Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy viernes 10 de diciembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno
Apellido Nombre Número de Documento
ABAN MATIAS JESUS 45767508
ACOSTA TATIANA AYELÉN 46970150
ACUÑA CATALINA 47038936
AGUIRRE AXEL NICOLÁS 47207360
AGUIRRE FACUNDO ARMANDO 47106517
AIMARETTI MILAGROS AYLÉN 47207692
Albelo Carlos manuel 47105588
ALBERTO VALENTINA MERCEDES 47313209
ALBRECHT JOEL ADRIÁN 46839944
Albrecht martina paola 46970054
ALEGRE ISMAEL ARIEL 47105681
ALEMANY MARÍA CARMÉN 47206741
ALMADA ALEJANDRA NOEMI 47109118
ALMEYRA KEVIN SILVESTRE 46970193
ALVAREZ NERINA 46970056
Álvarez Alberto 46447268
Álvarez Ángel 47672136
Amadei Abigail 46970034
AMBORT ABIGAIL BELÉN 46970171
Amherdt Lucas 45954010
Amherdt Francesca 46449289
Amherdt Maria sol 47207356
ARANDA MARÍA INES 46715479
ARCEL FELICITAS GUADALUPE 46879530
BALISARDI ANGELINA 47441927
BALLESTER FACUNDO 47107517
BARBERO REBECA 46764613
BARBIERI MARÍA JOSEFINA 47038435
BARSANTI JOAQUÍN DANIEL 45953607
BARZAGHI FRANCO SIMON 46970200
BATTISTA SIMÓN 47290679
BELLINI LISANDRO 47207323
BELSITO ABRIL 47207691
BENZI GIANELLA 47329123
BERARDO TOMÁS 47290682
BERETE BAUTISTA 46998298
BERTOLÉ SOFÍA NICOLE 47207350
Bertone Santiago 47207348
Bieler Gastón 45829697
BOCASSI FIORELA 47207333
BONINO EUGENIA 47207364
BORETTO AGUSTINA SOFÍA 46042385
BORGHETTO INTI JONÁS 47136853
BORTOLOZZI LAUTARO RAÚL 47207344
Bouhier Bouhier 46970044
BROCHERO ELIANA GUADALUPOE 45657147
BRODA MATEO BENJAMÍN 47207326
Bustos Agustin 45658018
CABRERA ANGELES TERESA 47075432
CABRERA NICOLÁS 45829642
CACCIOLATTO ROCCO 46970175
CACCIOLATTO DAIRA 46839933
CAMPOS EZEQUIEL FELIX 47206665
candelero Beckley nicolás 46540367
CANDIA CELESTE CAROLINA 46970048
CAPELLINO BAUTISTA 49505768
CARRANZA VALENTINA 48973157
CARRANZA GARBAGNATTI NAILÉN LUISELLA 46998890
CARRIZO CAROLINA MARÍA 46369907
Castillo Maria elena 46883231
CASTRO CHIECHER URIEL TOMÁS 46577566
CAVALCA SANTIAGO 46879534
CAVALLERO XIOMARA AILÍN 47207341
CAVALLERO BRUNO 45954066
CECI MORENA CATALINA 46970059
CHIAVÓN MARIANELA 47207398
CIGNETTI AGUSTINA 46970156
CIZ IGNACIO 47207400
CLEMENTE IGNACIO BLADIMIR 46369914
COCCO MATEO AGUSTÍN 46970145
COMELLI FEDERICO DANIEL 46970189
CORONEL CAMILA ANTONELLA 47207374
CORREA YOANA SOLEDAD 45414365
COURTALON MARIO TOMÁS 47207395
DALL'ASTA LAUTARO 47207394
DAYER PILAR 47979556
DE BIASI CLARA 47290676
DEBRUYNE SANTIAGO 46369909
DEL FANTE ENZO 46970183
DENIZ CANDELA LUCÍA 47207361
Di Bernardini Lautaro Martin 49638170
DIP BRIAN DAVID 47105618
DIP MARCOS DANIEL 47290677
DONA MAURICIO 47290688
DONNET BIANCUCCI JOAQUIN 47207696
DUARTE AUGUSTO 46965987
duarte manuel osvaldo 46042389
DUARTE FACUNDO AARÓN 47207377
duarte navarro brisa soledad 49394650
DUGINI KIARA 47208561
DURÉ SOFÍA AYLÉN 47207321
EBERHARDT FACUNDO HERNÁN 46970152
EBERHARDT SELENE 46997614
ECHAGÜE VALENTÍN 45954036
ERBA LAUREANO 47207343
ESCOBAR SELENE NICOLLE 46970164
ESCOBAR MARÍA AIMARÁ SOLEDAD 45954039
EUGSTER LUISIANA 46970159
FACTTOR SABRINA BELÉN 46970177
FALCHINI JERONIMO 46839923
FARIAS FACUNDO TOMÁS 46372015
FAVRE BRUNO DANIEL 47290672
FERREYRA BAUTISTA RAMÓN 46654380
FERREYRA DAMIÁN GABRIEL 47207387
FORASTIERI MELANI ÁNGELES 47290678
FOURNELL AVRIL 46497270
FRANCHINO NICOLÁS ENZO 47207388
FRANK CATIANA 46654379
FRANZEN BRIAN XAVIER 46970051
Frutos ILARIO 44632510
FUSSI GRISELDA YANINA 46497267
GAITÁN GINO 45954062
GALIANO MÁXIMO 46970053
GAMARRA JAVIER ORLANDO 46151399
GARUTI FABRICIO 46497268
GIACOSA GIOVANNA 47207322
gimenez pablo agustin 47040775
GIMENEZ OCAMPO MORENA VALENTINA 46970187
GIONE BRISA ROCIO 46970036
GOMEZ MARTÍN IGNACIO 47207327
GOMEZ SANTINO ALFREDO 47207342
GONZALEZ LUZ AYELÉN 46369913
Gonzalez Ivan 45508624
GORGO GINO MARTÍN 47207383
GOROSITO NICOLÁS 46970162
GRANDOLI VALENTINA AGOSTINA 47207353
GUAN DAVID 47157153
GUTIERREZ SOFÍA BELÉN 47207359
HAMMERLY FEDERICO 46970045
HARTMANN LUISINA 47207367
HASPERT MILAGROS GUADALUPE 46879527
Hermann Joaquín 49815925
HERNANDEZ BRISA DE LOS MILAGROS 46839930
HISCHIER SOL YANET 47207372
Houriet Samir esteban 49850061
HOYO JUAN GABRIEL 46970197
HOYOS TOMÁS ALEJO 46970170
HUCK YULIANA BEATRIZ CELESTE 47210837
IBARRA IVO AGUSTIN 46994760
IBARRA DARÍO AGUSTÍN 47505721
IMHOFF VERÓNICA BELÉN 46970064
Imsand Nerina 45954072
IMVINKELRIED GABRIEL ANDRES 46970061
JACOBSEN JOSEFINA 47207391
JOBSON EMILIO ANDRÉS 46970196
KELLER DANIEL JESÚS 46970052
KESSLER DAFNE BELÉN 46042394
KLING GUILLERMO JAVIER 45657963
KOCHAN FRANCISCO 47207382
Kuchen Thiago fidel 49638188
KUCHEN IGNACIO ELIAS 46839937
KUCHEN MATEO ANDRÉS 47207351
KURIGER ALDANA SOLEDAD 47207392
LANDOLT YONATAN JESÚS 47207352
LANFRANCO DIANELA PAOLA 46879529
LASSO VALENTÍN IVÁN 47207386
LEGUIZA NICOLÁS URIEL 46970154
LEGUIZAMON SANTIAGO NICOLÁS 47037616
LENCINA CATRIEL MANUEL 46970172
LOPEZ ADRIEL ANTONIO 47137218
LUPIS SOFIA 46839941
LUQUE PAULINA LUCÍA 46839926
MAIDANA MAILÍN MICAELA 46369894
MANFREDI ABRIL 47207355
MANGIAUT MORENA 46764437
MANGIAUT GRACIELA LUJÁN 47207337
Mangiaut victoria 46764439
MARRERO SOFÍA 45953938
MARTINELLI JUANA 46970192
MARTINELLI IAN GABRIEL 47207384
MARTINEZ BENJAMÍN JEREMÍAS 46970167
MARTINEZ LUCÍA 47207347
MASSERA IMVINKELRIED GRISELDA ABIGAIL 46919614
MASTRONARDI ISABELLA 47136839
MATHEY FRANCISCO 47207370
MATHEY VALENTINO 47207369
MEHRING MAIA 47208563
MELANO JUAN MANUEL 47207358
Mendoza Gonzalo juan 45657382
MERLO VIRGINIA 47207338
MEURZET ARIANA BELÉN 47290686
MEZA MILENA LUCÍA 47290675
MINOTTI AXEL LEONEL 46040327
MIÑO JENIFER YANET 46970165
MIÑO NARELA CAMILA 47207346
MONDUZZI ZOE MÍA 47135513
MONTENEGRO FACUNDO DANIEL 45953609
MÜHN SANTIAGO NICOLÁS 46970178
MULLER EMANUEL 46970033
MÜLLER NICOLÁS CARLOS 47207695
NIERENBERGER ABRIL LEONOR 46372014
NIEVA MARIANELA GUADALUPE 46975534
NUÑEZ EVANGELINA AYELÉN 46966344
Obregón Mariana 47137886
OGGIER LUCAS LIAM 46839927
OGGIER GONZALO 46970049
OGGIER CANDELA 45492959
ORTIZ IAN ALEJO 46970161
PAPORELLO MATEO 45344335
PAREDES LAUTARO 46970055
PASCHETTA GUILLERMO AGUSTÍN 45953604
PERALTA VALENTINA NEREA 47207381
Peretti Santiago Gabriel 47922672
PEREYRA JULIETA 46839935
PERINO JUAN CRUZ 46966182
PERREN MARÍA EMILIA 46839924
PERREN BENJAMIN 46970040
PERREN MARÍA SOL 47207389
PETROCELLI MILAGROS 46970191
PICCOLI VALENTINA 47207693
PIEDRABUENA NATALÍ ANGÉLICA 47209491
PINCIROLI GUILLERMINA 45954065
PONZO CRISTINA 45829638
PONZO CELINA 46970142
Portillo Berenice 47769833
Portillo Milagro 46764630
Pourrere Jimena 46497423
PRIMO CLEMENTINA 47207366
PRIMON FIORELLA ANNA 46970032
QUIÑONES MÁXIMO JOAQUÍN 47330387
RADOLOVICH ANGEL LEONEL 47075854
RAMIREZ MARIA ANTONELLA 46435704
RAMONDA THOMAS 46968545
RAMONDA MORENA BELÉN 47769822
RAMOS JUANA 47207339
REISCH ARACELI BELEN 46880414
RELANCIO AMPARO MARÍA 47207362
reutemann erik 45954055
REYNOSO MASINO JOSÉ IGNACIO 47104875
RIFF ALEXANDRA TIZIANA 46970058
RIQUELME DANISA MILAGROS 47105694
ROBLEDO MICAELA ABIGAIL 46998446
Roda Nahuel 45508617
RODRIGUEZ NAHUEL FABRICIO 47209114
RODRIGUEZ JOAQUÍN NICOLÁS 47330468
Rodríguez Santiago Joaquín 49638176
ROJAS AUGUSTO JOAQUÍN 47037213
ROSTAGNO FACUNDO NICOLÁS 46970166
SACCO ADRIÁN 46369899
SALAS PRISCILA ANTONELA 46970041
SALGUERO BRITOS AGUSTÍN BAUTISTA 46838630
SALVO FERNANDEZ MILENA 46970341
Sánchez JOSE María 46497299
SARÚ SOFÍA MERCEDES 46764628
SAUCEDO CAMILA ALDANA 46764436
SCHAMME JOAQUÍN TOMÁS 47137202
SCHAUFLER SEBASTIÁN 46764615
SCHINNER MAIA 46970038
SCHMIDHALTER TISOCCO AGOSTINA 47207365
SCHMIDT JUAN PABLO 47586469
SCHNIDRIG AVRIL MARÍA 47207368
SEGOBIA ESTEBAN JESUS 46762765
SEJAS SOFÍA BELÉN 47103153
SERENO ALLOA BAUTISTA 47207694
Silva Daiana melani 46967335
Silva Selene 47207357
SPAGNI IGNACIO JOAQUIN 47208610
SPOTTI MALEN 46970158
Stanich muller Maximo sebastian 46042393
STINSON ESPINDOLA LEONEL TOMÁS 47290674
SUAREZ LAUTARO LUIS 46497300
TIRONI IGNACIO JULIÁN 46879526
TRICONE MATÍAS AGUSTIN 47207379
UBAIT JONATÁN DAVID 45829651
URIARTE LATTANZI LAUTARO MIYEL 46554550
URRUTIA GIANELLA AILÉN 46970160
VAZQUEZ ELIAS GABRIEL 48252500
VERON CELESTE AYELEN 46857841
VIEYRA LUCIANA JAZMIN 47506156
VILLAGRA ALEJO LEONEL 46137852
VILLAN OLGA DAIANA 46970195
VOGT JOEL DAVID 46764438
VOGT JACKELINE MILAGROS 47208311
WALKER IARA DENISE 49574507
WEDER JOAQUÍN ANDRÉS 46576052
WEIDMANN JAZMIN 49638140
weinzettel MAXIMO DANIEL 46764125
WELSCHEN MAXIMO GABRIEL 46997571
WELSCHEN MELANI YANET 47207324
YBARRA LOANA MILAGROS 46970153
Yossen Froilan 46371985
YUAN GONZALO MANUEL 46372013
YUAN MAXIMILIANO 46879533
ZABALA EZEQUIEL JUAN 47207334
ZANUTTINI SANTINO 47207380
ZAUSI CATALINA 46970184
ZUCHIATTI LISANDRO 47207329
ZURSCHMITTEN VALENTINO 46970057
ZURVERA LUDMILA DE LOS ANGELES 47207363