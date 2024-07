Cómo afecta a tu cuerpo la cafeína

La cafeína es un componente presente en el café, té, bebidas energéticas y refrescos. Para muchos, una dosis puede proporcionar un impulso necesario para el cuerpo y la mente cuando se sienten cansados, ya que influye en funciones corporales como la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo y los ciclos de sueño-vigilia.

La adenosina, una sustancia química natural del cuerpo, induce la sensación de cansancio al final del día y calma la actividad de los órganos bajo estrés. Cuando consumís cafeína, ésta se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo y compite con la adenosina, bloqueando su efecto y haciendo que te sientas más despierto y alerta. Además, puede aumentar los niveles de dopamina y adrenalina, lo que contribuye a una mayor estimulación.

Numerosos estudios mostraron que el café, una de las principales fuentes de cafeína, puede tener beneficios para la salud. Sin embargo, el impacto en la salud del corazón puede variar: mientras que el consumo moderado puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca y presión arterial alta, en personas con hipertensión, el riesgo de problemas cardíacos puede aumentar con la ingesta elevada.

El café puede mejorar el rendimiento físico y también se ha asociado con un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Además, parece tener un efecto protector contra la depresión y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, debido a la mejora del flujo sanguíneo cerebral que proporciona la cafeína.

Las bebidas energéticas y el té también contienen cafeína, pero sus efectos pueden variar según otros componentes presentes. Por ejemplo, las semillas de guaraná en bebidas energéticas pueden tener un efecto estimulante mayor que la cafeína sola. Un café expreso puede contener entre 250 y 700 mg de cafeína, mientras que algunas bebidas energéticas pueden tener hasta 500 mg.

Se recomienda no consumir más de 400 mg de cafeína al día para personas sanas, y no más de 200 mg en una sola ingesta. Un consumo moderado de dos a tres tazas de café al día no se ha relacionado con efectos negativos graves en personas sanas. Sin embargo, es importante prestar atención a los síntomas de exceso de cafeína, como náuseas, ansiedad, irritabilidad y dolores de cabeza.

Cuando te despertás por la mañana, algunos investigadores recomiendan esperar entre 90 minutos y dos horas antes de tomar la primera taza de café.

La respuesta a la cafeína puede variar según las diferencias genéticas en la metabolización. Algunos pueden metabolizarla rápidamente y necesitar más para obtener beneficios, mientras que otros pueden ser más sensibles a sus efectos.

Si experimentás problemas para dormir o te sentís nervioso, podría ser una señal de que alcanzaste tu límite de cafeína. Optar por opciones descafeinadas por la tarde puede ser una buena práctica para asegurar un buen descanso nocturno. FUENTE: NEXOFIN