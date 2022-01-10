Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este lunes 10 de enero en el Suchón

Locales 10 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este lunes 10 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AGUIRRE    FRANCISCA GABRIELA    3626827
AMBORDT    ESTER ROSA    5809717
AMBORT    HAYDEE ESTHER    4233471
ANAYA    ALBA INÉS    3990447
ARGUELLO    GRACIELA ELSA    10886264
ARGÜELLO    GUADALUPE GLADYS    4672242
AROLFO    BAUTISTA JOSE ROMILDO    8618601
BALEIS    LIDIA DEL CARMEN    11405593
BARAVALLE    BELQUIS SUSANA    11241231
BECKER    ROSA ANA    11333146
BERNASCONI    ROSENDO RENE JOSE    6242980
BESSONE    JORGE DANTE    10430329
BETIQUE    ENRIQUE ERNESTO    6228298
BETTIG    MIGUEL ANGEL    6613572
BETTIGG GIACOMINO    ANA MARIA    10302786
BOGAO    ESTER TERESA    10302779
BREZ    ANA MARIA    10847717
BUGDAHL    CARLOS ELOY    10430327
BULCHI    IDA BEATRIZ    11186143
CABRERA    DESIDERIA    11103088
CABRERA    LILIANA DEL CARMEN    11278276
CACCIOLATTO    BELQUIS TERESITA PAULINA    5165034
CANE    RUBÉN CARLOS    11405605
CASTILLO    RAMON ALBERTO    8535695
CATTINI    ANA MARIA    11278262
CAVALERO    OSVALDO RAÚL    6253271
CECOTTI    RICARDO RAUL    6305101
CERATTO    MABEL ALICIA    10812586
CHAPELET    JORGE LUIS    14295004
CHARLES    OLGA AIDA    4750753
CITRONI BORETTO    ALBERTO DANIEL    11060482
CIVALERO    ANALIA BELKYS    12910971
CLEMENTE    MARIA ISABEL DOMINGA    10430389
COGGIOLA    MELINDO CELSO    6227905
COLOMBO    ORLANDO LUIS    14418573
CONSTANTE    JUAN CARLOS    14556618
CORVI    ROBERTO ALDO    14743142
COSTABEL    NORA ANA    11060496
CROATTO    LAURA JULIA    14529889
DEBRUYNE    GLADYS BEATRIZ    3385133
DENIPOTTE    JUAN CARLOS    7708033
DENIS    JOSE LUIS    14295002
DENIS    ADOLFO IGNACIO    11093905
DIAZ    MIRTA BEATRIZ    10430304
DONADIO    RAQUEL TERESA    4221352
DONNET    JULIAN HUGO    14731678
DONNET    NORIS ANITA    3958425
EBERHARDT    CAMILO LEOPOLDO    10430244
ERBA    JULIO CESAR    11060494
EXNER    ROSA HERMINDA    11536208
FANTINI    JUAN BAUTISTA    10430325
FARIOLI    BEATRIZ MARIA    11405603
FAVRE    CECILIA JOSEFINA    1631775
FAVRE    ROQUE VALENTÍN    12354736
FAVRE    DALMIRO MIGUEL    11093916
FERNANDEZ    ROSA ANA    13191601
FRANCO    ANGELA BEATRIZ    2476507
GALVAGNO    OSCAR ATILIO    10430302
GAMARRA    NORMA    12561318
GAMBINO    ALICIA MARIA    10058304
GARDIOL    JOSÉ RICARDO    13947014
GILOTTI    ZULMA DILIA    3385141
GIMENEZ    DOLORES LAURENTINA    1529195
GODOY    NICASIO    6391806
GOLOSETTI    ISABEL GERTRUDIS    10812598
GROSSO    FERNANDO DOMINGO    6253219
GUTIERREZ    FANNY    6125845
HOURIET    NORBERTO LUIS    11043588
IMHOFF    EMELINA CLORINDA    6116937
IMHOFF    ELSA ROSA    908070
IMHOFF    JOSÉ ALBERTO    11093908
KLEIN    LILIANA EMMA    11426120
KLENZI    DANIEL ENRIQUE    13105060
KLOSTER    LUIS ANSELMO    8379063
KUCHEN    DELMIRO JOSE    6230302
KUCHEN    TELMO SALOMON    6244988
LAWRYCZENKO    MIRTA LEONOR    11074504
LEIVA    ALBERTO JUAN    10430365
LENCINA    CARLOS FELICIANO    10974604
MADERA    HECTOR EUCLIDES    10742972
MAMY    RICARDO CARLOS    10302749
MAMY    AQUILINO RAMÓN    10430293
MANSILLA    BELKYS GLADIS    2476510
MARENONI    ELCIRA    3964463
MARTINELLI    CARMEN ROSA    10430353
MARTINI    NILDA ELENA    4221222
MEDINA    MARTA ESTER    5973643
MENDEZ    CARLOS ALBERTO    12698480
MEURZET    ELVIO CAMILO    6249265
MISEREZ    ROGELIO EMILIO    7676766
MONZON    GLADYS ROSA    13459929
MUHN    JUAN JORGE    6217285
NAGEL    MARIA ESTER    5122136
NEFFEN    DELIA MATILDE    2967772
NESSIER    ELSA ISABEL    5690432
NIERENBERGER    ANTONIO ALBERTO    10430256
OJEDA    CARLOS ALBERTO    14474175
OLOCCO    RITA HILDA    4648948
PAIZ    LIDIA ESTHER    13947106
PALACIO    ESTELA MARGARITA FACUNDA    11377790
PALACIOS    ANA MARIA    10847722
PAPPORELLO    MIRTA ANA    10430300
PAZ    JORGE OSVALDO    8502422
PEREZ    ISIDORO    7449489
PEREZ    CARLOS ALBERTO    8467619
PERREN    IDELMA PULQUERIA    1637393
PERREN    DEOLINDA BEATRIZ    10302753
POZZO    RAQUEL BEATRIZ    11232397
PRETTO    PABLO ALFREDO    6249202
PRINO    ROSA ANA    5122151
RAKOWSKI    AURELIA LIDIA    2744664
RAMIREZ    MARTA MARIA    4221330
RAMONDA    MARIA ISABEL    14743006
RAMONDA BERARDO    ANA MARIA    10430285
RAMPONE    SUSANA BEATRIZ    10593538
REGGIARDO    ERMENCITA NELIDA    6116355
RITTER    ALCIRA LUISA    11105474
RLLEPCA    MABEL ADRIANA    14764144
RODRIGUEZ    HÉCTOR    10926813
RODRIGUEZ    ARNOLDO RAMÓN    10430306
ROSSI    DARDO OMAR    6242954
RUPPEN    NESTOR NICOLAS    6257133
SACCO    NESTOR RAUL    11505530
SAIRE    RUBEN MANUEL    14714518
SALVA    MARIA ANTONIA    2954859
SALZMANN    DELICIA MARIA    3958665
SATTLER    LUCRECIA MATILDE    4233411
SCHAMNE    ERMINDA CATALINA    3894432
SCHEHTEL    CARLOS VICENTE    11108885
SCHMITHALTER    ELVIO BERNARDO    6223985
SCHNEIDER    CARMEN SUSANA    2967794
SCHNEIDER    BEATRIZ SOFIA    3958669
SILAI    MARIA ROSA    14707310
SOTO    EDUARDO RAMON    10430371
STANICH    MARTA ELENA    4648988
STASIAK    MIRTA RAQUEL    11425022
TAUS    IRMA RITA    591671
TAUS    MABEL DORA    3990278
TERRAGNI    MIGUEL ANGEL    12368375
TOSCO    BEATRIZ NORMA    11060493
UBAIT    RICARDO ALCIDES    6242222
VIGLIETTI    TERESITA NOEMI    10430249
VILLALBA    HUGO ALBERTO    10430373
VILLORDO    ELBA GRACIELA    4823371
WALKER    EDUARDO ROBERTO    6249246
WALKER    LIDIA ORFILIA    12541786
WALTER    LUCINDO MANUEL    6258487
WEGGENER    MARGARITA ANITA    2967758
YOST    MARIA NIEVE    2967757
ZOTTAREL    ELVIO EUGENIO    10430359
ZURSCHMITTEN    DELIA ANITA    3990104
ZURSCHMITTEN    MIGUEL ANGEL    10822043
ZURSCHMITTEN    CARLOS ALBERTO    10430392

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