API incorpora código Qr para poder pagar con cualquier billetera digital

SUBE: por una disposición de Nación, hay que actualizar las tarjetas en las TAS para mantener los beneficios provincialesProvinciales30 de agosto de 2025
A raíz de una medida dispuesta por Nación, para que se sigan aplicando los beneficios -como el Boleto Educativo- los usuarios con tarjeta física deben realizar una actualización obligatoria en las Terminales Automáticas SUBE. En el caso de personas con certificado de discapacidad y sus acompañantes, el trámite puede completarse a través de la App SUBE, en las terminales automáticas o en los comercios habilitados al momento de acreditar saldo.