Sustrajeron una camioneta

Adrián Perren, hijo del damnificado, se comunicó con nuestro medio de comunicación para informar que la camioneta de su padre Luciano Perren en horas de la mañana de este domingo no se encontraba en el garaje.

Además Adrián especificó que en las imágenes de las cámaras de seguridad la policía pudo ver que cerca de las 3 de la madrugada personas sacaron el vehículo de la propiedad y luego se dirigieron al sector sur de la ciudad.

También puntualizó que el garaje estaba abierto y la llave del vehículo se encontraba en el interior del mismo.

Se trata de una camioneta Peugeot Partner modelo 2016.