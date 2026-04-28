Gestiones ante la Dirección Provincial de Vivienda, aún sin respuestas positivas

El Hábitat, pilar fundamental en la gestión del Intendente Placenzotti, ocupa gran parte de las gestiones que cotidianamente lleva adelante el Gobierno de San Carlos Centro.
Locales28 de abril de 2026
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El Hábitat, pilar fundamental en la gestión del Intendente Placenzotti, ocupa gran parte de las gestiones que cotidianamente lleva adelante el Gobierno de San Carlos Centro.

En tal sentido, más allá de las acciones que se concretan a través del Programa Municipal de Hábitat (que en los próximos días entregará oficialmente las viviendas construidas en su Octava Etapa), desde el año 2024 se gestiona la celebración del Convenio con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para la construcción de 15 viviendas en los terrenos donados a la Provincia mediante la Ordenanza Nº 1009/24.

En oportunidad de la visita a nuestra ciudad del Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico y del Director Provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli, en Diciembre de 2024, recibieron con beneplácito el pedido reiterado del Intendente Placenzotti. Ambos funcionarios destacaron las acciones concretadas a través del Programa Municipal de Hábitat y se comprometieron a avanzar en las tramitaciones necesarias para la firma del Convenio respectivo que habilitaría la construcción de viviendas por Administración Municipal.

¨No cejaremos en nuestra insistencia con las gestiones que venimos llevando adelante. Hemos donado 15 terrenos que servirán para la construcción de nuevas viviendas. Seguramente las autoridades provinciales reconocerán el esfuerzo que lleva adelante nuestro Municipio para construir viviendas con recursos propios y obtendremos una respuesta positiva¨, destacó el Intendente Placenzotti.

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