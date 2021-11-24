Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana jueves 25 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
AGUIRRE FRANCO ANDRÈS 46215693
ALARCON CELESTE IVÓN 45829644
ALBERA BRIAN AGUSTÍN 45638081
ALBERA SOFÍA ANAHÍ 46042396
ALBRECHT SANTIAGO MATIAS 46136155
ALBRECHT LUDMILA 46136160
ALBRECHT IGNACIO 46136161
ALEGRE AGOSTINA 45953611
ALEMANY PABLO MARTÍN 45831495
ALLIONI IANELA GUADALUPE 45266940
ALLIONI JOANA NATIVIDAD 45266939
ALVARADO BRISA SOL 45657696
AMBORT DELFINA 45953610
ANGELINI SANTINO 45493213
ARANDA ROCIO SOLEDAD 46243687
AROLFO BELEN 45344333
AVALOS KAREN MICAELA 45638083
AVENDAÑO ALEXIS ALEJANDRO 45659658
BAINE CANDELA 45654869
BARBERO MATILDE 45508622
BARRETO FERNANDO AGUSTIN 45411376
BARUCHI ARLÉN ELIZABETH 45652771
BENASSI PAULA 46369883
BENZI DELFINA GUADALUPE 46369906
BERNARDI MORENA LUCÍA 46369889
BERTOLE AGUSTÍN 45657152
BERTOSSI BRENDA LUJAN 45411902
BERTOSSI MATEO 45493216
BERTOSSI CANDELA 45493215
BERTOSSI SERENA 45638089
BERTOSSI NICOLAS DAVID 45215429
BERTOSSI PEDRO 46134356
BESSONE MILONO LUCA 45508498
BETTIG NEHEMIAS GABRIEL 45493225
BETTIG MARTINA 45657974
BOCCARDO GIANLUCA 45829639
BONFIETTI ROCCO 45491376
BONOMO AGUSTIN 45657875
BORETTO IGNACIO 45508604
BORETTO VALERIA CECILIA 46369888
BORETTO BAUTISTA 45954033
BOSCO GABRIEL RAÚL 45953936
BOUHIER MARTÍN JAVIER 45954043
BOUVIER JULIETA INES 45411372
BRAVO CRUZ MARINA BELÉN 45700075
BRUN PAULA 45829656
BRUSSA CANDELA SOFÍA 45829652
BUFFA BEQUI SANTIAGO JAVIER 46042400
BUGDAHL JAZMIN 45493222
BURGI GUILLERMINA 46136151
BURGI GUILLERMINA 46136166
CACCIOLATTO EMILIO SALVADOR 45492957
CACCIOLATTO CAROLINA MICAELA 45954003
CACCIOLATTO KEVIN DIEGO 45954013
CARRANZA GARBAGNATTI NISAEL LEANDRO 45492343
CARULLI ABRIL GUADALUPE 45508483
CASCO FRANCO JAVIER 45266192
CASTILLO YASMIN MICAELA 45652519
CASTRO LETICIA 45215428
CEAGLIO VICTORIA BELÉN 45657144
CEBALLOS DAVID GABRIEL 46369903
CECI HUGO BAUTISTA 45410787
CEJAS MILAGROS NADIA 45805745
CHARLES LIAM MARCELO 45638088
CHIECHER AYSSA BEATRIZ 45804648
CINQUINI MARIA FLORENCIA 45414370
CITRONI BIANCA 45953602
CLEMENZ MILAGROS BELEN 46297200
COLAUTTI FERNANDO HERNÁN 45343070
COLAUTTI AGUSTÍN 46042391
COLAUTTI VALENTÍN 46042392
COLLA MATEO 45493214
COLUSSI NICOLÀS LEOPOLDO 45953939
CÓRDOBA BRIAN 45493209
CÓRDOBA LAUTARO VALENTÍN 45508497
CORDOBA SIVERA MATÍAS EZEQUIEL 45492954
CORTES FLORENCIA 46136177
CROSTA LUCÍA ESTER 45829637
CUENCA ELADIO PATRICIO 46143523
CUENCA JAZMÍN MILAGROS 46369874
CZECH LUCIA MALENA 45831400
DALINGER CATALINA SOLEDAD 46136175
D'ANGELO DELFINA 45508618
DE BIASI EMILIA 45657156
DEJON BRISA LUJÁN 45414859
DEJON DYLAN ADRIÁN 45954031
DIAZ JUSTINA SHARON 46042008
DIAZ CINTIA ANTONELA 46369905
DOSSIO FRANCISCO JOSÉ 45657383
DUARTE GUILLERMO NICOLÁS 46042395
DUGINI IVON MACARENA 46136169
EBERHARDT LUCAS MAURO 45638057
EBERHARDT AGUSTÍN NICOLÁS 45829654
EBERHARDT ISMAEL 46136156
EBERHARDT AGUSTÍN JAVIER 46136165
EBERHARDT ZUCHIATTI EMANUEL 45829634
EGGEL ANA LUCIA 45411379
EGGSTEIN JUAN CRUZ 45954016
ENCINA MATEO ADOLFO 45658220
ENCINA NAIARA LUDMILA 46366594
ESCOBAR JULIETA MARTINA 46150547
ESCOBAR LEONARDO JOSÉ 45953618
EYMANN PAULINA 45414362
FAES MARIA JOSE 45829692
FARIAS GEORGINA LEONELA 46369895
FAVA VALENTINA 46217023
FAVRE BRUNO 45953619
FAVRE THIAGO ARIEL 45657975
FELKER NAZARENO MIGUEL ANGEL 46465819
FERNANDEZ CECILIA NOEMI 45832453
FERNANDEZ LUDMILA FIORELA 46042814
FERNANDEZ MULLER JOSEFINA 45411380
FERREIRA LARIZA GUADALUPE 46539084
FERRERO MARIA VICTORIA 45493221
FERREYRA LUCAS ARIEL 45638085
FEULIEN DIEGO ARMANDO 45657873
FEULIEN MIGUEL ANGEL 45657943
FLEURY AGOSTINA 45508603
FONTANINI FABRICIO 45414368
GABRIEL DELFINA CAMILA 45215430
GARASINI PEDRO 45505523
GARCIA FRANCO SEBASTIÁN 45343170
GARCIA LUCAS GABRIEL 45829665
GARNERO MARTINA 45657142
GARNICA ELIAS SAMUEL 45414372
GASPOZ JAZMIN TRINIDAD 46366605
GAUCHAT DELFINA 45954009
GAUNA LAUTARO JEREMÍAS 45492952
GIANOGLIO SOFÍA 46386193
GIEFERL CATHERINE DAIANA 45829645
GIGENA BRISA AILEN 45493219
GODANO GIANELA DENIS 45829662
GODOY LEONARDO ARIEL 45493204
GODOY LAUTARO EZEQUIEL 45504495
GOLOSETTI DELFINA LUJAN 45657146
GOMEZ SAMIRA ABIGAIL 45266936
GONZALEZ SANDRA NOEMÍ 45552988
GONZALEZ FACUNDO ARIEL 46367098
GRANDOLI ANDRÉS MARIANO 46042383
GRILL CANDELA BELÉN 46369872
GRIMI MORENA NATIVIDAD 46369886
GUAN JAVIER AGUSTÍN 45984388
HEIM GIANELLA SOLEDAD 45657154
HERRERA JOEL DAVID 45829660
HILGERT TOMÁS LUCIANO 45638097
HISCHIER CARLA BERENICE 46369885
IMHOFF DIANELA AZUL 45508612
IMHOFF MARIA BELEN 46042809
IMSAND CAMILA BEATRIZ 45657155
IMSAND CRISTIAN DAMIÁN 45954005
IMVINKELRIED VALENTINA ABRIL 46042803
INGARAMO BAUTISTA ELIAS 45508615
INGARAMO VALENTIN URIEL 45508616
INGARAMO LORENZO AGUSTIN 45508614
INSAURRALDE BELLINI TOMÁS 45638093
JACOBSEN JUAN IGNACIO 46369873
JOAQUIN BAUTISTA 46970179
JULLIER AGUSTIN HERNAN 45492960
KEHEN BRUNO ALEJANDRO 46042397
KERN JUDITH 46136164
KIEFFER BAUTISTA 46040484
KRENZ LUISINA DENISE 46369901
KUCHEN MAXIMO LAUREANO 45411906
LANDOLT MARTINA 45953601
LATUF MARTIN 45638086
LEIVA THIAGO MARTÍN 46369892
LEVRAND NOIRGEAN SELENE 46369896
LEVRINO LUCIANA 46369884
LOPEZ MARIA DE LA SALETTE 45640958
LÓPEZ AXEL ANDRÉS 46369897
LÓPEZ ESTEBAN DARÍO 45954045
LORETAN HERNÁN NICOLÁS 45953616
MAGNIN MARTINA ROSARIO 45508607
MAISA GUILLERMO JOSE 46042811
MANGIAUT SANTIAGO JAVIER 46042382
MANGOLDT LARA 45953615
MARTIN SANTIAGO 45638084
MARTINELLI EMANUEL IGNACIO 45829657
MARTINEZ AMPARO 45508637
MARTINEZ JULIÁN 45953613
MARTINEZ PRISCILA AYELÉN 46137159
MARTINEZ JEREMÍAS RUBÉN 45954041
MASTRONARDI BIANCA 46296431
MATUKYNAS JERONIMO CATRIEL 45344357
MEHRING AGUSTÍN 46136154
MENCHINI RAMIRO 45657945
MENENDEZ WALTER JOSE 45414373
MERLO SANTIAGO 45638087
MEURZET ANA PAULA 45638082
MEURZET MAURIANA 45954017
MEURZET ALEJO LIDER 46218904
MICHLIG SOLANA ZOE 45638060
MIORI ALEJO NAHUEL 45638091
MOINE FRANCISCO MATÍAS 45953617
MORSA FELIX VALENTIN 45832338
MOTTIER SOFIA NATIVIDAD 45638094
MÜHN GONZALO ANDRÉS 45829646
NANZER AUGUSTO DANIEL 45492956
NAUSNERIZ VALENTÍN 45954032
NEFFEN JEREMÍAS 45954011
NEFFEN JESUAN CLAUDIO 46136152
NIERENBERGER ANA GUADALUPE 45953603
NIERES TOMAS GABRIEL 45595868
NOCIONI GABARRELLA FEDERICO 45344334
NORIEGA ANTONIO NICOLAS 46148810
NUÑEZ KAREN BELÉN 45654328
OCHOA MILAGROS 45657151
ODASSO MARÍA SOL 45657160
OGGIER EMILIO MIGUEL 45954019
OITANA CANDELA 45657157
OJEDA GABRIEL JESÚS 45638095
OLIVERA MÁXIMO ANGEL URIEL 45953937
OLIVO AGUSTIN 45508608
OSTA GIANELA SOL 45638100
OVANDO ELENA 45954034
PAOLETTI MANUEL CONRADO 45414371
PAPORELLO VALENTINA LUJÁN 45829632
PASCUALE FRANCISCO ARIEL 46042386
PERALTA INDIRA ABRIL 46039971
PEREZ VALENTÍN NICOLÁS 45506992
PEREZ GONZALO JESUS 45657149
PERREN MAXIMILIANO 45411377
PERREN PAULA 45493210
PERREN NICOLÁS EMILIO 45954004
PERREN GUILLERMO 46042812
PERREN MARIA DEL PILAR 46366520
PERREN FRANCO NAHUEL 46136158
PERREN NICOLÁS FERNANDO 46136157
PIANETTI TIZIANO 46042820
PICCOLI GUILLERMINA MARIA 45493205
PIEDRABUENA LUCÍA AYELÉN 45829650
PILLONEL MILAGROS 45829633
POLIMENA AGOSTINA 45592082
POLINI MILTON URIEL 46040397
PONZO PILAR 46369876
PORTILLO JUAN ROMÁN 45414374
PORTILLO ALEJO SEBASTIÁN 46369879
PUCHETA MARIANO JESÚS 45838421
QUARTINO GERÓNIMO JUAN ATILIO 45847596
QUESADA CARLOS EXEQUIEL 46541278
QUIROGA SOFÍA 46369893
RAMONDA SEBASTIAN 45343069
RAMOS INDIRA ALEJANDRA 45805756
RAMOS MELANY AGUSTINA 46369887
RATTI CATALINA LUCÍA 46369910
REGNER NICOLE AGUSTINA 45508496
REQUENA IGNACIO MANUEL 45829653
RETAMOSO BERTOLÉ ROCÍO 46369882
REY IGNACIO JAVIER 45638096
REY VALENTINO 45953620
RIGALDO CAMILA ANTONELLA 46367607
RINERO GIANELLA 46369904
RODRIGUEZ DIANELA LOANA 45492584
RODRIGUEZ CAROLINA ANDREA 45829655
RODRIGUEZ RODRIGO IGNACIO 45954046
ROMAN ALEX NAHUEL 45657697
ROMERO MATEO 45829691
ROSSI MARTIN ALEJANDRO 45414363
ROSSI NICOLÁS ALCIDES 45657381
ROTH MARTINA 46369900
SACCO LUCÍA ALEJANDRA 45953608
SALAS EDUARDO DANIEL 45493412
SALDAÑO MARIA CRUZ 45421493
SALZMANN PRISCILA ALEJANDRA 45637842
SANTILLAN LUCIA ANTONELLA 45657795
SARCO ROLDAN JUANITA VICTORIA 45829661
SAUCEDO AGUSTINA SOLEDAD 45657942
SCHAUFLER FERMINA 45411904
SCHINNER ROMINA 45829696
SCHINNER GIULIANA 46042801
SCHNEIDER MATÍAS ALBERTO 45657153
SCUDALETTI TIANNA 45953606
SERRA SOFIA GUADALUPE 45493201
SILVA MILAGROS 46042804
SOLA FLORENCIA 45508611
SORIA PEDRO 45953605
SPAHR GIANELLA 46296842
STALDER MAYRA RITA 45508625
STANICH CANDELA BELEN 45508620
STERZZER GIANFRANCO GABRIEL 46369880
TANK VALENTINA 45829649
TANTERA MARTINA SOLEDAD 45493658
TANTERA JUANA 45493224
TECHTERMANN CAROL 45266943
THEILER LUCIANO 45411378
TIRONI LUZMILA 45344331
TISLER MILAGROS ABIGAIL 46367010
TISLER JIMENA ALEJANDRA 46367011
TOANI EMANUEL 46042398
TORRES PAULA 46296726
TRICONE JUAN JOSÉ 45829643
TRIVISONNO MARTINA 46042399
TRIVISONNO DOLORES 46369881
ULRICH AGUSTÍN MATÍAS 45638090
VALLEJOS FAUSTO DAMIAN 45266935
VALLEJOS PAULINA 45508482
VARAYOUD NAIARA CANDELA 45657148
VELAZQUEZ ROMINA ALEJANDRA 46137288
VERA MANUEL MARCELO 46369875
VITACOLONNA MAXIMO 46137847
VOGT MAXIMILIANO FABIÁN 45343104
VOGT YONATAN ELIAS 45828677
VOISARD AGUSTINA MICAELA 45657141
WEISSEN LUDMILA 46136159
WELCHEN GUILLERMO 45638098
WELSCHEN MATEO JESÚS 46042388
YACOB ALDANA 46042815
YUAN MARIQUENA 45414375
YULLIER THOMÁS 45508621
ZAPATA SEBASTIÁN DAVID 46040458
ZAPICO NAZARENA BELÉN 45954020
ZAUSI JULIETA 45830284
ZENCLUSSEN DIEGO 45638058
ZIMMERMANN BRENDA 46042818
ZURSCHMITTER SEBASTIÁN GONZALO 46042802