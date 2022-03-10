Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este viernes 11 de marzo
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO CLAUDIO ALBERTO 31151884
ACOSTA OMAR GUSTAVO 30894092
ACOSTA MARCELO MAXIMILIANO 31115204
ACUÑA KARINA SOLEDAD 30561658
AGÜERO VANINA RAMONA 31531442
AGUIRRE CINTIA ANALIA 31141382
AGUIRRE LILIANA NOEMI 35124765
AIME LORENA SOLEDAD 31385339
ALBEIRA MARÍA ELENA 31023009
ALBERA YANINA BEATRIZ 41217629
ALBRECHT GASPAR 30961616
ALBRECHT GONZALO RUBÉN 31092405
ALBRECHT ESTEBAN JOSE 31092439
ALBRECHT MARIA GUADALUPE 31092463
ALEGRE VALERIA GUADALUPE 30894559
ALLARAGUE MARÌA EUGENIA 31386822
AMBORDT EDUARDO CARLOS 31960682
ANANIA PABLO ANDRES 31280466
ANDEREGGEN LAURA JOSEFA 30693107
ANGELINI ENRIQUE JOSÉ 31708671
ANTHIENI MARIA JULIA 30955926
ARNOLFO CELESTE MELINA 31459656
AYALA WALTER MATIAS 30894840
BACCHI LUCIANA PAOLA 30693094
BALDO WALTER ALEJANDRO 30693168
BANCHIO CARLOS ALEJANDRO 31503523
BECCHIO JESÚS MIGUEL 39251965
BELLINI GONZALO FEDERICO 30693146
BELLON EMMANUEL JERONIMO RUBEN 31386443
BENITEZ CRISTINA NOEMÍ 30705353
BENZO MATÍAS GABRIEL 30693127
BERARDO LUCIANA PAMELA 30693164
BERNHARD OMAR MANUEL 30794483
BERNUCIO EMMA ELIDA 31204815
BERTONE YAMILA 30693062
BERTOSSI MARCO 31503590
BESSONE CAROLINA SILVANA 30693158
BESSONE VICTORIA 31503589
BETTIG FRANCO EMMANUEL 31386441
BIELER LORELEY 31092453
BORDA ALICIA SOLEDAD 31489490
BOTELLI LUIS RUBEN 31385588
BOUHIER MARÌA VALENTINA 30693100
BOUHIER CRISTIAN 31881741
BUGDAHL JESICA SOLEDAD 31503563
BULLA ALCIDES FEDERICO 31023017
BULLON LAURA ISABEL 30855409
BURKARDT ROBERTO MARTÍN 31386435
BUSTOS LUCÍA MILAGROS 43164763
CABRERA SILVESTRE MARTÍN 30285222
CEAGLIO CARLOS EZEQUIEL 30794486
CERATTO FERNANDO ENRIQUE 29940467
CHATELAIN ADRIAN ROBERTO 30693176
CHAVARINI MARTIN LUIS 30265479
CHERVAT LUCAS ELIAS 31092427
CHISARI LUCAS 30780531
COLOMBA MELINA ELISABET 31503580
COLOMBERO SOLEDAD 31503558
COLOMBO FACUNDO GERONIMO 30693194
COLOMBO YANINA VERÓNICA 30693189
CORDOBA JESICA ALEJANDRA 30693090
CORNEJO LIDIA DEL CARMEN 33354792
COSTANZO ARIEL ROBERTO 31021639
CROATTO RENZO 31092447
DE LIMA LEONORA 30785400
DEVESA MARCOS DARIO 31503599
DIAZ VALERIA MARIA DEL LUJAN 30615066
DIAZ MARIANO DAVID 30693145
DOMINICI LUCAS SEBASTIAN 30916813
DON NOELIA 28135522
EBERHARDT GONZALO ANDRES 30881784
EHRENTRAUT MELINA ANDREA 30360378
ENRIA DAMIÁN OSCAR 31503512
ENRIA GABRIEL ELIAS 31503513
ESPINDOLA NOELIA VANESA 31503582
FALCHINI PATRICIA SOLEDAD 30693110
FAVRE EUGENIO GABRIEL 30693084
FAVRE FERNANDO DARIO 30693111
FEDELE JOSE MARIA 31341335
FEDERICHI CARLOS FABIÁN 30894329
FERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO 31066037
FIGUEROA VIVIANA NOEMÍ 30285221
FLORES VERÓNICA GUADALUPE 31023002
FLORES DANIEL ALBERTO 30693018
FROSCHAUER JOSE ALBERTO 30384663
FRUTOS JAVIER OSCAR 30693047
FUSI FRANCISCO GERMAN 31718919
GAMBA EMANUEL MARCOS 31503579
GARCIA AMANDA SOLEDAD 31502743
GARNERO WALTER MIGUEL GABINO 31503538
GAUCHAT LUIS EMILIO 30693180
GILOTTI CÉSAR 30693065
GNOCCHI LUIS MARIO 31092467
GODANO GEORGINA 30693072
GODOY JOSÉ LUIS 29383197
GODOY CRISTIAN HERNAN 31503572
GODOY VERÓNICA SILVINA 31578245
GONZALEZ JOSÉ MARÍA 31386442
GORGO NOELIA SALOME 30693108
GOROSITO ANGELINA 31536684
GUINDON GISELA CARINA 30693133
GUNTREN LORENA LETICIA 30693121
HANG MARIA LAURA 30693188
IMHOFF SERGIO RICARDO 30171980
IMHOFF PABLO LEO 31092425
IMHOFF ANDREA SOLEDAD 30693199
IMHOFF LEANDRO RUBEN 29352895
IMHOFF ALICIA BEATRIZ 16629433
IMSAND CECILIA ANDREA 30693096
IMSAND MELINA SOLEDAD 30693119
INGARAMO GABRIEL CARLOS 31503560
JACQUIER FERNANDO 31092488
JEANDREVIN ZURSCHMITTEN EMANUEL ALEJANDRO 31807461
KESSLER CRISTIAN RAMÓN 29940459
KHEM ALEJANDRO FIDEL 30693178
KILLER MARIA DEL CARMEN 31851612
KLEIN ALEXIS JOEL 31386433
KLENZI ALEJANDRO DANIEL 30693057
KOGEL JORGE SEBASTIÁN 30842250
KUCHEN MARÍA ITATÍ 31163274
KUCHEN GISELA GUADALUPE 31753881
KUÑICHEK MARÍA EUGENIA 30965591
KUÑICHEK MARIA EMILIA 31386843
LASSO GONZALO ANDRÉS 30693118
LEIKER ELIO DAMIÁN 31708705
LLANES SEBASTIAN EDUARDO 31502790
LOPEZ JUAN LEANDRO 31503521
MACIEL LORENA GUADALUPE 30693052
MAIZA ALEXIS DANTE 31503515
MARQUEZ JUAN MANUEL 31565035
MARTINELLI AINELEN AIXA 30693179
MARTINEZ RAUL DANIEL 30559321
MARTINO NATALIA SOLEDAD 31092478
MAURER LEANDRO RODRIGO 31023024
MEDINA BETIANA SOLEDAD 31753882
MENDEZ CARLA YANINA 31503525
MERCORELLI JAVIER NICOLÁS 30693139
MERLO PICK CAROLINA VANESA 30693126
MICHELINO PABLO MARTIN 30794498
MILONO VALERIA SOLEDAD 31503548
MOJICA MARCELA GRACIANA 31237928
MONTTI DINO 30693082
MONZON ALICIA ELENA 11899921
MORA JORGE LUIS 31610263
MÜHN CRISTIAN ARIEL 31503536
NALESO GONZALO ALBERTO 30360372
NISSIO SCHAUFLER NATALIA JESICA 30693044
NORIEGA ROSANA MARCELA 31610547
NUÑEZ RODRIGO DAVID 30693099
OBINO FACUNDO LUIS 31503510
OGGIER MARIA ESTER 31092481
OJEDA CARLOS SEBASTIÁN 30615019
OLMEDO EUSEBIO 95929479
PANUNCIO CARLA LORENA 31503604
PEREYRA GERMÁN CARLOS 30285224
PEREZ NATALIA SOLEDAD 31661290
PERREN ADRIAN HUGO 31092404
PERREN GERMAN EZEQUIEL 31386402
PERREN EDUARDO ROQUE 31473437
PERREN JUDITH JIMENA 31092458
PERREN FEDERICO JUAN 31092465
PERREN YOLANDA BEATRIZ 31092475
PERREN GUILLERMO RICARDO 31386420
PICATTO GISELA PAOLA 30693131
PIEDRABUENA LAURA PATRICIA 29383195
PIETRONI MARIA VICTORIA 30693037
PINTOS MARIA INES 30574428
PODDA GABRIEL ALBERTO 30693069
PODDA LEONARDO MARTIN 31503552
PONS BRENDA SOLEDAD 37773594
PRATTO GISELA IVON 30693117
PRIMO LUCAS MARTÍN 30693091
QUIROGA RODRIGO SEBASTIAN 31503514
RAIMONDI ANABELA MARIA GUADALUPE 31200527
RAMONDA JOSÉ LUIS 30693058
RAMONDA JOSÉ ALBERTO 30794495
RAMONDA ALEJANDRO RAUL 30693128
REVETRIA CECILIA IRMA 31023251
RIVOIRA SERGIO RAÚL 31378163
RODRIGUEZ ALBERTO BENEDITO 31023001
RODRIGUEZ ROCÍO YANINA SOLANGE 31212098
RODRIGUEZ PAMELA JESICA 31503607
ROMERO RAMIRO GONZALO 31200474
ROSSI MAURICIO JAVIER 30693079
RUIZ GUSTAVO DAMIAN 30542496
RUIZ GISELA ALEJANDRA 30693154
RUIZ ESTEFANÍA ANDREA 31503540
SANABRIA ENZO FABIAN 31586894
SANCHEZ LUCIANA SOLEDAD 30554566
SARA ALEJANDRA 31503553
SARANDON CRISTIAN ARIEL 31503571
SARTORI GONZALO HERNÁN 31797414
SCHLAPBACH MAURICIO JAVIER 30693196
SCHMIDHALTER VANESA LORENA 31386574
SCHVINDT DANIEL ALEJANDRO JOSE 31487815
SENA CINTIA EDITH 30285223
SOBRERO CARLOS HERNAN 30285226
SOTO YANINA GUADALUPE 30693061
SOTO CARLOS ALBERTO 31260402
SPOTTI MAXIMILIANO JAVIER 30693116
STALDER MARIA EUGENIA 31163260
STALDER FERNANDO EXEQUIEL 31092464
STALDER HERNÁN DANIEL 31092477
STANICH JOSÉ LUIS 30285220
STANICH ESTEBAN MIGUEL 30693122
TOCI RAÚL ALBERTO 31383424
TOLEDO BETIANA PAOLA 31503651
TOMBA SILVIA GRACIELA 24341420
TOMBA ANGEL GABRIEL 45508484
TRAVAGLINO CAROLINA 31536916
TRONCOSO MAURO RODRIGO 31503519
UBAIT MATIAS GABRIEL 31503556
URRUTIA MARCELA BELEN 30693147
VACHINO PAMELA EVANGELINA 31023026
VEGA HUGO DANIEL 30828318
VENISELO BRUNO CONSTANTINO MARIO 30693073
VERGARA DANIEL JESÚS 30693183
VILLALBA VERONICA CECILIA 30794485
VILLALBA ANDREA SOLEDAD 31457421
VOLKEN GERMAN RAUL 31419159
WALKER GASTÓN EZEQUIEL 31023016
YOST MAXIMILIANO ALFREDO 31503539
ZENCLUSEN LEONARDO ARIEL 31023006
ZENCLUSSEN MELISA CELIA 31092407
ZURSCHMITTEN ROMINA CARLA 31092492