemini 4 Argon, su nuevo modelo: supera a GPT-6 Astra y Claude Opus 5.5 en tareas empresariales

Google anunció el lanzamiento global de Gemini 4 Argon, su nuevo modelo de inteligencia artificial diseñado para resolver tareas complejas de programación, finanzas, asuntos legales, ciberseguridad y ciencia. La compañía lo presenta como su sistema más avanzado hasta el momento y como el reemplazo de Gemini 3, con mejoras en el análisis de información y la resolución de problemas.

Cómo funciona Gemini 4 Argon y qué mejoras incorpora la nueva inteligencia artificial de Google

Según las evaluaciones publicadas por Google, Gemini 4 Argon alcanza un rendimiento comparable al de Claude Opus 5.5 y GPT-6 Astra. Además, encabeza el Vals Index, una clasificación que mide el desempeño de modelos de inteligencia artificial en diferentes sectores económicos.

Entre sus principales fortalezas se encuentran la investigación financiera compleja y la automatización de procesos empresariales. El sistema también puede analizar grandes cantidades de información, realizar búsquedas extensas, interpretar videos de larga duración y trabajar con gráficos complejos.

Sin embargo, Gemini 4 Argon no supera a sus competidores en todas las categorías. En tareas de programación que requieren utilizar terminales y repositorios de gran tamaño, obtuvo resultados inferiores a los modelos de Anthropic y OpenAI. También quedó por detrás de GPT-6 Astra en el control del sistema operativo.

Otra de las mejoras destacadas por Google es la capacidad del modelo para responder de manera más directa y seguir instrucciones específicas. La empresa aseguró que Argon evita repeticiones innecesarias, reduce las respuestas evasivas y ofrece una comunicación más clara que sus versiones anteriores.

Cuánto cuesta Gemini 4 Argon y cómo acceder al nuevo modelo de Google

Gemini 4 Argon ya está disponible a nivel global y puede utilizarse desde la aplicación Gemini y el modo IA del buscador de Google, mediante una suscripción a los planes Google AI Ultra o Pro. Los desarrolladores y las organizaciones también pueden acceder a través de los servicios de la compañía.

El precio introductorio para su utilización es de 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida. Además, Google ofrece un descuento del 95% para los tokens de entrada almacenados en caché.

En materia de seguridad, la empresa afirmó que incorporó su conjunto de medidas de protección más completo hasta la fecha. Para evaluar el funcionamiento del sistema, trabajó con especialistas externos en pruebas relacionadas con ciberseguridad, riesgos biológicos y comportamientos autónomos.

Estas evaluaciones estuvieron orientadas a reducir la generación de contenido dañino y controlar posibles comportamientos no deseados durante el uso del modelo.



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