Feriados de agosto: ¿Fin de semana largo?

El feriado del 17 de agosto en homenaje al General José de San Martín cae domingo en 2025, pero el Gobierno decidió sumar un puente turístico el viernes 15 para que miles de argentinos puedan aprovechar un finde extra largo.

Sin embargo, no todos tendrán descanso, ya que la normativa establece que el viernes 15 de agosto será un día no laborable, lo que significa que cada empleador puede decidir si da el día libre o no. En cambio, el domingo 17 de agosto es feriado nacional, pero solo lo disfrutarán quienes trabajen ese día.

Qué dice la ley sobre los feriados y los días no laborables

La ley 27.399 le da al Gobierno la facultad de establecer hasta tres días no laborables al año con fines turísticos, siempre que caigan lunes o viernes para armar fines de semana largos. Para 2025, el Ejecutivo eligió el viernes 15 de agosto como uno de esos días.

La ley también aclara que los feriados nacionales trasladables solo se mueven si caen martes, miércoles, jueves o viernes. Si caen sábado o domingo, como este año, no se trasladan. Por eso, el feriado de San Martín queda fijo el domingo 17. Fuente: LT10