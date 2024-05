Los 5 mejores tés para el dolor de garganta

Combatir un resfriado suele ir acompañado de un molesto dolor de garganta, y según expertos en salud y nutrición, ciertos tés pueden ser efectivos para aliviar este síntoma. El té de manzanilla, por ejemplo, es conocido por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, lo que le permite reducir la hinchazón y mejorar la salud del tejido.

No todos los tés son iguales, por lo que es importante optar por productos con certificación de pruebas de terceros y consultar siempre a un equipo de salud antes de probar algo nuevo. El Centers for Disease Control and Prevention recomienda acudir a un médico si los síntomas incluyen fiebre alta, dificultad para respirar, erupciones cutáneas o dolor severo. La hidratación es clave, y bebidas calientes como el té y el caldo pueden ofrecer alivio, aunque no curarán el dolor de garganta por sí solos. La Dra. Angie Neison sugiere enfocarse en tés que se disfruten para maximizar los beneficios de hidratación y, si el dolor es intenso, usar analgésicos antiinflamatorios.

Té de manzanilla: calma y alivia

Conocido por sus propiedades calmantes, el té de manzanilla es una opción excelente para el dolor de garganta. Un estudio publicado en Molecular Medicine Report indica que los micronutrientes en la manzanilla pueden ayudar a aliviar el dolor y reducir la inflamación, ya que la manzanilla también tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la hinchazón y mejorar la salud del tejido. Un beneficio adicional es que este té es libre de cafeína, lo que permite consumirlo en cualquier momento del día.

Té de saúco: medicina tradicional europea

El saúco, o Sambucus nigra, es otro té recomendado para aliviar el dolor de garganta. Estas hierbas son muy populares en Europa para los resfriados y los síntomas que los acompañan. Investigaciones publicadas en Advances in Integrative Medicine y Advances in Traditional Medicine recomiendan el té de saúco, ya que puede reducir los síntomas del resfriado común, como fiebre, dolor, congestión y tos. Si bien la investigación sobre la flor del saúco es limitada, se ha observado un aumento en la venta de jarabes y gomitas de saúco debido a estos hallazgos.

Té verde: antioxidantes y propiedades antiinflamatorias

El té verde es conocido por su alto contenido en antioxidantes y propiedades antiinflamatorias. Un estudio de 2016 en Anesthesiology and Pain Medicine encontró que los pacientes que hicieron gárgaras con una solución de té verde postoperatoria experimentaron una reducción del dolor. Aunque se necesita más investigación sobre su uso en el resfriado simple, esto muestra un potencial prometedor. Se sugiere no dejar reposar demasiado el té verde en agua caliente para evitar que adquiera un sabor amargo, tres minutos es lo ideal para una taza bien preparada.

Té de Regaliz: calmante y antibacterial

Si bien su sabor no es del gusto de todos, el té de raíz de regaliz ha mostrado eficacia para aliviar el dolor de garganta. Un estudio de 2003 en el British Medical Journal expuso que la raíz de regaliz, combinada con otras hierbas, podía aliviar el dolor de garganta hasta por 30 minutos con consumo frecuente. Más recientemente, un estudio de 2019 en Biomedicines destacó sus propiedades antibacterianas y su capacidad para aliviar el dolor. Aunque se requieren más estudios, estos hallazgos apoyan su uso como complemento para el alivio del dolor.

Té de menta: propiedades antimicrobianas y antioxidantes

El té de menta ha sido estudiado por sus posibles efectos antioxidantes, antimicrobianos, anticancerígenos y antivirales. Un artículo de 2006 en Phytotherapy Research mostró que, aunque los estudios en humanos son limitados, los beneficios antimicrobianos y antioxidantes de la menta son prometedores. Un análisis más reciente en Molecules (2021) encontró resultados similares, que subraya la necesidad de más investigaciones. Mientras tanto, el té de menta puede ser una opción reconfortante y potencialmente beneficiosa para la garganta. INFOBAE