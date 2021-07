Oficial: se agrega el sexo "X" en el DNI para personas no binarias

Zonales 21 de julio de 2021

Se utilizará la "X" para una persona no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.