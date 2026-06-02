Los navegadores que cobraron popularidad y podrían competir contra Chrome y Safari en 2026

En 2026 aparecen varias alternativas a Chrome y Safari que combinan inteligencia artificial, privacidad y diseño para desafiar a los gigantes.
Tecnología02 de junio de 2026

ScreenHunter_099

Chrome y Safari siguen dominando el mercado, pero en 2026 aparecen propuestas que buscan sacudir ese duopolio. Desde alternativas potentes hasta navegadores pensados para la salud digital, la oferta se diversifica. Usuarios y empresas exploran opciones que priorizan IA, privacidad y nuevas interfaces: las alternativas a Chrome y Safari ganan terreno.

Navegadores impulsados por IA

Entre los navegadores impulsados por IA sobresalen proyectos que integran chatbots y asistentes para agilizar tareas. Comet (Perplexity) funciona como buscador conversacional y hoy es exclusivo del plan Max, con cuota mensual elevada y lista de espera. Dia, de The Browser Company, está en beta por invitación y promete análisis contextual de sitios.

Opera presentó Neon, orientado a la investigación y capaz de operar offline con funciones para comprar y programar; por ahora requiere inscripción a la lista de espera. Atlas, de OpenAI, integra ChatGPT para navegar dentro del chat y ofrece un modo agente que ejecuta tareas en nombre del usuario remotamente.

Privacidad y productividad

En la vereda de la privacidad, Brave sigue destacando por su bloqueo nativo de anuncios y un sistema de recompensas con BAT; además agregó asistente de IA y VPN. DuckDuckGo refuerza su buscador y sumó funciones de IA generativa y bloqueo de estafas, sin trackear al usuario y promete menos ventanas emergentes.

Proyectos como Ladybird, liderado por Chris Wanstrath, buscan crear un navegador open source desde cero para limitar la recolección de datos; la alfa está prevista para 2026 en Linux y macOS. Vivaldi apuesta a la personalización extrema y herramientas integradas para productividad. Las alternativas a Chrome y Safari suman opciones.

Opera Air propone un enfoque de ‘mindfulness’ con recordatorios de descanso, ejercicios de respiración y paisajes sonoros para mejorar la concentración; tiene funciones llamadas Boosts. SigmaOS, para Mac, organiza pestañas como espacios de trabajo y añade IA para resumir páginas. Zen Browser apuesta a la calma con vista dividida y complementos comunitarios.

En conjunto, las propuestas se reparten entre asistentes de IA que automatizan tareas, opciones que bloquean rastreadores y navegadores diseñados para la productividad o el bienestar. Algunas requieren suscripciones o listas de espera; otras son gratuitas con planes premium. El mapa de navegadores hoy es variado y el usuario puede elegir según prioridades.


LA CIEN

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_244

Chocó contra un árbol

Policiales31 de mayo de 2026
El incidente ocurrió cerca de la hora 11:30 de este domingo, en calle Lheritier 665 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
ScreenHunter_245

Este viernes: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales

Locales01 de junio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “GAZNÁPIRO, un espectáculo simplón”, con entrada totalmente libre y gratuita, ESTE VIERNES 5 DE JUNIO a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
ScreenHunter_246

Luz Verde para el “Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro”

Locales01 de junio de 2026
Desde el inicio de las gestiones, el Intendente Placenzotti y representantes de la empresa INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A., mantienen reuniones y diálogo permanente acerca del proyecto de instalación del “Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro” a construirse en la zona rural de nuestro Distrito.