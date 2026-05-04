La Comuna de San Carlos Norte mejora el alumbrado público

La Comuna de San Carlos Norte informa a la comunidad que se han adquirido nuevas luminarias, de 150W y 200W, con fondos propios.
Locales04 de mayo de 2026
ScreenHunter_215

La Comuna de San Carlos Norte informa a la comunidad que se han adquirido nuevas luminarias, de 150W y 200W, con fondos propios.

Esta inversión tiene como objetivo continuar mejorando el alumbrado público, optimizando la eficiencia energética y brindando mayor seguridad en los espacios de nuestro pueblo.

Seguimos trabajando con compromiso para el desarrollo y bienestar de todos los vecinos.

Te puede interesar
ScreenHunter_150

Este sábado: Ajedrez en Plaza San Martín

Locales04 de mayo de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la propuesta denominada “Ajedrez en tu Plaza” que se llevará a cabo ESTE SÁBADO 9 DE MAYO de 14 a 17 hs. en Plaza San Martín.
ScreenHunter_097

Nuevas conferencias de Alejandro Schujman en nuestra ciudad

Locales04 de mayo de 2026
Luego del éxito de sus visitas anteriores, la firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de sostener en el tiempo estas acciones hace posible que el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO ofrezca nuevamente a la comunidad las charlas del reconocido Psicólogo especialista en adolescencia y adicciones LIC. ALEJANDRO SCHUJMAN.
ScreenHunter_200

Licencias de conducir: Examen práctico para motos obligatorio

Locales30 de abril de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del Circuito de Educación y Seguridad Vial y Centro de Emisión de Licencias de Conducir, comunica que por disposición de la Agencia Provincial de Seguridad Vial a partir de Mayo del corriente será de carácter OBLIGATORIO rendir prueba práctica de manejo para la obtención de licencias en categoría Motovehículos.
Lo más visto