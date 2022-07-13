Turnos para vacunarse contra el Covid-19 este miércoles
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO CLAUDIO ALBERTO 31151884
ACUÑA MARCELA ELISABET 32980148
ADROVER NICOLAS DAVID 36619106
ADROVER BELEN SILVANA 37773433
AGUIRRE ROMINA ERICA ETEL 32105560
ALAGUIVE DANIEL CIRIACO 38053316
ALANDA DAIANA BELEN 37773453
ALBA GABRIEL OMAR 36263959
ALBRECHT CARLOS MARCIANO 17353559
ALBRECHT VALENTINA SOLEDAD 37260581
ALISIARDI JUAN PABLO 38136816
ALLARAGUE MARÌA EUGENIA 31386822
ALVAREZ SILVINA MARIELA 25289152
AMBORDT DAIANA DANIELA 37199154
AMBORT VERÓNICA SOLEDAD 31503622
AMBORT BRUNO 37773402
AMHERDT ERICA ROMINA 34081857
ANDRIAN MARINA ELIZABETH 37199105
ARMUA DIAMELA DANIELA 37765623
ARZAMENDIA CLARISA NATALIA 35705613
BACCHI FLORENCIA 32274736
BALMACEDA RICARDO DANIEL 31602477
BARBIERI LEANDRO OMAR 26977362
BATALLA CAMILA 37773548
BELTRAMONE LUCIA VICTORIA 37199121
BERÓN ELIDA ANDREA 22627381
BETTIG ALEX MARCO 36776802
BIGLIANI DANIELA VIRGINIA 35748064
BONZI MAURICIO 36619049
BOUHIER CRISTIAN 31881741
BRUNKHORST MATIAS 31960668
BRUSSINI MARIA CECILIA 37260597
BURGI ROBERTO LUIS 28928511
CARBALLO JONATHAN EMANUEL 37567474
CASANOVAS IVAN ROBERTO 36292750
CASTILLO ISLA MIGUEL ANGEL 94336478
CENTANI FLORENCIA ANAHI 33955550
CERATTO LAUTARO JOEL 35748077
CHATELAIN ISOLINA 36619080
CHAVARINI RODRIGUEZ MATIAS IVAN 37285500
CHAVEZ MARISELA BEATRIZ 37199051
CHERVAT NICOLÁS MATÍAS 30171963
CIAN MATIAS RICARDO 36619124
CIGNETTI MAURO RICARDO 31092498
CLAUSEN SILVINA MARÍA 28571316
CLAUSEN SEBASTIAN DAVID 37260587
COLUSSI MARIANA VERÓNICA 37461286
COMAR NOELIA SOFÍA 37199035
CORREA DANIELA ROSANA 27835247
CORREA ANGEL DARIO 38135581
DAJAN YOHANA DALMA 36691938
DE CAMINOS IVAN 36265592
DENIS ELIZABETH GRISELDA 37774951
DEVESA MARCOS DARIO 31503599
DIAZ MARIANA SOLEDAD 31955057
DONNET ARACELI BELÉN 36619121
EBERHARDT GUSTAVO RAFAEL 26220986
EBERHARDT VIRGINIA MARIA 36619044
EBERHARDT KAREN MARIA 38139220
EGGEL MAURICIO 37260596
EGGEL FABIANA ANDREA 37773476
ERBA MARINA BELEN 37774736
ERNI IVANA ELIZABETH 37774964
ESCUDERO MARIA JOSE 37284560
ESPINDOLA MARIA DEL CARMEN 16629419
FAVRE PABLO ANDRÉS 31503620
FERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO 31066037
FERNANDEZ NOELIA ALEJANDRA 36747509
FERREYRA VANESA ROCIO 36619061
FLEITAS MARIA CATALINA 23345761
FLORES AGUSTINA LAURA 36619140
FRIGIERI DANISA 37199039
FRUTOS EVANGELINA SOLEDAD 31503683
FUNES MATIAS RAUL 35749384
FUSI FRANCISCO GERMAN 31718919
FUSSI MAXIMILIANO ALEJANDRO 37078543
FUSSI MELINA MACARENA 37421158
GABBARINI ELISABET ANALÍA 31503648
GAITAN SABRINA 36150475
GALLARDO MARCELO OSCAR 31503681
GAMINARA VERA 36686989
GARBERO EMANUEL ANDRES 37773491
GARBEZZA SEBASTIAN FRANCISCO ALBERTO 26940993
GARCIA AMANDA SOLEDAD 31502743
GARCIA GUSTAVO GERMAN 36258387
GARUTI RONALD CLAUDIO 37773495
GAZZANO MAURICIO ANDRES 36776808
GIACOMINO PAULINA 37199156
GIACOSA BRENDA BELEN 37773457
GIOVANNINI CLAUDIA PATRICIA 22009011
GNOCCHI LUIS MARIO 31092467
GOMEZ RUBEN ALFREDO 37472303
GONDA MELINA GUADALUPE 35748097
GONZALEZ ANDREA INES 31515924
GONZALEZ JONATAN ALBERTO 36478144
GONZALEZ DIANA GUADALUPE 37199185
GRILL NICOLAS DANIEL 37199118
GROSSO MATIAS 37199165
GUERRERO MARIA CELESTE 44475726
GUEVARA JONATAN JESUS 37260550
HECHT LEANDRO SEBASTIAN 34745837
HILGERT ELIZABET NOEMI 37078544
IMHOFF LEONOR TERESA 18443271
IMHOFF GUILLERMO GASPAR 37260519
IMHOFF GABRIELA SOLEDAD 37773496
IMHOFF CESAR DAVID 37686356
IMHOFF ESTEFANIA 37773562
ITURRASPE PATRICIO ANDRES 36619036
JULLIER CAMILA FLORENCIA 37686331
KOUKAS GERALDINA 35636517
KUCHEN GIULIANA SOFIA 36619190
KUCHEN CAMILA SOLEDAD 37773497
KUMMER MARIA AGUSTINA 34663240
KUXHAUS FABIAN DARIO 37260559
LALLANA DANA ANGELES 37421154
LEGUIZAMON ADRIAN ALBERTO 36481004
LENCINA INGRID DAIANA 37773470
LHERITIER LILIANA BEATRIZ 11899907
LIRIS ANTONIO RAFAEL 36619105
LOPEZ MELINA ANDREA 36619022
LORETAN ESTEBAN ALEJANDRO 37199114
MACIEL CARLOS ADRIAN 23758012
MANFREDI FRANCISCO TOMÀS 37773475
MAROZZI FRANCO 37199151
MARTINEZ NATALIA EDITH 25845886
MARTINEZ MELINA BELEN 33949923
MARTINEZ LUCAS MATIAS 37773557
MASSINI FEDERICO RENÉ 31503630
MATHEY LUIS MIGUEL 32076913
MATTIO MELISA MARIA 31960629
MENDEZ CARLA YANINA 31503525
MEYNET HERNÁN DANIEL 31503687
MICHLIG KAREN JOANA 37765865
MISEREZ LUCAS EDGARDO 37078549
MOINE LISI SOLEDAD 31503664
MÓNACO SERGIO LUIS 27862900
MONNEY LEANDRO JOSE 25651979
MONTTI MARIA LUISINA 36619109
MORAN NADIA DANIELA 36703669
MORCILLO NOELIA CRISTINA 37199032
NIETO LUCAS NAHUEL 35440136
NORIEGA YAMILA 36776812
NUÑEZ MARIA LAURA 31503652
OBINO GUSTAVO ANTONIO 23027480
OCELLA JAVIER FABIÁN 24160956
OGGIER ANALIA GUADALUPE 28571305
OLIVERA NORMA ESTER 16398224
ORIATTI CAMILA LEILEN 37199029
PAGLIERO SEBASTIÁN 26629779
PAOLETTI MARIANO RAÙL 31503658
PERALTA SOFIA LORENA 37199125
PEREYRA EMANUEL 31503639
PEREZ NATALIA SOLEDAD 31661290
PEREZ GABRIELA SOLEDAD 36619195
PEREZ ALEJANDRO 37199116
PERREN CLAUDIO MIGUEL 24249715
PERREN JOAQUIN IVAN 35749122
PERREN FLORENCIA ELISA 37774958
PERREN ALDANA VICTORIA 37773579
PETRUK SABRINA ANABEL 35749129
PICATTO VERONICA DANIELA 37199084
PIEDRABUENA OMAR RAÚL 37199028
PODDA MARCOS DAMIAN 32068971
POLIMENA FLORENCIA 37260501
PONCIO ALEXIS JUAN 36619131
PRATTO SANDRA MIRIAN 33955548
PRATTO ESTEBAN EXEQUIEL 37686341
PRIMO GASTÓN EZEQUIEL 36619142
RAMONDA BRUNO ALEJANDRO 37337395
RAMOS EMILSE SOLEDAD 37577993
RAMOS EMILIA GUADALUPE 37686365
REDING VICTOR ABELARDO 8357257
REGNER GONZALO MIGUEL 31503637
REGNER MARIA DE LOS ANGELES 34466395
RENNA LUCAS EMANUEL 37685630
RIBA LUCÍA GUADALUPE 24039076
RICCA CAROLINA SOLEDAD 36724866
RIGHI CAROLINA 35980819
RIVOIRA SERGIO RAÚL 31378163
ROA ADRIÁN JAVIER 35770982
ROBLES IGNACIO JOAQUIN 36619150
RODRIGUEZ PAMELA JESICA 31503607
ROGGERO AGUSTIN NICOLAS 36776837
ROMAGNOLI NORBERTO IGNACIO 21583529
ROMAN DIEGO ANDRES 38133953
SALAMITO MARIANA NATALI 36619023
SALAMITO MELODY ANABEL 37773403
SALZMANN ROCIO JEANETTE 36776821
SANTUCHO RAMON HORACIO 17703305
SARCO LUCAS EMANUEL 37773547
SARTORELLI VIRGINIA INES 32059521
SATTLER ANDREA EVANGELINA 32274433
SCANDALO YANINA LUJAN 36619092
SCANDALO MAXIMILIANO EXEQUIEL 36776829
SCHEFER ERIKA BELÉN 35772818
SCHINNER LORENA BEATRIZ 26724375
SCHMIDT YANET 37260591
SCHULZ ALEJANDRO MIGUEL 36444986
SELAYES YAMILA PAOLA 35772555
SILVA JOSUE LUCAS NAHUEL 36476473
SOLDATI JUAN JOSE 36796405
SOSA AGUSTINA 31503640
STALDER MARIA EUGENIA 31163260
STALDER HERNÁN DANIEL 31092477
STEPFER TATIANA BELÉN 37199106
TIONE LUCIA NIEVES 36241699
TONELLI CORINA ANDREA 37199060
ULRICH CRISTINA ISABEL 26055876
VACHINO PAMELA EVANGELINA 31023026
VILLALBA ANDREA SOLEDAD 31457421
VITARELLI MELINA ESTER 37774966
WALKER JAVIER 31960627
WALTER MONICA ALEJANDRA 29717890
WASINGER JUAN CARLOS 31386834
WELSCHEN PATRICIA RAQUEL 28571336
WELSCHEN DARDO OMAR 30171962
WELSCHEN BRIAN AGUSTIN 36481040
WELSCHEN ARACELI ANELEY 36481086
WOLTER JESICA EVANGELINA 37045165
YBARRA GUSTAVO FABIAN 37337149
YOSSEN FABIAN ANDRES 32068802
ZAPATA MELINA GISELA 36776830
ZEITER DIEGO HERNÁN 35748093
ZINGERLING JULIETA NATALI 35749006
ZINGERLING DAIANA PRISCILA 37765612