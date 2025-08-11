Feriados de agosto: ¿Fin de semana largo?

Según la IA, esta es la mejor provincia argentina para trabajarInterés General08 de agosto de 2025
Conocé la elección que hizo la Inteligencia Artificial al respecto y por qué.
El Gobierno dispuso un día no laborable para armar un fin de semana largo, pero no todos tendrán descanso.Interés General11 de agosto de 2025
El feriado del 17 de agosto en homenaje al General José de San Martín cae domingo en 2025, pero el Gobierno decidió sumar un puente turístico el viernes 15 para que miles de argentinos puedan aprovechar un finde extra largo.
Sin embargo, no todos tendrán descanso, ya que la normativa establece que el viernes 15 de agosto será un día no laborable, lo que significa que cada empleador puede decidir si da el día libre o no. En cambio, el domingo 17 de agosto es feriado nacional, pero solo lo disfrutarán quienes trabajen ese día.
Qué dice la ley sobre los feriados y los días no laborables
La ley 27.399 le da al Gobierno la facultad de establecer hasta tres días no laborables al año con fines turísticos, siempre que caigan lunes o viernes para armar fines de semana largos. Para 2025, el Ejecutivo eligió el viernes 15 de agosto como uno de esos días.
La ley también aclara que los feriados nacionales trasladables solo se mueven si caen martes, miércoles, jueves o viernes. Si caen sábado o domingo, como este año, no se trasladan. Por eso, el feriado de San Martín queda fijo el domingo 17. Fuente: LT10
Expertas en psicología explican cómo el consumo de ficción audiovisual puede estimular el cerebro, aliviar el estrés y fortalecer vínculos sociales. Por qué mirar series no es solo un pasatiempo.
Potente, natural y accesible, esta planta se transforma en una aliada indispensable para mantener el hogar libre de insectos y roedores.
Los delincuentes usan el silencio para saber si una línea está activa. Así comienza una modalidad de fraude que puede escalar a engaños bancarios o robo de datos.
Un informe de la Universidad Austral y REDIFAM alerta sobre el acelerado envejecimiento poblacional en el país.
El próximo fin de semana largo en Argentina será en agosto, gracias a un día no laborable con fines turísticos. Cuándo cae, quiénes lo pueden aprovechar y qué feriados quedan en 2025.
Los nuevos valores comenzarán a cobrarse este mes y afectarán a todos los usuarios del país, tanto en sus planes principales como en las cuentas extra
Según la ley, la acción para reclamar una deuda de tarjeta de crédito prescribe entre 1 y 3 años. Te contamos cómo funciona y cómo chequear gratis tu Veraz.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en Santa Fe a la edad de 71 años, el Señor Daniel Carlos Vicco.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".
Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.
Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 96 años, la Señora Lilia Made Bessone viuda de Stettler.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en la ciudad de Santa Fe a la edad de 71 años, la Señora Alicia Beatriz Terisotto viuda de Ceratto.
El hecho se produjo cerca de las 3 de la madrugada de este domingo, en Belgrano 79 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
La Comuna de San Carlos Sud organizó el festejo del Día del Niño en la Plaza “27 de Septiembre”, en horas de la tarde de este domingo, con entrada libre y gratuita.
