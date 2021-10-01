Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 1 de octubre en el Suchón
Apellido Nombre Número de Documento
ABATE DOMINGO ALBERTO 14558559
ACOSTA OMAR GUSTAVO 30894092
ACOSTA MARCELO MAXIMILIANO 31115204
ACUÑA KARINA SOLEDAD 30561658
AGUIRRE CINTIA ANALIA 31141382
ALBEIRA MARÍA ELENA 31023009
ALBERA YANINA BEATRIZ 41217629
ALBRECHT GASPAR 30961616
ALBRECHT GONZALO RUBÉN 31092405
ALBRECHT ESTEBAN JOSE 31092439
ALEGRE VALERIA GUADALUPE 30894559
AMBORDT EDUARDO CARLOS 31960682
ANANIA PABLO ANDRES 31280466
ANDEREGGEN LAURA JOSEFA 30693107
ANTHIENI MARIA JULIA 30955926
ARCE CRISTIAN ALBERTO 31216079
AROLFO RAÚL EDUARDO 30693030
AYALA WALTER MATIAS 30894840
BACCHI LUCIANA PAOLA 30693094
BALDO WALTER ALEJANDRO 30693168
BECCHIO JESÚS MIGUEL 39251965
BELLINI NICOLAS MARTIN 28976663
BELLINI GONZALO FEDERICO 30693146
BENITEZ CRISTINA NOEMÍ 30705353
BENZO MATÍAS GABRIEL 30693127
BERARDO LUCIANA PAMELA 30693164
BERNAL MARIA CRISTINA 30914654
BERNHARD OMAR MANUEL 30794483
BERNUCIO EMMA ELIDA 31204815
BERTOLE MA. FERNANDA RITA 26962113
BERTONE YAMILA 30693062
BERTOSSI ENRIQUE ROBERTO 30693014
BERTOSSI VANESA MARIA DE LOS MILAGROS 29940460
BESSONE CAROLINA SILVANA 30693158
BETTICK MARIA BELEN 30693009
BIGLIANI JUAN SEBASTIAN 29940469
BOCASSI MARIA INES 30693075
BORDA ALICIA SOLEDAD 31489490
BOUHIER MARÌA VALENTINA 30693100
BREUZA JIMENA MARIA 29793697
BULLON LAURA ISABEL 30855409
BUSTOS LUCÍA MILAGROS 43164763
CABRERA SILVESTRE MARTÍN 30285222
CAVALIERI GLADIS RAQUEL 30614923
CEAGLIO CARLOS EZEQUIEL 30794486
CENCI ARIEL ANTONIO 26055952
CENTURION LUCAS SEBASTIAN 30796864
CERATTO FERNANDO ENRIQUE 29940467
CHATELAIN ADRIAN ROBERTO 30693176
CHAVARINI MARTIN LUIS 30265479
CHERVAT NICOLÁS MATÍAS 30171963
CHERVAT LUCAS ELIAS 31092427
CHISARI LUCAS 30780531
CLEMENZ GERMAN ANTONIO 30671204
COGGIOLA ALEJANDRA MARIELA 30794497
COLOMBO FACUNDO GERONIMO 30693194
COLOMBO YANINA VERÓNICA 30693189
CORDOBA JESICA ALEJANDRA 30693090
CORNEJO LIDIA DEL CARMEN 33354792
COSTANZO ARIEL ROBERTO 31021639
CROATTO RENZO 31092447
DE LIMA LEONORA 30785400
DEJON MARIA GABRIELA 24610739
DEJON LILIANA BEATRIZ 25280066
DIAZ VALERIA MARIA DEL LUJAN 30615066
DIAZ RAMON GELIBERTO 13377003
DIAZ MARIANO DAVID 30693145
DOMINICI LUCAS SEBASTIAN 30916813
EBERHARDT GABRIEL LUIS 29793699
EBERHARDT JESÚS MARÍA 30292068
EBERHARDT IGNACIO FRANCISCO 30171974
EBERHARDT GONZALO ANDRES 30881784
EHRENTRAUT MELINA ANDREA 30360378
ESCALANTE JESSICA PAMELA 31325569
ESCOBAR JUAN CARLOS 30266698
ESPINDOLA PAOLA BEATRIZ 30842209
FALCHINI PATRICIA SOLEDAD 30693110
FAVRE EUGENIO GABRIEL 30693084
FAVRE FERNANDO DARIO 30693111
FEDERICHI CARLOS FABIÁN 30894329
FERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO 31066037
FERRARO MARTIN SEBASTIAN 31066052
FIGUEROA VIVIANA NOEMÍ 30285221
FLORES DANIEL ALBERTO 30693018
FLORES VERÓNICA GUADALUPE 31023002
FROSCHAUER JOSE ALBERTO 30384663
FRUTOS JAVIER OSCAR 30693047
GALLARDO LEANDRO DAMIAN 30516905
GARDIOL CESAR ARIEL 31503528
GATTI NANCY ELISABET 29793547
GAUCHAT LUIS EMILIO 30693180
GHILARDI LUCAS SANTIAGO 30693190
GIACOSA MIGUEL CAYETANO 29940466
GILOTTI CÉSAR 30693065
GIONE CESAR ALBERTO 30171968
GIROD LORENA GUADALUPE 30882025
GODANO ADRIANA BEATRIZ 30292052
GODANO GEORGINA 30693072
GODOY JOSÉ LUIS 29383197
GONZALEZ NOELIA SOLEDAD 30693008
GORGO NOELIA SALOME 30693108
GUINDON GISELA CARINA 30693133
GUNTREN LORENA LETICIA 30693121
HANG MARIA LAURA 30693188
HISCHIER FERNANDO JAVIER P 30693029
HUG LUCAS MARTÍN 30866118
IMHOFF FERNANDO DANIEL 30292038
IMHOFF SERGIO RICARDO 30171980
IMHOFF ALICIA BEATRIZ 16629433
IMHOFF PABLO LEO 31092425
IMHOFF DANIEL MATIAS 30693152
IMHOFF ANDREA SOLEDAD 30693199
IMSAND CECILIA ANDREA 30693096
IMSAND MELINA SOLEDAD 30693119
JAZMIN ELISA FABIANA 30452357
KESSLER CRISTIAN RAMÓN 29940459
KESTLER BETIANA GUADALUPE 28571331
KHEM ALEJANDRO FIDEL 30693178
KLENZI ALEJANDRO DANIEL 30693057
KLING PATRICIA PAOLA 30373448
KOGEL JORGE SEBASTIÁN 30842250
KUCHEN MARÍA ITATÍ 31163274
KUCHEN NOELIA IMELDA 31163286
KUÑICHEK MARÍA EUGENIA 30965591
KUÑICHEK NANCI FABIANA 20254284
LANDOLT JEREMIAS 30693005
LASSO GONZALO ANDRÉS 30693118
LEHMANN JULIETA SOLEDAD 28513725
LEIKER ELIO DAMIÁN 31708705
LEMOS CECILIA ALEJANDRA 30693021
LOPEZ MARIA FERNANDA 34729786
MACIEL LORENA GUADALUPE 30693052
MARTINELLI AINELEN AIXA 30693179
MARTINEZ RAUL DANIEL 30559321
MARTINEZ HERNÁN GUSTAVO 25728843
MAZZARO LUISINA MARIA 30360400
MEDINA MARIA LORENA 30693033
MENDEZ CECILIA ADRIANA 30696426
MERCORELLI JAVIER NICOLÁS 30693139
MERLO PICK CAROLINA VANESA 30693126
MICHELINO PABLO MARTIN 30794498
MOJICA MARCELA GRACIANA 31237928
MONTTI DINO 30693082
MONZON VERÓNICA YOLANDA 31069152
MÜHN CRISTIAN ARIEL 31503536
NALESO GONZALO ALBERTO 30360372
NIERES OSVALDO GERMAN 29851778
NISSIO SCHAUFLER NATALIA JESICA 30693044
NUÑEZ RODRIGO DAVID 30693099
OGGIER VICTOR HUGO 30171985
OJEDA CARLOS SEBASTIÁN 30615019
OLMEDO EUSEBIO 95929479
OTTONELLI NICOLAS MARTIN 30452711
PAREDES DIANA PATRICIA 30671203
PEREYRA GERMÁN CARLOS 30285224
PERREN JOSE LUIS 31163255
PERREN ADRIAN HUGO 31092404
PERREN GERMAN EZEQUIEL 31386402
PICATTO LAURA VANESA 30693125
PICATTO GISELA PAOLA 30693131
PIEDRABUENA LAURA PATRICIA 29383195
PIETRONI MARIA VICTORIA 30693037
PIGHIN PAMELA SOLEDAD 31092414
PINTOS GUSTAVO 33994260
PINTOS MARIA INES 30574428
PLACENZOTTI JUAN MANUEL 30693017
PODDA GABRIEL ALBERTO 30693069
POITEVIN CHRISTIAN MARIANO 30477574
POZZO JOSÉ MARÍA 30693137
PRATTO GISELA IVON 30693117
PRIMO LUCAS MARTÍN 30693091
PROPST EVANGELINA SOLEDAD 30693138
RAMIREZ MARIA PAOLA SOLEDAD 30950710
RAMONDA JOSÉ LUIS 30693058
RAMONDA ALEJANDRO RAUL 30693128
RAMONDA JOSÉ ALBERTO 30794495
RAMOS ESTEBAN ORLANDO 30858073
RAMSEYER MARIA GABRIELA 30786503
REGALDO VANINA SOLEDAD 30693019
REVETRIA CECILIA IRMA 31023251
REYNOSO DIEGO CARLOS 30292039
RIVA JUAN MARCELO 30693036
RODRIGUEZ MARINA SOLEDAD 30693016
RODRIGUEZ ALBERTO BENEDITO 31023001
RODRIGUEZ ROCÍO YANINA SOLANGE 31212098
ROMERO RAMIRO GONZALO 31200474
ROMITELLI BORETTO ROMINA DANIELA 30693120
ROSKOFF NADIA GUADALUPE 30693197
ROSSI MAURICIO JAVIER 30693079
RUIZ GUSTAVO DAMIAN 30542496
RUIZ GISELA ALEJANDRA 30693154
SALAS MARISA GUADALUPE 35749316
SANCHEZ LUCIANA SOLEDAD 30554566
SATTLER LAURA SOLEDAD 30649430
SCHLAPBACH MAURICIO JAVIER 30693196
SCHMIDHALTER CAROLINA SOLEDAD 30172000
SENA CINTIA EDITH 30285223
SOBRERO CARLOS HERNAN 30285226
SOTO NAZARENA NOELIA 30677016
SOTO YANINA GUADALUPE 30693061
SOTO CARLOS ALBERTO 31260402
SPOTTI MATIAS SEBASTIÁN 30693115
SPOTTI MAXIMILIANO JAVIER 30693116
STALDER MARIA EUGENIA 31163260
STANICH JOSÉ LUIS 30285220
STANICH ESTEBAN MIGUEL 30693122
STAPINATO LAURA BEATRIZ 30693077
STAPINATO EUGENIA FLORENCIA 31503587
TELLO MARIANO AUGUSTO 27245162
TOCI RAÚL ALBERTO 31383424
TREVISAN JORGE LUIS 30373447
TSCHIEDER HERNAN CEFERINO 21870446
URRUTIA MARCELA BELEN 30693147
VEGA HUGO DANIEL 30828318
VENISELO BRUNO C 30693073
VERGARA DANIEL JESÚS 30693183
VILLALBA CRISTIAN DANIEL 29793700
VILLALBA VERONICA CECILIA 30794485
VOLKEN GERMAN RAUL 31419159
VOLKEN ANA LAURA 31419158
WELSCHEN DARDO OMAR 30171962
YOST MAXIMILIANO ALFREDO 31503539
ZENCLUSEN LEONARDO ARIEL 31023006
ZENCLUSSEN MELISA CELIA 31092407
ZENKLUSEN FERNANDO DARIO 30881702