Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este lunes 10 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
AGUIRRE FRANCISCA GABRIELA 3626827
AMBORDT ESTER ROSA 5809717
AMBORT HAYDEE ESTHER 4233471
ANAYA ALBA INÉS 3990447
ARGUELLO GRACIELA ELSA 10886264
ARGÜELLO GUADALUPE GLADYS 4672242
AROLFO BAUTISTA JOSE ROMILDO 8618601
BALEIS LIDIA DEL CARMEN 11405593
BARAVALLE BELQUIS SUSANA 11241231
BECKER ROSA ANA 11333146
BERNASCONI ROSENDO RENE JOSE 6242980
BESSONE JORGE DANTE 10430329
BETIQUE ENRIQUE ERNESTO 6228298
BETTIG MIGUEL ANGEL 6613572
BETTIGG GIACOMINO ANA MARIA 10302786
BOGAO ESTER TERESA 10302779
BREZ ANA MARIA 10847717
BUGDAHL CARLOS ELOY 10430327
BULCHI IDA BEATRIZ 11186143
CABRERA DESIDERIA 11103088
CABRERA LILIANA DEL CARMEN 11278276
CACCIOLATTO BELQUIS TERESITA PAULINA 5165034
CANE RUBÉN CARLOS 11405605
CASTILLO RAMON ALBERTO 8535695
CATTINI ANA MARIA 11278262
CAVALERO OSVALDO RAÚL 6253271
CECOTTI RICARDO RAUL 6305101
CERATTO MABEL ALICIA 10812586
CHAPELET JORGE LUIS 14295004
CHARLES OLGA AIDA 4750753
CITRONI BORETTO ALBERTO DANIEL 11060482
CIVALERO ANALIA BELKYS 12910971
CLEMENTE MARIA ISABEL DOMINGA 10430389
COGGIOLA MELINDO CELSO 6227905
COLOMBO ORLANDO LUIS 14418573
CONSTANTE JUAN CARLOS 14556618
CORVI ROBERTO ALDO 14743142
COSTABEL NORA ANA 11060496
CROATTO LAURA JULIA 14529889
DEBRUYNE GLADYS BEATRIZ 3385133
DENIPOTTE JUAN CARLOS 7708033
DENIS JOSE LUIS 14295002
DENIS ADOLFO IGNACIO 11093905
DIAZ MIRTA BEATRIZ 10430304
DONADIO RAQUEL TERESA 4221352
DONNET JULIAN HUGO 14731678
DONNET NORIS ANITA 3958425
EBERHARDT CAMILO LEOPOLDO 10430244
ERBA JULIO CESAR 11060494
EXNER ROSA HERMINDA 11536208
FANTINI JUAN BAUTISTA 10430325
FARIOLI BEATRIZ MARIA 11405603
FAVRE CECILIA JOSEFINA 1631775
FAVRE ROQUE VALENTÍN 12354736
FAVRE DALMIRO MIGUEL 11093916
FERNANDEZ ROSA ANA 13191601
FRANCO ANGELA BEATRIZ 2476507
GALVAGNO OSCAR ATILIO 10430302
GAMARRA NORMA 12561318
GAMBINO ALICIA MARIA 10058304
GARDIOL JOSÉ RICARDO 13947014
GILOTTI ZULMA DILIA 3385141
GIMENEZ DOLORES LAURENTINA 1529195
GODOY NICASIO 6391806
GOLOSETTI ISABEL GERTRUDIS 10812598
GROSSO FERNANDO DOMINGO 6253219
GUTIERREZ FANNY 6125845
HOURIET NORBERTO LUIS 11043588
IMHOFF EMELINA CLORINDA 6116937
IMHOFF ELSA ROSA 908070
IMHOFF JOSÉ ALBERTO 11093908
KLEIN LILIANA EMMA 11426120
KLENZI DANIEL ENRIQUE 13105060
KLOSTER LUIS ANSELMO 8379063
KUCHEN DELMIRO JOSE 6230302
KUCHEN TELMO SALOMON 6244988
LAWRYCZENKO MIRTA LEONOR 11074504
LEIVA ALBERTO JUAN 10430365
LENCINA CARLOS FELICIANO 10974604
MADERA HECTOR EUCLIDES 10742972
MAMY RICARDO CARLOS 10302749
MAMY AQUILINO RAMÓN 10430293
MANSILLA BELKYS GLADIS 2476510
MARENONI ELCIRA 3964463
MARTINELLI CARMEN ROSA 10430353
MARTINI NILDA ELENA 4221222
MEDINA MARTA ESTER 5973643
MENDEZ CARLOS ALBERTO 12698480
MEURZET ELVIO CAMILO 6249265
MISEREZ ROGELIO EMILIO 7676766
MONZON GLADYS ROSA 13459929
MUHN JUAN JORGE 6217285
NAGEL MARIA ESTER 5122136
NEFFEN DELIA MATILDE 2967772
NESSIER ELSA ISABEL 5690432
NIERENBERGER ANTONIO ALBERTO 10430256
OJEDA CARLOS ALBERTO 14474175
OLOCCO RITA HILDA 4648948
PAIZ LIDIA ESTHER 13947106
PALACIO ESTELA MARGARITA FACUNDA 11377790
PALACIOS ANA MARIA 10847722
PAPPORELLO MIRTA ANA 10430300
PAZ JORGE OSVALDO 8502422
PEREZ ISIDORO 7449489
PEREZ CARLOS ALBERTO 8467619
PERREN IDELMA PULQUERIA 1637393
PERREN DEOLINDA BEATRIZ 10302753
POZZO RAQUEL BEATRIZ 11232397
PRETTO PABLO ALFREDO 6249202
PRINO ROSA ANA 5122151
RAKOWSKI AURELIA LIDIA 2744664
RAMIREZ MARTA MARIA 4221330
RAMONDA MARIA ISABEL 14743006
RAMONDA BERARDO ANA MARIA 10430285
RAMPONE SUSANA BEATRIZ 10593538
REGGIARDO ERMENCITA NELIDA 6116355
RITTER ALCIRA LUISA 11105474
RLLEPCA MABEL ADRIANA 14764144
RODRIGUEZ HÉCTOR 10926813
RODRIGUEZ ARNOLDO RAMÓN 10430306
ROSSI DARDO OMAR 6242954
RUPPEN NESTOR NICOLAS 6257133
SACCO NESTOR RAUL 11505530
SAIRE RUBEN MANUEL 14714518
SALVA MARIA ANTONIA 2954859
SALZMANN DELICIA MARIA 3958665
SATTLER LUCRECIA MATILDE 4233411
SCHAMNE ERMINDA CATALINA 3894432
SCHEHTEL CARLOS VICENTE 11108885
SCHMITHALTER ELVIO BERNARDO 6223985
SCHNEIDER CARMEN SUSANA 2967794
SCHNEIDER BEATRIZ SOFIA 3958669
SILAI MARIA ROSA 14707310
SOTO EDUARDO RAMON 10430371
STANICH MARTA ELENA 4648988
STASIAK MIRTA RAQUEL 11425022
TAUS IRMA RITA 591671
TAUS MABEL DORA 3990278
TERRAGNI MIGUEL ANGEL 12368375
TOSCO BEATRIZ NORMA 11060493
UBAIT RICARDO ALCIDES 6242222
VIGLIETTI TERESITA NOEMI 10430249
VILLALBA HUGO ALBERTO 10430373
VILLORDO ELBA GRACIELA 4823371
WALKER EDUARDO ROBERTO 6249246
WALKER LIDIA ORFILIA 12541786
WALTER LUCINDO MANUEL 6258487
WEGGENER MARGARITA ANITA 2967758
YOST MARIA NIEVE 2967757
ZOTTAREL ELVIO EUGENIO 10430359
ZURSCHMITTEN DELIA ANITA 3990104
ZURSCHMITTEN MIGUEL ANGEL 10822043
ZURSCHMITTEN CARLOS ALBERTO 10430392