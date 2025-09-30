Accidente de tránsito en zona rural de Larrechea

En zona rural de Larrechea cerca de las 00:40 horas, se produjo un accidente de tránsito protagonizado por un automóvil y aparentemente un animal.

Un hombre de 34 años junto a sus hijos de 11, 6 y 4 años de edad, iban en un automóvil marca Ford, modelo Taunus, color verde claro, por un camino rural, el cual al momento del arribo policial presentaba daños en la parte delantera.

El papá de los niños manifestó que se le cruzó un bulto parecido a un animal, pero no pudo precisar que tipo, e impactó sobre su vehículo, afortunadamente todos se encontraban ilesos.

De igual manera se solicitó unidad sanitaria móvil, como así también personal de Guardia Rural Los Pumas seccional N°15, quienes procedieron a realizar un rastrillaje del lugar, con resultados negativos.

