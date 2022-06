Advierten posibles aumentos de precios a raíz de la falta de gasoil

El presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, advirtió que si el Gobierno no encuentra una solución rápida para normalizar el abastecimiento de gasoil, van a aumentar los precios de numerosos productos por las dificultades para transportarlos.



Según el dirigente, "hace más de dos meses que tenemos este problema, que cada día crece más. Para todo el transporte cargas la situación es muy compleja. Y si no se encuentra una solución, todo ese trastorno que se está viendo en la logística se va a trasladar al precio final de los productos". Además, alertó que en el campo se va a "generar la incertidumbre y reducción de las zonas de siembra".



"Para solucionar el problema una alternativa sería subir el corte obligatorio del gasoil con biocombustibles. Eso sería algo coyuntural, pero acá hay que buscar una solución estructural", enfatizó Achetoni, en diálogo con Antonio Fernández Llorente en 990 Sin relato por La990.



El directivo consideró que "el flagelo más grande es el sobreprecio. Se naturalizó el dólar blue y ahora hay temor de naturalizar dos precios del gasoil. Se necesita tarifa única y aumentar la producción, para no depender tanto de la importación".



Por último, recordó que la agroindustria realizará en los próximos días un encuentro para "exponer las problemáticas que existen en cada punto del país". FUENTE: NA