Colonia San José: hallan una Trafic quemada con restos humanos en su interior

El vehículo fue hallado en un camino rural. Creen haber encontrado un cráneo entre los hierros retorcidos del rodado.Un llamado anónimo alertó a la policía.Policiales30 de septiembre de 2025
El hallazgo se produjo en una mañana tibia de martes, en un camino de tierra que divide a Santo Tomé de Colonia San José. Allí, la rutina rural se quebró con la silueta carbonizada de una Trafic reducida a chatarra negra. Entre sus hierros retorcidos, los policías dicen haber visto lo que parece un cráneo.
No hubo testigos. Solo un llamado anónimo al destacamento de San Agustín, cerca de las 10 de la mañana que dio la primera pista: “Al sureste, hay un vehículo quemado con restos humanos”. Un dato escueto, como tirado al pasar. Minutos después, el personal del Destacamento 13 de San José confirmó el espanto: una carrocería devastada por el fuego y, en su interior, fragmentos óseos calcinados.
Cerco perimetral
Los uniformados no tardaron en montar un cerco en torno al vehículo. Precintaron el área como si el aire pudiera escapar con las respuestas. Los restos fueron resguardados hasta la llegada de las áreas forenses. Como es de práctica, la novedad fue comunicada al fiscal de Homicidios en turno Dr. Andrés Marchi que se hizo presente en el lugar. La burocracia se entremezclaba con el olor a metal quemado y a misterio.
Caminos rurales y secretos
El informe preliminar habla de “restos óseos a prima facie humanos”. Palabras frías, que no alcanzan a describir la magnitud de lo encontrado. Entre los rumores, lo más fuerte señala la presencia de un cráneo. Si es cierto, alguien murió de forma violenta y el fuego fue la coartada final.
En esta parte de la provincia de Santa Fe, los caminos rurales saben guardar secretos. Pero esta vez lo que ocultaban salió a la luz en forma de una escena de horror. Lo que resta saber —y será la tarea de los investigadores— es quién era la víctima y por qué su destino quedó atrapado en esa hoguera mecánica. Fuente: El Litoral
La pena fue impuesta por la jueza Rosana Carrara en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. La investigación de los ilícitos estuvo a cargo del fiscal Marcelo Nessier. Los hechos ilícitos fueron cometidos entre 2013 y 2022. No se informa la identidad del condenado, para evitar la revictimización de su hija, ya que tienen el mismo apellido.
En Coronda cerca del mediodía de este lunes, por razones que se tratan de establecer, se produjo un siniestro vial en calle España y 25 de mayo.
Durante el fin de semana se intensificaron los controles a motovehículos en la ciudad de San Carlos Centro y en otras localidades del Departamento Las Colonias.
En este domingo por la tarde personal de la Sexta Zona de Inspección retuvo un motovehiculo en la localidad de Santa Clara de Buena Vista.
En horas de la mañana de este viernes, cerca de las 7:00 horas se produjo un accidente de tránsito en zona rural de Campo Piaggio, Departamento San Jerónimo.
Una mujer de 38 años, con domicilio en San Carlos Centro fue aprehendida mientras se trasladaba en un automóvil de alquiler (taxi), y con posterioridad con autorización de la Fiscalía en turno se procedió a realizar una requisa en su domicilio.
De esta manera informó la policía a nuestro medio de comunicación, en horas de la tarde de este viernes.
Con un acto protocolar, encabezado por la Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo, se festejó un nuevo aniversario de la Colonia San Carlos en horas de la mañana de este domingo en la Plaza 27 de Septiembre.
Falleció hoy Domingo 28 de Septiembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 42 años, el Señor Juan José Pegassano.
La Comuna de San Carlos Sud realizó la quinta edición del “Beck Festival”, en la Plaza 27 de Septiembre, con entrada libre y gratuita, en el marco de los festejos de los 167 años de la Fundación de la Colonia San Carlos.
Al finalizar el acto por los 167 años de la Fundación de la Colonia San Carlos este domingo en horas de la mañana, se inauguró una muestra realizada por la “Asociación Civil Colectividades de la Colonia San Carlos”.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Instituto Superior del Profesorado N° 60 “27 de Septiembre” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que están disponibles las semillas producidas en el Jardín Botánico Municipal para la promoción de huertas familiares correspondientes a la temporada Primavera-Verano 2025/2026.
El trabajo analiza los avances en el campo y aborda la controversia con los nuevos fármacos.
El Club Atlético Argentino felicita a los ocho jugadores formados en su cantera que fueron convocados por Estudiantes de La Plata para participar de una jornada de entrenamiento desarrollada en la localidad de Alvear (Santa Fe), bajo la organización del Club Leones.
