Declaraciones de Pierini sobre el Paro Municipal y la situación actual

Pierini manifestó "es momento de realizar algunas manifestaciones y aclaraciones sobre la toma por la fuerza de la ciudad por quienes ejerciendo violencia y haciendo piquetes impidieron que 110 agentes municipales pudieran ejercer su derecho a trabajar convirtiendo la ciudad en un caos al cual no estamos acostumbrados.

El intendente Municipal Juan José Placenzotti se ha expresado al respecto en los diferentes medios y a ello como miembro del departamento ejecutivo y en mis funciones como secretario de gobierno y hacienda atendiendo a mis responsabilidades voy a aportar algunas consideraciones.

Tengo en mis manos el acta que se ha firmado el día viernes en la Secretaria de Trabajo por cada una de las partes y voy a comenzar aludiendo a dos conceptos claves contenidos en ella … El acta dice “sin reconocer hechos ni derechos las partes se someten a una conciliación voluntaria”, es decir concurrimos sin reconocer hechos ni derechos y asistimos a una conciliación voluntaria, no obligatoria porque no existe conflicto colectivo como ya se ha dicho en reiteradas oportunidades, y comenzamos hablando con papeles, con hechos, como siempre lo hacemos.

Aquí está el acta y nos referimos textualmente a ella, acá no hubo una medida de fuerza en el marco de lo que es el derecho a huelga, y eso porque no había causas que la justificaran, acá no hubo decisión por asamblea de los trabajadores como corresponde, ni comunicación formal al municipio como lo establece la ley. Por eso hablamos de una toma por la fuerza que sorprendió a la autoridad municipal pero también al mismo personal. Fue una usurpación con ejercicio de la violencia. Por eso el acta dice “sin legitimar hechos ni derechos”. Porque lo que se ha cometido es un delito, de eso partimos, es lo primero que tiene que quedar claro.

Decir también que previo a la audiencia y la firma del acta, el día jueves fuimos convocados por la secretaria de trabajo con el compromiso de quien está al frente de la Inspectora San Carlos de gestionar que a partir del mismo momento de la notificación se levantara la medida, el jueves, hecho que no sucedió. Aquí está la citación debidamente notificada, del jueves a las 10 de la mañana…..

Primera pregunta entonces: ¿Quiénes fueron los que incumplieron con el pedido de la Secretaría de Trabajo? queda claro que el gremio, porque la toma y la violencia continuaron.

La realización de la audiencia del día viernes y la firma de esta acta son la muestra más fiel y concreta de la permanente predisposición y buena voluntad del municipio, porque se vivió mintiendo y diciéndole a la comunidad que no concurrimos a las audiencias o citaciones del ministerio de trabajo.

Afirmo y ratifico que la municipalidad de San Carlos Centro absolutamente siempre cumplió dentro del marco que establece la ley, incluso puedo decir que fui yo mismo quien participó de esas citaciones. Siempre se cumplió con cada una de las convocatorias, más allá de estar absolutamente claro que como no hay conflicto colectivo no es el ámbito ni jurisdicción de la Secretaria de Trabajo. Siempre concurrimos a pesar de no tener la obligación de hacerlo.

Muestra de la falta de sustento y justificativo del reclamo es también como de pronto todo se circunscribe únicamente a la reincorporación de los 3 cesanteados y está claro que es porque no hay otros reclamos que tengan fundamento.

Atento al acta firmada, debe quedar muy en claro que ante el planteo del requerimiento de un monto económico para ser entregado a esas 3 personas, los 3 ex agentes, fue a lo que se accedió, y como contrapartida a que durante los 30 días de conciliación voluntaria, voluntaria, a partir de hoy, los 3 ex agentes presten servicios como contraprestación a esa suma que van a recibir en carácter de ayuda. Las cesantías siguen firmes, continúan el procedimiento que establece la ley, esos reclamos como ya se ha dicho están judicializados por cada uno de esos ex agentes, por lo tanto no es ámbito de actuación el Ministerio de Trabajo.

¿Por qué tomamos esta determinación? Porque nuestro intendente tiene bien en claro que esto no es un partido de fútbol donde hay quien gana y quien pierde, acá siempre hay un solo perdedor y ese perdedor es la comunidad toda que sufrió las consecuencias, la comunidad somos todos, absolutamente todos, incluidos los trabajadores que quisieron ingresar a trabajar y no pudieron hacerlo, los 18 agentes municipales que se sumaron a las mas de 50 personas ajenas que llegaron a la ciudad a tomarla por la fuerza. La comunidad somos todos, los que votaron esta gestión municipal y los que no la votaron.

Nos referiremos ahora a quienes han protagonizado las acciones que produjeron la violencia y el caos y a las condiciones bajo las que han actuado.

Lo primero que hicieron al llegar fue violentar y destruir las cámaras de seguridad... Pregunta... ¿Con que fin? ¿Cuál es el fin de que vengan más de 50 personas de otros lugares con 15 o 20 autos que no son de nuestra comunidad? ¿Si existe un reclamo que es justo hace falta que 18 trabajadores convoquen a gente de afuera para que vengan a hacer esta toma violenta de la ciudad? Si es justo no hace falta convocar a nadie simplemente porque el resto de los 110 trabajadores los estaría apoyando.

Hay 18 personas acompañadas por ajenos a la comunidad que han impedido que 110 trabajadores realicen sus tareas en forma normal, hay 18 personas acompañadas por ajenos a la comunidad que han impedido la prestación de los servicios esenciales en plena pandemia... En estos pendrives hay solo una muestra en video del modo en que se condujeron, hago entrega formal aquí a cada medio de comunicación para que con estas imágenes hagan lo que crean pertinente en cuanto a su difusión.

Y ya que estamos refiriéndonos a la prestación de los servicios queremos agradecer públicamente a cada uno de los trabajadores que a partir del momento en que se nos permitió comenzar a trabajar han llevado adelante una tarea excepcional dejando impecable la ciudad en menos de 24 horas. La comunidad tiene que saber que si la ciudad habitualmente está limpia, ordenada y con obras es por la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio diario de los 110 trabajadores que fueron impedidos de ejercer su derecho al trabajo por los 18 que acompañados por más de 50 personas que vinieron de afuera, que si el estado de la ciudad dependiera de las tareas que realizan esos 18 agentes municipales, la ciudad sería un caos, el mismo caos que fue San Carlos Centro, el martes, miércoles, jueves y viernes, tal como la vivimos en estos 4 días.

Esta más que claro quiénes son los que contribuyen a la ciudad limpia, ordenada y con obras (la inmensa mayoría, 110 trabajadores) y quienes no (los 18 que representan una exigua minoría).

Es fundamental referirnos seguidamente a las responsabilidades en primera persona de lo que nos tocó padecer a todos los sancarlinos.

Todo esto sucedió precisamente porque quienes debían actuar no hicieron lo que tenían que hacer... Ni el Ministerio de Trabajo hizo lo que tenía que hacer declarando ilegal toda esta toma por la fuerza, ni las fuerzas de seguridad hicieron lo que correspondía garantizando el orden y permitiendo que quienes querían ejercer su derecho a trabajar pudieran hacerlo, del mismo modo en que se respeta el derecho a la huelga de parte de los 18 que no querían trabajar...

Vamos hablar de la verdadera motivación que hay detrás de todo esto. De quienes han promovido y respaldado toda esta situación. Vamos a hablar de las responsabilidades de los actores políticos que fogonearon y siguen fogonenado todo esto. A nivel local y a nivel provincial. Porque nuestra gestión municipal no depende de ningún partido político provincial o nacional. Nuestro partido ¨Con la fuerza de los hechos¨ es local y se debe solamente a esta comunidad sancarlina. No respondemos ni tenemos compromisos con nadie más que con la comunidad en la que vivimos.

Y aquí vamos a hablar de las caras que ni siquiera tuvieron el pudor de esconderse mientras todo esto acontecía tras haberlo fogoneado y estimulado.

1- Un diputado provincial y candidato para las próximas elecciones, traído por integrantes y candidatos del partido Alternativa kirchnerista. Me pregunto y le pregunto a la comunidad: ¿Alguna vez vimos al diputado Palo Oliver en nuestra ciudad haciendo alguna gestión o llevando adelante alguna acción en beneficio de la comunidad sancarlina? Y justamente aparece haciendo una conferencia de prensa junto a las carpas de los manifestantes frente a la sede del municipio, mintiendo, porque no tiene idea de la realidad, diciendo que había tres cesanteados por ejercer el derecho a la huelga, rotunda mentira. Afirmando que el intendente no concurrió a 15 convocatorias del Ministerio de Trabajo, otra rotunda mentira, etc, etc. ¿Hay mensaje más claro que ese? Hay evidencia más clara que quienes formaron el partido Alternativa kirchnerista y sus candidatos están detrás de todo esto, trayendo a un diputado que nunca vino a hacer algo por San Carlos Centro a decir mentiras? Un diputado apoyando la toma ilegal y por la fuerza de la ciudad.

2- El Concejo Municipal. Quieren prueba más evidente de quienes están detrás de todo esto? Ustedes saben que todas las puertas y portones de todas las dependencias municipales tenían planchuelas, cadenas, alambre, candados, todas menos la puerta del Concejo Municipal, abierta de par en par, desde donde se generó una conexión clandestina de electricidad para proveer energía a quienes tomaron la ciudad, lo que provocó que en el edificio municipal se produjera un cortocircuito que recién el día viernes cuando pudimos ingresar se comprobó que hubo serio riesgo de incendio en todo el edificio municipal, provocando además, como si eso fuera poco, la caída y daños en el sistema informático.

3- Los Concejales Gerstner, Perezlindo y Riva, con actitud patoteril, viniendo a mi casa a amedrentarme, primero a mi hijo que abrió la puerta y luego a mí, exigiéndome que reciba papeles, con la esposa del presidente del concejo filmando, y viralizando el video con las imágenes de mis hijos. Luego, el día viernes, Gerstner y Perezlindo persiguiéndome hasta el Centro de Exposición donde estaba desarrollando mis tareas. Y luego, 10 minutos después de eso, por rara casualidad, alertados por los concejales que mencioné, estaban allí los violentos llevando cubiertas para incendiar frente a la estación de servicio. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? primero a mi casa a apretarme poniendo en riesgo mi familia, exponiendo a mis hijos que fueron filmados por la esposa del presidente del concejo, video que han viralizado, y luego comprobando donde me encontraba y enviándome a los violentos para quemar cubiertas y bloquear accesos. Ello sumado a que cada madrugada de esos 4 días, esto solo a modo de anécdota, al salir de mi casa tenia guardia de personas y vehículos que me seguían para intentar descubrir el sitio al que me dirigía, solo como anécdota.

¿Quieren una prueba más? El Concejal Perezlindo sacándole fotos y festejando en la puerta del municipio junto a los usurpadores y violentos que vinieron a tomar la ciudad, aplaudiendo como un logro lo sucedido. ¿Qué hay que festejar? Acá no hay ningún ganador. Vuelvo a repetir acá solo perdió la comunidad.

Pero más allá de la exposición pública, detrás de un perfil trucho de facebook, un tal Pedro Pérez – lindo… Mintiendo y diciendo “la justicia determinó la reincorporación de los 3 cesanteados”, acá nada ha determinado la justicia. Como se dijo al principio de la exposición las cesantías siguen vigentes y están judicializadas por ellos mismos, por los 3 ex agentes. Cuando la justicia se expida, esta administración va a cumplir con lo que ella dictamine. Pero como han hecho de la mentira y el agravio una forma de vida, quieren vender esto como una victoria. Repito: la única que perdió y seguirá perdiendo con todas estas acciones violentas fomentadas por actores políticos locales y provinciales, es la comunidad toda, los que votaron a esta gestión municipal y los que no la votaron.

Es importante que dimensionemos lo que ha sucedido. Como el fomentar y actuar en complicidad nos ha colocado en serio riesgo institucional y ha hecho que perdamos las garantías, en un estado de derecho. Estas no son las formas. Es muy duro y grave lo que se dice pero nos tiene que hacer reflexionar.

¿De que falta de diálogo nos vienen a hablar, de qué autoritarismo? Autoritarios son los que necesitan de la fuerza porque los votos no les han alcanzado. Hay que ser respetuosos del mandato democrático de la comunidad hace 2 años. Si quieren llegar a la intendencia de la ciudad, deberán esperar las elecciones del año 2023 y llegar al gobierno municipal si la comunidad les da el voto el día de las elecciones, pero por la fuerza y la violencia no.

En las elecciones, nuestro partido, ¨Con la fuerza de los hechos¨ presentará sus candidatos. Hoy en el concejo hay 3 concejales que ingresaron por el partido "Con la fuerza de los hechos" y mágicamente se convirtieron en Alternativa kirchnerista. No tuvieron siquiera la dignidad de renunciar a la banca que obtuvieron en representación de este partido y presentarse de nuevo para ingresar al concejo. Eso es usurpación de la voluntad de la comunidad. Porque frente a la comunidad en cada elección se comprometieron, por ejemplo, a cumplir con la ley que determina el presupuesto de los concejos municipales, y a los 6 meses votaron junto con los concejales kirchneristas, asignarse el monto de $175.000 mensuales para cada concejal. Esa es la verdadera motivación de la existencia de la Alternativa kirchnerista".