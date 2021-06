Curso para Parejas online y gratuito

El Curso para Parejas es un taller destinado a parejas casadas o no casadas, sean creyentes o no creyentes, que tengan un mínimo aproximado de un año de convivencia. No es un grupo de matrimonios, por lo tanto no se comparten diálogos en grupo ni se interactúa con otras parejas.

Se reúnen por la plataforma Zoom para dar comienzo y luego cada pareja, en la intimidad de su hogar, escucha la charla del día y realiza los ejercicios en el Manual del Invitado y dialogan entre ellos, sobre el tema que actúa como disparador.

Los interesados deberán inscribirse en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw3Ea4GB4y0YqfgtQGWn4s0_pvOA7T5Aq56ZkSYMQIwonDfw/viewform