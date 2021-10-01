Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 1 de octubre en el Suchón

Locales 01 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy viernes 1 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
18052021-suchon
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Apellido    Nombre    Número de Documento
ABATE    DOMINGO ALBERTO    14558559
ACOSTA    OMAR GUSTAVO    30894092
ACOSTA    MARCELO MAXIMILIANO    31115204
ACUÑA    KARINA SOLEDAD    30561658
AGUIRRE    CINTIA ANALIA    31141382
ALBEIRA    MARÍA ELENA    31023009
ALBERA    YANINA BEATRIZ    41217629
ALBRECHT    GASPAR    30961616
ALBRECHT    GONZALO RUBÉN    31092405
ALBRECHT    ESTEBAN JOSE    31092439
ALEGRE    VALERIA GUADALUPE    30894559
AMBORDT    EDUARDO CARLOS    31960682
ANANIA    PABLO ANDRES    31280466
ANDEREGGEN    LAURA JOSEFA    30693107
ANTHIENI    MARIA JULIA    30955926
ARCE    CRISTIAN ALBERTO    31216079
AROLFO    RAÚL EDUARDO    30693030
AYALA    WALTER MATIAS    30894840
BACCHI    LUCIANA PAOLA    30693094
BALDO    WALTER ALEJANDRO    30693168
BECCHIO    JESÚS MIGUEL    39251965
BELLINI    NICOLAS MARTIN    28976663
BELLINI    GONZALO FEDERICO    30693146
BENITEZ    CRISTINA NOEMÍ    30705353
BENZO    MATÍAS GABRIEL    30693127
BERARDO    LUCIANA PAMELA    30693164
BERNAL    MARIA CRISTINA    30914654
BERNHARD    OMAR MANUEL    30794483
BERNUCIO    EMMA ELIDA    31204815
BERTOLE    MA. FERNANDA RITA    26962113
BERTONE    YAMILA    30693062
BERTOSSI    ENRIQUE ROBERTO    30693014
BERTOSSI    VANESA MARIA DE LOS MILAGROS    29940460
BESSONE    CAROLINA SILVANA    30693158
BETTICK    MARIA BELEN    30693009
BIGLIANI    JUAN SEBASTIAN    29940469
BOCASSI    MARIA INES    30693075
BORDA    ALICIA SOLEDAD    31489490
BOUHIER    MARÌA VALENTINA    30693100
BREUZA    JIMENA MARIA    29793697
BULLON    LAURA ISABEL    30855409
BUSTOS    LUCÍA MILAGROS    43164763
CABRERA    SILVESTRE MARTÍN    30285222
CAVALIERI    GLADIS RAQUEL    30614923
CEAGLIO    CARLOS EZEQUIEL    30794486
CENCI    ARIEL ANTONIO    26055952
CENTURION    LUCAS SEBASTIAN    30796864
CERATTO    FERNANDO ENRIQUE    29940467
CHATELAIN    ADRIAN ROBERTO    30693176
CHAVARINI    MARTIN LUIS    30265479
CHERVAT    NICOLÁS MATÍAS    30171963
CHERVAT    LUCAS ELIAS    31092427
CHISARI    LUCAS    30780531
CLEMENZ    GERMAN ANTONIO    30671204
COGGIOLA    ALEJANDRA MARIELA    30794497
COLOMBO    FACUNDO GERONIMO    30693194
COLOMBO    YANINA VERÓNICA    30693189
CORDOBA    JESICA ALEJANDRA    30693090
CORNEJO    LIDIA DEL CARMEN    33354792
COSTANZO    ARIEL ROBERTO    31021639
CROATTO    RENZO    31092447
DE LIMA    LEONORA    30785400
DEJON    MARIA GABRIELA    24610739
DEJON    LILIANA BEATRIZ    25280066
DIAZ    VALERIA MARIA DEL LUJAN    30615066
DIAZ    RAMON GELIBERTO    13377003
DIAZ    MARIANO DAVID    30693145
DOMINICI    LUCAS SEBASTIAN    30916813
EBERHARDT    GABRIEL LUIS    29793699
EBERHARDT    JESÚS MARÍA    30292068
EBERHARDT    IGNACIO FRANCISCO    30171974
EBERHARDT    GONZALO ANDRES    30881784
EHRENTRAUT    MELINA ANDREA    30360378
ESCALANTE    JESSICA PAMELA    31325569
ESCOBAR    JUAN CARLOS    30266698
ESPINDOLA    PAOLA BEATRIZ    30842209
FALCHINI    PATRICIA SOLEDAD    30693110
FAVRE    EUGENIO GABRIEL    30693084
FAVRE    FERNANDO DARIO    30693111
FEDERICHI    CARLOS FABIÁN    30894329
FERNANDEZ    DIEGO ALEJANDRO    31066037
FERRARO    MARTIN SEBASTIAN    31066052
FIGUEROA    VIVIANA NOEMÍ    30285221
FLORES    DANIEL ALBERTO    30693018
FLORES    VERÓNICA GUADALUPE    31023002
FROSCHAUER    JOSE ALBERTO    30384663
FRUTOS    JAVIER OSCAR    30693047
GALLARDO    LEANDRO DAMIAN    30516905
GARDIOL    CESAR ARIEL    31503528
GATTI    NANCY ELISABET    29793547
GAUCHAT    LUIS EMILIO    30693180
GHILARDI    LUCAS SANTIAGO    30693190
GIACOSA    MIGUEL CAYETANO    29940466
GILOTTI    CÉSAR    30693065
GIONE    CESAR ALBERTO    30171968
GIROD    LORENA GUADALUPE    30882025
GODANO    ADRIANA BEATRIZ    30292052
GODANO    GEORGINA    30693072
GODOY    JOSÉ LUIS    29383197
GONZALEZ    NOELIA SOLEDAD    30693008
GORGO    NOELIA SALOME    30693108
GUINDON    GISELA CARINA    30693133
GUNTREN    LORENA LETICIA    30693121
HANG    MARIA LAURA    30693188
HISCHIER    FERNANDO JAVIER P    30693029
HUG    LUCAS MARTÍN    30866118
IMHOFF    FERNANDO DANIEL    30292038
IMHOFF    SERGIO RICARDO    30171980
IMHOFF    ALICIA BEATRIZ    16629433
IMHOFF    PABLO LEO    31092425
IMHOFF    DANIEL MATIAS    30693152
IMHOFF    ANDREA SOLEDAD    30693199
IMSAND    CECILIA ANDREA    30693096
IMSAND    MELINA SOLEDAD    30693119
JAZMIN    ELISA FABIANA    30452357
KESSLER    CRISTIAN RAMÓN    29940459
KESTLER    BETIANA GUADALUPE    28571331
KHEM    ALEJANDRO FIDEL    30693178
KLENZI    ALEJANDRO DANIEL    30693057
KLING    PATRICIA PAOLA    30373448
KOGEL    JORGE SEBASTIÁN    30842250
KUCHEN    MARÍA ITATÍ    31163274
KUCHEN    NOELIA IMELDA    31163286
KUÑICHEK    MARÍA EUGENIA    30965591
KUÑICHEK    NANCI FABIANA    20254284
LANDOLT    JEREMIAS    30693005
LASSO    GONZALO ANDRÉS    30693118
LEHMANN    JULIETA SOLEDAD    28513725
LEIKER    ELIO DAMIÁN    31708705
LEMOS    CECILIA ALEJANDRA    30693021
LOPEZ    MARIA FERNANDA    34729786
MACIEL    LORENA GUADALUPE    30693052
MARTINELLI    AINELEN AIXA    30693179
MARTINEZ    RAUL DANIEL    30559321
MARTINEZ    HERNÁN GUSTAVO    25728843
MAZZARO    LUISINA MARIA    30360400
MEDINA    MARIA LORENA    30693033
MENDEZ    CECILIA ADRIANA    30696426
MERCORELLI    JAVIER NICOLÁS    30693139
MERLO PICK    CAROLINA VANESA    30693126
MICHELINO    PABLO MARTIN    30794498
MOJICA    MARCELA GRACIANA    31237928
MONTTI    DINO    30693082
MONZON    VERÓNICA YOLANDA    31069152
MÜHN    CRISTIAN ARIEL    31503536
NALESO    GONZALO ALBERTO    30360372
NIERES    OSVALDO GERMAN    29851778
NISSIO SCHAUFLER    NATALIA JESICA    30693044
NUÑEZ    RODRIGO DAVID    30693099
OGGIER    VICTOR HUGO    30171985
OJEDA    CARLOS SEBASTIÁN    30615019
OLMEDO    EUSEBIO    95929479
OTTONELLI    NICOLAS MARTIN    30452711
PAREDES    DIANA PATRICIA    30671203
PEREYRA    GERMÁN CARLOS    30285224
PERREN    JOSE LUIS    31163255
PERREN    ADRIAN HUGO    31092404
PERREN    GERMAN EZEQUIEL    31386402
PICATTO    LAURA VANESA    30693125
PICATTO    GISELA PAOLA    30693131
PIEDRABUENA    LAURA PATRICIA    29383195
PIETRONI    MARIA VICTORIA    30693037
PIGHIN    PAMELA SOLEDAD    31092414
PINTOS    GUSTAVO    33994260
PINTOS    MARIA INES    30574428
PLACENZOTTI    JUAN MANUEL    30693017
PODDA    GABRIEL ALBERTO    30693069
POITEVIN    CHRISTIAN MARIANO    30477574
POZZO    JOSÉ MARÍA    30693137
PRATTO    GISELA IVON    30693117
PRIMO    LUCAS MARTÍN    30693091
PROPST    EVANGELINA SOLEDAD    30693138
RAMIREZ    MARIA PAOLA SOLEDAD    30950710
RAMONDA    JOSÉ LUIS    30693058
RAMONDA    ALEJANDRO RAUL    30693128
RAMONDA    JOSÉ ALBERTO    30794495
RAMOS    ESTEBAN ORLANDO    30858073
RAMSEYER    MARIA GABRIELA    30786503
REGALDO    VANINA SOLEDAD    30693019
REVETRIA    CECILIA IRMA    31023251
REYNOSO    DIEGO CARLOS    30292039
RIVA    JUAN MARCELO    30693036
RODRIGUEZ    MARINA SOLEDAD    30693016
RODRIGUEZ    ALBERTO BENEDITO    31023001
RODRIGUEZ    ROCÍO YANINA SOLANGE    31212098
ROMERO    RAMIRO GONZALO    31200474
ROMITELLI BORETTO    ROMINA DANIELA    30693120
ROSKOFF    NADIA GUADALUPE    30693197
ROSSI    MAURICIO JAVIER    30693079
RUIZ    GUSTAVO DAMIAN    30542496
RUIZ    GISELA ALEJANDRA    30693154
SALAS    MARISA GUADALUPE    35749316
SANCHEZ    LUCIANA SOLEDAD    30554566
SATTLER    LAURA SOLEDAD    30649430
SCHLAPBACH    MAURICIO JAVIER    30693196
SCHMIDHALTER    CAROLINA SOLEDAD    30172000
SENA    CINTIA EDITH    30285223
SOBRERO    CARLOS HERNAN    30285226
SOTO    NAZARENA NOELIA    30677016
SOTO    YANINA GUADALUPE    30693061
SOTO    CARLOS ALBERTO    31260402
SPOTTI    MATIAS SEBASTIÁN    30693115
SPOTTI    MAXIMILIANO JAVIER    30693116
STALDER    MARIA EUGENIA    31163260
STANICH    JOSÉ LUIS    30285220
STANICH    ESTEBAN MIGUEL    30693122
STAPINATO    LAURA BEATRIZ    30693077
STAPINATO    EUGENIA FLORENCIA    31503587
TELLO    MARIANO AUGUSTO    27245162
TOCI    RAÚL ALBERTO    31383424
TREVISAN    JORGE LUIS    30373447
TSCHIEDER    HERNAN CEFERINO    21870446
URRUTIA    MARCELA BELEN    30693147
VEGA    HUGO DANIEL    30828318
VENISELO    BRUNO C    30693073
VERGARA    DANIEL JESÚS    30693183
VILLALBA    CRISTIAN DANIEL    29793700
VILLALBA    VERONICA CECILIA    30794485
VOLKEN    GERMAN RAUL    31419159
VOLKEN    ANA LAURA    31419158
WELSCHEN    DARDO OMAR    30171962
YOST    MAXIMILIANO ALFREDO    31503539
ZENCLUSEN    LEONARDO ARIEL    31023006
ZENCLUSSEN    MELISA CELIA    31092407
ZENKLUSEN    FERNANDO DARIO    30881702

Covid-19 Hospital Pedro Suchón

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