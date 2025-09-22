Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 14 de septiembre de 2025 Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.

Femenina aprehendida con material estupefaciente Policiales 19 de septiembre de 2025 Una mujer de 38 años, con domicilio en San Carlos Centro fue aprehendida mientras se trasladaba en un automóvil de alquiler (taxi), y con posterioridad con autorización de la Fiscalía en turno se procedió a realizar una requisa en su domicilio.

Jóvenes que inspiran: Otazo destacó la participación en el Concejo Joven Política 19 de septiembre de 2025 El presidente del Concejo Municipal de San Carlos Centro, Gabriel Otazo, destacó con gran orgullo la participación de los estudiantes de las escuelas secundarias en la edición 2025 del Concejo Joven.

Volcó un auto en zona rural de Campo Piaggio Policiales 19 de septiembre de 2025 En horas de la mañana de este viernes, cerca de las 7:00 horas se produjo un accidente de tránsito en zona rural de Campo Piaggio, Departamento San Jerónimo.

Permanente acompañamiento y apoyo a las Pymes locales Locales 22 de septiembre de 2025 El fomento de la producción local de bienes y servicios y la promoción de nuevos emprendimientos productivos, es una de las acciones permanentes del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 22 de septiembre de 2025 Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.

Plataformas de streaming: tendencias que están transformando la manera de consumir entretenimiento Tecnología 22 de septiembre de 2025 El consumo de contenidos audiovisuales cambió radicalmente en la última década. Lo que antes dependía de la televisión por cable o de la compra de películas físicas, hoy se concentra en las plataformas de streaming, que permiten acceder a miles de series, películas, recitales y documentales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Esta transformación no solo modificó los hábitos de los usuarios, sino que también impulsó nuevas formas de producción y distribución de contenidos.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 22 de septiembre de 2025 Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 77 años el Señor ENZO OSCAR PRATTO.