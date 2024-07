Tres formas sencillas de poner a prueba tu condición física

¿Cómo saber si se está en forma? ¿O al menos lo suficientemente en forma? ¿Y cómo se puede saber si el estado físico está mejorando?

Hay que ponerse a prueba. Y aunque la mayoría de las personas no han participado en una evaluación de aptitud física desde la Prueba Presidencial de Aptitud Física de la escuela secundaria, es bueno comprobar de vez en cuando el progreso.

“Es muy importante saber que lo que se está haciendo está funcionando”, declara Matt Fitzgerald, entrenador y autor de “Run Like a Pro (Inven if You’re Slow)”. “Así se podrá corregir el rumbo si lo que se está haciendo no funciona”.

De hecho, algunos expertos dicen que evaluarse cada tres a seis meses puede brindarle a uno más información sobre el estado físico que observar el rendimiento diario, que a menudo varía significativamente. Si bien la condición física se puede medir (y expresar) de muchas maneras, aquí hay tres pruebas diseñadas para realizar un seguimiento de la fuerza y la condición cardiovascular que se pueden realizar con poco o ningún equipo.

Ir por delante

• El Dead Hang para mayor fuerza de agarre

• El test de Cooper para la aptitud cardiovascular

• La plancha para fortalecer el core

El ‘Dead Hang’

Una mayor fuerza de agarre se asocia con menores tasas de enfermedades cardíacas y respiratorias, cáncer y una reducción de la mortalidad por todas las causas. La correlación es tan fuerte que un grupo de expertos pidió recientemente que se considere una forma de medir la salud general, como la presión arterial o la frecuencia cardíaca.

La fuerza de agarre no solo es importante para innumerables tareas diarias, como abrir frascos y llevar la compra, sino que también es una buena medida de la fuerza general. “A medida que se entrena y se mejora el resto de la condición muscular, la fuerza de agarre debe evolucionar”, explica Luke Baumgartner, experto en pruebas de ejercicio de la Universidad de Memphis.

2, El test de Cooper

La aptitud aeróbica se ha correlacionado con la longevidad y niveles más bajos de enfermedades cardiovasculares, mortalidad por todas las causas y cáncer.

La mejor manera de medir esto es probando el VO2 máximo, o la cantidad de oxígeno que usa el cuerpo durante el ejercicio. Generalmente, esto implica ir a un laboratorio y hacer ejercicio hasta el agotamiento.

3. La plancha

Un core fuerte puede prevenir lesiones, reducir el dolor de espalda y ayudar a practicar mejor los deportes. Una de las formas más sencillas de poner a prueba la fuerza del núcleo es realizar una simple posición de plancha cronometrada.

Para realizar la prueba, todo lo que se necesita es una superficie plana. Pero un mat de yoga puede hacerlo más cómodo.

Hay que sostener la plancha con los antebrazos en el suelo, apretando los glúteos y manteniendo la espalda recta.

Mientras se mantiene la posición, hay que asegurarse de que la espalda no se hunda y las caderas no se levanten en el aire. Si se pierde la forma correcta, es mejor finalizar la prueba.

Para trabajar músculos ligeramente diferentes, se puede probar de hacerla con las manos en lugar de con los codos. Para una versión más fácil, se dejan caer las rodillas al suelo. FUENTE: LANACIÓN