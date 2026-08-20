El Circuito Juan Betique se prepara para recibir una nueva jornada del Certamen Argentino de Motociclismo

El Circuito Juan Betique se prepara para recibir este sábado 22 y domingo 23 de agosto una nueva jornada del Certamen Argentino de Motociclismo, una competencia que se ha convertido en uno de los principales acontecimientos deportivos de la institución y que cuenta con una extensa trayectoria.
Videos20 de agosto de 2026

El Circuito Juan Betique se prepara para recibir este sábado 22 y domingo 23 de agosto una nueva jornada del Certamen Argentino de Motociclismo, una competencia que se ha convertido en uno de los principales acontecimientos deportivos de la institución y que cuenta con una extensa trayectoria.

Con gran expectativa se presentó este martes una nueva edición del certamen de motociclismo que tendrá como escenario al Circuito Juan Betique, en San Carlos Sud. Desde la organización destacaron la importancia que tiene esta competencia para la institución y el esfuerzo que realizan año tras año quienes integran el club y la subcomisión encargada de llevar adelante el evento.

“Es el evento más importante que tiene la institución por la trayectoria, por los años que se viene realizando y por la convocatoria”, señaló la Presidenta del Club Unión Progresista Carina Villalba durante la presentación, al tiempo que la Presidenta Comunal Dra Florencia Primo resaltó el compromiso de quienes aportan su tiempo y dedicación para mantener vigente esta disciplina, entre otros aspectos.

Uno de los aspectos destacados fue el crecimiento y mejoramiento de las instalaciones del predio. Desde hace años, la institución tiene como prioridad invertir en infraestructura para brindar mejores condiciones tanto a los espectadores como a los pilotos, con espacios adecuados para descansar, baños, iluminación, instalaciones eléctricas y un predio preparado para recibir a los protagonistas y al público, puntualizó el Presidente de la Subcomisión de Deportes Mecánicos del Club Deportivo Unión Progresista, Santiago Leiva.

Además, se puso en valor la participación histórica de San Carlos en la organización y regulación del motociclismo. La localidad fue protagonista de los primeros pasos de la organización federativa de la disciplina.

En los comienzos, las competencias se desarrollaban de manera mucho más precaria, sin reglamentos ni una estructura organizativa definida. Los circuitos se armaban en terrenos que se acondicionaban para cada competencia y el público observaba las carreras desde sectores improvisados. Con el paso del tiempo surgió la necesidad de establecer normas y organizar formalmente la actividad, proceso en el que San Carlos tuvo una participación activa, expresó Hugo Alberto Del Barco, Presidente de la Federación Regional 4 de Motociclismo Deportivo de Santa Fe.

Los pilotos Agustín Peralta, Gregorio Lang, Bautista Lang, Benjamín Peralta y Ariel Pereira, con la mira puesta en el campeonato

La nueva competencia también genera expectativas entre los pilotos locales, que buscarán aprovechar la condición de local para sumar puntos importantes en el campeonato.

“Las expectativas son de ir a ganar y sumar los puntos para el campeonato”, expresó uno de los competidores, quien destacó el rendimiento de su motocicleta y el trabajo que viene realizando para mejorar en una categoría cada vez más competitiva.

Otros protagonistas también remarcaron el crecimiento registrado durante la presente temporada. Luego de ausentarse en la primera fecha, el trabajo conjunto con su equipo permitió mejorar notablemente el rendimiento de la moto y avanzar progresivamente en las distintas competencias.

Según explicaron, el año viene siendo positivo, especialmente en comparación con la temporada anterior, logrando una mayor regularidad y presencia en las finales. En las últimas fechas consiguieron ubicarse entre los cinco mejores en las series, demostrando una evolución sostenida.

La reciente competencia fue considerada especialmente exigente por el alto nivel de los participantes. En una categoría muy pareja, uno de los representantes locales logró avanzar a la final y finalizar en el séptimo puesto.

Con pilotos preparados, una organización que trabaja durante todo el año y un predio que continúa incorporando mejoras, San Carlos Sud vuelve a posicionarse como escenario de una nueva jornada de motociclismo, manteniendo viva una tradición deportiva que lleva casi medio siglo de historia.

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