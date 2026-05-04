La Comuna de San Carlos Norte mejora el alumbrado público

La Comuna de San Carlos Norte informa a la comunidad que se han adquirido nuevas luminarias, de 150W y 200W, con fondos propios.

Esta inversión tiene como objetivo continuar mejorando el alumbrado público, optimizando la eficiencia energética y brindando mayor seguridad en los espacios de nuestro pueblo.

Seguimos trabajando con compromiso para el desarrollo y bienestar de todos los vecinos.