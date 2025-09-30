Accidente de tránsito en zona rural de Larrechea

Condenaron a 12 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su hija menor de edad en LarrecheaPoliciales26 de septiembre de 2025
La pena fue impuesta por la jueza Rosana Carrara en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. La investigación de los ilícitos estuvo a cargo del fiscal Marcelo Nessier. Los hechos ilícitos fueron cometidos entre 2013 y 2022. No se informa la identidad del condenado, para evitar la revictimización de su hija, ya que tienen el mismo apellido.