Cuáles son los cinco alimentos nutritivos para regenerar la flora intestinal, según los expertos

La regeneración de flora intestinal pasa por probióticos, prebióticos y cambios progresivos en la dieta para evitar molestias.
Salud15 de mayo de 2026

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Hoy la salud intestinal dejó de ser moda y se volvió un eje de la prevención médica. El conjunto de microbios que vive en el intestino regula la defensa, absorbe nutrientes y condiciona el bienestar general. La regeneración de flora intestinal requiere dieta, hábitos y conocer qué alimentos aportan probióticos y prebióticos para equilibrar ese ecosistema interno.

La Mayo Clinic, entre otras instituciones, recomienda sumar probióticos —microorganismos vivos— y prebióticos, fibras que alimentan a las bacterias buenas. Esa dupla favorece la resistencia frente a infecciones y mejora la absorción de vitaminas. No es suficiente un único alimento: la diversidad en la dieta sostiene una microbiota más robusta y estable a largo plazo y sostenida.

Qué alimentos nutritivos sirven para regenerar la flora intestinal, según los expertos

En la mesa, cinco fermentados sobresalen por su aporte probiótico y su accesibilidad: yogur natural, kéfir líquido, chucrut, kimchi y kombucha. Cada uno trae cepas y beneficios distintos; alternarlos favorece una mayor diversidad bacteriana. No todos son iguales: atención al agregado de azúcares o procesos industriales que reducen su potencia y pueden traer aditivos en etiquetas ocultas.

El yogur natural sigue siendo el punto de partida: elegí versiones sin azúcar ni saborizantes para obtener probióticos efectivos, calcio y proteínas. El kéfir, en tanto, aporta mayor diversidad microbiana y una acidez que favorece el equilibrio intestinal. Su nombre significa “sentirse bien” y se lo asocia a hasta decenas de cepas beneficiosas y probadas en estudios.

El chucrut y el kimchi suman textura y nutrientes: el repollo fermentado aporta vitamina C, K y fibra, mientras el kimchi combina probióticos con prebióticos de la col china y especias. Incluirlos con moderación ayuda a la regeneración de flora intestinal y a reducir la hinchazón o el tránsito lento en quienes modifican la alimentación de golpe.

Cómo incorporarlos a la rutina

La kombucha, té fermentado y efervescente, es una alternativa refrescante para reemplazar bebidas azucaradas; aportando bacterias amigables si se elige sin exceso de azúcares agregados. Al introducir fermentados, la regla es la progresividad: cantidades pequeñas al principio, alternar productos y evitar someterlos al calor para no destruir los microorganismos beneficiosos ni generar efectos digestivos molestos al inicio.

Para aprovechar los beneficios sin riesgos, empezá despacio y consultá con un profesional si tenés enfermedades crónicas o tomás medicación. La clave es la diversidad alimentaria más que un único producto: sumar yogur, kéfir, chucrut, kimchi y kombucha en porciones moderadas sostiene una microbiota sana y colabora con la regeneración de flora intestinal en el tiempo real.


LACIEN

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