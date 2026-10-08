San Carlos Sud: prevenir, coordinar y trabajar juntos

La Comuna de San Carlos Sud llevó adelante una reunión con las instituciones de nuestra localidad para compartir información sobre los pronósticos climáticos y coordinar acciones preventivas ante posibles lluvias abundantes durante los próximos meses.

Durante el encuentro, la Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo, detalló los trabajos que la Comuna viene realizando en materia de prevención, entre ellos la limpieza y mantenimiento de canales, desagües y cunetas, junto con distintas tareas complementarias destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y preparar a la localidad ante posibles eventos climáticos.

Además, se coordinaron tareas, recursos y responsabilidades con las instituciones locales, fortaleciendo los canales de comunicación para actuar de manera organizada y rápida cuando sea necesario.

La prevención requiere planificación y trabajo conjunto. Desde la gestión comunal se continúan coordinando acciones para fortalecer la respuesta y cuidar a toda la comunidad.