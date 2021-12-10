Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy viernes 10 de diciembre en el Suchón

Locales 10 de diciembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 10 de diciembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
13112020-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABAN    MATIAS JESUS    45767508
ACOSTA    TATIANA AYELÉN    46970150
ACUÑA    CATALINA    47038936
AGUIRRE    AXEL NICOLÁS    47207360
AGUIRRE    FACUNDO ARMANDO    47106517
AIMARETTI    MILAGROS AYLÉN    47207692
Albelo    Carlos manuel    47105588
ALBERTO    VALENTINA MERCEDES    47313209
ALBRECHT    JOEL ADRIÁN    46839944
Albrecht    martina paola    46970054
ALEGRE    ISMAEL ARIEL    47105681
ALEMANY    MARÍA CARMÉN    47206741
ALMADA    ALEJANDRA NOEMI    47109118
ALMEYRA    KEVIN SILVESTRE    46970193
ALVAREZ    NERINA    46970056
Álvarez    Alberto    46447268
Álvarez    Ángel    47672136
Amadei    Abigail    46970034
AMBORT    ABIGAIL BELÉN    46970171
Amherdt    Lucas    45954010
Amherdt    Francesca    46449289
Amherdt    Maria sol    47207356
ARANDA    MARÍA INES    46715479
ARCEL    FELICITAS GUADALUPE    46879530
BALISARDI    ANGELINA    47441927
BALLESTER    FACUNDO    47107517
BARBERO    REBECA    46764613
BARBIERI    MARÍA JOSEFINA    47038435
BARSANTI    JOAQUÍN DANIEL    45953607
BARZAGHI    FRANCO SIMON    46970200
BATTISTA    SIMÓN    47290679
BELLINI    LISANDRO    47207323
BELSITO    ABRIL    47207691
BENZI    GIANELLA    47329123
BERARDO    TOMÁS    47290682
BERETE    BAUTISTA    46998298
BERTOLÉ    SOFÍA NICOLE    47207350
Bertone    Santiago    47207348
Bieler    Gastón    45829697
BOCASSI    FIORELA    47207333
BONINO    EUGENIA    47207364
BORETTO    AGUSTINA SOFÍA    46042385
BORGHETTO    INTI JONÁS    47136853
BORTOLOZZI    LAUTARO RAÚL    47207344
Bouhier    Bouhier    46970044
BROCHERO    ELIANA GUADALUPOE    45657147
BRODA    MATEO BENJAMÍN    47207326
Bustos    Agustin    45658018
CABRERA    ANGELES TERESA    47075432
CABRERA    NICOLÁS    45829642
CACCIOLATTO    ROCCO    46970175
CACCIOLATTO    DAIRA    46839933
CAMPOS    EZEQUIEL FELIX    47206665
candelero Beckley    nicolás    46540367
CANDIA    CELESTE CAROLINA    46970048
CAPELLINO    BAUTISTA    49505768
CARRANZA    VALENTINA    48973157
CARRANZA GARBAGNATTI    NAILÉN LUISELLA    46998890
CARRIZO    CAROLINA MARÍA    46369907
Castillo    Maria elena    46883231
CASTRO CHIECHER    URIEL TOMÁS    46577566
CAVALCA    SANTIAGO    46879534
CAVALLERO    XIOMARA AILÍN    47207341
CAVALLERO    BRUNO    45954066
CECI    MORENA CATALINA    46970059
CHIAVÓN    MARIANELA    47207398
CIGNETTI    AGUSTINA    46970156
CIZ    IGNACIO    47207400
CLEMENTE    IGNACIO BLADIMIR    46369914
COCCO    MATEO AGUSTÍN    46970145
COMELLI    FEDERICO DANIEL    46970189
CORONEL    CAMILA ANTONELLA    47207374
CORREA    YOANA SOLEDAD    45414365
COURTALON    MARIO TOMÁS    47207395
DALL'ASTA    LAUTARO    47207394
DAYER    PILAR    47979556
DE BIASI    CLARA    47290676
DEBRUYNE    SANTIAGO    46369909
DEL FANTE    ENZO    46970183
DENIZ    CANDELA LUCÍA    47207361
Di Bernardini    Lautaro Martin    49638170
DIP    BRIAN DAVID    47105618
DIP    MARCOS DANIEL    47290677
DONA    MAURICIO    47290688
DONNET BIANCUCCI    JOAQUIN    47207696
DUARTE    AUGUSTO    46965987
duarte    manuel osvaldo    46042389
DUARTE    FACUNDO AARÓN    47207377
duarte navarro    brisa soledad    49394650
DUGINI    KIARA    47208561
DURÉ    SOFÍA AYLÉN    47207321
EBERHARDT    FACUNDO HERNÁN    46970152
EBERHARDT    SELENE    46997614
ECHAGÜE    VALENTÍN    45954036
ERBA    LAUREANO    47207343
ESCOBAR    SELENE NICOLLE    46970164
ESCOBAR    MARÍA AIMARÁ SOLEDAD    45954039
EUGSTER    LUISIANA    46970159
FACTTOR    SABRINA BELÉN    46970177
FALCHINI    JERONIMO    46839923
FARIAS    FACUNDO TOMÁS    46372015
FAVRE    BRUNO DANIEL    47290672
FERREYRA    BAUTISTA RAMÓN    46654380
FERREYRA    DAMIÁN GABRIEL    47207387
FORASTIERI    MELANI ÁNGELES    47290678
FOURNELL    AVRIL    46497270
FRANCHINO    NICOLÁS ENZO    47207388
FRANK    CATIANA    46654379
FRANZEN    BRIAN XAVIER    46970051
Frutos    ILARIO    44632510
FUSSI    GRISELDA YANINA    46497267
GAITÁN    GINO    45954062
GALIANO    MÁXIMO    46970053
GAMARRA    JAVIER ORLANDO    46151399
GARUTI    FABRICIO    46497268
GIACOSA    GIOVANNA    47207322
gimenez    pablo agustin    47040775
GIMENEZ OCAMPO    MORENA VALENTINA    46970187
GIONE    BRISA ROCIO    46970036
GOMEZ    MARTÍN IGNACIO    47207327
GOMEZ    SANTINO ALFREDO    47207342
GONZALEZ    LUZ AYELÉN    46369913
Gonzalez    Ivan    45508624
GORGO    GINO MARTÍN    47207383
GOROSITO    NICOLÁS    46970162
GRANDOLI    VALENTINA AGOSTINA    47207353
GUAN    DAVID    47157153
GUTIERREZ    SOFÍA BELÉN    47207359
HAMMERLY    FEDERICO    46970045
HARTMANN    LUISINA    47207367
HASPERT    MILAGROS GUADALUPE    46879527
Hermann    Joaquín    49815925
HERNANDEZ    BRISA DE LOS MILAGROS    46839930
HISCHIER    SOL YANET    47207372
Houriet    Samir esteban    49850061
HOYO    JUAN GABRIEL    46970197
HOYOS    TOMÁS ALEJO    46970170
HUCK    YULIANA BEATRIZ CELESTE    47210837
IBARRA    IVO AGUSTIN    46994760
IBARRA    DARÍO AGUSTÍN    47505721
IMHOFF    VERÓNICA BELÉN    46970064
Imsand    Nerina    45954072
IMVINKELRIED    GABRIEL ANDRES    46970061
JACOBSEN    JOSEFINA    47207391
JOBSON    EMILIO ANDRÉS    46970196
KELLER    DANIEL JESÚS    46970052
KESSLER    DAFNE BELÉN    46042394
KLING    GUILLERMO JAVIER    45657963
KOCHAN    FRANCISCO    47207382
Kuchen    Thiago fidel    49638188
KUCHEN    IGNACIO ELIAS    46839937
KUCHEN    MATEO ANDRÉS    47207351
KURIGER    ALDANA SOLEDAD    47207392
LANDOLT    YONATAN JESÚS    47207352
LANFRANCO    DIANELA PAOLA    46879529
LASSO    VALENTÍN IVÁN    47207386
LEGUIZA    NICOLÁS URIEL    46970154
LEGUIZAMON    SANTIAGO NICOLÁS    47037616
LENCINA    CATRIEL MANUEL    46970172
LOPEZ    ADRIEL ANTONIO    47137218
LUPIS    SOFIA    46839941
LUQUE    PAULINA LUCÍA    46839926
MAIDANA    MAILÍN MICAELA    46369894
MANFREDI    ABRIL    47207355
MANGIAUT    MORENA    46764437
MANGIAUT    GRACIELA LUJÁN    47207337
Mangiaut    victoria    46764439
MARRERO    SOFÍA    45953938
MARTINELLI    JUANA    46970192
MARTINELLI    IAN GABRIEL    47207384
MARTINEZ    BENJAMÍN JEREMÍAS    46970167
MARTINEZ    LUCÍA    47207347
MASSERA IMVINKELRIED    GRISELDA ABIGAIL    46919614
MASTRONARDI    ISABELLA    47136839
MATHEY    FRANCISCO    47207370
MATHEY    VALENTINO    47207369
MEHRING    MAIA    47208563
MELANO    JUAN MANUEL    47207358
Mendoza    Gonzalo juan    45657382
MERLO    VIRGINIA    47207338
MEURZET    ARIANA BELÉN    47290686
MEZA    MILENA LUCÍA    47290675
MINOTTI    AXEL LEONEL    46040327
MIÑO    JENIFER YANET    46970165
MIÑO    NARELA CAMILA    47207346
MONDUZZI    ZOE MÍA    47135513
MONTENEGRO    FACUNDO DANIEL    45953609
MÜHN    SANTIAGO NICOLÁS    46970178
MULLER    EMANUEL    46970033
MÜLLER    NICOLÁS CARLOS    47207695
NIERENBERGER    ABRIL LEONOR    46372014
NIEVA    MARIANELA GUADALUPE    46975534
NUÑEZ    EVANGELINA AYELÉN    46966344
Obregón    Mariana    47137886
OGGIER    LUCAS LIAM    46839927
OGGIER    GONZALO    46970049
OGGIER    CANDELA    45492959
ORTIZ    IAN ALEJO    46970161
PAPORELLO    MATEO    45344335
PAREDES    LAUTARO    46970055
PASCHETTA    GUILLERMO AGUSTÍN    45953604
PERALTA    VALENTINA NEREA    47207381
Peretti    Santiago Gabriel    47922672
PEREYRA    JULIETA    46839935
PERINO    JUAN CRUZ    46966182
PERREN    MARÍA EMILIA    46839924
PERREN    BENJAMIN    46970040
PERREN    MARÍA SOL    47207389
PETROCELLI    MILAGROS    46970191
PICCOLI    VALENTINA    47207693
PIEDRABUENA    NATALÍ ANGÉLICA    47209491
PINCIROLI    GUILLERMINA    45954065
PONZO    CRISTINA    45829638
PONZO    CELINA    46970142
Portillo    Berenice    47769833
Portillo    Milagro    46764630
Pourrere    Jimena    46497423
PRIMO    CLEMENTINA    47207366
PRIMON    FIORELLA ANNA    46970032
QUIÑONES    MÁXIMO JOAQUÍN    47330387
RADOLOVICH    ANGEL LEONEL    47075854
RAMIREZ    MARIA ANTONELLA    46435704
RAMONDA    THOMAS    46968545
RAMONDA    MORENA BELÉN    47769822
RAMOS    JUANA    47207339
REISCH    ARACELI BELEN    46880414
RELANCIO    AMPARO MARÍA    47207362
reutemann    erik    45954055
REYNOSO MASINO    JOSÉ IGNACIO    47104875
RIFF    ALEXANDRA TIZIANA    46970058
RIQUELME    DANISA MILAGROS    47105694
ROBLEDO    MICAELA ABIGAIL    46998446
Roda    Nahuel    45508617
RODRIGUEZ    NAHUEL FABRICIO    47209114
RODRIGUEZ    JOAQUÍN NICOLÁS    47330468
Rodríguez    Santiago Joaquín    49638176
ROJAS    AUGUSTO JOAQUÍN    47037213
ROSTAGNO    FACUNDO NICOLÁS    46970166
SACCO    ADRIÁN    46369899
SALAS    PRISCILA ANTONELA    46970041
SALGUERO BRITOS    AGUSTÍN BAUTISTA    46838630
SALVO FERNANDEZ    MILENA    46970341
Sánchez    JOSE María    46497299
SARÚ    SOFÍA MERCEDES    46764628
SAUCEDO    CAMILA ALDANA    46764436
SCHAMME    JOAQUÍN TOMÁS    47137202
SCHAUFLER    SEBASTIÁN    46764615
SCHINNER    MAIA    46970038
SCHMIDHALTER TISOCCO    AGOSTINA    47207365
SCHMIDT    JUAN PABLO    47586469
SCHNIDRIG    AVRIL MARÍA    47207368
SEGOBIA    ESTEBAN JESUS    46762765
SEJAS    SOFÍA BELÉN    47103153
SERENO ALLOA    BAUTISTA    47207694
Silva    Daiana melani    46967335
Silva    Selene    47207357
SPAGNI    IGNACIO JOAQUIN    47208610
SPOTTI    MALEN    46970158
Stanich muller    Maximo sebastian    46042393
STINSON ESPINDOLA    LEONEL TOMÁS    47290674
SUAREZ    LAUTARO LUIS    46497300
TIRONI    IGNACIO JULIÁN    46879526
TRICONE    MATÍAS AGUSTIN    47207379
UBAIT    JONATÁN DAVID    45829651
URIARTE LATTANZI    LAUTARO MIYEL    46554550
URRUTIA    GIANELLA AILÉN    46970160
VAZQUEZ    ELIAS GABRIEL    48252500
VERON    CELESTE AYELEN    46857841
VIEYRA    LUCIANA JAZMIN    47506156
VILLAGRA    ALEJO LEONEL    46137852
VILLAN    OLGA DAIANA    46970195
VOGT    JOEL DAVID    46764438
VOGT    JACKELINE MILAGROS    47208311
WALKER    IARA DENISE    49574507
WEDER    JOAQUÍN ANDRÉS    46576052
WEIDMANN    JAZMIN    49638140
weinzettel    MAXIMO DANIEL    46764125
WELSCHEN    MAXIMO GABRIEL    46997571
WELSCHEN    MELANI YANET    47207324
YBARRA    LOANA MILAGROS    46970153
Yossen    Froilan    46371985
YUAN    GONZALO MANUEL    46372013
YUAN    MAXIMILIANO    46879533
ZABALA    EZEQUIEL JUAN    47207334
ZANUTTINI    SANTINO    47207380
ZAUSI    CATALINA    46970184
ZUCHIATTI    LISANDRO    47207329
ZURSCHMITTEN    VALENTINO    46970057
ZURVERA    LUDMILA DE LOS ANGELES    47207363

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