Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 6 de septiembre

Locales 06 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 6 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Apellido    Nombre    Número de Documento
ABREGU    STELLA MARIS    17630024
ACEVEDO    ISABEL    11733695
ACKERMAN    ARMANDO ENRIQUE    17873142
ALBRECHT    ALBERTO HUGO    16881110
ALBRECHT    CARLOS MARCIANO    17353559
AMHERD    DANTE LUIS MARIA    17496643
AMHERDT    OMAR AVELINO    14320695
AMHERDT    DANILO ELDO    17954479
APUT    SUSANA GUADALUPE    16561096
AREVALO    GUADALUPE CEFERINA    17516578
ARFUZ    MARÍA DELFINA    18238510
ARROYO    LUIS OSCAR    11429023
BALDI    MARCELA NORA    17324808
BALZA    DARIO OMAR    16719657
BARAVALLE    EMIR CLARA CATALINA    10246452
BEDINI    DARIO DANIEL    17954487
BEQUI    HUGO ROBERTO    17496290
BIDART    DANIEL EDGARDO    17198835
BOCASSI    MARIA JOSE    25280024
BOCCARDO    MARCELO    17061361
BONARDI    ELISA MARGARITA    6117030
BONINO    OMAR JUAN    16561069
BORIN    LUIS ALBERTO    17101557
BOTELLI    EVE ROMILDA    591176
BRANDAN    JUAN CARLOS    16060024
BUSTOS    BENITO ABEL    14320700
CAMUZZI    VICTOR ERNESTO    18106916
CAPROLI    MONICA GUADALUPE    16629438
CAREGLIO    SILVIA ESTER    16840897
CARIBAUX    OFELIA ENRIQUETA    16629416
CARIBAUX    MIGUEL ANGEL    17783417
CASAFUS    ELENA ELIDA JORGELINA    17930079
CASCO    DANTE JERONIMO    17101693
CEAGLIO    SERGIO JUAN    13205705
CEBALLOS    SANDRA GUADALUPE    17897027
CENCI    ADRIANA AMELIA    16622879
CERATTO    NORMA BEATRIZ    16629444
CERRUDO    VICTOR ANDRES    17615992
CERUTTI    AURELIO LUIS    13377012
CHIECHER    RUBÉN ALBERTO    17367524
CIGNETTI    RITA ISABEL    17353540
CISNERO    JOSE LUIS    16325056
CISNEROS    OSCAR GUALBERTO    14743150
CLAUSSEN    HECTOR FERMIN    17027909
COCCO    RAQUEL ALICIA    13123508
COCCO    OSVALDO ABEL    17496299
COCCO    MARIA ELENA    18238505
COGGIOLA    JOSE LUIS    17352597
COLOMBA    MARIA ISABEL    16881116
COLOMBA    MONICA SUSANA    17496645
COLUSSI    ISABEL ELCIDA    14418561
CORDOBA    ESTER    17496252
CORTES    NIDIA SELVA    16346203
CORTES    JOSE ALBERTO    16227783
CORTES    OSCAR MARIANO    16881111
COSTANZO    ARIEL ALFONSO    16880351
CUEVAS    LILIANA GRISELDA    17752763
CURA    JOSÉ LUIS    17496288
DELLAVIA    MARCELA ALEJANDRA    17724222
DENIS    DANIEL ALDO    17752783
DENIS    DAVID JUAN    18106931
DEPAOLI    NESTOR HUGO    17690894
DI TERLIZZI    GLADIS ESTER    17205562
DREILING    NÉLIDA REGINA    1228066
EBERHARDT    DARIO RICARDO    13190673
EBERHARDT    RAFAEL EDUARDO    6307405
EBERHARDT    JUAN CARLOS    17353599
ESCALADA    HORACIO RICARDO    17724245
ESCOBAR    VANINA SOLEDAD    31503543
EYRAS    LUCIANO EFRAIN    38819073
FARIA    ADRIANA PATRICIA    17352591
FARIAS    RICARDO HUGO    17558616
FAVRE    OSVALDO FABIAN    17101690
FEDERICHI    JOSE EDUARDO    17101559
FERIGER    ROSA INES    17353567
FERREYRA    SUSANA EDITH    16629511
FIGLIA    SERGIO ERNESTO    17061352
FLEURY    MARCELO OSCAR    16629460
FONT    GABRIELA SUSANA    16437968
FRANZEN    DELIA MARIA    3897207
FUSSI    HUGO ENRIQUE    17604490
GAITAN    ISABEL LILIANA    16561045
GAITAN    NORMA LUCIA    16561073
GAITAN    ROBERTO HORACIO    16629425
GAITAN    RAÚL CEFERINO    17752769
GAMBA    MONICA PATRICIA    17496270
GAMBA    DARIO FABIAN    18106919
GARCIA    SILVANA NATALI JORGELINA    34565445
GARDIOL    ENRIQUE EDUARDO    16629470
GHERARDI    MARIA CRISTINA    16879732
GIACOMINO    SERGIO JUAN    16450516
GIMENEZ    SILVIA SANDRA    17982780
GIONE    SERGIO RICARDO    17061360
GOMEZ    ABEL DARIO    25157413
GONZALEZ    MARINA GUADALUPE    16565146
GONZALEZ    MIRTA BEATRIZ    17367503
GOROSITO    DANIEL ROQUE    13762500
GRANDOLI    HILARIO FLORENTINO    16561077
GREGGIO    MÓNICA CRISTINA    17101580
GROSSO    MÓNICA ESTER    14743189
GROSSO    JORGE ALCIDES    17367526
GUTIERREZ    ALCIDES MARÍA    13658742
HEINZEN    ROSANA BEATRIZ    16629496
HELDNER    RAQUEL LIDIA    17353588
HITA    MARCELA ALEJANDRA    17777750
HUMELER    JOSÉ LUIS    17353589
IMHOFF    NIDIA GRACIELA    16629515
IMHOFF    NESTOR FABIÁN    17353516
INGARAMO    CARLOS    17752759
KEHM    MONICA SILVIA    16561080
KEHM    SUSANA BEATRIZ    17353578
KLENZI    INES LILIANA    16629525
KOGEL    BLANCA LEONOR    18106902
KOUKAS    HERNAN ANTONIO    17454049
KUCHEN    HUMBERTO EMILIO    17353525
KUCHEN    DANTE CÉSAR    17559699
LAGGER    FEDERICO ROBERTO    16437970
LEIVA    MÓNICA ALEJANDRA    17752767
LEZCANO    MARIA DEL CARMEN    16077413
MACIEL    JOSÉ LUIS    16561049
MAMY    NORMA BEATRIZ    16642340
MARRAISO    ANDRES ALEJANDRO    31873426
MARRAISO    NICOLAS ALBERTO    34301825
MARTINEZ    MARIA CRISTINA    16077372
MARTINEZ    JUAN CARLOS    16629440
MARTINEZ    JORGE HORACIO    16629403
MARTINEZ    MARCELO FABIAN    16860373
MARTINEZ    DANIEL ENRIQUE    17752796
MASINO    ROSANA HAYDEÉ    17096580
MATERA    LILIANA GUADALUPE RAMONA    13459955
MATEUCHI    ANA SEGUNDA    17897009
MAZZONI    MONICA LEONOR    16561016
MELGAREJO    IRMA MARCELA    16372740
MERLO    CLAUDIO RENÉ    16561090
MEURZET    NORMA GLADYS    3340143
MEURZET    SUNILDA EMMA    3990129
MEYNET    DANIEL LUCIANO    16629457
MEYNET    EDUARDO NELSON    18106932
MICHELUD    MARTA NOEMI    16613620
MIÑO    CARLOS ALBERTO    28217967
MORETTI    JORGE OMAR    17067462
MORGADO    BEATRIZ ELENA    17496644
MULLER    OTTO EMILIO    16437962
NANZER    MARIA ANA    17353544
NAVARRETE    SANDRA GABRIELA    27059736
NEFFEN    LAURA GRACIELA    13772302
NICOLLIER    NILDA INÉS    17057241
NIERENBERGER    GERÓNIMO PABLO    16561072
NIERENBERGER    JUAN CARLOS    17061375
NORIEGA    CRISTINA MATILDE    12512472
NUÑEZ    IVANA DEL VALLE    14743171
NUÑEZ    EDGARDO ROQUE    16719643
OCAÑO    MÓNICA MARCELA    18069600
OCCELLO    NÉSTOR FABIÁN    17061368
OGGIER    HECTOR ADOLFO    17353561
OGGIER    VICTOR HUGO    18046773
OJEDA    NÉLIDA    16813166
ORIATTI    RICARDO FABIAN    17752756
OSORIA    RICARDO    17367517
OTTOLINA    CARLOS ANTONIO MARÍA    16629431
PANUNCIO    RAÚL ALBERTO    17496254
PANZANI    ALFREDO PEDRO    16306817
PAOLETTI    RAUL CONRADO    16629487
PATRONO    OLGA SUSANA    10058566
PEIRONEL    DIEGO FABRICIO    23107039
PELEGRINA    MARGARITA BLANCA    12545068
PERALTA    DANIEL ALBERTO    16445501
PERREN    MIRTA NOEMI    12368392
PERREN    LILIANA TERESA    16629948
PETROCHI    ROXANA NELIDA    17612107
PILLONEL    HUMBERTO MARIO    17982777
POITEVIN    CESAR FABIAN    17296770
PONCIO    RUBEN DARIO    14743199
PONROY    EDGARDO JORGE    16634298
PORTERO    CARLOS ALBERTO    17604489
PRADA    PABLO ADRIAN    27668765
PRINA    MARISA GUADALUPE    17367511
PRINCIPE    IRMA TERESA    1687219
PROFETI    MARCELA NORIS    16629422
QUIROZ    MIRTA SUSANA    16756519
RAMONDA    NORMA GUADALUPE    17061351
REQUENA    DIEGO SEBASTIAN    27873115
REUTEMANN    CARLOS EDUARDO    17904354
RIOS    LEONARDO FABIAN    33122829
RODRIGUEZ    MARCELO OSVALDO    33110462
RUIZ    MARIA DE LA PAZ    35132129
RUIZ    ANTONIA YOLANDA    11800683
RUIZ    WALTER CIRO    16457036
SACCO    RAUL HECTOR CAYETANO    12020188
SALZMANN    RAUL DERIO    13762479
SANCHEZ    RAQUEL DEL CARMEN    13762499
SANDOVAL    NORMA GRACIELA OBDULIA    16227610
SARAVIA    STELLA MARIS    16573119
SARRIA    ROBERTO EDGARDO    13101617
SARRIA    DARIO RENE    17033355
SARTORELLI    JORGE LUIS    16629436
SARTORI    SONIA DEL VALLE    16630124
SCHENZLER    MARIA TERESA    6111127
SCHMIDHALTER    MARIA ROSA    16898615
SCHMIDT    OSCAR ANIBAL    16437931
SCHOMFELD    ALBERTO EMILIO    13947131
SCHWICK    MARIA ROSA    16629494
SEGAL MALDONADO    JULIO CESAR DONATO    92080171
SOTO    VANESA LUJAN    30693083
STALDER    SILVIA MARTA    13762471
STALDER    OLGA BEATRIZ    17367505
STALDER    JORGE PABLO    17848411
STANICH    CLARA ELISA    16719650
STOFFEL    MARIA FERNANDA    16437964
TERRAGNI    JOSE LUIS    25728837
TERRAGNI    CARLOS ALBERTO    16629518
TOMBA    MÓNICA GRACIELA    13708597
TRONCOSO    ELBA MABEL    17121608
VALLEJOS    JUAN ANTONIO    13459986
VALLEJOS    OSVALDO RAMÓN    16445516
VIERA    HUMBERTO RICARDO    16629420
VILEJI    SUSANA MERCEDES    17496261
VILLANUEVA    MANUEL    17420306
VOLKART    CLAUDIA MARCELA    16719670
VOLKART    ERNESTO ARNOLDO    17559685
WEIGANDT    LIDIA JOSEFA    10413880
WEISSEN    JORGE LUIS    14207753
WENDLER    ELIDA MABEL    12950573
ZUBER    GLORIA ROSA    17353580
ZUCHIATTI    MARIA ELENA    17367507

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