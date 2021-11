La lista de series y películas que Netflix quitará de su catálogo este mes

Mes a mes, Netflix retira de su catálogo una gran cantidad de series, películas y documentales, y el mes de noviembre no es una excepción. ¿Por qué quitará algunas producciones y cuáles son?

A pesar de que Netflix es, sin dudas, el gigante del streaming que más usuarios tiene en el mundo —posee más de 193 millones en 190 países —, hay otras plataformas que compiten con grandes películas y series que forman parte de sus catálogos.

Disney+, Amazon Prime Video, HBO y STAR+, son las más reconocidas a nivel mundial, que funcionan igual que Netflix y cada vez agregan producciones de mayor calidad. En ese sentido, es natural que la plataforma considere eliminar algunas películas y series de su catálogo para incorporar nuevas de mayor producción, que se sumen a la competencia y le den nuevas propuestas a los usuarios.

¿Por qué Netflix elimina series y películas del catálogo?

Hace un tiempo, Netflix comenzó a traer nuevas propuestas para sus suscriptores. Así, empezó a realizar producciones propias de series y películas, y de dejar de adquirir los derechos de otros contenidos que no le pertenecen. Así, el gigante de streaming comenzó a crear contenido completamente nuevo y original.

Algunos de los títulos reconocidos que serán retirados son "Operación Casino", "Los Juegos del Hambre 2, 3 y 4", "Las tortugas ninjas", "Tiburón", "American Pie: La Boda", "El Reino", "Bastardos sin gloria", "Secreto en la montaña" y "Misión Imposible 6: Repercusión", entre otras.

Todas las series y películas que Netflix elimina del catálogo en noviembre

1 de noviembre

Las Casas de las Conejitas

Ajji

Underworld: Rise of the Lycans

Y dónde están las rubias

Las Tortugas Ninja

Baby Geniuses

Eagle Eye

The Darrell Hammond Story

Tonto y Retonto

Swiped

Spanglish

Get Rich or Die Tryin

In My Country

SPL 2

Lancelor: El Primer Caballero

Linterna Verde

A Perfect Christmas List

The Matrix 1, 2 y 3

Aquí no ha pasado nada

El Aviador

Ocho Apellidos Catalones

Pablo, Apostol de Cristo

Propuesta Indecente

S.W.A.T.

The Bitter Sweet

The Code

The Untold Tales of Armistead Maupin

El Gran Golpe

Top Gun

Trunk Traim

Cuando llama el corazón

2 de noviembre

Operación Casino

My Little Pony: ¡Feliz Cumpleaños!

Oh Yuck

4 de noviembre

Meet the Adebanjos

Rock Dog

5 de noviembre

Bucket List

6 de noviembre

The Late Bloomer

7 de noviembre

The Journet is the Destination

Los Juegos del Hambre 2, 3 y 4

8 de noviembre

My Way

12 de noviembre

Unbroken: Path to Redemption

El Grinch

15 de noviembre

Miss Meadows

Hasta que el cuerpo aguante

Celebrity Marriage

Lost in London

My Wife and I

Slow Country

Wives on Strike 1 y 2

The Crew

Mumai Cha Raja

Sicario: Día del soldado

Los últimos días en el desierto

Dreamgirls

16 de noviembre

American Pie: La Boda

Bastardos sin gloria

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

Conoces a Joe Black?

Wild Child

Hard Target

Terror bajo la Tierra

American Gangster

El Reino

Cuestión de tiempo

Secreto en la montaña

Un lugar llamado Notting Hill

Tiburón

18 de noviembre

Naomi & Eli’s: No Kiss List

Unfriended: Dark Web

20 de noviembre

Misión Imposible 6: Repercusión

FUENTE: INFOCIELO