Sustrajeron una camioneta

Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en Santa Fe a la edad de 71 años, el Señor Daniel Carlos Vicco.
El hecho se produjo cerca de las 3 de la madrugada de este domingo, en Belgrano 79 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.10 de agosto de 2025
Adrián Perren, hijo del damnificado, se comunicó con nuestro medio de comunicación para informar que la camioneta de su padre Luciano Perren en horas de la mañana de este domingo no se encontraba en el garaje.
Además Adrián especificó que en las imágenes de las cámaras de seguridad la policía pudo ver que cerca de las 3 de la madrugada personas sacaron el vehículo de la propiedad y luego se dirigieron al sector sur de la ciudad.
También puntualizó que el garaje estaba abierto y la llave del vehículo se encontraba en el interior del mismo.
Se trata de una camioneta Peugeot Partner modelo 2016.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".
Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.
Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.
Expertos en protección digital advierten sobre técnicas que aprovechan enlaces engañosos al pie de mensajes masivos para recolectar datos privados y acceder a fondos
Se realizará un taller grupal vivencial de Constelaciones Familiares, un espacio profundo de mirada y transformación.
Continuando con el Ciclo de Conferencias de la Sociedad Rural de San Carlos se realizó el Segundo Encuentro este jueves en la entidad.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 96 años, la Señora Lilia Made Bessone viuda de Stettler.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en la ciudad de Santa Fe a la edad de 71 años, la Señora Alicia Beatriz Terisotto viuda de Ceratto.