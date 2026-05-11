Por qué la vitamina D puede ser una aliada en el tratamiento del cáncer de mama, afirma un estudio

Científicos abren nuevos caminos en la investigación de la lucha contra el cáncer de mama. La vitamina D, conocida principalmente por su papel en la salud ósea, podría convertirse en una aliada clave en la lucha contra la enfermedad. Un estudio realizado en la Facultad de Medicina de Botucatu de la Universidad Estatal de São Paulo (FMB-UNESP) demostró que un suplemento diario de 2.000 UI de vitamina D, administrado durante la quimioterapia, mejora significativamente la tasa de remisión completa de la enfermedad.

El ensayo clínico incluyó a 80 mujeres mayores de 45 años que iniciaban quimioterapia neoadyuvante, un tratamiento previo a la cirugía para reducir el tamaño del tumor. Las participantes se dividieron en dos grupos: uno recibió vitamina D y el otro un placebo. Todos los tratamientos y controles se realizaron en el Hospital General y Universitario de la FMB-UNESP.

Tras seis meses de tratamiento, la diferencia entre ambos grupos fue notable. El 43% de las mujeres que recibieron vitamina D experimentó la desaparición total del cáncer después de la quimioterapia, frente al 24% en el grupo placebo, lo que representa un aumento del 79% en la tasa de éxito, según datos publicados en la revista Nutrition and Cancer.

Un potencial coadyuvante accesible y seguro

El estudio utilizó dosis bajas en comparación con las habitualmente recomendadas para corregir la deficiencia de vitamina D. El presidente de la Sociedad Brasileña Regional de Mastología de São Paulo, Eduardo Carvalho-Pessoa, destacó que la dosis empleada es mucho menor que las utilizadas en investigaciones previas y suficiente para observar un efecto positivo.

La mayor parte de las participantes presentaba niveles bajos de vitamina D al inicio del estudio, una situación común en pacientes oncológicos. La suplementación permitió normalizar estos valores a lo largo del tratamiento, lo que podría haber contribuido a mejorar la respuesta inmunitaria y la recuperación.

La vitamina D, además de su función en el metabolismo del calcio y el fósforo, cumple un papel relevante en la modulación del sistema inmune. Estudios previos señalaban su posible impacto en la prevención y el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, pero los nuevos resultados refuerzan la hipótesis de que puede actuar como coadyuvante en la quimioterapia.

Implicancias clínicas y advertencias de los investigadores

El suplemento se presenta como una opción económica y sencilla para mejorar la respuesta al tratamiento en pacientes con cáncer de mama. Según Carvalho-Pessoa, el acceso al suplemento es mucho más fácil y barato que el de otros fármacos específicos diseñados para potenciar la quimioterapia, muchos de los cuales no están disponibles en los sistemas públicos de salud.

Sin embargo, los autores del estudio advierten que los resultados, aunque prometedores, deben ser confirmados en investigaciones más amplias. El pequeño tamaño de la muestra y la necesidad de comprender mejor los mecanismos implicados justifican la realización de nuevos ensayos clínicos con mayor número de participantes.

El exceso de vitamina D puede ocasionar efectos adversos, por lo que la dosificación debe ser controlada y supervisada por profesionales de la salud. Las recomendaciones actuales sugieren entre 600 y 800 UI diarias para adultos, pero en el estudio la dosis empleada (2.000 UI) fue segura y no se reportaron efectos indeseados significativos.

Perspectivas para el futuro

Estos hallazgos pueden cambiar el enfoque del tratamiento del cáncer de mama, especialmente en países donde el acceso a terapias avanzadas es limitado. Este suplemento, por su bajo costo y fácil disponibilidad, podría convertirse en un complemento habitual de la quimioterapia, siempre bajo indicación médica y en el contexto de más estudios clínicos.

Los investigadores concluyen que la vitamina D merece ser explorada a mayor escala como coadyuvante en la lucha contra el cáncer de mama. El objetivo es confirmar si realmente puede mejorar la tasa de remisión y hacer que el tratamiento sea más efectivo y accesible para miles de mujeres.



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