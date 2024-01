Los participantes deben exponer solo artesanías realizadas por sí mismos. Entendiéndose por artesanías a la transformación de materia prima en piezas únicas y originales, elaboradas manualmente o con recursos instrumentales (no industriales), destinados a expresar la creatividad, espontaneidad y aspectos culturales de un individuo, de un grupo o región.

PUEDEN PARTICIPAR DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) ARTESANIAS FOLKLÓRICAS – ETNOGRÁFICAS: son las representativas de nuestro país, a través de ellas nos diferenciamos del mundo, manifestando nuestra identidad; las mismas dan cuenta de las costumbres y usos heredados, siendo significativas para la comunidad que las genera. Para su construcción no se utilizarán máquinas, ni montaje industrial (en serie). Ejemplos: Alfarería, tejido, cuero, metales, astas, cestería.

B) ARTESANIAS URBANAS: son aquellas que utilizan insumos y técnicas urbanas en respuesta a la necesidad de consumo, surgen del ingenio cultural, inspiradas en la universalidad de la cultura. Está permitida la ayuda de herramientas y elementos mecánicos (cierras, tornos, máquinas de coser, etc.), ejemplos: trabajos en metales (alpaca, plata) bijouterie (solo el 30 % del paño puede ser de artículos “enhebrados”) porcelana, goma espuma, moldeado, etc.

C) ARTE DECORATIVO: son objetos no utilitarios, construidos con técnicas mixtas. Ejemplo: vitrofusión, tejido (telar, tapiz, croché, dos agujas) pintura, escultura, tallado, etc.-

•El predio tiene un cupo máximo de 15 puestos de 2,50 mts. de frente por 3 de fondo. La preinscripción se recibirá hasta el 05/02 y la adjudicación de los lugares será por orden de llegada (a partir del Sábado 10/02 a las 13 hrs.). Previa fiscalización de los objetos a exponer y pago de la inscripción y sisa (se solicita llevar al momento de acreditarse una muestra del paño a presentar.)

•El participante debe traer todos los elementos necesarios para armar su stand (tablón, caballetes, portátil, prolongación de 30 mts. como mínimo), el festival le proveerá las sillas y toma corriente.

•Cada puesto podrá tener hasta 2 rubros. El armado del stand debe realizarse 1 hora antes del inicio del espectáculo, debiendo acompañar todo el festival (como mínimo hasta las 00 hrs.) hacemos hincapié en este punto, porque las artesanías son parte del atractivo del festival.

•El costo de la inscripción al certamen para los y las artesanos/as es de $ 5000 (cinco mil pesos) incluye: Inscripción, sisa para poder vender dentro del predio más entrada gratis para las 2 jornadas). Los acompañantes deben abonar la entrada diaria establecida para el público en general.

•En caso de mal tiempo, o realización del certamen bajo techo, la Exposición de Artesanías se trasladará a la carpa, donde se reducirá el espacio del stand a 2 mts. por 2 mts. debiendo respetar el orden asignado.

•No se permitirá la reventa de artículos, ni la venta de comestibles. Cada expositor podrá tener solo un 30% de artículos de “Batalla”, priorizando el trabajo artesanal.

•Los y las artesanos/as están obligados/as a trabajar durante el desarrollo de la feria (para mostrar a los espectadores el proceso creativo de sus obras), para lo cual deberán contar con todos los elementos y materiales necesarios, el cumplimiento de este requisito es condición indispensable para participar como artesano del festival, además deberá estar presentes como mínimo dos días.

•Dentro del predio la Comisión Organizadora determinará un sector diferenciado de la feria de artesanos, para la venta de fotografías, artículos de danza y otros concesionados por el festival.

Informes y preinscripción: 342 6983059