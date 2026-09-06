Los cinco hábitos fundamentales para mantener la salud cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares como el infarto y el accidente cerebrovascular (ACV) constituyen la primera causa de muerte en la Argentina. Superar un infarto de miocardio es una experiencia que cambia la vida. Si bien la recuperación puede ser un proceso desafiante, hay medidas clave que pueden ayudar a fortalecer el corazón y prevenir otro episodio.

Un estudio científico que se realizó en Argentina reveló hace un tiempo que el 30% de los adultos de entre 35 y 74 años fuma, el 44% tiene hipertensión, el 15% tiene alto el colesterol, el 35% padece obesidad, el 51% hace poca actividad física, el 75% come pocas frutas y verduras y el 9% tiene diabetes.

La importancia de las cifras radica en que estas son las condiciones y comportamientos que aumentan las chances de sufrir una enfermedad del corazón.

Los hábitos para cuidar el corazón

Especialistas en cardiología destacan los hábitos fundamentales que todo paciente debería incorporar para mantener su salud cardiovascular.

Mantenerse activo con ejercicio adecuado. El ejercicio físico es esencial para fortalecer el corazón, pero debe adaptarse a las capacidades y necesidades de cada persona. Según el Dr. George Sokos, del Instituto de Cardiología de Virginia Occidental, Estados Unidos moverse todos los días, ya sea caminando o realizando ejercicios de mayor intensidad, es clave para la recuperación. Para encontrar el nivel de actividad adecuado, se recomienda la rehabilitación cardíaca, un programa supervisado que ayuda a los pacientes a recuperar la confianza en el cuerpo y a entrenar sin riesgos.

Seguir una alimentación saludable para el corazón. Lo que comemos impacta directamente en la salud cardiovascular. Una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y proteínas magras ayuda a mantener el colesterol y la presión arterial en niveles óptimos. Los cardiólogos destacan que no se trata de una alimentación perfecta, sino de evitar en lo posible los alimentos ultraprocesados y altos en grasas saturadas, que pueden aumentar el riesgo de nuevos episodios cardíacos.

Tomar la medicación indicada por el médico. Después de un infarto, es común que los médicos prescriban medicamentos para controlar la presión arterial, el colesterol o la diabetes, factores que aumentan el riesgo de un nuevo ataque. El Dr. Matthew Saybolt, del Centro Médico de la Universidad Hackensack Meridian Jersey Shore, Estados Unidos. enfatiza que el cumplimiento del tratamiento es clave: “Muchos pacientes dejan de tomar sus medicamentos con el tiempo, lo que aumenta las probabilidades de complicaciones”.

Dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol. El tabaco es un enemigo directo del corazón. Fumar provoca inflamación y aumenta la formación de coágulos sanguíneos, lo que incrementa significativamente el riesgo de otro infarto. Dejar de fumar puede ser difícil, pero existen tratamientos y programas de apoyo que facilitan el proceso. Lo mismo ocurre con el alcohol, cuyo consumo excesivo puede afectar negativamente la presión arterial y la salud cardiovascular en general.

Controlar el estrés y cuidar la salud emocional. El estrés y la ansiedad pueden impactar directamente en la salud del corazón. Aprender a manejar las emociones a través de técnicas de relajación, ejercicio o terapia puede hacer una gran diferencia. Además, la rehabilitación cardíaca no solo se enfoca en el ejercicio físico, sino también en la parte emocional del paciente, ayudándolo a encontrar estrategias para reducir la ansiedad y mejorar su calidad de vida.

El seguimiento médico es clave en este proceso, ya que permite evaluar la evolución del paciente y ajustar el tratamiento según sus necesidades. La clave está en el compromiso con la propia salud y en trabajar en conjunto con los especialistas para lograr una recuperación completa y duradera.

TN