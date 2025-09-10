La Provincia de Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Sesiona el concejo MunicipalPolítica10 de septiembre de 2025
El día 11 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Tras dos meses de trabajo, el pleno de la Convención Reformadora sancionó el nuevo texto de la Constitución provincial, que modificó 42 artículos e incorporó otros 46.Política10 de septiembre de 2025
En la sesión plenaria iniciada ayer martes y finalizada este miércoles, tras un cuarto intermedio, la Convención Reformadora concluyó el debate y aprobó la disposición final del articulado de la nueva Carta Magna de Santa Fe. El texto consensuado recoge las reformas trabajadas en comisión y en plenario, que abarcan cambios en el régimen municipal, el funcionamiento del Estado, la ampliación de derechos y la modernización institucional.
Con la incorporación de 46 nuevos artículos y la reforma de los 42 habilitados por Ley, la nueva carta Magna estará compuesta por 161 artículos. Además se incorporan 27 clausulas transitorias.
De este modo, la provincia renueva su Constitución después de más de seis décadas de vigencia del texto de 1962. La aprobación en pleno representa el paso final del proceso deliberativo iniciado en julio, que incluyó reuniones de comisión, dictámenes y sesiones de debate. La aprobación de la nueva carta Magna contó con 52 votos positivos y 17 votos negativos. En tanto, las disposiciones también fueron aprobadas en general, con 52 votos positivos y 17 negativos.
El próximo viernes, a partir de las 17 horas, se realizará en la Legislatura provincial el acto oficial de jura de la nueva Constitución, con la presencia de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, los convencionales constituyentes e invitados especiales. Con esta ceremonia, el nuevo texto quedará formalmente promulgado y entrará en vigencia.
Esta mañana, el Concejal Gabriel Otazo y la Concejal electa por el Partido Alternativa Sancarlina, Judith Perren, mantuvieron un importante encuentro con el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Cruz Giménez, y con la Directora de la Zona Norte, Judith Galletti.
Así lo expresó el diputado provincial (Unidos-PS) al hacerse eco de la preocupación del sector por el reciente cierre de las secretarías nacionales de Industria y Comercio, y de PyMES. Y pidió “ser socios estratégicos de un sector estratégico” para impulsar el desarrollo del país
La semana estuvo marcada por actividades en varias comunidades del Departamento Las Colonias, con ejes en la educación, la producción y el cuidado ambiental, al mismo tiempo que el senador Rubén Pirola continúa expresando la voz del departamento en la Convención Reformadora.
En el Día de la Secretaria, queremos reconocer y agradecer de manera especial a Gabriela Preti, secretaria del Concejo Municipal, por su compromiso, responsabilidad y calidez en cada tarea diaria.
En el Concejo Municipal de San Carlos Centro, los concejales de Alternativa Sancarlina, Gabriel Otazo, Carina Bassi y Elina Terisotto, presentaron un proyecto de ordenanza que busca establecer la política de Alcohol Cero al Volante en la ciudad.
El ministro Lisandro Enrico informó que, con máquinas propias, el gobierno provincial interviene el canal para hacer una limpieza de sedimentos que optimice su funcionamiento, lo que va a mejorar el escurrimiento en más de 40 mil hectáreas. Los trabajos optimizarán el drenaje en Gálvez, Arocena, San Eugenio y Loma Alta.
Falleció hoy sábado 6 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 80 años, el Señor Abel Oscar Novak.
Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.
Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.
El pasado jueves, jugadoras de Vóley del Club Central San Carlos viajaron a Minas (Uruguay), para participar del Festival Internacional de Vóley de Las Sierras. Fueron 3 días inolvidables, donde 40 jugadoras, 6 entrenadores y muchísimos padres acompañantes disfrutaron de una experiencia única a puro vóley, amistades y diversión.
Una nueva unidad 0 km se suma al parque de herramientas y maquinarias de la Comuna de San Carlos Sud.
El Gobierno de San Carlos Centro, a través del equipo de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, participa actualmente del Curso de Posgrado “PRÁCTICAS, SABERES Y DESAFÍOS… UNA REVISIÓN CRÍTICA A 20 AÑOS DE LA LEY NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA” dictado por la Universidad Nacional del Litoral.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Centro de Educación Física Nº 44 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.
La línea de este año estará compuesta por cuatro modelos: el iPhone 17 (el más pequeño), el iPhone 17 Air, el iPhone 17 PRO y el iPhone 17 PRO Max.
El Gobierno santafesino equipó este miércoles a efectivos de la capital provincial, y seguirá en la semana en Rosario. “Este camino en materia de seguridad empezó hace 20 meses cuando nos propusimos defender a la Policía, equiparla, darle las condiciones y respaldo político”, dijo la vicegobernadora.
