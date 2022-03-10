Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este viernes 11 de marzo

Locales 10 de marzo de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este viernes 11 de marzo en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO    CLAUDIO ALBERTO    31151884
ACOSTA    OMAR GUSTAVO    30894092
ACOSTA    MARCELO MAXIMILIANO    31115204
ACUÑA    KARINA SOLEDAD    30561658
AGÜERO    VANINA RAMONA    31531442
AGUIRRE    CINTIA ANALIA    31141382
AGUIRRE    LILIANA NOEMI    35124765
AIME    LORENA SOLEDAD    31385339
ALBEIRA    MARÍA ELENA    31023009
ALBERA    YANINA BEATRIZ    41217629
ALBRECHT    GASPAR    30961616
ALBRECHT    GONZALO RUBÉN    31092405
ALBRECHT    ESTEBAN JOSE    31092439
ALBRECHT    MARIA GUADALUPE    31092463
ALEGRE    VALERIA GUADALUPE    30894559
ALLARAGUE    MARÌA EUGENIA    31386822
AMBORDT    EDUARDO CARLOS    31960682
ANANIA    PABLO ANDRES    31280466
ANDEREGGEN    LAURA JOSEFA    30693107
ANGELINI    ENRIQUE JOSÉ    31708671
ANTHIENI    MARIA JULIA    30955926
ARNOLFO    CELESTE MELINA    31459656
AYALA    WALTER MATIAS    30894840
BACCHI    LUCIANA PAOLA    30693094
BALDO    WALTER ALEJANDRO    30693168
BANCHIO    CARLOS ALEJANDRO    31503523
BECCHIO    JESÚS MIGUEL    39251965
BELLINI    GONZALO FEDERICO    30693146
BELLON    EMMANUEL JERONIMO RUBEN    31386443
BENITEZ    CRISTINA NOEMÍ    30705353
BENZO    MATÍAS GABRIEL    30693127
BERARDO    LUCIANA PAMELA    30693164
BERNHARD    OMAR MANUEL    30794483
BERNUCIO    EMMA ELIDA    31204815
BERTONE    YAMILA    30693062
BERTOSSI    MARCO    31503590
BESSONE    CAROLINA SILVANA    30693158
BESSONE    VICTORIA    31503589
BETTIG    FRANCO EMMANUEL    31386441
BIELER    LORELEY    31092453
BORDA    ALICIA SOLEDAD    31489490
BOTELLI    LUIS RUBEN    31385588
BOUHIER    MARÌA VALENTINA    30693100
BOUHIER    CRISTIAN    31881741
BUGDAHL    JESICA SOLEDAD    31503563
BULLA    ALCIDES FEDERICO    31023017
BULLON    LAURA ISABEL    30855409
BURKARDT    ROBERTO MARTÍN    31386435
BUSTOS    LUCÍA MILAGROS    43164763
CABRERA    SILVESTRE MARTÍN    30285222
CEAGLIO    CARLOS EZEQUIEL    30794486
CERATTO    FERNANDO ENRIQUE    29940467
CHATELAIN    ADRIAN ROBERTO    30693176
CHAVARINI    MARTIN LUIS    30265479
CHERVAT    LUCAS ELIAS    31092427
CHISARI    LUCAS    30780531
COLOMBA    MELINA ELISABET    31503580
COLOMBERO    SOLEDAD    31503558
COLOMBO    FACUNDO GERONIMO    30693194
COLOMBO    YANINA VERÓNICA    30693189
CORDOBA    JESICA ALEJANDRA    30693090
CORNEJO    LIDIA DEL CARMEN    33354792
COSTANZO    ARIEL ROBERTO    31021639
CROATTO    RENZO    31092447
DE LIMA    LEONORA    30785400
DEVESA    MARCOS DARIO    31503599
DIAZ    VALERIA MARIA DEL LUJAN    30615066
DIAZ    MARIANO DAVID    30693145
DOMINICI    LUCAS SEBASTIAN    30916813
DON    NOELIA    28135522
EBERHARDT    GONZALO ANDRES    30881784
EHRENTRAUT    MELINA ANDREA    30360378
ENRIA    DAMIÁN OSCAR    31503512
ENRIA    GABRIEL ELIAS    31503513
ESPINDOLA    NOELIA VANESA    31503582
FALCHINI    PATRICIA SOLEDAD    30693110
FAVRE    EUGENIO GABRIEL    30693084
FAVRE    FERNANDO DARIO    30693111
FEDELE    JOSE MARIA    31341335
FEDERICHI    CARLOS FABIÁN    30894329
FERNANDEZ    DIEGO ALEJANDRO    31066037
FIGUEROA    VIVIANA NOEMÍ    30285221
FLORES    VERÓNICA GUADALUPE    31023002
FLORES    DANIEL ALBERTO    30693018
FROSCHAUER    JOSE ALBERTO    30384663
FRUTOS    JAVIER OSCAR    30693047
FUSI    FRANCISCO GERMAN    31718919
GAMBA    EMANUEL MARCOS    31503579
GARCIA    AMANDA SOLEDAD    31502743
GARNERO    WALTER MIGUEL GABINO    31503538
GAUCHAT    LUIS EMILIO    30693180
GILOTTI    CÉSAR    30693065
GNOCCHI    LUIS MARIO    31092467
GODANO    GEORGINA    30693072
GODOY    JOSÉ LUIS    29383197
GODOY    CRISTIAN HERNAN    31503572
GODOY    VERÓNICA SILVINA    31578245
GONZALEZ    JOSÉ MARÍA    31386442
GORGO    NOELIA SALOME    30693108
GOROSITO    ANGELINA    31536684
GUINDON    GISELA CARINA    30693133
GUNTREN    LORENA LETICIA    30693121
HANG    MARIA LAURA    30693188
IMHOFF    SERGIO RICARDO    30171980
IMHOFF    PABLO LEO    31092425
IMHOFF    ANDREA SOLEDAD    30693199
IMHOFF    LEANDRO RUBEN    29352895
IMHOFF    ALICIA BEATRIZ    16629433
IMSAND    CECILIA ANDREA    30693096
IMSAND    MELINA SOLEDAD    30693119
INGARAMO    GABRIEL CARLOS    31503560
JACQUIER    FERNANDO    31092488
JEANDREVIN ZURSCHMITTEN    EMANUEL ALEJANDRO    31807461
KESSLER    CRISTIAN RAMÓN    29940459
KHEM    ALEJANDRO FIDEL    30693178
KILLER    MARIA DEL CARMEN    31851612
KLEIN    ALEXIS JOEL    31386433
KLENZI    ALEJANDRO DANIEL    30693057
KOGEL    JORGE SEBASTIÁN    30842250
KUCHEN    MARÍA ITATÍ    31163274
KUCHEN    GISELA GUADALUPE    31753881
KUÑICHEK    MARÍA EUGENIA    30965591
KUÑICHEK    MARIA EMILIA    31386843
LASSO    GONZALO ANDRÉS    30693118
LEIKER    ELIO DAMIÁN    31708705
LLANES    SEBASTIAN EDUARDO    31502790
LOPEZ    JUAN LEANDRO    31503521
MACIEL    LORENA GUADALUPE    30693052
MAIZA    ALEXIS DANTE    31503515
MARQUEZ    JUAN MANUEL    31565035
MARTINELLI    AINELEN AIXA    30693179
MARTINEZ    RAUL DANIEL    30559321
MARTINO    NATALIA SOLEDAD    31092478
MAURER    LEANDRO RODRIGO    31023024
MEDINA    BETIANA SOLEDAD    31753882
MENDEZ    CARLA YANINA    31503525
MERCORELLI    JAVIER NICOLÁS    30693139
MERLO PICK    CAROLINA VANESA    30693126
MICHELINO    PABLO MARTIN    30794498
MILONO    VALERIA SOLEDAD    31503548
MOJICA    MARCELA GRACIANA    31237928
MONTTI    DINO    30693082
MONZON    ALICIA ELENA    11899921
MORA    JORGE LUIS    31610263
MÜHN    CRISTIAN ARIEL    31503536
NALESO    GONZALO ALBERTO    30360372
NISSIO SCHAUFLER    NATALIA JESICA    30693044
NORIEGA    ROSANA MARCELA    31610547
NUÑEZ    RODRIGO DAVID    30693099
OBINO    FACUNDO LUIS    31503510
OGGIER    MARIA ESTER    31092481
OJEDA    CARLOS SEBASTIÁN    30615019
OLMEDO    EUSEBIO    95929479
PANUNCIO    CARLA LORENA    31503604
PEREYRA    GERMÁN CARLOS    30285224
PEREZ    NATALIA SOLEDAD    31661290
PERREN    ADRIAN HUGO    31092404
PERREN    GERMAN EZEQUIEL    31386402
PERREN    EDUARDO ROQUE    31473437
PERREN    JUDITH JIMENA    31092458
PERREN    FEDERICO JUAN    31092465
PERREN    YOLANDA BEATRIZ    31092475
PERREN    GUILLERMO RICARDO    31386420
PICATTO    GISELA PAOLA    30693131
PIEDRABUENA    LAURA PATRICIA    29383195
PIETRONI    MARIA VICTORIA    30693037
PINTOS    MARIA INES    30574428
PODDA    GABRIEL ALBERTO    30693069
PODDA    LEONARDO MARTIN    31503552
PONS    BRENDA SOLEDAD    37773594
PRATTO    GISELA IVON    30693117
PRIMO    LUCAS MARTÍN    30693091
QUIROGA    RODRIGO SEBASTIAN    31503514
RAIMONDI    ANABELA MARIA GUADALUPE    31200527
RAMONDA    JOSÉ LUIS    30693058
RAMONDA    JOSÉ ALBERTO    30794495
RAMONDA    ALEJANDRO RAUL    30693128
REVETRIA    CECILIA IRMA    31023251
RIVOIRA    SERGIO RAÚL    31378163
RODRIGUEZ    ALBERTO BENEDITO    31023001
RODRIGUEZ    ROCÍO YANINA SOLANGE    31212098
RODRIGUEZ    PAMELA JESICA    31503607
ROMERO    RAMIRO GONZALO    31200474
ROSSI    MAURICIO JAVIER    30693079
RUIZ    GUSTAVO DAMIAN    30542496
RUIZ    GISELA ALEJANDRA    30693154
RUIZ    ESTEFANÍA ANDREA    31503540
SANABRIA    ENZO FABIAN    31586894
SANCHEZ    LUCIANA SOLEDAD    30554566
SARA    ALEJANDRA    31503553
SARANDON    CRISTIAN ARIEL    31503571
SARTORI    GONZALO HERNÁN    31797414
SCHLAPBACH    MAURICIO JAVIER    30693196
SCHMIDHALTER    VANESA LORENA    31386574
SCHVINDT    DANIEL ALEJANDRO JOSE    31487815
SENA    CINTIA EDITH    30285223
SOBRERO    CARLOS HERNAN    30285226
SOTO    YANINA GUADALUPE    30693061
SOTO    CARLOS ALBERTO    31260402
SPOTTI    MAXIMILIANO JAVIER    30693116
STALDER    MARIA EUGENIA    31163260
STALDER    FERNANDO EXEQUIEL    31092464
STALDER    HERNÁN DANIEL    31092477
STANICH    JOSÉ LUIS    30285220
STANICH    ESTEBAN MIGUEL    30693122
TOCI    RAÚL ALBERTO    31383424
TOLEDO    BETIANA PAOLA    31503651
TOMBA    SILVIA GRACIELA    24341420
TOMBA    ANGEL GABRIEL    45508484
TRAVAGLINO    CAROLINA    31536916
TRONCOSO    MAURO RODRIGO    31503519
UBAIT    MATIAS GABRIEL    31503556
URRUTIA    MARCELA BELEN    30693147
VACHINO    PAMELA EVANGELINA    31023026
VEGA    HUGO DANIEL    30828318
VENISELO    BRUNO CONSTANTINO MARIO    30693073
VERGARA    DANIEL JESÚS    30693183
VILLALBA    VERONICA CECILIA    30794485
VILLALBA    ANDREA SOLEDAD    31457421
VOLKEN    GERMAN RAUL    31419159
WALKER    GASTÓN EZEQUIEL    31023016
YOST    MAXIMILIANO ALFREDO    31503539
ZENCLUSEN    LEONARDO ARIEL    31023006
ZENCLUSSEN    MELISA CELIA    31092407
ZURSCHMITTEN    ROMINA CARLA    31092492

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