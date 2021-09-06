Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 6 de septiembre
Apellido Nombre Número de Documento
ABREGU STELLA MARIS 17630024
ACEVEDO ISABEL 11733695
ACKERMAN ARMANDO ENRIQUE 17873142
ALBRECHT ALBERTO HUGO 16881110
ALBRECHT CARLOS MARCIANO 17353559
AMHERD DANTE LUIS MARIA 17496643
AMHERDT OMAR AVELINO 14320695
AMHERDT DANILO ELDO 17954479
APUT SUSANA GUADALUPE 16561096
AREVALO GUADALUPE CEFERINA 17516578
ARFUZ MARÍA DELFINA 18238510
ARROYO LUIS OSCAR 11429023
BALDI MARCELA NORA 17324808
BALZA DARIO OMAR 16719657
BARAVALLE EMIR CLARA CATALINA 10246452
BEDINI DARIO DANIEL 17954487
BEQUI HUGO ROBERTO 17496290
BIDART DANIEL EDGARDO 17198835
BOCASSI MARIA JOSE 25280024
BOCCARDO MARCELO 17061361
BONARDI ELISA MARGARITA 6117030
BONINO OMAR JUAN 16561069
BORIN LUIS ALBERTO 17101557
BOTELLI EVE ROMILDA 591176
BRANDAN JUAN CARLOS 16060024
BUSTOS BENITO ABEL 14320700
CAMUZZI VICTOR ERNESTO 18106916
CAPROLI MONICA GUADALUPE 16629438
CAREGLIO SILVIA ESTER 16840897
CARIBAUX OFELIA ENRIQUETA 16629416
CARIBAUX MIGUEL ANGEL 17783417
CASAFUS ELENA ELIDA JORGELINA 17930079
CASCO DANTE JERONIMO 17101693
CEAGLIO SERGIO JUAN 13205705
CEBALLOS SANDRA GUADALUPE 17897027
CENCI ADRIANA AMELIA 16622879
CERATTO NORMA BEATRIZ 16629444
CERRUDO VICTOR ANDRES 17615992
CERUTTI AURELIO LUIS 13377012
CHIECHER RUBÉN ALBERTO 17367524
CIGNETTI RITA ISABEL 17353540
CISNERO JOSE LUIS 16325056
CISNEROS OSCAR GUALBERTO 14743150
CLAUSSEN HECTOR FERMIN 17027909
COCCO RAQUEL ALICIA 13123508
COCCO OSVALDO ABEL 17496299
COCCO MARIA ELENA 18238505
COGGIOLA JOSE LUIS 17352597
COLOMBA MARIA ISABEL 16881116
COLOMBA MONICA SUSANA 17496645
COLUSSI ISABEL ELCIDA 14418561
CORDOBA ESTER 17496252
CORTES NIDIA SELVA 16346203
CORTES JOSE ALBERTO 16227783
CORTES OSCAR MARIANO 16881111
COSTANZO ARIEL ALFONSO 16880351
CUEVAS LILIANA GRISELDA 17752763
CURA JOSÉ LUIS 17496288
DELLAVIA MARCELA ALEJANDRA 17724222
DENIS DANIEL ALDO 17752783
DENIS DAVID JUAN 18106931
DEPAOLI NESTOR HUGO 17690894
DI TERLIZZI GLADIS ESTER 17205562
DREILING NÉLIDA REGINA 1228066
EBERHARDT DARIO RICARDO 13190673
EBERHARDT RAFAEL EDUARDO 6307405
EBERHARDT JUAN CARLOS 17353599
ESCALADA HORACIO RICARDO 17724245
ESCOBAR VANINA SOLEDAD 31503543
EYRAS LUCIANO EFRAIN 38819073
FARIA ADRIANA PATRICIA 17352591
FARIAS RICARDO HUGO 17558616
FAVRE OSVALDO FABIAN 17101690
FEDERICHI JOSE EDUARDO 17101559
FERIGER ROSA INES 17353567
FERREYRA SUSANA EDITH 16629511
FIGLIA SERGIO ERNESTO 17061352
FLEURY MARCELO OSCAR 16629460
FONT GABRIELA SUSANA 16437968
FRANZEN DELIA MARIA 3897207
FUSSI HUGO ENRIQUE 17604490
GAITAN ISABEL LILIANA 16561045
GAITAN NORMA LUCIA 16561073
GAITAN ROBERTO HORACIO 16629425
GAITAN RAÚL CEFERINO 17752769
GAMBA MONICA PATRICIA 17496270
GAMBA DARIO FABIAN 18106919
GARCIA SILVANA NATALI JORGELINA 34565445
GARDIOL ENRIQUE EDUARDO 16629470
GHERARDI MARIA CRISTINA 16879732
GIACOMINO SERGIO JUAN 16450516
GIMENEZ SILVIA SANDRA 17982780
GIONE SERGIO RICARDO 17061360
GOMEZ ABEL DARIO 25157413
GONZALEZ MARINA GUADALUPE 16565146
GONZALEZ MIRTA BEATRIZ 17367503
GOROSITO DANIEL ROQUE 13762500
GRANDOLI HILARIO FLORENTINO 16561077
GREGGIO MÓNICA CRISTINA 17101580
GROSSO MÓNICA ESTER 14743189
GROSSO JORGE ALCIDES 17367526
GUTIERREZ ALCIDES MARÍA 13658742
HEINZEN ROSANA BEATRIZ 16629496
HELDNER RAQUEL LIDIA 17353588
HITA MARCELA ALEJANDRA 17777750
HUMELER JOSÉ LUIS 17353589
IMHOFF NIDIA GRACIELA 16629515
IMHOFF NESTOR FABIÁN 17353516
INGARAMO CARLOS 17752759
KEHM MONICA SILVIA 16561080
KEHM SUSANA BEATRIZ 17353578
KLENZI INES LILIANA 16629525
KOGEL BLANCA LEONOR 18106902
KOUKAS HERNAN ANTONIO 17454049
KUCHEN HUMBERTO EMILIO 17353525
KUCHEN DANTE CÉSAR 17559699
LAGGER FEDERICO ROBERTO 16437970
LEIVA MÓNICA ALEJANDRA 17752767
LEZCANO MARIA DEL CARMEN 16077413
MACIEL JOSÉ LUIS 16561049
MAMY NORMA BEATRIZ 16642340
MARRAISO ANDRES ALEJANDRO 31873426
MARRAISO NICOLAS ALBERTO 34301825
MARTINEZ MARIA CRISTINA 16077372
MARTINEZ JUAN CARLOS 16629440
MARTINEZ JORGE HORACIO 16629403
MARTINEZ MARCELO FABIAN 16860373
MARTINEZ DANIEL ENRIQUE 17752796
MASINO ROSANA HAYDEÉ 17096580
MATERA LILIANA GUADALUPE RAMONA 13459955
MATEUCHI ANA SEGUNDA 17897009
MAZZONI MONICA LEONOR 16561016
MELGAREJO IRMA MARCELA 16372740
MERLO CLAUDIO RENÉ 16561090
MEURZET NORMA GLADYS 3340143
MEURZET SUNILDA EMMA 3990129
MEYNET DANIEL LUCIANO 16629457
MEYNET EDUARDO NELSON 18106932
MICHELUD MARTA NOEMI 16613620
MIÑO CARLOS ALBERTO 28217967
MORETTI JORGE OMAR 17067462
MORGADO BEATRIZ ELENA 17496644
MULLER OTTO EMILIO 16437962
NANZER MARIA ANA 17353544
NAVARRETE SANDRA GABRIELA 27059736
NEFFEN LAURA GRACIELA 13772302
NICOLLIER NILDA INÉS 17057241
NIERENBERGER GERÓNIMO PABLO 16561072
NIERENBERGER JUAN CARLOS 17061375
NORIEGA CRISTINA MATILDE 12512472
NUÑEZ IVANA DEL VALLE 14743171
NUÑEZ EDGARDO ROQUE 16719643
OCAÑO MÓNICA MARCELA 18069600
OCCELLO NÉSTOR FABIÁN 17061368
OGGIER HECTOR ADOLFO 17353561
OGGIER VICTOR HUGO 18046773
OJEDA NÉLIDA 16813166
ORIATTI RICARDO FABIAN 17752756
OSORIA RICARDO 17367517
OTTOLINA CARLOS ANTONIO MARÍA 16629431
PANUNCIO RAÚL ALBERTO 17496254
PANZANI ALFREDO PEDRO 16306817
PAOLETTI RAUL CONRADO 16629487
PATRONO OLGA SUSANA 10058566
PEIRONEL DIEGO FABRICIO 23107039
PELEGRINA MARGARITA BLANCA 12545068
PERALTA DANIEL ALBERTO 16445501
PERREN MIRTA NOEMI 12368392
PERREN LILIANA TERESA 16629948
PETROCHI ROXANA NELIDA 17612107
PILLONEL HUMBERTO MARIO 17982777
POITEVIN CESAR FABIAN 17296770
PONCIO RUBEN DARIO 14743199
PONROY EDGARDO JORGE 16634298
PORTERO CARLOS ALBERTO 17604489
PRADA PABLO ADRIAN 27668765
PRINA MARISA GUADALUPE 17367511
PRINCIPE IRMA TERESA 1687219
PROFETI MARCELA NORIS 16629422
QUIROZ MIRTA SUSANA 16756519
RAMONDA NORMA GUADALUPE 17061351
REQUENA DIEGO SEBASTIAN 27873115
REUTEMANN CARLOS EDUARDO 17904354
RIOS LEONARDO FABIAN 33122829
RODRIGUEZ MARCELO OSVALDO 33110462
RUIZ MARIA DE LA PAZ 35132129
RUIZ ANTONIA YOLANDA 11800683
RUIZ WALTER CIRO 16457036
SACCO RAUL HECTOR CAYETANO 12020188
SALZMANN RAUL DERIO 13762479
SANCHEZ RAQUEL DEL CARMEN 13762499
SANDOVAL NORMA GRACIELA OBDULIA 16227610
SARAVIA STELLA MARIS 16573119
SARRIA ROBERTO EDGARDO 13101617
SARRIA DARIO RENE 17033355
SARTORELLI JORGE LUIS 16629436
SARTORI SONIA DEL VALLE 16630124
SCHENZLER MARIA TERESA 6111127
SCHMIDHALTER MARIA ROSA 16898615
SCHMIDT OSCAR ANIBAL 16437931
SCHOMFELD ALBERTO EMILIO 13947131
SCHWICK MARIA ROSA 16629494
SEGAL MALDONADO JULIO CESAR DONATO 92080171
SOTO VANESA LUJAN 30693083
STALDER SILVIA MARTA 13762471
STALDER OLGA BEATRIZ 17367505
STALDER JORGE PABLO 17848411
STANICH CLARA ELISA 16719650
STOFFEL MARIA FERNANDA 16437964
TERRAGNI JOSE LUIS 25728837
TERRAGNI CARLOS ALBERTO 16629518
TOMBA MÓNICA GRACIELA 13708597
TRONCOSO ELBA MABEL 17121608
VALLEJOS JUAN ANTONIO 13459986
VALLEJOS OSVALDO RAMÓN 16445516
VIERA HUMBERTO RICARDO 16629420
VILEJI SUSANA MERCEDES 17496261
VILLANUEVA MANUEL 17420306
VOLKART CLAUDIA MARCELA 16719670
VOLKART ERNESTO ARNOLDO 17559685
WEIGANDT LIDIA JOSEFA 10413880
WEISSEN JORGE LUIS 14207753
WENDLER ELIDA MABEL 12950573
ZUBER GLORIA ROSA 17353580
ZUCHIATTI MARIA ELENA 17367507