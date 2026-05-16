Cenar sin harinas: las 3 ideas fáciles y saludables para hacer en casa

Recetas rápidas sin harinas para sumar proteínas, verduras y fibra sin pan ni pastas. 
Salud16 de mayo de 2026

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Cada vez más gente opta por comidas sin harinas durante el día. Una elección tanto por digestión como por motivos metabólicos o para comer más liviano. El almuerzo y la cena son oportunidades para armar platos que aporten proteínas, verduras y fibra sin recurrir a pan, pastas o masas, y lograr saciedad y energía.

Ideas rápidas para alorzar y cenar, sin harinas

Una alternativa simple es preparar un bowl de vegetales salteados, zapallito, zanahoria, brócoli, morrón y cebolla. Condimentar con cúrcuma, pimienta y un chorrito de salsa de soja baja en sodio. Para completar, sumar un huevo poche o tofu grillado y semillas de girasol o lino que aporte nutrientes y sabor.

Las hamburguesas caseras son otra solución práctica sin harina. Procesar lentejas cocidas con zanahoria rallada y cebolla, atalas con huevo o chía hidratada y formar medallones. También se puede usar carne magra o pollo desmenuzado. Cocinarlas a la plancha o al horno y servilas acompañadas de ensalada de hojas, palta y tomate.

El omelette sigue siendo infalible. Batir dos huevos y sumar espinaca, zucchini en láminas y queso fresco o crema. Se puede condimentar con orégano, ají molido o pimienta negra. Para mayor saciedad, espolvorear sésamo o chía por encima y, o completarlo con champiñones salteados o cebolla caramelizada sin azúcar en poco tiempo y sin complicaciones.
Para completar la cena sin harinas: cierre y bebidas

En bebidas, elegir agua saborizada con rodajas de limón, pepino o jengibre, o té frío sin endulzar para evitar azúcares y harinas escondidas en algunas preparaciones. De postre, priorizar fruta fresca, compota casera sin azúcar añadida o un yogur natural con semillas. Opciones sencillas que cierran la comida sin sacrificar sabor.

Estos menús sin harinas además contribuyen a evitar el bajón de energía posprandial, ayudan a mantener estables los niveles de glucemia y, según especialistas, favorecen un sueño más reparador por la noche. Incluir fibra y proteína en cada plato es la clave para sostener energía y evitar tentaciones entre comidas.

Probar recetas sin harinas no significa restar placer. Es ajustar ingredientes para que la comida sea nutritiva, saciante y sabrosa. Armar variantes según lo que tengas en la heladera, aprovechando verduras de estación y semillas. Con pocos minutos de cocción conseguís platos caseros que simplifican la rutina y mejoran el bienestar.


LACIEN

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