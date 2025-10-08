Nuevo camino rural mejorado con ripio

El Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento y optimización de caminos rurales y de calles urbanas mejoradas con material pétreo.

Locales08 de octubre de 2025
En dicho marco, se ha concluido recientemente un nuevo Camino mejorado con ripio. Se trata del Camino Rural N° 14, continuación de calle 25 de Mayo, desde calle Beck y Herzog hacia el este, hasta el Camino Rural Nº 32, límite con la zona rural de Matilde.

Estos casi 4.000 metros de un nuevo Camino Rural mejorado con ripio, beneficia a una amplia zona productiva y también facilita el acceso a la fábrica Ex Cenci, propiedad de Esteban Bovo, próxima a su reapertura.

“Debemos destacar que estas importantes e incesantes obras se concretan con personal, maquinarias y recursos propios del Municipio, sin ningún tipo de aporte extra por parte de los frentistas. En este caso en particular, las mejoras implican mayor transitabilidad, seguridad y la optimización del escurrimiento de los excedentes hídricos de una amplia zona productiva y especialmente accesibilidad para que la firma LACTEOS QUETOKIN pueda definitivamente radicarse aquí, comenzar a trabajar y continuar creciendo en nuestra ciudad. Esto es un HECHO MÁS que habla del permanente apoyo y acompañamiento a la producción sancarlina que caracteriza a nuestra gestión”, remarcó el Jefe de Gobierno en rueda de prensa, acompañado por el empresario Esteban Bovo, el Presidente del Comité de Cuenca Arroyo Malaquias - Los Troncos Dante Bertinat y el productor Daniel Ferrero, quienes manifestaron en consonancia su gran beneplácito por la obra realizada.  

