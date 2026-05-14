El 25 de Mayo se celebra en comunidad

Con motivo de conmemorarse el LUNES 25 DE MAYO un nuevo Aniversario de la Revolución de Mayo y la creación del Primer Gobierno Patrio en 1810, EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de los actos programados:

· 09:30 hs. Te Deum en Templo San Carlos Borromeo.

· 10:00 hs. Acto Oficial en Plaza San Martín.

Como adhesión a los festejos patrios se invita a embanderar el frente de los domicilios y comercios de la ciudad.