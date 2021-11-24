Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana jueves 25 de noviembre en el Suchón

Locales 24 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 25 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AGUIRRE    FRANCO ANDRÈS    46215693
ALARCON    CELESTE IVÓN    45829644
ALBERA    BRIAN AGUSTÍN    45638081
ALBERA    SOFÍA ANAHÍ    46042396
ALBRECHT    SANTIAGO MATIAS    46136155
ALBRECHT    LUDMILA    46136160
ALBRECHT    IGNACIO    46136161
ALEGRE    AGOSTINA    45953611
ALEMANY    PABLO MARTÍN    45831495
ALLIONI    IANELA GUADALUPE    45266940
ALLIONI    JOANA NATIVIDAD    45266939
ALVARADO    BRISA SOL    45657696
AMBORT    DELFINA    45953610
ANGELINI    SANTINO    45493213
ARANDA    ROCIO SOLEDAD    46243687
AROLFO    BELEN    45344333
AVALOS    KAREN MICAELA    45638083
AVENDAÑO    ALEXIS ALEJANDRO    45659658
BAINE    CANDELA    45654869
BARBERO    MATILDE    45508622
BARRETO    FERNANDO AGUSTIN    45411376
BARUCHI    ARLÉN ELIZABETH    45652771
BENASSI    PAULA    46369883
BENZI    DELFINA GUADALUPE    46369906
BERNARDI    MORENA LUCÍA    46369889
BERTOLE    AGUSTÍN    45657152
BERTOSSI    BRENDA LUJAN    45411902
BERTOSSI    MATEO    45493216
BERTOSSI    CANDELA    45493215
BERTOSSI    SERENA    45638089
BERTOSSI    NICOLAS DAVID    45215429
BERTOSSI    PEDRO    46134356
BESSONE MILONO    LUCA    45508498
BETTIG    NEHEMIAS GABRIEL    45493225
BETTIG    MARTINA    45657974
BOCCARDO    GIANLUCA    45829639
BONFIETTI    ROCCO    45491376
BONOMO    AGUSTIN    45657875
BORETTO    IGNACIO    45508604
BORETTO    VALERIA CECILIA    46369888
BORETTO    BAUTISTA    45954033
BOSCO    GABRIEL RAÚL    45953936
BOUHIER    MARTÍN JAVIER    45954043
BOUVIER    JULIETA INES    45411372
BRAVO CRUZ    MARINA BELÉN    45700075
BRUN    PAULA    45829656
BRUSSA    CANDELA SOFÍA    45829652
BUFFA BEQUI    SANTIAGO JAVIER    46042400
BUGDAHL    JAZMIN    45493222
BURGI    GUILLERMINA    46136151
BURGI    GUILLERMINA    46136166
CACCIOLATTO    EMILIO SALVADOR    45492957
CACCIOLATTO    CAROLINA MICAELA    45954003
CACCIOLATTO    KEVIN DIEGO    45954013
CARRANZA GARBAGNATTI    NISAEL LEANDRO    45492343
CARULLI    ABRIL GUADALUPE    45508483
CASCO    FRANCO JAVIER    45266192
CASTILLO    YASMIN MICAELA    45652519
CASTRO    LETICIA    45215428
CEAGLIO    VICTORIA BELÉN    45657144
CEBALLOS    DAVID GABRIEL    46369903
CECI    HUGO BAUTISTA    45410787
CEJAS    MILAGROS NADIA    45805745
CHARLES    LIAM MARCELO    45638088
CHIECHER    AYSSA BEATRIZ    45804648
CINQUINI    MARIA FLORENCIA    45414370
CITRONI    BIANCA    45953602
CLEMENZ    MILAGROS BELEN    46297200
COLAUTTI    FERNANDO HERNÁN    45343070
COLAUTTI    AGUSTÍN    46042391
COLAUTTI    VALENTÍN    46042392
COLLA    MATEO    45493214
COLUSSI    NICOLÀS LEOPOLDO    45953939
CÓRDOBA    BRIAN    45493209
CÓRDOBA    LAUTARO VALENTÍN    45508497
CORDOBA SIVERA    MATÍAS EZEQUIEL    45492954
CORTES    FLORENCIA    46136177
CROSTA    LUCÍA ESTER    45829637
CUENCA    ELADIO PATRICIO    46143523
CUENCA    JAZMÍN MILAGROS    46369874
CZECH    LUCIA MALENA    45831400
DALINGER    CATALINA SOLEDAD    46136175
D'ANGELO    DELFINA    45508618
DE BIASI    EMILIA    45657156
DEJON    BRISA LUJÁN    45414859
DEJON    DYLAN ADRIÁN    45954031
DIAZ    JUSTINA SHARON    46042008
DIAZ    CINTIA ANTONELA    46369905
DOSSIO    FRANCISCO JOSÉ    45657383
DUARTE    GUILLERMO NICOLÁS    46042395
DUGINI    IVON MACARENA    46136169
EBERHARDT    LUCAS MAURO    45638057
EBERHARDT    AGUSTÍN NICOLÁS    45829654
EBERHARDT    ISMAEL    46136156
EBERHARDT    AGUSTÍN JAVIER    46136165
EBERHARDT ZUCHIATTI    EMANUEL    45829634
EGGEL    ANA LUCIA    45411379
EGGSTEIN    JUAN CRUZ    45954016
ENCINA    MATEO ADOLFO    45658220
ENCINA    NAIARA LUDMILA    46366594
ESCOBAR    JULIETA MARTINA    46150547
ESCOBAR    LEONARDO JOSÉ    45953618
EYMANN    PAULINA    45414362
FAES    MARIA JOSE    45829692
FARIAS    GEORGINA LEONELA    46369895
FAVA    VALENTINA    46217023
FAVRE    BRUNO    45953619
FAVRE    THIAGO ARIEL    45657975
FELKER    NAZARENO MIGUEL ANGEL    46465819
FERNANDEZ    CECILIA NOEMI    45832453
FERNANDEZ    LUDMILA FIORELA    46042814
FERNANDEZ MULLER    JOSEFINA    45411380
FERREIRA    LARIZA GUADALUPE    46539084
FERRERO    MARIA VICTORIA    45493221
FERREYRA    LUCAS ARIEL    45638085
FEULIEN    DIEGO ARMANDO    45657873
FEULIEN    MIGUEL ANGEL    45657943
FLEURY    AGOSTINA    45508603
FONTANINI    FABRICIO    45414368
GABRIEL    DELFINA CAMILA    45215430
GARASINI    PEDRO    45505523
GARCIA    FRANCO SEBASTIÁN    45343170
GARCIA    LUCAS GABRIEL    45829665
GARNERO    MARTINA    45657142
GARNICA    ELIAS SAMUEL    45414372
GASPOZ    JAZMIN TRINIDAD    46366605
GAUCHAT    DELFINA    45954009
GAUNA    LAUTARO JEREMÍAS    45492952
GIANOGLIO    SOFÍA    46386193
GIEFERL    CATHERINE DAIANA    45829645
GIGENA    BRISA AILEN    45493219
GODANO    GIANELA DENIS    45829662
GODOY    LEONARDO ARIEL    45493204
GODOY    LAUTARO EZEQUIEL    45504495
GOLOSETTI    DELFINA LUJAN    45657146
GOMEZ    SAMIRA ABIGAIL    45266936
GONZALEZ    SANDRA NOEMÍ    45552988
GONZALEZ    FACUNDO ARIEL    46367098
GRANDOLI    ANDRÉS MARIANO    46042383
GRILL    CANDELA BELÉN    46369872
GRIMI    MORENA NATIVIDAD    46369886
GUAN    JAVIER AGUSTÍN    45984388
HEIM    GIANELLA SOLEDAD    45657154
HERRERA    JOEL DAVID    45829660
HILGERT    TOMÁS LUCIANO    45638097
HISCHIER    CARLA BERENICE    46369885
IMHOFF    DIANELA AZUL    45508612
IMHOFF    MARIA BELEN    46042809
IMSAND    CAMILA BEATRIZ    45657155
IMSAND    CRISTIAN DAMIÁN    45954005
IMVINKELRIED    VALENTINA ABRIL    46042803
INGARAMO    BAUTISTA ELIAS    45508615
INGARAMO    VALENTIN URIEL    45508616
INGARAMO    LORENZO AGUSTIN    45508614
INSAURRALDE BELLINI    TOMÁS    45638093
JACOBSEN    JUAN IGNACIO    46369873
JOAQUIN    BAUTISTA    46970179
JULLIER    AGUSTIN HERNAN    45492960
KEHEN    BRUNO ALEJANDRO    46042397
KERN    JUDITH    46136164
KIEFFER    BAUTISTA    46040484
KRENZ    LUISINA DENISE    46369901
KUCHEN    MAXIMO LAUREANO    45411906
LANDOLT    MARTINA    45953601
LATUF    MARTIN    45638086
LEIVA    THIAGO MARTÍN    46369892
LEVRAND NOIRGEAN    SELENE    46369896
LEVRINO    LUCIANA    46369884
LOPEZ    MARIA DE LA SALETTE    45640958
LÓPEZ    AXEL ANDRÉS    46369897
LÓPEZ    ESTEBAN DARÍO    45954045
LORETAN    HERNÁN NICOLÁS    45953616
MAGNIN    MARTINA ROSARIO    45508607
MAISA    GUILLERMO JOSE    46042811
MANGIAUT    SANTIAGO JAVIER    46042382
MANGOLDT    LARA    45953615
MARTIN    SANTIAGO    45638084
MARTINELLI    EMANUEL IGNACIO    45829657
MARTINEZ    AMPARO    45508637
MARTINEZ    JULIÁN    45953613
MARTINEZ    PRISCILA AYELÉN    46137159
MARTINEZ    JEREMÍAS RUBÉN    45954041
MASTRONARDI    BIANCA    46296431
MATUKYNAS    JERONIMO CATRIEL    45344357
MEHRING    AGUSTÍN    46136154
MENCHINI    RAMIRO    45657945
MENENDEZ    WALTER JOSE    45414373
MERLO    SANTIAGO    45638087
MEURZET    ANA PAULA    45638082
MEURZET    MAURIANA    45954017
MEURZET    ALEJO LIDER    46218904
MICHLIG    SOLANA ZOE    45638060
MIORI    ALEJO NAHUEL    45638091
MOINE    FRANCISCO MATÍAS    45953617
MORSA    FELIX VALENTIN    45832338
MOTTIER    SOFIA NATIVIDAD    45638094
MÜHN    GONZALO ANDRÉS    45829646
NANZER    AUGUSTO DANIEL    45492956
NAUSNERIZ    VALENTÍN    45954032
NEFFEN    JEREMÍAS    45954011
NEFFEN    JESUAN CLAUDIO    46136152
NIERENBERGER    ANA GUADALUPE    45953603
NIERES    TOMAS GABRIEL    45595868
NOCIONI GABARRELLA    FEDERICO    45344334
NORIEGA    ANTONIO NICOLAS    46148810
NUÑEZ    KAREN BELÉN    45654328
OCHOA    MILAGROS    45657151
ODASSO    MARÍA SOL    45657160
OGGIER    EMILIO MIGUEL    45954019
OITANA    CANDELA    45657157
OJEDA    GABRIEL JESÚS    45638095
OLIVERA    MÁXIMO ANGEL URIEL    45953937
OLIVO    AGUSTIN    45508608
OSTA    GIANELA SOL    45638100
OVANDO    ELENA    45954034
PAOLETTI    MANUEL CONRADO    45414371
PAPORELLO    VALENTINA LUJÁN    45829632
PASCUALE    FRANCISCO ARIEL    46042386
PERALTA    INDIRA ABRIL    46039971
PEREZ    VALENTÍN NICOLÁS    45506992
PEREZ    GONZALO JESUS    45657149
PERREN    MAXIMILIANO    45411377
PERREN    PAULA    45493210
PERREN    NICOLÁS EMILIO    45954004
PERREN    GUILLERMO    46042812
PERREN    MARIA DEL PILAR    46366520
PERREN    FRANCO NAHUEL    46136158
PERREN    NICOLÁS FERNANDO    46136157
PIANETTI    TIZIANO    46042820
PICCOLI    GUILLERMINA MARIA    45493205
PIEDRABUENA    LUCÍA AYELÉN    45829650
PILLONEL    MILAGROS    45829633
POLIMENA    AGOSTINA    45592082
POLINI    MILTON URIEL    46040397
PONZO    PILAR    46369876
PORTILLO    JUAN ROMÁN    45414374
PORTILLO    ALEJO SEBASTIÁN    46369879
PUCHETA    MARIANO JESÚS    45838421
QUARTINO    GERÓNIMO JUAN ATILIO    45847596
QUESADA    CARLOS EXEQUIEL    46541278
QUIROGA    SOFÍA    46369893
RAMONDA    SEBASTIAN    45343069
RAMOS    INDIRA ALEJANDRA    45805756
RAMOS    MELANY AGUSTINA    46369887
RATTI    CATALINA LUCÍA    46369910
REGNER    NICOLE AGUSTINA    45508496
REQUENA    IGNACIO MANUEL    45829653
RETAMOSO BERTOLÉ    ROCÍO    46369882
REY    IGNACIO JAVIER    45638096
REY    VALENTINO    45953620
RIGALDO    CAMILA ANTONELLA    46367607
RINERO    GIANELLA    46369904
RODRIGUEZ    DIANELA LOANA    45492584
RODRIGUEZ    CAROLINA ANDREA    45829655
RODRIGUEZ    RODRIGO IGNACIO    45954046
ROMAN    ALEX NAHUEL    45657697
ROMERO    MATEO    45829691
ROSSI    MARTIN ALEJANDRO    45414363
ROSSI    NICOLÁS ALCIDES    45657381
ROTH    MARTINA    46369900
SACCO    LUCÍA ALEJANDRA    45953608
SALAS    EDUARDO DANIEL    45493412
SALDAÑO    MARIA CRUZ    45421493
SALZMANN    PRISCILA ALEJANDRA    45637842
SANTILLAN    LUCIA ANTONELLA    45657795
SARCO ROLDAN    JUANITA VICTORIA    45829661
SAUCEDO    AGUSTINA SOLEDAD    45657942
SCHAUFLER    FERMINA    45411904
SCHINNER    ROMINA    45829696
SCHINNER    GIULIANA    46042801
SCHNEIDER    MATÍAS ALBERTO    45657153
SCUDALETTI    TIANNA    45953606
SERRA    SOFIA GUADALUPE    45493201
SILVA    MILAGROS    46042804
SOLA    FLORENCIA    45508611
SORIA    PEDRO    45953605
SPAHR    GIANELLA    46296842
STALDER    MAYRA RITA    45508625
STANICH    CANDELA BELEN    45508620
STERZZER    GIANFRANCO GABRIEL    46369880
TANK    VALENTINA    45829649
TANTERA    MARTINA SOLEDAD    45493658
TANTERA    JUANA    45493224
TECHTERMANN    CAROL    45266943
THEILER    LUCIANO    45411378
TIRONI    LUZMILA    45344331
TISLER    MILAGROS ABIGAIL    46367010
TISLER    JIMENA ALEJANDRA    46367011
TOANI    EMANUEL    46042398
TORRES    PAULA    46296726
TRICONE    JUAN JOSÉ    45829643
TRIVISONNO    MARTINA    46042399
TRIVISONNO    DOLORES    46369881
ULRICH    AGUSTÍN MATÍAS    45638090
VALLEJOS    FAUSTO DAMIAN    45266935
VALLEJOS    PAULINA    45508482
VARAYOUD    NAIARA CANDELA    45657148
VELAZQUEZ    ROMINA ALEJANDRA    46137288
VERA    MANUEL MARCELO    46369875
VITACOLONNA    MAXIMO    46137847
VOGT    MAXIMILIANO FABIÁN    45343104
VOGT    YONATAN ELIAS    45828677
VOISARD    AGUSTINA MICAELA    45657141
WEISSEN    LUDMILA    46136159
WELCHEN    GUILLERMO    45638098
WELSCHEN    MATEO JESÚS    46042388
YACOB    ALDANA    46042815
YUAN    MARIQUENA    45414375
YULLIER    THOMÁS    45508621
ZAPATA    SEBASTIÁN DAVID    46040458
ZAPICO    NAZARENA BELÉN    45954020
ZAUSI    JULIETA    45830284
ZENCLUSSEN    DIEGO    45638058
ZIMMERMANN    BRENDA    46042818
ZURSCHMITTER    SEBASTIÁN GONZALO    46042802

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