Turnos para vacunarse contra el Covid-19 este miércoles

Locales 13 de julio de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de personas para vacunarse contra el Covid-19 este miércoles 13 de julio.
13112020-hospital
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Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO    CLAUDIO ALBERTO    31151884
ACUÑA    MARCELA ELISABET    32980148
ADROVER    NICOLAS DAVID    36619106
ADROVER    BELEN SILVANA    37773433
AGUIRRE    ROMINA ERICA ETEL    32105560
ALAGUIVE    DANIEL CIRIACO    38053316
ALANDA    DAIANA BELEN    37773453
ALBA    GABRIEL OMAR    36263959
ALBRECHT    CARLOS MARCIANO    17353559
ALBRECHT    VALENTINA SOLEDAD    37260581
ALISIARDI    JUAN PABLO    38136816
ALLARAGUE    MARÌA EUGENIA    31386822
ALVAREZ    SILVINA MARIELA    25289152
AMBORDT    DAIANA DANIELA    37199154
AMBORT    VERÓNICA SOLEDAD    31503622
AMBORT    BRUNO    37773402
AMHERDT    ERICA ROMINA    34081857
ANDRIAN    MARINA ELIZABETH    37199105
ARMUA    DIAMELA DANIELA    37765623
ARZAMENDIA    CLARISA NATALIA    35705613
BACCHI    FLORENCIA    32274736
BALMACEDA    RICARDO DANIEL    31602477
BARBIERI    LEANDRO OMAR    26977362
BATALLA    CAMILA    37773548
BELTRAMONE    LUCIA VICTORIA    37199121
BERÓN    ELIDA ANDREA    22627381
BETTIG    ALEX MARCO    36776802
BIGLIANI    DANIELA VIRGINIA    35748064
BONZI    MAURICIO    36619049
BOUHIER    CRISTIAN    31881741
BRUNKHORST    MATIAS    31960668
BRUSSINI    MARIA CECILIA    37260597
BURGI    ROBERTO LUIS    28928511
CARBALLO    JONATHAN EMANUEL    37567474
CASANOVAS    IVAN ROBERTO    36292750
CASTILLO ISLA    MIGUEL ANGEL    94336478
CENTANI    FLORENCIA ANAHI    33955550
CERATTO    LAUTARO JOEL    35748077
CHATELAIN    ISOLINA    36619080
CHAVARINI RODRIGUEZ    MATIAS IVAN    37285500
CHAVEZ    MARISELA BEATRIZ    37199051
CHERVAT    NICOLÁS MATÍAS    30171963
CIAN    MATIAS RICARDO    36619124
CIGNETTI    MAURO RICARDO    31092498
CLAUSEN    SILVINA MARÍA    28571316
CLAUSEN    SEBASTIAN DAVID    37260587
COLUSSI    MARIANA VERÓNICA    37461286
COMAR    NOELIA SOFÍA    37199035
CORREA    DANIELA ROSANA    27835247
CORREA    ANGEL DARIO    38135581
DAJAN    YOHANA DALMA    36691938
DE CAMINOS    IVAN    36265592
DENIS    ELIZABETH GRISELDA    37774951
DEVESA    MARCOS DARIO    31503599
DIAZ    MARIANA SOLEDAD    31955057
DONNET    ARACELI BELÉN    36619121
EBERHARDT    GUSTAVO RAFAEL    26220986
EBERHARDT    VIRGINIA MARIA    36619044
EBERHARDT    KAREN MARIA    38139220
EGGEL    MAURICIO    37260596
EGGEL    FABIANA ANDREA    37773476
ERBA    MARINA BELEN    37774736
ERNI    IVANA ELIZABETH    37774964
ESCUDERO    MARIA JOSE    37284560
ESPINDOLA    MARIA DEL CARMEN    16629419
FAVRE    PABLO ANDRÉS    31503620
FERNANDEZ    DIEGO ALEJANDRO    31066037
FERNANDEZ    NOELIA ALEJANDRA    36747509
FERREYRA    VANESA ROCIO    36619061
FLEITAS    MARIA CATALINA    23345761
FLORES    AGUSTINA LAURA    36619140
FRIGIERI    DANISA    37199039
FRUTOS    EVANGELINA SOLEDAD    31503683
FUNES    MATIAS RAUL    35749384
FUSI    FRANCISCO GERMAN    31718919
FUSSI    MAXIMILIANO ALEJANDRO    37078543
FUSSI    MELINA MACARENA    37421158
GABBARINI    ELISABET ANALÍA    31503648
GAITAN    SABRINA    36150475
GALLARDO    MARCELO OSCAR    31503681
GAMINARA    VERA    36686989
GARBERO    EMANUEL ANDRES    37773491
GARBEZZA    SEBASTIAN FRANCISCO ALBERTO    26940993
GARCIA    AMANDA SOLEDAD    31502743
GARCIA    GUSTAVO GERMAN    36258387
GARUTI    RONALD CLAUDIO    37773495
GAZZANO    MAURICIO ANDRES    36776808
GIACOMINO    PAULINA    37199156
GIACOSA    BRENDA BELEN    37773457
GIOVANNINI    CLAUDIA PATRICIA    22009011
GNOCCHI    LUIS MARIO    31092467
GOMEZ    RUBEN ALFREDO    37472303
GONDA    MELINA GUADALUPE    35748097
GONZALEZ    ANDREA INES    31515924
GONZALEZ    JONATAN ALBERTO    36478144
GONZALEZ    DIANA GUADALUPE    37199185
GRILL    NICOLAS DANIEL    37199118
GROSSO    MATIAS    37199165
GUERRERO    MARIA CELESTE    44475726
GUEVARA    JONATAN JESUS    37260550
HECHT    LEANDRO SEBASTIAN    34745837
HILGERT    ELIZABET NOEMI    37078544
IMHOFF    LEONOR TERESA    18443271
IMHOFF    GUILLERMO GASPAR    37260519
IMHOFF    GABRIELA SOLEDAD    37773496
IMHOFF    CESAR DAVID    37686356
IMHOFF    ESTEFANIA    37773562
ITURRASPE    PATRICIO ANDRES    36619036
JULLIER    CAMILA FLORENCIA    37686331
KOUKAS    GERALDINA    35636517
KUCHEN    GIULIANA SOFIA    36619190
KUCHEN    CAMILA SOLEDAD    37773497
KUMMER    MARIA AGUSTINA    34663240
KUXHAUS    FABIAN DARIO    37260559
LALLANA    DANA ANGELES    37421154
LEGUIZAMON    ADRIAN ALBERTO    36481004
LENCINA    INGRID DAIANA    37773470
LHERITIER    LILIANA BEATRIZ    11899907
LIRIS    ANTONIO RAFAEL    36619105
LOPEZ    MELINA ANDREA    36619022
LORETAN    ESTEBAN ALEJANDRO    37199114
MACIEL    CARLOS ADRIAN    23758012
MANFREDI    FRANCISCO TOMÀS    37773475
MAROZZI    FRANCO    37199151
MARTINEZ    NATALIA EDITH    25845886
MARTINEZ    MELINA BELEN    33949923
MARTINEZ    LUCAS MATIAS    37773557
MASSINI    FEDERICO RENÉ    31503630
MATHEY    LUIS MIGUEL    32076913
MATTIO    MELISA MARIA    31960629
MENDEZ    CARLA YANINA    31503525
MEYNET    HERNÁN DANIEL    31503687
MICHLIG    KAREN JOANA    37765865
MISEREZ    LUCAS EDGARDO    37078549
MOINE    LISI SOLEDAD    31503664
MÓNACO    SERGIO LUIS    27862900
MONNEY    LEANDRO JOSE    25651979
MONTTI    MARIA LUISINA    36619109
MORAN    NADIA DANIELA    36703669
MORCILLO    NOELIA CRISTINA    37199032
NIETO    LUCAS NAHUEL    35440136
NORIEGA    YAMILA    36776812
NUÑEZ    MARIA LAURA    31503652
OBINO    GUSTAVO ANTONIO    23027480
OCELLA    JAVIER FABIÁN    24160956
OGGIER    ANALIA GUADALUPE    28571305
OLIVERA    NORMA ESTER    16398224
ORIATTI    CAMILA LEILEN    37199029
PAGLIERO    SEBASTIÁN    26629779
PAOLETTI    MARIANO RAÙL    31503658
PERALTA    SOFIA LORENA    37199125
PEREYRA    EMANUEL    31503639
PEREZ    NATALIA SOLEDAD    31661290
PEREZ    GABRIELA SOLEDAD    36619195
PEREZ    ALEJANDRO    37199116
PERREN    CLAUDIO MIGUEL    24249715
PERREN    JOAQUIN IVAN    35749122
PERREN    FLORENCIA ELISA    37774958
PERREN    ALDANA VICTORIA    37773579
PETRUK    SABRINA ANABEL    35749129
PICATTO    VERONICA DANIELA    37199084
PIEDRABUENA    OMAR RAÚL    37199028
PODDA    MARCOS DAMIAN    32068971
POLIMENA    FLORENCIA    37260501
PONCIO    ALEXIS JUAN    36619131
PRATTO    SANDRA MIRIAN    33955548
PRATTO    ESTEBAN EXEQUIEL    37686341
PRIMO    GASTÓN EZEQUIEL    36619142
RAMONDA    BRUNO ALEJANDRO    37337395
RAMOS    EMILSE SOLEDAD    37577993
RAMOS    EMILIA GUADALUPE    37686365
REDING    VICTOR ABELARDO    8357257
REGNER    GONZALO MIGUEL    31503637
REGNER    MARIA DE LOS ANGELES    34466395
RENNA    LUCAS EMANUEL    37685630
RIBA    LUCÍA GUADALUPE    24039076
RICCA    CAROLINA SOLEDAD    36724866
RIGHI    CAROLINA    35980819
RIVOIRA    SERGIO RAÚL    31378163
ROA    ADRIÁN JAVIER    35770982
ROBLES    IGNACIO JOAQUIN    36619150
RODRIGUEZ    PAMELA JESICA    31503607
ROGGERO    AGUSTIN NICOLAS    36776837
ROMAGNOLI    NORBERTO IGNACIO    21583529
ROMAN    DIEGO ANDRES    38133953
SALAMITO    MARIANA NATALI    36619023
SALAMITO    MELODY ANABEL    37773403
SALZMANN    ROCIO JEANETTE    36776821
SANTUCHO    RAMON HORACIO    17703305
SARCO    LUCAS EMANUEL    37773547
SARTORELLI    VIRGINIA INES    32059521
SATTLER    ANDREA EVANGELINA    32274433
SCANDALO    YANINA LUJAN    36619092
SCANDALO    MAXIMILIANO EXEQUIEL    36776829
SCHEFER    ERIKA BELÉN    35772818
SCHINNER    LORENA BEATRIZ    26724375
SCHMIDT    YANET    37260591
SCHULZ    ALEJANDRO MIGUEL    36444986
SELAYES    YAMILA PAOLA    35772555
SILVA    JOSUE LUCAS NAHUEL    36476473
SOLDATI    JUAN JOSE    36796405
SOSA    AGUSTINA    31503640
STALDER    MARIA EUGENIA    31163260
STALDER    HERNÁN DANIEL    31092477
STEPFER    TATIANA BELÉN    37199106
TIONE    LUCIA NIEVES    36241699
TONELLI    CORINA ANDREA    37199060
ULRICH    CRISTINA ISABEL    26055876
VACHINO    PAMELA EVANGELINA    31023026
VILLALBA    ANDREA SOLEDAD    31457421
VITARELLI    MELINA ESTER    37774966
WALKER    JAVIER    31960627
WALTER    MONICA ALEJANDRA    29717890
WASINGER    JUAN CARLOS    31386834
WELSCHEN    PATRICIA RAQUEL    28571336
WELSCHEN    DARDO OMAR    30171962
WELSCHEN    BRIAN AGUSTIN    36481040
WELSCHEN    ARACELI ANELEY    36481086
WOLTER    JESICA EVANGELINA    37045165
YBARRA    GUSTAVO FABIAN    37337149
YOSSEN    FABIAN ANDRES    32068802
ZAPATA    MELINA GISELA    36776830
ZEITER    DIEGO HERNÁN    35748093
ZINGERLING    JULIETA NATALI    35749006
ZINGERLING    DAIANA PRISCILA    37765612

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