Otra vez la ciudad tomada por la fuerza por parte de personas extrañas a esta comunidad. Otra vez 15 agentes municipales, acompañados por estos violentos, con cadenas, candados, planchuelas, etc. violentando y destruyendo las cámaras de seguridad, impiden que 115 trabajadores puedan salir a prestar normalmente los servicios, entre otros el Transporte Urbano Gratuito que utilizan gran cantidad de escolares, sobre todo un día como el de hoy (por ayer) y el Transporte de los concurrentes al C.E.T.

Venimos de honrar a nuestro Santo Patrono y de participar de la novena que se llevó a cabo en distintos lugares de la ciudad. Durante todos estos días, se pidió por la paz, la tranquilidad y la seguridad en nuestra ciudad. Y hoy tenemos que soportar esta situación.

Estos violentos creen o piensan que lo hacen para perjudicar al Intendente. NO. Toda la comunidad, con el Intendente incluido, sufre y se perjudica con esta situación.

Estamos a una semana de las elecciones. Saben quienes están detrás de todo esto? Aquellos que no tienen argumentos, proyectos o hechos para mostrar. Saben quienes fogonean todo esto? Los Cinco Concejales Kirchneristas que hoy conforman el Concejo Municipal de nuestra ciudad.

Los mismos que le abrieron la puerta del recinto del Concejo para que los violentos hicieran una conexión clandestina de energía, la cual provocó serios daños en la instalación eléctrica de la Sede Municipal, que casi produce un incendio y la destrucción de parte del equipamiento informático. Hoy (por ayer) los violentos y usurpadores taparon y clausuraron todas las entradas a la Sede Municipal. Solo una puerta quedó libre: la que permite el acceso al Concejo Municipal. Queda claro quienes avalan y promocionan todo esto?

Los mismos que sacaban fotos con los violentos.

Los mismos que trajeron a un Diputado Provincial, que hizo campaña por el actual Gobierno Nacional, a hacer una Conferencia de Prensa frente al Municipio, sin tener la más mínima idea de lo que estaba diciendo, para defender a los agentes cesanteados, tratando de violento y autoritario al Intendente.

En reiteradas oportunidades dijimos que en relación a los ex agentes cesanteados, íbamos a ser respetuosos de lo que decidiera la Justicia. Justicia a la que ellos habían recurrido para defender sus supuestos derechos. Bueno, así fue.

Aquí muestro los dos fallos de la Justicia no de un solo Juez. Sino de los tres Jueces de la Cámara, que por unanimidad resolvieron rechazar la reincorporación de los agentes cesanteados (Moretti y Rosado) y con costas a cargo de ellos.

Ahora, que la Justicia se expidió, dándole la razón al Municipio, me pregunto: van a ir los Cinco Concejales Kirchneristas junto al Diputado Palo Oliver a hacer una Conferencia de Prensa frente a la sede de Tribunales para tildar de violentos y autoritarios a los tres Jueces de la Cámara que fallaron a favor del Municipio?

Miren lo que decían los Cinco Concejales Kirchneristas sobre este tema, en una carta pública que firmaron los Cinco unidos y en un solo Bloque: ¨queremos expresar nuestro acompañamiento al reclamo que se encuentra efectuando el Sindicato de Trabajadores Municipales, quienes solicitan el cese de atropellos, maltratos y persecución que sufren a diario …¨. Van a salir a pedir disculpas ahora que la Justicia ya se expidió?

Pero como eso se les terminó, ahora tienen que alentar otra toma por la fuerza de la ciudad, para ver si les sirve para ganar una elección.

El Miércoles, ingresó a la Municipalidad, nota del SITRAM comunicando ¨Paro por tiempo indeterminado que incluye la retención de tareas en el Área Administración y de Corralón Municipal, por incumplir el Municipio la deuda salarial que posee con los trabajadores en concepto del erróneo y mal devengamiento del Salario Mínimo de Bolsillo. El reclamo salarial tiene constante petición por parte de los trabajadores, sin embargo, la Municipalidad se niega a cumplimentar con la deuda existente. Se acompañará la presente al Expte Nº 01603-0142833-3¨.

Citan un Expediente que ya fue archivado hace mucho tiempo por la Secretaría de Trabajo. Como se podrá observar, ya no existe el reclamo por la reincorporación de los ex trabajadores cesanteados. Parece que ya se olvidaron de eso.

Ahora inventan un reclamo de los trabajadores por la SUPUESTA mala liquidación del Salario Mínimo de Bolsillo. Y manifiestan que es constante la petición por parte de los trabajadores. Miren, aquí mostramos las TRES NOTAS que ingresaron al Municipio con los supuestos reclamos. TRES NOTAS (firmadas por los agentes Almada, Colombero y Perezlindo) sobre 130 agentes que tiene hoy el Municipio.

Esto justifica hacer la toma por la fuerza de la ciudad? Que vengan 50 personas ajenas a impedir que 115 agentes puedan salir a prestar los servicios normalmente? Hasta cuando como comunidad podemos tolerar esta situación?

Si creen que tienen razón en los supuestos reclamos, porque no van a la Justicia, con documentación y piden que la Justicia se expida, tal cual hicieron con los agentes cesanteados. Saben porque no van? Porque si se presentan en la Justicia van a tener la misma respuesta que tuvieron hasta ahora. Porque debe quedar muy en claro que este PARO ES POLÍTICO.

Pero hay más: no vamos a volver a repetir lo que ya dijimos y mostramos con documentación aportada por la propia agente municipal encargada de liquidar los sueldos, acerca de la escala salarial que perciben los municipales de nuestra ciudad. Siempre igual o más y antes que los montos acordados en la Paritaria Provincial. Los agentes municipales sancarlinos percibieron desde Marzo de este año el 35% de aumento, todo junto. En el resto de la Provincia lo percibieron por tramos y recién lo terminaron de cobrar este mes con los haberes de Octubre.

Pero como siempre lo hicimos, tratando de beneficiar a los agentes municipales, con los haberes del mes de Octubre, ya percibieron un incremento del 17%, el cual sumado al 35% ya otorgado desde Marzo, hace un aumento total del 52% sobre los haberes que había a principios de este año.

Pero este último aumento del 17%, tal cual se lo aclare a los agentes municipales en las reuniones que mantuvimos hace 20 días, era a cuenta de lo que se resolviera en la Paritaria Municipal. Si el aumento era menor, íbamos a mantener lo que habíamos otorgado. Si el aumento acordado a nivel provincial era mayor, abonaríamos la diferencia.

Recién en el día de ayer se reunió la Paritaria Municipal Provincial y acordó un aumento del 17% en 2 tramos: 10% para cobrar en Diciembre y 7% para cobrar en Enero.

Es decir, que una vez más, tal cual ha sucedido siempre, los municipales sancarlinos se ven beneficiados, puesto que ya el total del 17% lo percibieron a partir del mes pasado, es decir Octubre.

Agregar otra cosa más: ya lo dijimos en reiteradas oportunidades, ni el SITRAM ni la FESTRAM tienen ámbito de actuación en San Carlos Centro ni el Departamento Las Colonias. Y eso no lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. La Provincia tiene la obligación de hacer cumplir ese fallo y por lo tanto en estos días, el Ministerio de Trabajo de la Provincia va a convocar la Paritaria Municipal del Departamento Las Colonias, con lo cual los violentos agrupados en FESTRAM, que están tomando por la fuerza la ciudad, nos están utilizando de rehenes a todos los sancarlinos, presionando a las autoridades provinciales para que no cumplan con el fallo. Que culpa tenemos los sancarlinos de eso?

A esta altura, a nadie le queda la duda que este es un PARO POLÍTICO. Que el accionar de estos violentos forma parte del plan que tienen aquellos que quieren tomar el gobierno municipal de nuestra ciudad, por la fuerza. Deben saber los CINCO Concejales Kirchneristas que hoy conforman el Concejo Municipal, que para acceder a la Intendencia de nuestra ciudad, van a tener que esperar, al menos, dos años y además ganar democráticamente las elecciones de 2023.

Ustedes, los medios de comunicación me preguntan y yo respondo todo. Ahora, no les parece que sería importante para que la comunidad se entere, que Uds. le pregunten a los violentos y usurpadores, porque no respetan el derecho a trabajar de los 115 agentes municipales que quieren hacerlo? Porque tienen que violentar y destruir las cámaras de seguridad, poner cadenas, candados, planchuelas para hacer efectivo sus reclamos? Si creen que tienen derechos afectados y la documentación que los avala, porque no van a la Justicia a hacer valer esos derechos, tal cual lo hicieron con los trabajadores cesanteados?

Para finalizar, quiero compartir la manifestación de la madre de un joven concurrente al C.E.T: «Estoy con mucha bronca!!! Entiendo reclamos y derechos que tienen algunas personas siempre y cuando no afecten el derecho de los demás Gracias a un paro de unos pocos empleados municipales se adueñan de la ciudad y no permiten que él resto de los sancarlinos sigamos con nuestras obligaciones y compromisos Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás Hoy como otras veces los Concurrentes del Cet que son Discapacitados no pueden ir a la Institución porque no le dejan sacar el Transporte Alguien me lo puede explicar. Si ellos no los perjudican a nadie. Solo un término de mi hijo: QUE VERGÜENZA. Para pensarlo verdad???» Texto enviado a un medio de comunicación por Imelda de Benassi (Kukita) mamá de Mauricio.