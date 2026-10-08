Avanza el Plan Director de Arbolado Urbano

EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con la plantación de árboles en distintas zonas de la ciudad, para la concreción de los objetivos propuestos dentro del Plan Director de Arbolado Urbano.
Locales08 de octubre de 2026

EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con la plantación de árboles en distintas zonas de la ciudad, para la concreción de los objetivos propuestos dentro del Plan Director de Arbolado Urbano.
 

Las acciones están encaminadas a transmitir rasgos distintivos en los diferentes barrios y sectores de la ciudad, aportando diversidad con la utilización de más de 20 nuevas especies, equilibrio entre los distintos servicios con ejemplares adaptados a los anchos de vereda, y seguridad mediante el reemplazo de árboles en mal estado sanitario o con crecimientos peligrosos para la circulación.
 

La forestación está diseñada para contribuir a mejorar la calidad de vida local, no sólo por los ya conocidos aportes del árbol al ambiente, sino también por utilizar especies de hoja perenne y hoja caduca, muchas veces intercaladas, teniendo en cuenta el aumento de temperatura provocado por el calentamiento global, que determina la necesidad de sombra en todo momento del año para hacer confortable el hábitat urbano.
 

Falsas caobas rosadas y blancas, guarán amarillo, lapacho rosado, jacarandá celeste, albizia rosada y blanca, árbol de judea fucsia, crespones de colores diversos, y árboles de texturas particularmente elegantes como hovenia, aguaribay y tilo, son algunas de las especies, producidas en el Vivero Forestal Municipal, que embellecen nuestras calles, habiéndose plantado un promedio de 1.200 ejemplares por año desde el inicio del Plan en 2016.

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